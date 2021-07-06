Из-за жары они работают не более трёх-четырёх часов в день.

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Привлечь осуждённых к борьбе с борщевиком попросила администрация посёлка имени Тельмана Ленинградской области. Они будут косить его там, где растение по санитарным показаниям нельзя уничтожать химикатами, сообщает телеканал 47.

УФСИН разрешила отправить на работы по благоустройству осуждённых за нетяжкие преступления — в основном, водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.

Осуждённые к обязательным работам косят борщевик с 8 до 11 утра — работать дольше слишком жарко и опасно для здоровья.

В 2020 году в Тельмановском сельском поселении прошла акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик». Злостных неплательщиков алиментов отправили косить растение по берегам реки Ижоры.

В феврале 2021 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ.