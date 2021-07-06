В Ленобласти осуждённых к обязательным работам отправили косить борщевик Статьи редакции
Из-за жары они работают не более трёх-четырёх часов в день.
Привлечь осуждённых к борьбе с борщевиком попросила администрация посёлка имени Тельмана Ленинградской области. Они будут косить его там, где растение по санитарным показаниям нельзя уничтожать химикатами, сообщает телеканал 47.
УФСИН разрешила отправить на работы по благоустройству осуждённых за нетяжкие преступления — в основном, водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.
Осуждённые к обязательным работам косят борщевик с 8 до 11 утра — работать дольше слишком жарко и опасно для здоровья.
В 2020 году в Тельмановском сельском поселении прошла акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик». Злостных неплательщиков алиментов отправили косить растение по берегам реки Ижоры.
В феврале 2021 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ.
2021 год в Ленинградской области объявили годом борьбы с борщевиком. На его уничтожение выделили 65 миллионов рублей — в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. На эти деньги планируют очистить от борщевика 4,3 тысячи га территории 97 муниципалитетов.
Осуждённых к обязательным работам привлекли к обязательным работам? Вот это новость.
Косить борщевик на жаре примерно тоже самое, что топить урановые ломы в ртути
Поэтому они его косят до 11
Законопослушным сиеста не положена и эти пусть работают
Есть дохуя профессий с обязательным ношением СИЗ хуярющих в жару и холод. Не надо делать драму на ровном месте
Какая же НАПАСТЬ этот борщевик...... Господи... Спасу нет!!!!!!!! Надеюсь, к покосу борщевика будут привлекать заключенных и в других регионах!!!!!!!!!
А для заключенных только лучше!!!! В отличие от рубки деревьев или шиться рукавиц они на свежем воздухе, занимаются физической активностью и делают благое дело!!!!!!
ДА!!! и хуй с ним, что он ядовитый!!!!!!!!!!!!!!! Зато свежий воздух!!!!
Армейский фонарь
Прекрасная женщина, я влюбился
Молодой человек, вы, я извиняюсь, СЛЕПОЙ?????? На предоставленном в данной статье фото молодые люди обеспечены необходимой защитой!!!!!!!!!!
прошу прощения тогда!!!!!!!!!! бес попутал!!!!!!!!!!!
Ничего страшного, уважаемый киберпользователь!!! Удачного вам дня!!!!!!
почему вы пишете "киберпользователь", вам 60?
НЕПРИЛИЧНО, молодой человек, спрашивать даму об ёё возрасте!!! Но так уж и быть, я ВАМ отвечу!!!! НЕТ, мне не 60!!!!!
Что думаете про Путина и Лукашенко, мадам?????
Да отстаньте вы от меня уже!!!! Почему вы доводите меня до ИССТУПЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ????? ЧТО я вам всем сделала????????????????
Ты чей твинк? Признавайся
Как вы узнали?????????????????????????
Спалился тёти не знаю, что такое твинк
Вообще-то я прекрасно знаю, что такое "твинк", я на нём зарегистрирована!!!!
не спрыгивай
Я никуда НЕ СПРЫГИВАЮ, вы, НЕувжааемый!!!!! Да, я несколько раз делала видео на "твинке"!!!!!! НУ И что?????????? У нас СВОБОДНАЯ страна!!!!!!!!!!!!!!!!! Я собирала сыночку на кроссовик!!!!!!!!! Думаете, ЛЕГКО одной вырастить СЫНОЧКА???????????????????????????????????????????????????????????????????
твёркать умеешь?
Вы специально, СПЕЦИТАЛЬНО НАДО МНОЙ ИЗДЕВАЕТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы хотите, чтобы я РЫДАЛА!!!!! Спешу вас ОГОРЧИТЬ!!!! Этого НЕ БУДЕТ!!!! Интернет - место ДЛЯ ВСЕХ! Я не сказала НИЧЕГО ПЛОХОГО!!!!!! Адьёсч!!!!!!!
ХВАТИТ МНЕ ХАМИТЬ, Я НЕ ТУПАЯ КАК ВЫ ТУТ ВСЕ ТУТ ДУМАЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем порвалась?
КТо порвался????? ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ МЕНЯ ОСКОРБЛЯЕТЕ???? ГДЕ АДМИНИСТРАИЦЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АЛЛО ПРИЁМ!!!!! ЗАВЕДУЮЩИЙ!!
Людочка, хватит выебываться
ДА как вы СМЕТЕЕЕ?????????
людочка ебани водочки и успакойся, порвалась ничего страшного
Я непью водку, НЕ уважаемый!!!! А вы еще и МАТОМ со мной говорите!!!!!!!!!!!!!
Людмилочка, я вас категорически приветствую на этом кибер-са1те!!!!! Чем я могу Вам помочь?????
Здравствуйте, уважаемый заведующий!!! Пожалуйста, примите срочнейшие меры к следующим кибер-пользователям!!!! Я прочитала правила сайта, и они их нарушают в моём отношениииии!!!!!
Вы готовы написать заявление на этих НЕУВАЖАЕМЫХ пользователей кибер-са1йта, оскорбляющих женщину?????
КОНЕЧНО!!!! Я считаю, подобное поведение надо пресекать в КОРНЕ, в ЗАРОДЫШЕ!!!!
ПИШИТЕ на meglin@mamki.net!!!! Администрация рассмотрит ваше обращение и немедленно НАКАЖЕТ этих НЕДОСТОЙНЫЖ товарищей!!!!!!
Большое вам спасибо за СОчувствие, увжаемый заведующий, но я уже написала вашему главному администратору, надеюсь, он во всем разберет ся!!!!!
Поддерживаете ли вы аборты?
НИ в коем СЛУЧАЕ!!Половые, извиняюсь, сношения должны быть осознаннымми!!! А аборт - это безответственность!!!!!! Нужно проводить пропаганду среди молодёжи, чтобы они меньше занимались всякими, извиняюсь, непотребствами!!!!!! Вот мой сынок постоянно учится и сидит в компьютере, играет в игры!!! Пусть играет, главное, чтобы не шлялся с профурсетками!!!!
Твинк. пиздец, ты походу сам тетя. Может ещё клон? Двойник?
Вы такой жирный... Тролль...
ХВАТИТ МЕНЯ ОСКОРБЛЯТЬ!!!!! ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ ДАННОГО КИБЕР_САЙТА!!!!!!!!!!!!!!!
Кибершестьдесят?
Вся область заросла, и Москва зарастает этой дрянью, а они любуются, для декора поставили. Это ок, по-вашему?
удивительно емкий комментарий, в нем речь может идти о:
чиновниках
парковках
заборах
и суть комента не изменится
Сейчас бы борща с сосисочками
я сам сын борщевика, тут все не так однозначно....🤞❤️🤯
Борщевик — это как растения Урфина Джуса, его косить абсолютно бесполезно, он вырастет там же снова в ещё большем количестве. Все способы от него избавиться довольно экзотичны: это либо подвязывать пакетом соцветия семян весной, чтобы они не выпали (благо, эта тварь даёт семена только раз в жизни), либо заливать ему в срез стебля стакан уксуса/щёлочи/лютого гербицида, либо засаживать это место топинамбуром, он его забивает (правда, потом придётся выводить уже топинамбур 😆), либо выжигать напалмом местность.
А вот так косить его косой — мартышкин труд.
Коренной паук например
Косить не бесполезно если не допускать цветения, но семена которые уже есть в почве всходят до трёх лет, метод эффективный если не проебаться, косить приходится несколько раз в год, два три сезона, а то что делают люди в сабже действительно сизифов труд.
Большое вам спасибо за совет про топинамбур, уважаемый кибер-пользователь!!!!!!!! У матери на участке мы уж что только ни пробовали.... Посыпали солью... Травили раунд-апом.... Прошлым летом заливали химикаты в стебли... Один раз даже...... Я вставила поздно вечером иглу в стебель.... И от напруги.. Игла со шприцом разошлись.. и химикат попал мне в глаз... Благо, успела промыть..... Обязательно попробую посадить топинамбур!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если косить его до того, как он дал семена - то через пару-тройку лет он сам сдохнет, не переживет очередную зиму.
Косим борщ-траву
В ленинградском лесу, где трепещут осины.
Где с ментов-колдунов косит прибыль братва.
На поляне траву зеки в полдень косили.
И при этом напевали странные слова...
А нам до УДО! А нам до УДО!
Пусть в ГУЛАГе мы, всё переживу.
Дело есть у нас в самый жаркий час
Ядовитую косим борщ-траву!
Это уже считается ГУЛАГ-ом по нынешним меркам?
Чуждый кофе
еще нет, пока это просто пиар, видел, даже какие костюмчики выдали, ГУЛАГ будет потом, когда общество примет эту норму
проснить ты уже в гулаге, в цифровом, тут стены и колючая проволока невидимые просто