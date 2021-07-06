Она выступила против соревнований из-за пандемии Covid-19.

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На видео жительница Японии пытается потушить Олимпийский огонь с помощью водяного пистолета и кричит: «Конец Олимпийских игр». После этого к ней подходят стюарды.

Эстафета проходила в префектуре, на северо-востоке от Токио. После случившегося женщину задержали за «преднамеренную стрельбу в бегуна и вмешательство в эстафету», сообщила Vice заместитель начальника полиции в городе Мито Нориаки Нагацука.

Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла — это не детская игра. Нориаки Нагацука заместитель начальника полиции в городе Мито

Пытаясь потушить главный символ Олимпийских игр, женщина выразила протест против их проведения. Согласно опросу Kyodo News, 86% процентов жителей страны опасаются, что соревнования плохо повлияют на статистику заболеваемости Covid-19.

В Японии вакцинировались 14% населения. При этом, по заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК), в олимпийской деревне уровень привитых достигнет 80% как среди спортсменов, так и среди журналистов.

Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований.