Бельгийский вундеркинд в 11 лет получил степень бакалавра физики Статьи редакции
Лоран Симонс закончил курс в Антверпенском университете всего за год.
Обычно обучение занимает три года, пишет PsychNewsDaily.
«Мне всё равно, самый ли я молодой (бакалавр). Для меня всё это — о получении знаний», — сказал Симонс.
По его словам, он начал изучать классическую механику и квантовую физику в апреле 2020 года и так увлёкся, что отложил все другие занятия. «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — сказал вундеркинд.
Теперь Симонс хочет получить степень магистра физики. Одновременно с этим он будет работать над докторской диссертацией. Мальчик родился в семье врачей, поэтому дальше также планирует изучать медицину.
В шесть лет Лоран начал учёбу в старших классах и закончил её за 18 месяцев. Вундеркинд получил школьный аттестат в восемь лет. Он должен был закончить своё университетское образование в Техническом университете Эйндховена в декабре 2019 года. В таком случае он стал бы первым в мире выпускником вуза, не достигшим 10 лет. Но из-за конфликта руководства университета с его родителями, Симонс покинул учебное заведение.
У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.
Самым молодым человеком, когда-либо получившим университетскую степень, был Майкл Кирни. В 1994 году он стал бакалавром в области антропологии, тогда ему было всего 10 лет.
сразу видно девственник
В 11 лет. Позор
теоретик
Вот ты смеёшься, а он же своих одногодок тупыми считает небось и не особо с ними дружит.
А однокурсники его считают малолеткой.
Бедный мальчик
и че? я тоже своих одногодок тупыми считаю
я тоже бедный
и мальчик
Так ещё и не вундеркинд. Прими соболезнования
Моральный химик
справедливость настанет в пубертантном возрасте . девочки умным не дают
Смертельный Мика
Причем тут кто кого умным делает? Вопрос о социализации, общении с людьми и построении отношений.
Скорее гормоны мозг отбивают временно
Потому что эволюции плевать, насколько ты умный, если ты не даёшь потомства.
Это лишь приём. Он часто используется для сокращения идеи. "Электрон стремится занять эту область" вместо "разность потенциалов приводит к появлению силы на электрон, направленной в центр этой области".
Но я тут с юмористической целью это сделал.
Эволюция, как процесс, невосприимчива к событиям, не влияющим на генетику/успешность текущего/следующих поколений.
Смертельный Мика
Девятилетний вундеркинд бросил университет. Родителей винят в чрезмерном давлении на него
По словам Александра Симонса, администрация университета была недовольна тем, что он регулярно связывался со СМИ, чтобы те рассказывали о его сыне.
Ну, для этого и есть школы для одарённых детей, клубы там всякие, и так далее. Конечно, не все там вундеркинды, но все умнее большинства сверстников и потому стараются держаться тех, кто такой же, как они или умнее.
Опять же, чем умнее человек, тем больше он склонен тянуться к ещё более умным, а не игнорировать их. Не думаю, что проблемы с общением у парня прямо нерешаемые.
И как человек, который самому было скучно с одноклассниками в этом возрасте, могу сказать, что прекрасно общался со студентами, и хотя, оглядываясь назад, могу сказать, что отношение у таких собеседников ко мне было, скорее, снисходительно-покровительственным, но они со мной, всё же, разговаривали, а не отмахивались, и мне такое общение тогда очень помогло.
«Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — сказал вундеркинд.
Пока вундеркинд, в будущем - вундервафля.
Смертельный Мика
Его с такими планами надо бы профессионалу показать
Илону Маску?
Путину
Бельгийский вундеркинд получил 11 лет.
Белорусский 14.
«Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель»
хоть бы дед дожил
А как же детство?
Ну типа петарды китайские повзрывать, через заборы соседские полазить, в луже искупаться, бабок подъездных потроллить.
Смертельный Мика
А студенчество? Гулянки, курсачи до утра, сдача экзаменов по физре всей толпой?
Это что-то на умственно-отсталом? К сожалению, я не разговариваю на этом диалекте.
но счастлив ли он?..
Украинский Гоша
А ты?
У мальчика фотографическая память и IQ 145.
Стоит уточнить, что 145 это и максимум шкалы. Чувствительности теста не хватило бы распознать разницу между 150 и 160 (если такие умы существуют).
Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель
Каких органов? Мозг он тоже будет заменять/копировать сознание в технику? Не станет ли это шагом назад и потерей его необычных навыков?
Почему сразу механика, а не замедление старения (предотвращение укорачивания концов молекул, ответственных за деление клеток) он рассматривает?
Хватает ли у него времени на социализацию?
Интересная история, надеюсь будет AMA на реддите или какая-то статья подробнее о его жизни.
Мозг он тоже будет заменять/копировать сознание в технику?
Просто еще один трансгуманист и биокекер растёт. Скоро в Омнисиию верить начнет.
фотографическая память
Так это миф или нет?
А это когда-то мифом было?
А вот про IQ не понял, это же вроде условная единица которую всерьез давно никто не воспринимает, потому что доказали что она ни о чём не говорит.
А это когда-то мифом было?
Если понимать под ней память, когда человек запоминает всё детально, как на фотографии, без всяких мнемотехник, такого пока зафиксировано не было. Поэтому неясно, что имеется в виду в посте.
С IQ тоже хуйня из-под коня.
цели по замене органов механическими
Похоже, единственную игру, которую ему позволили родители - это киберпанк
У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.
Это не совсем так работает. Даже если вынести за скобки то, что тест на IQ одноразовый, поскольку дальше он измеряет только умение решать тесты на IQ, то сама шкала устроена таким образом, что 100 равна усреднённому результату людей того же возраста, что и проходящий тест. Если IQ меньше сотни, то человек справился с тестом хуже, чем его сверстники, если больше, то справился лучше. Соответственно, при одном и том же количестве правильно решённых задач, у ребёнка коэффициент будет выше, чем у взрослого, поэтому сравнение напрочь некорректно.
Фотографичность памяти тоже вполне может быть связана с возрастом, в детстве мозг фильтрует информацию не до такой степени, как в более старшем возрасте, поэтому запомнить можно что угодно в любом количестве деталей, а со временем начать запоминать хуже. А можно и не начать и дальше иметь такую же память, у всех по-разному, но в одиннадцать лет это точно не стоит выставлять признаком гениальности.
зато можно быстро бабла нарубить (как-нибудь, он умный - пусть придумает) и потом не работать - жить на берегу моря, есть салаты, курочку, пить вино и прожить до 120 лет. Это верняк намного лучше, чем механическую жопу разрабатывать
"Лоран Симонс закончил курс в Антверпенском университете всего за год".
"Обычно обучение занимает три года"
А как это работает? У нас нужно было пары посищать...Курсы многие были доступны только после прохождения других..Минимум 4 года . Как ,блять , за год то люди это делают?
Как как, записываешься на экстерн и сразу экзамены сдаёшь. Ну и если есть практические лабы, тоже все скопом надо сдать
Я вот кстати недавно задумался, есть ли они в научном поле потом. Потому что я сколько живу, такие новости стабильно мелькают. Надо будет погуглить, что случилось с маленькими гениями сейчас
наверное просто крутые чуваки мелькают везде в медиа, гении судя по всему или кончают плохо или живут как Перельман
У меня тоже icq 145, а ума реализовать эту хуйню не хватает.
Вундеркинд получил школьный аттестат в восемь лет.
Вот, что бывает с детьми, когда родители запрещают тик-ток смотреть.