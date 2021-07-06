«Кто выносит секреты, тот будет пойман и обезглавлен».

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Игрушка, созданная брендом Sembo Blocks, привлекла внимание пользователей WeChat. На одной из миниатюрных табличек напечатали фразу, предупреждающую людей, что их поймают, а затем обезглавят, если они украдут секреты, пишет What's on Weibo.

Китайский «клон Lego» выпустил целую серию, посвящённую космической миссии страны. Для этого компания сотрудничала с Китайским центром аэрокосмической науки и культурных инноваций. Конструкторы предназначены для детей старше шести лет.

Один из наборов посвящён космодрому Цзюцюань и ракете-носителю Long March 2F, которая совершила свой первый полёт в 1999 году. Табличка с угрожающей надписью отсылает к реальному знаку на территории космодрома. В последние годы в Китае усилилась борьба с иностранным шпионажем, а гражданам начали чаще напоминать о личной ответственности о защите данных, отмечает издание.