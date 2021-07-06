{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Бельгийский вундеркинд в 11 лет получил степень бакалавра физики Статьи редакции

Лоран Симонс закончил курс в Антверпенском университете всего за год.

71 71 комментарий
3514 просмотров
Лоран с родителями Фото AFP

Обычно обучение занимает три года, пишет PsychNewsDaily.

«Мне всё равно, самый ли я молодой (бакалавр). Для меня всё это — о получении знаний», — сказал Симонс.

По его словам, он начал изучать классическую механику и квантовую физику в апреле 2020 года и так увлёкся, что отложил все другие занятия. «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — сказал вундеркинд.

Теперь Симонс хочет получить степень магистра физики. Одновременно с этим он будет работать над докторской диссертацией. Мальчик родился в семье врачей, поэтому дальше также планирует изучать медицину.

В шесть лет Лоран начал учёбу в старших классах и закончил её за 18 месяцев. Вундеркинд получил школьный аттестат в восемь лет. Он должен был закончить своё университетское образование в Техническом университете Эйндховена в декабре 2019 года. В таком случае он стал бы первым в мире выпускником вуза, не достигшим 10 лет. Но из-за конфликта руководства университета с его родителями, Симонс покинул учебное заведение.

У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.

Самым молодым человеком, когда-либо получившим университетскую степень, был Майкл Кирни. В 1994 году он стал бакалавром в области антропологии, тогда ему было всего 10 лет.

#новости #образование

71 71 комментарий
1
12
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 71, "likes": 12, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 406629, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Jul 2021 13:13:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Армейский фонарь

45

Сейчас начнётся половое созревание и всё пойдёт по пизде

Ответить

AZP

Армейский
37

Родители его предусмотрительно кастрировали

Ответить

Кривой торшер

Армейский
5

Или на хуй

Ответить

Соответствующий Данила

Армейский
3

В 11 лет я уже был магистром онанизма

Ответить

Мистер Блондин

16

сразу видно девственник 

Ответить

Смертельный Мика

Мистер
10

В 11 лет. Позор

Ответить

Мистер Блондин

Смертельный
0

теоретик 

Ответить

Смертельный Мика

Мистер
4

Вот ты смеёшься, а он же своих одногодок тупыми считает небось и не особо с ними дружит.
А однокурсники его считают малолеткой.

Бедный мальчик

Ответить

Мистер Блондин

Смертел…
4

и че? я тоже своих одногодок тупыми считаю 
я тоже бедный
и мальчик 

Ответить

Смертельный Мика

Мистер
8

Так ещё и не вундеркинд. Прими соболезнования 

Ответить

Мистер Блондин

Смертел…
1

спасибо за поддержку
ты лучшая 

Ответить

Моральный химик

Смертел…
0

справедливость настанет в пубертантном возрасте . девочки умным не дают

Ответить

Смертельный Мика

Моральн…
1

Причем тут кто кого умным делает? Вопрос о социализации, общении с людьми и построении отношений.

Скорее гормоны мозг отбивают временно

Ответить

Никита Бабич

Смертел…
–1

Потому что эволюции плевать, насколько ты умный, если ты не даёшь потомства.

Ответить

Smaug The

Никита
0

Ты говоришь об эволюции как о личности

Ответить

Никита

Smaug
2

Это лишь приём. Он часто используется для сокращения идеи. "Электрон стремится занять эту область" вместо "разность потенциалов приводит к появлению силы на электрон, направленной в центр этой области".
Но я тут с юмористической целью это сделал.
Эволюция, как процесс, невосприимчива к событиям, не влияющим на генетику/успешность текущего/следующих поколений.

Ответить

Диванный

Смертел…
0

Сейчас не начало 20 века, наверняка родители учли опыт бедных гениев.

Ответить

Смертельный Мика

Диванный
1

Девятилетний вундеркинд бросил университет. Родителей винят в чрезмерном давлении на него

По словам Александра Симонса, администрация университета была недовольна тем, что он регулярно связывался со СМИ, чтобы те рассказывали о его сыне.

Девятилетний вундеркинд бросил университет…
Бельгийский девятилетний вундеркинд, который надеялся закончить свое университетское образование в…
www.bbc.com
Ответить

Кристобаль Фейра

Смертел…
0

Ну, для этого и есть школы для одарённых детей, клубы там всякие, и так далее. Конечно, не все там вундеркинды, но все умнее большинства сверстников и потому стараются держаться тех, кто такой же, как они или умнее.

Опять же, чем умнее человек, тем больше он склонен тянуться к ещё более умным, а не игнорировать их. Не думаю, что проблемы с общением у парня прямо нерешаемые.

И как человек, который самому было скучно с одноклассниками в этом возрасте, могу сказать, что прекрасно общался со студентами, и хотя, оглядываясь назад, могу сказать, что отношение у таких собеседников ко мне было, скорее, снисходительно-покровительственным, но они со мной, всё же, разговаривали, а не отмахивались, и мне такое общение тогда очень помогло.

Ответить

Антигравитационный торт

Мистер
4

ну без отчима живет

Ответить

Миша Копейкин

17

 «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — сказал вундеркинд.

Пока вундеркинд, в будущем - вундервафля.

Ответить

Смертельный Мика

Миша
5

Его с такими планами надо бы профессионалу показать

Ответить

Smaug The Terrible

Смертельный
0

Илону Маску?

Ответить

Мистер Блондин

Smaug
0

Путину 

Ответить

Smaug The

Мистер
0

Чтобы Путин его в живот поцеловал

Ответить

Мистер Блондин

Smaug
0

чтобы путин жил вечно!!!

Ответить

Соответствующий Данила

Миша
1

Бельгийская вундервафля

Ответить

Грустная Псина

12

Бельгийский вундеркинд получил 11 лет. 

Ответить

AZP

Грустная
10

Беларусский

Ответить

Грустная Псина

AZP
12

Белорусский 14.

Ответить

Миша Копейкин

Грустная
0

Взболтать, но не смешивать

Ответить

Андрей Галицкий

8

 «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель»

хоть бы дед дожил

Ответить

AZP

5

А как же детство?
Ну типа петарды китайские повзрывать, через заборы соседские полазить, в луже искупаться, бабок подъездных потроллить.

Ответить

Смертельный Мика

AZP
5

А студенчество? Гулянки, курсачи до утра, сдача экзаменов по физре всей толпой?

Ответить

Илья Гераськин

Смертельный
0

Так он в 16 будет уже профессором, вот и студенчество

Ответить

Rudolf Cunningham

AZP
4

Переоценено

Ответить

Дмитрий Григорьев

AZP
3

Это что-то на умственно-отсталом? К сожалению, я не разговариваю на этом диалекте.

Ответить

Алиса Барышман

AZP
0

А как же детство?

Как раз таки потому что детство ему проще в науке.

Ответить

Dmitry R.

4

но счастлив ли он?..

Ответить

Украинский Гоша

Dmitry
0

А ты?

Ответить

Smaug The Terrible

Украинский
2

Нахуа спросил? Человек теперь сопьется

Ответить

Aleksandr Bajev

4
Ответить

Независимый рубин

3

 Бессмертие — моя цель

сторчится и повесится к девятнадцати

Ответить

Никита Бабич

1

У мальчика фотографическая память и IQ 145.

Стоит уточнить, что 145 это и максимум шкалы. Чувствительности теста не хватило бы распознать разницу между 150 и 160 (если такие умы существуют).
 Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель

Каких органов? Мозг он тоже будет заменять/копировать сознание в технику? Не станет ли это шагом назад и потерей его необычных навыков?
Почему сразу механика, а не замедление старения (предотвращение укорачивания концов молекул, ответственных за деление клеток) он рассматривает?
Хватает ли у него времени на социализацию?
Интересная история, надеюсь будет AMA на реддите или какая-то статья подробнее о его жизни.

Ответить

Алиса Барышман

Никита
0

Мозг он тоже будет заменять/копировать сознание в технику?

Просто еще один трансгуманист и биокекер растёт. Скоро в Омнисиию верить начнет.

Ответить

Диванный Аналитик

1

фотографическая память

Так это миф или нет?

Ответить

PRIME XXVII

Диванный
0

А это когда-то мифом было?
А вот про IQ не понял, это же вроде условная единица которую всерьез давно никто не воспринимает, потому что доказали что она ни о чём не говорит.

Ответить

Диванный Аналитик

PRIME
0

А это когда-то мифом было?

Если понимать под ней память, когда человек запоминает всё детально, как на фотографии, без всяких мнемотехник, такого пока зафиксировано не было. Поэтому неясно, что имеется в виду в посте.
С IQ тоже хуйня из-под коня.

Ответить

Владимир Филатов

1

Стимпанк хочет вернуть?

Ответить

Виктор Шуваев

1
Ответить

Dmitry Vakhnin

1

Раньше начнет работать - раньше выгорит.

Ответить

Грэм Грэмский

1

цели по замене органов механическими

Похоже, единственную игру, которую ему позволили родители - это киберпанк

Ответить

Прозрачный Никита

1

Young Sheldon

Ответить

Meg Walker

1

 У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.

Это не совсем так работает. Даже если вынести за скобки то, что тест на IQ одноразовый, поскольку дальше он измеряет только умение решать тесты на IQ, то сама шкала устроена таким образом, что 100 равна усреднённому результату людей того же возраста, что и проходящий тест. Если IQ меньше сотни, то человек справился с тестом хуже, чем его сверстники, если больше, то справился лучше. Соответственно, при одном и том же количестве правильно решённых задач, у ребёнка коэффициент будет выше, чем у взрослого, поэтому сравнение напрочь некорректно. 

Фотографичность памяти тоже вполне может быть связана с возрастом, в детстве мозг фильтрует информацию не до такой степени, как в более старшем возрасте, поэтому запомнить можно что угодно в любом количестве деталей, а со временем начать запоминать хуже. А можно и не начать и дальше иметь такую же память, у всех по-разному, но в одиннадцать лет это точно не стоит выставлять признаком гениальности. 

Ответить

Alex Fielding

1

зато можно быстро бабла нарубить (как-нибудь, он умный - пусть придумает) и потом не работать - жить на берегу моря, есть салаты, курочку, пить вино и прожить до 120 лет. Это верняк намного лучше, чем механическую жопу разрабатывать

Ответить

Ilia Maksiokov

0

"Лоран Симонс закончил курс в Антверпенском университете всего за год".
"Обычно обучение занимает три года"

А как это работает? У нас нужно было пары посищать...Курсы многие были доступны только после прохождения других..Минимум 4 года . Как ,блять , за год то люди это делают?

Ответить

Диванный Аналитик

Ilia
0

Да, мне интересно, как можно по времени всё это успеть.

Ответить

Илья Гераськин

Ilia
0

Как как, записываешься на экстерн и сразу экзамены сдаёшь. Ну и если есть практические лабы, тоже все скопом надо сдать

Ответить

Антигравитационный торт

0
Ответить

Преступный велосипед

0

есть случаи когда такие вундеркинды выросли и стали сверх разумами или же в какой то момент обычные люди их догоняют в развитии?

Ответить

Алексей Акулов

Преступный
0

Я вот кстати недавно задумался, есть ли они в научном поле потом. Потому что я сколько живу, такие новости стабильно мелькают. Надо будет погуглить, что случилось с маленькими гениями сейчас

Ответить

Андрей

Преступный
0

наверное просто крутые чуваки мелькают везде в медиа, гении судя по всему или кончают плохо или живут как Перельман

Ответить

Пыльный историк

0

В России лучшие инженерные умы ходят и палками ковыряют какашки во дворах.

Ответить

Администратор Аккаунта

0
Ответить

Администратор Аккаунта

0

вундеркиндырлар

Ответить

Roman Belous

0

У меня тоже icq 145, а ума реализовать эту хуйню не хватает.

Ответить

Прозрачный Никита

Roman
0

У меня шестизнак icq )

Ответить

Stan Majors

0

Я до сих пор иногда пишу или говорю гурденкинг, хоть и старше его;(

Ответить

Вася Пражкин

0

Вундеркинд получил школьный аттестат в восемь лет.

Вот, что бывает с детьми, когда родители запрещают тик-ток смотреть.

Ответить

Р О Б А Т

0
Ответить

Aydar Khabibullin

–1

ниче, через пару лет увидит сиськи и кинзда мечте

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
Обсуждаемое
Беларусь
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы
Прокурор запрашивал 15 лет лишения свободы.
274
Разборы
Прайд в Грузии: Вместо представителей ЛГБТ на улицы вышли ультранационалисты
Организаторы «Тбилиси Прайд» уже отменили мероприятие из-за угрозы безопасноти участников. Есть раненные журналисты, а офис организации был разгромлен.
145
Кино и сериалы
Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур» об индустрии эскорт-услуг
Проект уже критикуют за название.
153
Популярное за три дня
Новости
В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась
Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.
165
Животные
9
Животные
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null