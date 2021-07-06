Закрытие сайта происходит очень тихо, а компания MindGeek не объясняет причины.

1134 просмотров

XTube прекратит работу 5 сентября. На момент публикации новости компания MindGeek, которой принадлежит этот сайт, а также Pornhub, RedTube, YouPorn и студия Brazzers, не объяснила причину закрытия, пишет TNW.

В последние несколько лет MindGeek столкнулся с серией судебных исков. Многие из них основаны на том, что на сайтах компании размещают незаконный контент, в том числе видео изнасилований и сексуального насилия над детьми.

Журналист издания считает, что XTube закрывают именно из-за подобных исков. Он отметил, что сайт перестаёт существовать «очень тихо». Первой на эту новость обратила внимание активистка по борьбе с торговлей людьми и сексуальным насилием Лейла Микелвейт.

Laila Mickelwait @LailaMickelwait



Lesson: If you can’t operate legally, you can’t operate at all.



Next up: Pornhub.



#Traffickinghub #ShutItDown #GoodbyeXtube https://t.co/gkvYeKE5wP BREAKING: Major MindGeek porn tube site Xtube is SHUTTING DOWN September 5.Lesson: If you can’t operate legally, you can’t operate at all.Next up: Pornhub.

В этом заявлении нет объяснения, почему XTube закрывается. В твиттере тоже тишина. Вся информация о закрытии спрятана на странице часто задаваемых вопросов XTube. Например, там указано, что загрузку пользовательского контента отключат с 5 июля. А с 5 сентября весь пользовательский контент будет удалён.

«Наиболее логичным объяснением прекращения существования XTube является то, что MindGeek осознаёт, что на нём размещается незаконный контент, и предпочёл бы тихо закрыть его, чем подвергнуться новому судебному иску», — отмечает TNW.

XTube создали в 2006 году, он был одним из первых порносайтов, который позволил пользователям загружать свои собственные ролики.