Сайт XTube, принадлежащий владельцу Pornhub, закроют в сентябре. СМИ считают, что это связано с незаконным контентом Статьи редакции
Закрытие сайта происходит очень тихо, а компания MindGeek не объясняет причины.
XTube прекратит работу 5 сентября. На момент публикации новости компания MindGeek, которой принадлежит этот сайт, а также Pornhub, RedTube, YouPorn и студия Brazzers, не объяснила причину закрытия, пишет TNW.
В последние несколько лет MindGeek столкнулся с серией судебных исков. Многие из них основаны на том, что на сайтах компании размещают незаконный контент, в том числе видео изнасилований и сексуального насилия над детьми.
Журналист издания считает, что XTube закрывают именно из-за подобных исков. Он отметил, что сайт перестаёт существовать «очень тихо». Первой на эту новость обратила внимание активистка по борьбе с торговлей людьми и сексуальным насилием Лейла Микелвейт.
В этом заявлении нет объяснения, почему XTube закрывается. В твиттере тоже тишина. Вся информация о закрытии спрятана на странице часто задаваемых вопросов XTube. Например, там указано, что загрузку пользовательского контента отключат с 5 июля. А с 5 сентября весь пользовательский контент будет удалён.
«Наиболее логичным объяснением прекращения существования XTube является то, что MindGeek осознаёт, что на нём размещается незаконный контент, и предпочёл бы тихо закрыть его, чем подвергнуться новому судебному иску», — отмечает TNW.
XTube создали в 2006 году, он был одним из первых порносайтов, который позволил пользователям загружать свои собственные ролики.
В декабре 2020 года PornHub изменил политику сервиса и удалил миллионы видео от неверифицированных пользователей. За несколько дней до этого колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента.
Почему я узнал о нем только сейчас? Куда пошли рекламные бюджеты? Впервые вижу это название, хотя знаю не один десяток порносайтов разнообразной направленности.
И ни одной рекламной интеграции на ТЖ?
Этот сайт на котором сидит только Щербинина.
скиньте подборку лучшее с этого сайта
И НЕЗАКОННОЕ!
Лучше пользоваться пиратскими сайтами - там только нормальные видео и по длине, и по качеству, и по содержанию.