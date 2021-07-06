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Новости
yannlll

В Ленобласти осуждённых к обязательным работам отправили косить борщевик Статьи редакции

Из-за жары они работают не более трёх-четырёх часов в день.

105 105 комментариев
4245 просмотров
Фото 47channel

Привлечь осуждённых к борьбе с борщевиком попросила администрация посёлка имени Тельмана Ленинградской области. Они будут косить его там, где растение по санитарным показаниям нельзя уничтожать химикатами, сообщает телеканал 47.

УФСИН разрешила отправить на работы по благоустройству осуждённых за нетяжкие преступления — в основном, водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.

Осуждённые к обязательным работам косят борщевик с 8 до 11 утра — работать дольше слишком жарко и опасно для здоровья.

В 2020 году в Тельмановском сельском поселении прошла акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик». Злостных неплательщиков алиментов отправили косить растение по берегам реки Ижоры.

В феврале 2021 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ.

2021 год в Ленинградской области объявили годом борьбы с борщевиком. На его уничтожение выделили 65 миллионов рублей — в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. На эти деньги планируют очистить от борщевика 4,3 тысячи га территории 97 муниципалитетов.

Жительница Подмосковья снимает тиктоки про…
В соцсетях не только шутят о сорняке, но и распространяют информацию о его опасности.
tjournal.ru

#новости #борщевик #регионы

105 105 комментариев
24
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Диванный Аналитик

41

Осуждённых к обязательным работам привлекли к обязательным работам? Вот это новость.

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Smaug The Terrible

Диванный
9

Косить борщевик на жаре примерно тоже самое, что топить урановые ломы в ртути

Ответить

Андрей Рядькин

Smaug
11

Поэтому они его косят до 11

Ответить

Smaug The

Андрей
1

Если что в питере сейчас уже в 10 печет

Ответить

Андрей Рядькин

Smaug
5

Законопослушным сиеста не положена и эти пусть работают

Ответить

Smaug The

Андрей
2

Всем бы костюм химзащиты в +30 таскать

Ответить

Андрей Рядькин

Smaug
10

Есть дохуя профессий с обязательным ношением СИЗ хуярющих в жару и холод. Не надо делать драму на ровном месте

Ответить

Smaug The

Андрей
3

К каким из них привлекают неподготовленных людей?

Ответить

Андрей

Smaug
3

В моей сфере каменщики, монолитчики, разнорабы и т.д. Надевают каски, жилеты, очки, ботинки, спецовку и идут работать. Нет физических ограничений - Инструктаж получил, расписался и работать.

Ответить

Smaug The

Андрей
2

Сравнил спецовку и кирзачи с
Проводить работы с борщевиком Сосновского на большой площади необходимо в специальной одежде: водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, респиратор.

Ответить

Андрей

Smaug
0

Безусловно, именно поэтому три часа

Ответить

Smaug The

Андрей
3

За час на жаре в таком костюме можно коньки откинуть

Ответить

Щячло

Андрей
0

К жаре нужно довольно долго адаптироваться

Ответить

Андрей

Щячло
0

Жизнь такая тяжёлая

Ответить

Щячло

Андрей
3

Люди умирают от этого, если что.

Ответить

Андрей

Щячло
–1

Для этого судебно исполнительная власть должна это как то регулировать. Здоровых милости просить исполнять решение суда

Ответить

Stanley

Андрей
0

В СИЗ что угодно входит, неправильно сравнивать каску и целый костюм.

Ответить

Андрей

Stanley
–1

Короче, пусть работают вечером. Все будут рады.

Ответить

Везучий

Андрей
0

ТАК ЭТО ЛИБЕРАЛ!
НОРМАЛЬНО В РОССИИ все! Я сам в СИЗе работаю и не ною!!! А ТУТ РАЗНЫЛСЯ....КАК В ЕВРОПЕ...

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
0

барабанные палочки!

Ответить

Людмилочка

0

Какая же НАПАСТЬ этот борщевик...... Господи... Спасу нет!!!!!!!! Надеюсь, к покосу борщевика будут привлекать заключенных и в других регионах!!!!!!!!! 
А для заключенных только лучше!!!! В отличие от рубки деревьев или шиться рукавиц они на свежем воздухе, занимаются физической активностью и делают благое дело!!!!!!

Ответить

Мистер Блондин

Людмилочка
17

ДА!!! и хуй с ним, что он ядовитый!!!!!!!!!!!!!!! Зато свежий воздух!!!!

Ответить

Армейский фонарь

Мистер
14

Прекрасная женщина, я влюбился

Ответить

AZP

Армейск…
3

Это Эрнест Макаренко

Ответить

Армейский фонарь

AZP
0

Это кто

Ответить

Ухудшанский

Армейск…
1

Вот почему житель Запорожья его знает, а ты - нет?🙂

Ответить

Армейский фонарь

Армейск…
0

всё нагуглил

Ответить

Людмилочка

Мистер
3

Молодой человек, вы, я извиняюсь, СЛЕПОЙ?????? На предоставленном в данной статье фото молодые люди обеспечены необходимой защитой!!!!!!!!!!

Ответить

Мистер Блондин

Людмило…
22

прошу прощения тогда!!!!!!!!!! бес попутал!!!!!!!!!!!

Ответить

Людмилочка

Мистер
8

Ничего страшного, уважаемый киберпользователь!!! Удачного вам дня!!!!!!

Ответить

Корнелий Шнапс

Людмило…
1

почему вы пишете "киберпользователь", вам 60?

Ответить

Людмилочка

Корнелий
4

НЕПРИЛИЧНО, молодой человек, спрашивать даму об ёё возрасте!!! Но так уж и быть, я ВАМ отвечу!!!! НЕТ, мне не 60!!!!!

Ответить

Армейский

Людмило…
0

Что думаете про Путина и Лукашенко, мадам?????

Ответить

Людмилочка

Армейск…
7

Да отстаньте вы от меня уже!!!! Почему вы доводите меня до ИССТУПЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ????? ЧТО я вам всем сделала???????????????? 

Ответить

Армейский

Людмило…
2

Ты чей твинк? Признавайся

Ответить

Людмилочка

Армейск…
–1

Как вы узнали?????????????????????????

Ответить

Армейский

Людмило…
3

слабак

Ответить

Армейский

Людмило…
1

Спалился тёти не знаю, что такое твинк

Ответить

Людмилочка

Армейск…
0

Вообще-то я прекрасно знаю, что такое "твинк", я на нём зарегистрирована!!!!

Ответить

Армейский

Людмило…
0

не спрыгивай

Ответить

Людмилочка

Армейск…
3

Я никуда НЕ СПРЫГИВАЮ, вы, НЕувжааемый!!!!! Да, я несколько раз делала видео на "твинке"!!!!!! НУ И что?????????? У нас СВОБОДНАЯ страна!!!!!!!!!!!!!!!!! Я собирала сыночку на кроссовик!!!!!!!!! Думаете, ЛЕГКО одной вырастить СЫНОЧКА???????????????????????????????????????????????????????????????????

Ответить

Армейский

Людмило…
3

твёркать умеешь?

Ответить

Людмилочка

Армейск…
–1

Вы специально, СПЕЦИТАЛЬНО НАДО МНОЙ ИЗДЕВАЕТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы хотите, чтобы я РЫДАЛА!!!!! Спешу вас ОГОРЧИТЬ!!!! Этого НЕ БУДЕТ!!!! Интернет - место ДЛЯ ВСЕХ! Я не сказала НИЧЕГО ПЛОХОГО!!!!!! Адьёсч!!!!!!!

Ответить

Людмилочка

Армейск…
–1

ХВАТИТ МНЕ ХАМИТЬ, Я НЕ ТУПАЯ КАК ВЫ ТУТ ВСЕ ТУТ ДУМАЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Массовый

Людмило…
1

Зачем порвалась?

Ответить

Людмилочка

Массовый
2

КТо порвался????? ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ МЕНЯ ОСКОРБЛЯЕТЕ???? ГДЕ АДМИНИСТРАИЦЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АЛЛО ПРИЁМ!!!!! ЗАВЕДУЮЩИЙ!!

Ответить

Чуждый

Людмило…
6

Людочка, хватит выебываться 

Ответить

Людмилочка

Чуждый
1

ДА как вы СМЕТЕЕЕ?????????

Ответить

Чуждый

Людмило…
1

Людочка, вы меня заводите. Я люблю женщин с огоньком 

Ответить

Моральный

Людмило…
0

орлов ты арестован

Ответить

Массовый

Людмило…
0

смею

Ответить

Массовый

Людмило…
0

людочка ебани водочки и успакойся, порвалась ничего страшного 

Ответить

Людмилочка

Массовый
0

Я непью водку, НЕ уважаемый!!!! А вы еще и МАТОМ со мной говорите!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Дорогой

Людмило…
0

Людмилочка, я вас категорически приветствую на этом кибер-са1те!!!!! Чем я могу Вам помочь?????

Ответить

Alexander

Дорогой
1

Не клей Людмилочку. Она создана для @Виталий Иванович Иванов 

Ответить

Людмилочка

Дорогой
0

Здравствуйте, уважаемый заведующий!!! Пожалуйста, примите срочнейшие меры к следующим кибер-пользователям!!!! Я прочитала правила сайта, и они их нарушают в моём отношениииии!!!!!

Ответить

Дорогой

Людмило…
1

Вы готовы написать заявление на этих НЕУВАЖАЕМЫХ пользователей кибер-са1йта, оскорбляющих женщину?????

Ответить

Людмилочка

Дорогой
0

КОНЕЧНО!!!! Я считаю, подобное поведение надо пресекать в КОРНЕ, в ЗАРОДЫШЕ!!!!

Ответить

Дорогой

Людмило…
0

ПИШИТЕ на meglin@mamki.net!!!! Администрация рассмотрит ваше обращение и немедленно НАКАЖЕТ этих НЕДОСТОЙНЫЖ товарищей!!!!!!

Ответить

Людмилочка

Дорогой
1

Большое вам спасибо за СОчувствие, увжаемый заведующий, но я уже написала вашему главному администратору, надеюсь, он во всем разберет ся!!!!!

Ответить

Соответств

Людмило…
0

Поддерживаете ли вы аборты?

Ответить

Людмилочка

Соответ…
0

НИ в коем СЛУЧАЕ!!Половые, извиняюсь, сношения должны быть осознаннымми!!! А аборт  - это безответственность!!!!!! Нужно проводить пропаганду среди молодёжи, чтобы они меньше занимались всякими, извиняюсь, непотребствами!!!!!! Вот мой сынок постоянно учится и сидит в компьютере, играет в игры!!! Пусть играет, главное, чтобы не шлялся с профурсетками!!!!

Ответить

Соответств

Людмило…
0

Где же ваш муж?

Ответить

Alexander

Людмило…
0

Нельзя В ЗАРОДЫШЕ! Они живые, это детоубийство. Мамочка, не надо, не убивай!

Ответить

AttentiveM

Людмило…
0

@Тот самый
Заведующий, вас тут...

Ответить

Моральный

Людмило…
0

видимо мы даже не представляем как

Ответить

Массовый

Людмило…
0

Вы кто?

Ответить

Романтичес

Армейск…
0

Если он скажет, тебе придётся умереть

Ответить

aasd addsd

Армейск…
–1

Твинк. пиздец, ты походу сам тетя. Может ещё клон? Двойник?

Ответить

Армейский

aasd
0

@Вахтёр АДМИНИСТРАЦИЯ!!!!

Ответить

Mr Sandman

Людмило…
1

Вы такой жирный... Тролль...

Ответить

Людмилочка

Mr
0

ХВАТИТ МЕНЯ ОСКОРБЛЯТЬ!!!!! ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ ДАННОГО КИБЕР_САЙТА!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Корнелий

Людмило…
0

а какие сайты бывают еще?

Ответить

Прозрачный

Людмило…
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Прозрач…
0

Я не знаю других имен «Людмилочка»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить

Прозрачный

Кто
0

@Дон Бот 

Ответить

Дон Бот

Кто
0

Я не знаю других ДОН имен «Людмилочка»

***
Кстати, подпишись ДОН на блог моего создателя. ДОН Там он рассказывает о ДОН своей жизни, программировании и ДОН штуках, которые пишет для ДОН TJ и DTF. Будет ДОН интересно!

Ответить

Alexander

Людмило…
0

Ахаха, «до исступления эмоций»)) Ахаха!!

Ответить

thekitakun

Людмило…
0

До последнего наделся что это не ирония, ну блин

Ответить

Ухудшански

Людмило…
1

Кибершестьдесят?

Ответить

Корнелий

Ухудшан…
1

баба людочка опять

Ответить

Армейский фонарь

Людмило…
0

Что думаете про Путина и Лукашенко?????

Ответить

Антонъ Юрьевичъ

14

Вся область заросла, и Москва зарастает этой дрянью, а они любуются, для декора поставили. Это ок, по-вашему?

Ответить

Кирилл Мещеряков

Антонъ
1

я зашёл исключительно, чтобы увидеть этот комментарий

Ответить

Корнелий Шнапс

Антонъ
0

удивительно емкий комментарий, в нем речь может идти о:
чиновниках
парковках
заборах
и суть комента не изменится

Ответить

Kir Kirsky

Корнелий
0

Нужно мнение русских рэперов на этот счёт

Ответить

Миша Копейкин

11

Сейчас бы борща с сосисочками

Ответить

Армейский фонарь

Миша
4

с салом

Ответить

AZP

Миша
3

Борща и Вику

Ответить

Известный фонарь

Миша
3

никогда так не ел, теперь хочу

Ответить

Alex Fielding

8

я сам сын борщевика, тут все не так однозначно....🤞❤️🤯

Ответить

Корнелий Шнапс

Alex
3

приказ косить был отдан без информирования тов. Сталина

Ответить

Грустная Псина

Alex
1

Я и сам старый борщевик.

Ответить

Товарищ Колбасный

5

Борщевик — это как растения Урфина Джуса, его косить абсолютно бесполезно, он вырастет там же снова в ещё большем количестве. Все способы от него избавиться довольно экзотичны: это либо подвязывать пакетом соцветия семян весной, чтобы они не выпали (благо, эта тварь даёт семена только раз в жизни), либо заливать ему в срез стебля стакан уксуса/щёлочи/лютого гербицида, либо засаживать это место топинамбуром, он его забивает (правда, потом придётся выводить уже топинамбур 😆), либо выжигать напалмом местность. 

А вот так косить его косой — мартышкин труд.

Ответить

Коренной паук например

Товарищ
2

Косить не бесполезно если не допускать цветения, но семена которые уже есть в почве всходят до трёх лет, метод эффективный если не проебаться, косить приходится несколько раз в год, два три сезона, а то что делают люди в сабже действительно сизифов труд.

Ответить

Людмилочка

Товарищ
1

Большое вам спасибо за совет про топинамбур, уважаемый кибер-пользователь!!!!!!!! У матери на участке мы уж что только ни пробовали.... Посыпали солью... Травили раунд-апом.... Прошлым летом заливали химикаты в стебли...  Один раз даже......  Я вставила поздно вечером иглу в стебель.... И от напруги.. Игла со шприцом разошлись.. и химикат попал мне в глаз... Благо, успела промыть..... Обязательно попробую посадить топинамбур!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Анастасия Ангерер

Товарищ
1

Если косить его до того, как он дал семена - то через пару-тройку лет он сам сдохнет, не переживет очередную зиму. 

Ответить

Временной Женя

4

Переборщили с наказанием 

Ответить

Р О Б А Т

1

Косим борщ-траву

Ответить

Корнелий Шнапс

Р
7

В ленинградском лесу, где трепещут осины.
Где с ментов-колдунов косит прибыль братва.
На поляне траву зеки в полдень косили.
И при этом напевали странные слова...

А нам до УДО! А нам до УДО!
Пусть в ГУЛАГе мы, всё переживу.
Дело есть у нас в самый жаркий час
Ядовитую косим борщ-траву!

Ответить

Alex P

2

1921 - большевики
2021 - борщевики

Ответить

Alex P

1

если я увлекаюсь борщом, я могу называть себя борщевиком ?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Это уже считается ГУЛАГ-ом по нынешним меркам?

Ответить

Чуждый кофе

Аркадий
2

еще нет, пока это просто пиар, видел, даже какие костюмчики выдали, ГУЛАГ будет потом, когда общество примет эту норму 

Ответить

Подозрительный Кот

Аркадий
1

проснить ты уже в гулаге, в цифровом, тут стены и колючая проволока невидимые просто

Ответить
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