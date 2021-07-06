Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трёх километров.

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Видео РИА «Новости»

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» впервые в России разработал систему для прыжков с парашютом с собакой. Это дополнительное снаряжение к парашютной технике. Испытания планируют завершить в 2021 году. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор по парашютным системам Алексей Козин.

Система рассчитана на собак весом до 45 килограммов и разработана в двух вариантах: для прыжка одного человека с животным и для тандемного прыжка. Во втором случае к инструктору крепится кинолог, а уже к нему — подвесная система собаки.

Козин отметил, что собаки после прыжков ведут себя «адекватно, нормально» и после приземления «готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся». Парашютист-испытатель Юрий Миронов отметил, что система десантирования необходима, когда приземлиться куда-то сложно, но собаку нужно доставить быстро.

Другой парашютист-испытатель Андрей Топорков рассказал, что собаки видели землю уже с трёхкилометровой высоты.

При эволюциях, поворотах влево, вправо собака наблюдает Землю. Для нас это было новостью. Даже с высоты 3 тысяч метров она Землю видит. Считалось раньше, что они далеко не видят. На самом деле какие-то мысли есть у них, начинает перебирать лапами, пытается поймать Землю. Андрей Топорков парашютист-испытатель