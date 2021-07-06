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Новости
Sasha Shambilova

«Ростех» разработал систему десантирования собак и показал, как они прыгают с парашютами Статьи редакции

Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трёх километров.

32 32 комментария
1541 просмотров
Видео РИА «Новости»

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» впервые в России разработал систему для прыжков с парашютом с собакой. Это дополнительное снаряжение к парашютной технике. Испытания планируют завершить в 2021 году. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор по парашютным системам Алексей Козин.

Система рассчитана на собак весом до 45 килограммов и разработана в двух вариантах: для прыжка одного человека с животным и для тандемного прыжка. Во втором случае к инструктору крепится кинолог, а уже к нему — подвесная система собаки.

Козин отметил, что собаки после прыжков ведут себя «адекватно, нормально» и после приземления «готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся». Парашютист-испытатель Юрий Миронов отметил, что система десантирования необходима, когда приземлиться куда-то сложно, но собаку нужно доставить быстро.

Другой парашютист-испытатель Андрей Топорков рассказал, что собаки видели землю уже с трёхкилометровой высоты.

При эволюциях, поворотах влево, вправо собака наблюдает Землю. Для нас это было новостью. Даже с высоты 3 тысяч метров она Землю видит. Считалось раньше, что они далеко не видят. На самом деле какие-то мысли есть у них, начинает перебирать лапами, пытается поймать Землю.

Андрей Топорков
парашютист-испытатель

Сейчас собак можно десантировать только с высоты четырёх километров, поскольку в системе пока нет кислородного оборудования. В «Ростехе» заявили, что его уже разрабатывают для прыжков с восьми километров.

#новости #животные

32 32 комментария
15
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32 комментария
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Романтический динозавр

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Полезно, конечно, спасибо большое Ростеху и вообще всем людям, которым там нехуем заняться

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Rond

26

Я правильно понимаю, что система для прыжков с собакой - это ебаный ремень?

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Vasily Mordovin

Rond
16

Это система ремней

Ответить

Alexey Ya

Vasily
1

поражаюсь, к любой херне дописать "система", и уже всё звучит совсем по-серьёзному!

Ответить

Vasily Mordovin

Alexey
1

Звучит как то, на разработку чего стоит тратить время и деньги

Ответить

Аккуратный чайник

Rond
2

Пояс из собачьей шерсти

Ответить

Luchano Spaguetti

Rond
0

На которую выделено  400 млрд рублей

Ответить

Р О Б А Т

9

Сначала панин, потом рогозин, теперь эти... 

Ответить

Иван Прохоров

Р
0

а что панин?

Ответить

Коровка говорит мууу

Иван
4
Ответить

Александр

Коровка
0
Ответить

Иван Прохоров

Коровка
0

пояснительную бригаду! срочно!

Ответить

Коровка говорит

Иван
0

Да ничего необычного, просто актёр практикует зоофилию, любит делать минет и практикует анальный фистинг с погружением в него ноги по колено, творческая личность

Ответить

Иван Прохоров

Коровка
0

про последнее слышал в интервью у гордона, считаю, что норм, это его дело. Но с что с животными? Он их трахает?

Ответить

Коровка говорит

Иван
0

Ну да

Ответить

Иван

Коровка
0

где почитать/посмотреть?

Ответить

Моральный химик

7

эти же собаки после ростеховских прыжков

Ответить

Michael Shultz

5

любой каприз за ваши налоги

Ответить

Tanqwer

5

Ждем! А потом и Америку захватим! 

Ответить

Денис Ваймс

Tanqwer
0

Когда приземлился 

Ответить

тим тим

5

-> Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трёх километров.

Я правильно понимаю что это поняли по тому, что собака начала дёргать ногами пытаясь "поймать Землю"?

Ответить

Армейский фонарь

тим
0

Все правильно, парашютист не очень умный

Ответить

Закомплексованная Душа

4

Ту таксу тоже сбрасывали ?

Ответить

Dmitry Yashin

Закомплексованн…
–8

Мелких уебанских псин можно и без парашюта.

Ответить

Прогрессивный паркур

4

следующий шаг - запуск собак на МКС с батутов

Ответить

Ivan Petrov

4
Ответить

Андрей Стаховский

2

Вот это инновации в России разрабатывают. Это они еще скромно написали: "впервые в России". Обычно у нас любят: "самый большой в Европе", "самый крупный в мире". Технологии на грани реальности. 

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Денис Ваймс

Андрей
0

А робот чокальщик?

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Sage Pointer

1

А можно и без парашютов скидывать, хотя изиком всё же проще

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Vlad F

1

О, ну раз собаки видят, то и проблем нет. Отличная новость. Спасибо!

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Денис Ваймс

1

А зачем собакам прыгать с парашютом? 

Ответить

fFamous

0

Однако про систему приземления в публикации не сообщили xD 

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