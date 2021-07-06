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Новости
Sasha Shambilova

В Японии женщина попыталась потушить Олимпийский огонь водяным пистолетом. Её арестовали Статьи редакции

Она выступила против соревнований из-за пандемии Covid-19.

65 65 комментариев
834 просмотров

На видео жительница Японии пытается потушить Олимпийский огонь с помощью водяного пистолета и кричит: «Конец Олимпийских игр». После этого к ней подходят стюарды.

Эстафета проходила в префектуре, на северо-востоке от Токио. После случившегося женщину задержали за «преднамеренную стрельбу в бегуна и вмешательство в эстафету», сообщила Vice заместитель начальника полиции в городе Мито Нориаки Нагацука.

Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла — это не детская игра.

Нориаки Нагацука
заместитель начальника полиции в городе Мито

Пытаясь потушить главный символ Олимпийских игр, женщина выразила протест против их проведения. Согласно опросу Kyodo News, 86% процентов жителей страны опасаются, что соревнования плохо повлияют на статистику заболеваемости Covid-19.

В Японии вакцинировались 14% населения. При этом, по заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК), в олимпийской деревне уровень привитых достигнет 80% как среди спортсменов, так и среди журналистов.

Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований.

Олимпиада в Токио: почему местные жители…
Пока власти намерены провести игры несмотря ни на что, японцы протестуют и просят другие страны их…
tjournal.ru

На 6 июля в Японии зафиксировано более 807 тысяч случаев Covid-19. За 5 июля в стране заболели 1500 человек. Всего умерших — около 15 тысяч.

#новости #япония #олимпиада #covid19

65 65 комментариев
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65 комментариев
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Мировой Гоша

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Правильно сделала. Каждодневно гибнут люди, эпидемия бушует и критически влияет на качество жизни, а человеки продолжают энтропию распространения вируса увеличивать

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aliftin

Мировой
4

Нужно как-то начинать привыкать уже к тому с чем столкнулся весь мир, а не пытаться закрыться и сидеть по своим углам. Вводить меры предосторожности, объяснять людям как себя вести и стараться вырулить из ситуации. 

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Мировой Гоша

aliftin
4

Друже, как можно констатировать, власти всех стран (кроме Китая, кек) не особо справились со сдерживанием угрозы. Я уж не говорю про низкие показатели вакцинации

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Алиса Барышман

Мировой
5

кроме Китая, кек

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Smaug The

Мировой
2

Расскажи это Исландии и Гренландии

Ответить

van der Pusch

Мировой
1

ничеси 30-50% низкие показатели

Ответить

Мировой Гоша

van
0

А теперь вспомним, что выкатился covid-21 в индийском исполнении, который и злее, и сильнее, и показатели вакцинации даже в 30-50 процентов начинают удручать

Ответить

Smaug The

Мировой
1

А теперь вспомним, что прививка от ковида существует около полугода и зайдем посмотрим сколько времени понадобилось, чтобы привить такое же кол-во людей от полиомиелита и оспы (по сравнению с которыми ковид как простуда)

Ответить

van der Pusch

Мировой
0

да не особо
пока он станет доминирующим, показатели увеличат до 50-70, что уже неплохо

Ответить

Алиса Барышман

van
0

P.S. лучше на сайте глянуть

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van der Pusch

Алиса
0

ииии к чему эта картинка?

Ответить

Алиса Барышман

van
1

Хотя, лучше тут посмотреть. Лень всё выделять.

ииии к чему эта картинка?

к тому что уже много где 60% и выше

Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics…
Our vaccination dataset uses the most recent official numbers from governments and health…
ourworldindata.org
Ответить

van der

Алиса
0

легенда: at least one dose of the vaccine
а полностью вакцинироваными считаются люди получившие 2 дозы
и по этому показателю не так уж много стран перешагнули 50% рубеж: ОАЭ, Исландия, Чили, Израиль, ВБ +  микространы
ЕС весь около 30-40%, Штаты чуть-чуть не дотягивают до 50% ну и тд

Ответить

Алиса

van
1

Ну это дело времени. Сразу же все уколы не поставишь.

Ответить

van der Pusch

Мировой
0

а че против бгмерзкого евро кто-то протестовал?

Ответить

Andrew Muralov

van
2

В Питере был запрет на ношение оружия, а том числе водяного. 

Ответить

Smaug The

Andrew
5

Писька является водяным оружием?

Ответить

Andrew Muralov

Smaug
0

Нет, это бактериологическое. 

Ответить

Smaug The

Andrew
0

В моем случае еще и психологическое

Ответить

asbo

van
1

Я :) 
Я на него не пошел.

Ответить

van der Pusch

asbo
–1

ты молодец
надеюсь, и не смотришь его

Ответить

asbo

van
0

Видел в твиттере результаты обсуждали. Это считается?

Ответить

van der Pusch

asbo
0

збс, наш человек

Ответить

Миша Копейкин

4

 Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины.

Ответить

Миша Копейкин

Миша
2

Парня на картинке зовут Png

Ответить

Алиса Барышман

Миша
1
Ответить

Диванный Аналитик

Миша
0

Вы не можете стрелять в людей без уважительной причины.

Ответить

Vladislav Donets

2
Ответить

Преступный велосипед

Vladislav
1

обоссан

Ответить

мЕдь

Преступный
0

Это яблочный сок. 

Ответить

Преступный

мЕдь
0

тогда смысл акции?

Ответить

мЕдь

Преступ…
1

Я таким нехитрым способ отсылал к ситуации, когда Марценкевича самого облили мочой, но он всем заявил, что это был яблочный сок. 

Ответить

Преступный

мЕдь
1

ааа точно он же начал я не я и попа не моя

Ответить

Ёршик Золотой

1

Я хочу в Японию. Там видимо намного интереснее, чем тут. То кот 3D, то водяные стрелялки. 

Ответить

Преступный велосипед

Ёршик
3

но там жесткий национализм, тебе бы там были не рады

Ответить

Смертельный Мика

Преступный
1

Не такой он там уже жёсткий. На уровне славян 

Ответить

Преступный

Смертел…
2

все таки нет

Ответить

Smaug The

Преступ…
1

У славян жестче

Ответить

Преступный

Smaug
0

именно поэтому у нас сплошь евреи и армяне с грузинами занимают весь рейтинг илит)

Ответить

Smaug The

Преступ…
2

Позволь узнать, кого ты называешь илитой?

Ответить

Преступный

Smaug
0

те кто наделен властью, деньгами, ресурсами, как те такое?

Ответить

Smaug The

Преступ…
0

тогда еще вопрос, кто наделил их властью?

Ответить

Моральный

Smaug
0

такие же , но предыдущие челики

Ответить

Преступный

Моральн…
0

грузины и евреи?)

Ответить

Преступный

Smaug
0

я не знаю, ты знаешь?

Ответить

Смертельны

Smaug
0

Боброедку

Ответить

CiZerin

Smaug
0

Дизайнеры и СММщики

Ответить

Смертельный Мика

Преступ…
0

Да. На негров у нас смотрят с опаской, квартиры сдают только славянам. Не надо рассказывать, что в постсоветских странах нет национализма и расизма

Ответить

Преступный

Смертел…
0

ок

Ответить

Моральный химик

Преступный
1

скорее спящий империализм

Ответить

Преступный

Моральн…
1

мертвый империализм там)

Ответить

Моральный химик

Преступ…
1

ну просто национализм это когда "япония для японцев". а так если ты там гость , то в принципе не сильно тебе и против. но жить придется по их обычаям и традициям если на постоянке , а они иногда весьма ебанутые

Ответить

Преступный

Моральн…
2

на англ тоже самое практически.
там множество течений национализма

Японский национализм
Японский национализм — термин, обозначающий широкий круг общественно-политических движений в…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Смертельный Мика

Моральн…
1

Не более ебанутые, чем мы.
Чуть больше сексизм, переработки (формальные).
Но если ты гайдзин работаешь на забугорную фирму, то их нет

Ответить

Моральный химик

1

не только олимпийский огонь боится водяного пистолета. ходят с этими ритуалами многовековой давности ради проведения месячного спортивного шоу, хотя по сути это газовая горелка на палке.

Ответить

Преступный велосипед

Моральный
0

а что с ней нужно было сделать?

Ответить

Моральный химик

Преступный
1

с кем ? с женщиной ? ничего. вообще ничего бы не произошло если бы оргам пришлось переподжигать палку. протерли бы тряпочкой , стрельнули б жигу у прохожих и снова заработало бы.

Ответить

Преступный

Моральн…
0

ну так вроде так и вышло

Ответить

Моральный химик

Преступ…
0

ну ток задерживать не надо было бы , имхо, частное мероприятие , давайте теперь за каждый мангал вступаться

Ответить

Преступный

Моральн…
2

ну так она бы могла еще хуйню какую нить сделать, потом снова и снова и вошли бы в бесконечный цикл долбоебизма

Ответить

Моральный химик

Преступ…
0

это япония

Ответить

Преступный

Моральн…
2

я заметил

Ответить

Уверенный микрофон

0

Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины

Какая милота ^^

Ответить

Борат Сагдиев

0

КСО ЯРО

Ответить

Корнелий Шнапс

0

какова уважительная причина для стрельбы в людей водой?

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