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Новости
Ольга Щербинина

Китайский аналог Legо выпустил набор с космодромом. В нём есть табличка с угрозой — как на реальном космодроме Статьи редакции

«Кто выносит секреты, тот будет пойман и обезглавлен».

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Игрушка, созданная брендом Sembo Blocks, привлекла внимание пользователей WeChat. На одной из миниатюрных табличек напечатали фразу, предупреждающую людей, что их поймают, а затем обезглавят, если они украдут секреты, пишет What's on Weibo.

Китайский «клон Lego» выпустил целую серию, посвящённую космической миссии страны. Для этого компания сотрудничала с Китайским центром аэрокосмической науки и культурных инноваций. Конструкторы предназначены для детей старше шести лет.

Один из наборов посвящён космодрому Цзюцюань и ракете-носителю Long March 2F, которая совершила свой первый полёт в 1999 году. Табличка с угрожающей надписью отсылает к реальному знаку на территории космодрома. В последние годы в Китае усилилась борьба с иностранным шпионажем, а гражданам начали чаще напоминать о личной ответственности о защите данных, отмечает издание.

Sembo также продаёт аналогичный набор для потребителей за пределами Китая. В нём нет предупреждающей надписи, знак остаётся пустым.

#новости #игрушки #китай

20 20 комментариев
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Владислав Микк

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Р О Б А Т

11

Минус голова и нефритовый стержень 

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Антигравитационный торт

Р
3

про кастрацию там ничего не сказано

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Владислав Микк

Антигравитацион…
4

а это в подарок

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Alexander Sh

4

Голову отрежут, а из лица маску сделают. Ой Китай...

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Жесткий холод

2

Нахуй кетайское лего.

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Victor Vasiljev

2

На одной из миниатюрных табличек напечатали пропагандистскую цитату, предупреждающую людей, что их поймают, а затем обезглавят, если они украдут секреты.

Что в ней пропагандистского?

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Моральный химик

Victor
2

знаешь в чем секрет приготовления китайской лапши?

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Сраный Ковбой

Моральный
0

Нит

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Моральный химик

Сраный
0

Секрет в том , что его нет.

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Корнелий Шнапс

Victor
1

пропаганда старого доброго ультранасилия !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Корнелий Шнапс

1

в детали встроены датчики которые реагируют на итоговую фигуру сборки: если собрать бюст товарища Xi - выдается вторая кошкожена, а если слово тяньаньмэнь89 то пользователь тут же обезглавливается нанолазером

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Alexander Sh

Корнелий
1

Спросить китайца про Тяньанмэнь — бесценно. 

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Stanley H. Tweedle

0

Секреты такой страны нужно продавать бесплатно

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Victor Ganin

1

Так космодром или тайкодром?

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Корнелий Шнапс

Victor
2

"тайкодром" хорошее название для лавотеля  

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Vladimir Yakimenko

Victor
0

Тайкодром похоже на жаргонное название борделя в Бангкоке. 

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просто почта

0

Писдить чужие технологии это ж национальный спорт в Китае

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Михаил Левит

0

Это не космическая станция, а космодром.

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Независимый рубин

0

мамка твоя клон лего, а это пластмассовый конструктор

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