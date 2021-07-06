«Ростех» разработал систему десантирования собак и показал, как они прыгают с парашютами Статьи редакции
Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трёх километров.
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» впервые в России разработал систему для прыжков с парашютом с собакой. Это дополнительное снаряжение к парашютной технике. Испытания планируют завершить в 2021 году. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор по парашютным системам Алексей Козин.
Система рассчитана на собак весом до 45 килограммов и разработана в двух вариантах: для прыжка одного человека с животным и для тандемного прыжка. Во втором случае к инструктору крепится кинолог, а уже к нему — подвесная система собаки.
Козин отметил, что собаки после прыжков ведут себя «адекватно, нормально» и после приземления «готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся». Парашютист-испытатель Юрий Миронов отметил, что система десантирования необходима, когда приземлиться куда-то сложно, но собаку нужно доставить быстро.
Другой парашютист-испытатель Андрей Топорков рассказал, что собаки видели землю уже с трёхкилометровой высоты.
Сейчас собак можно десантировать только с высоты четырёх километров, поскольку в системе пока нет кислородного оборудования. В «Ростехе» заявили, что его уже разрабатывают для прыжков с восьми километров.
Я правильно понимаю, что система для прыжков с собакой - это ебаный ремень?
Это система ремней
Сначала панин, потом рогозин, теперь эти...
а что панин?
пояснительную бригаду! срочно!
Да ничего необычного, просто актёр практикует зоофилию, любит делать минет и практикует анальный фистинг с погружением в него ноги по колено, творческая личность
про последнее слышал в интервью у гордона, считаю, что норм, это его дело. Но с что с животными? Он их трахает?
Ждем! А потом и Америку захватим!
-> Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трёх километров.
Я правильно понимаю что это поняли по тому, что собака начала дёргать ногами пытаясь "поймать Землю"?
Ту таксу тоже сбрасывали ?
Вот это инновации в России разрабатывают. Это они еще скромно написали: "впервые в России". Обычно у нас любят: "самый большой в Европе", "самый крупный в мире". Технологии на грани реальности.