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Новости
Ольга Щербинина

Сайт XTube, принадлежащий владельцу Pornhub, закроют в сентябре. СМИ считают, что это связано с незаконным контентом Статьи редакции

Закрытие сайта происходит очень тихо, а компания MindGeek не объясняет причины.

13 13 комментариев
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XTube прекратит работу 5 сентября. На момент публикации новости компания MindGeek, которой принадлежит этот сайт, а также Pornhub, RedTube, YouPorn и студия Brazzers, не объяснила причину закрытия, пишет TNW.

В последние несколько лет MindGeek столкнулся с серией судебных исков. Многие из них основаны на том, что на сайтах компании размещают незаконный контент, в том числе видео изнасилований и сексуального насилия над детьми.

Журналист издания считает, что XTube закрывают именно из-за подобных исков. Он отметил, что сайт перестаёт существовать «очень тихо». Первой на эту новость обратила внимание активистка по борьбе с торговлей людьми и сексуальным насилием Лейла Микелвейт.

Laila Mickelwait @LailaMickelwait
BREAKING: Major MindGeek porn tube site Xtube is SHUTTING DOWN September 5.

Lesson: If you can’t operate legally, you can’t operate at all.

Next up: Pornhub.

#Traffickinghub #ShutItDown #GoodbyeXtube https://t.co/gkvYeKE5wP

В этом заявлении нет объяснения, почему XTube закрывается. В твиттере тоже тишина. Вся информация о закрытии спрятана на странице часто задаваемых вопросов XTube. Например, там указано, что загрузку пользовательского контента отключат с 5 июля. А с 5 сентября весь пользовательский контент будет удалён.

«Наиболее логичным объяснением прекращения существования XTube является то, что MindGeek осознаёт, что на нём размещается незаконный контент, и предпочёл бы тихо закрыть его, чем подвергнуться новому судебному иску», — отмечает TNW.

XTube создали в 2006 году, он был одним из первых порносайтов, который позволил пользователям загружать свои собственные ролики.

В декабре 2020 года PornHub изменил политику сервиса и удалил миллионы видео от неверифицированных пользователей. За несколько дней до этого колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub и обвинил сервис в плохой модерации контента.

Дети PornHub: о чём говорится в статье The New…
Сервис обвиняют в недостаточной модерации сексуального контента с участием несовершеннолетних — на…
tjournal.ru

#новости #порно

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Роман Александров

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Почему я узнал о нем только сейчас? Куда пошли рекламные бюджеты? Впервые вижу это название, хотя знаю не один десяток порносайтов разнообразной направленности.

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ggg123

Роман
2

Что ж... Сайт помоему с нихуевым таким уклоном в гей тему.

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Иван Иванович

ggg123
6

И ни одной рекламной интеграции на ТЖ?

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ggg123

Иван
6

А мы сейчас что прочитали?

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Arthur Sergeev

Роман
–1

Этот сайт на котором сидит только Щербинина. 

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Роман Александров

Arthur
0

Вот оно что, Михалыч!

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Мистер Блондин

1

скиньте подборку лучшее с этого сайта

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Мистер Блондин

Мистер
0

И НЕЗАКОННОЕ! 

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Независимый рубин

Мистер
0

@Alexei Kuksin @alexferman 

Ответить

пиу-пиу

0

Траур.

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Временной Женя

0

Зашёл, нихуя себе там главная страница встречает шикарным контентом
Хороший сайт 

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Владимир Филатов

0

Лучше пользоваться пиратскими сайтами - там только нормальные видео и по длине, и по качеству, и по содержанию.

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Независимый рубин

0

да и хуй бы с ним

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