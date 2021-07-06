Лоран Симонс закончил курс в Антверпенском университете всего за год.

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Лоран с родителями Фото AFP

Обычно обучение занимает три года, пишет PsychNewsDaily.

«Мне всё равно, самый ли я молодой (бакалавр). Для меня всё это — о получении знаний», — сказал Симонс.

По его словам, он начал изучать классическую механику и квантовую физику в апреле 2020 года и так увлёкся, что отложил все другие занятия. «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — сказал вундеркинд.

Теперь Симонс хочет получить степень магистра физики. Одновременно с этим он будет работать над докторской диссертацией. Мальчик родился в семье врачей, поэтому дальше также планирует изучать медицину.

В шесть лет Лоран начал учёбу в старших классах и закончил её за 18 месяцев. Вундеркинд получил школьный аттестат в восемь лет. Он должен был закончить своё университетское образование в Техническом университете Эйндховена в декабре 2019 года. В таком случае он стал бы первым в мире выпускником вуза, не достигшим 10 лет. Но из-за конфликта руководства университета с его родителями, Симонс покинул учебное заведение.

У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.