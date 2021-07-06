Китайский аналог Legо выпустил набор с космодромом. В нём есть табличка с угрозой — как на реальном космодроме Статьи редакции
«Кто выносит секреты, тот будет пойман и обезглавлен».
Игрушка, созданная брендом Sembo Blocks, привлекла внимание пользователей WeChat. На одной из миниатюрных табличек напечатали фразу, предупреждающую людей, что их поймают, а затем обезглавят, если они украдут секреты, пишет What's on Weibo.
Китайский «клон Lego» выпустил целую серию, посвящённую космической миссии страны. Для этого компания сотрудничала с Китайским центром аэрокосмической науки и культурных инноваций. Конструкторы предназначены для детей старше шести лет.
Один из наборов посвящён космодрому Цзюцюань и ракете-носителю Long March 2F, которая совершила свой первый полёт в 1999 году. Табличка с угрожающей надписью отсылает к реальному знаку на территории космодрома. В последние годы в Китае усилилась борьба с иностранным шпионажем, а гражданам начали чаще напоминать о личной ответственности о защите данных, отмечает издание.
Sembo также продаёт аналогичный набор для потребителей за пределами Китая. В нём нет предупреждающей надписи, знак остаётся пустым.
Минус голова и нефритовый стержень
про кастрацию там ничего не сказано
На одной из миниатюрных табличек напечатали пропагандистскую цитату, предупреждающую людей, что их поймают, а затем обезглавят, если они украдут секреты.
Что в ней пропагандистского?
Моральный химик
знаешь в чем секрет приготовления китайской лапши?
Нит
в детали встроены датчики которые реагируют на итоговую фигуру сборки: если собрать бюст товарища Xi - выдается вторая кошкожена, а если слово тяньаньмэнь89 то пользователь тут же обезглавливается нанолазером
Так космодром или тайкодром?