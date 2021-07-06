В Японии женщина попыталась потушить Олимпийский огонь водяным пистолетом. Её арестовали Статьи редакции
Она выступила против соревнований из-за пандемии Covid-19.
На видео жительница Японии пытается потушить Олимпийский огонь с помощью водяного пистолета и кричит: «Конец Олимпийских игр». После этого к ней подходят стюарды.
Эстафета проходила в префектуре, на северо-востоке от Токио. После случившегося женщину задержали за «преднамеренную стрельбу в бегуна и вмешательство в эстафету», сообщила Vice заместитель начальника полиции в городе Мито Нориаки Нагацука.
Пытаясь потушить главный символ Олимпийских игр, женщина выразила протест против их проведения. Согласно опросу Kyodo News, 86% процентов жителей страны опасаются, что соревнования плохо повлияют на статистику заболеваемости Covid-19.
В Японии вакцинировались 14% населения. При этом, по заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК), в олимпийской деревне уровень привитых достигнет 80% как среди спортсменов, так и среди журналистов.
Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований.
На 6 июля в Японии зафиксировано более 807 тысяч случаев Covid-19. За 5 июля в стране заболели 1500 человек. Всего умерших — около 15 тысяч.
Мировой Гоша
Друже, как можно констатировать, власти всех стран (кроме Китая, кек) не особо справились со сдерживанием угрозы. Я уж не говорю про низкие показатели вакцинации
ничеси 30-50% низкие показатели
Мировой Гоша
А теперь вспомним, что выкатился covid-21 в индийском исполнении, который и злее, и сильнее, и показатели вакцинации даже в 30-50 процентов начинают удручать
да не особо
пока он станет доминирующим, показатели увеличат до 50-70, что уже неплохо
P.S. лучше на сайте глянуть
ииии к чему эта картинка?
Хотя, лучше тут посмотреть. Лень всё выделять.
ииии к чему эта картинка?
к тому что уже много где 60% и выше
легенда: at least one dose of the vaccine
а полностью вакцинироваными считаются люди получившие 2 дозы
и по этому показателю не так уж много стран перешагнули 50% рубеж: ОАЭ, Исландия, Чили, Израиль, ВБ + микространы
ЕС весь около 30-40%, Штаты чуть-чуть не дотягивают до 50% ну и тд
а че против бгмерзкого евро кто-то протестовал?
В Питере был запрет на ношение оружия, а том числе водяного.
ты молодец
надеюсь, и не смотришь его
Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины.
Парня на картинке зовут Png
Преступный велосипед
обоссан
Это яблочный сок.
Я хочу в Японию. Там видимо намного интереснее, чем тут. То кот 3D, то водяные стрелялки.
Преступный велосипед
но там жесткий национализм, тебе бы там были не рады
Смертельный Мика
Не такой он там уже жёсткий. На уровне славян
все таки нет
именно поэтому у нас сплошь евреи и армяне с грузинами занимают весь рейтинг илит)
те кто наделен властью, деньгами, ресурсами, как те такое?
скорее спящий империализм
мертвый империализм там)
ну просто национализм это когда "япония для японцев". а так если ты там гость , то в принципе не сильно тебе и против. но жить придется по их обычаям и традициям если на постоянке , а они иногда весьма ебанутые
на англ тоже самое практически.
там множество течений национализма
Смертельный Мика
Не более ебанутые, чем мы.
Чуть больше сексизм, переработки (формальные).
Но если ты гайдзин работаешь на забугорную фирму, то их нет
Преступный велосипед
а что с ней нужно было сделать?
с кем ? с женщиной ? ничего. вообще ничего бы не произошло если бы оргам пришлось переподжигать палку. протерли бы тряпочкой , стрельнули б жигу у прохожих и снова заработало бы.
ну так вроде так и вышло
ну ток задерживать не надо было бы , имхо, частное мероприятие , давайте теперь за каждый мангал вступаться