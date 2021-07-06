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yannlll

Роспотребнадзор разрешил не делать ПЦР-тесты привитым и переболевшим россиянам при возвращении в страну из-за рубежа Статьи редакции

Постановление вступит в силу 7 июля.

Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовал Роспотребнадзор.

Те россияне, которые не болели и не прививались, должны сдать один тест вместо двух в трёхдневный срок после прибытия в Россию. До получения результатов нужно будет соблюдать изоляцию.

С 10 июля граждане Таджикистана и стран, входящих в ЕАЭС, смогут въехать в Россию по сделанному не позднее, чем за три дня ПЦР-тесту. Его результаты должны быть внесены в приложение «Путешествую без COVID-19».

С 1 сентября это правило распространят на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.

#новости #роспотребнадзор #вакцинация

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Р О Б А Т

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Ох зря

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Hi-Tech Лентач

Р
6

Ага - ПЦР-бизнесмены в шоке

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Ivan

3

Чёт хуйня какая то. То надо пцр, то надо 2, то с прививкой тоже надо 2, теперь не надо. Астанавитесь

Ответить

Владимир Климов

0

Россияне, не возвращайтесь на территорию гопоты, абсурда и проявления фашизма.

Ответить

Андрей Иванов

Владимир
0

А если виза заканчивается и надо уезжать, то куда дальше?

Ответить

Роскошный бокал

Андрей
0

Виза-ран или путешествовать дальше

Ответить

Андрей Иванов

Роскошн…
0

Звучит авантюрно и романтично, но на практике труднореализуемо на деле, если у тебя за пазухой деньги не появляются сами по себе.

Ответить

Роскошный бокал

Андрей
0

Смотря где ты находишься или как работаешь, в плане удаленки

Ответить

Владислав

Роскошн…
0

Сосать где угодно можно, это да

Ответить

Андрей Иванов

2

А прививка должна быть обязательно отечественной?

Ответить

Александр Борродач

Андрей
0

Можно поставиться эпиваккороной на выезде, а в цивилизованный странах уже сделать нормальную прививку.

Ответить

Дорогой Женя

2

Как бы этим пидарасам намекнуть, что надо бы о своих метаниях предупреждать людей заранее.

Ответить

KSA

1

 До получения результатов нужно будет соблюдать изоляцию.

Иначе что?

Ответить

мЕдь

KSA
0

Скорее всего штраф, как было год назад. 

Ответить

KSA

мЕдь
0

Тогда похй

Ответить

Леонардо Основа

0

Призываю юристов. А если дата сдачи второго теста приходится аккурат на дату вступления закона в силу, нужно ли его сдавать?

Ответить

Владислав Недзвецкий

Леонардо
1

Я не юрист, но разрешаю

Ответить

красивый комбинатор

0

Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.

хорошо-то как

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Dmitrii Guliaev

0

в аэропорту по прилету всегда можно сдать экспресс-тест

Ответить

Степан Анейчик

Dmitrii
0

За три косаря

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Животное

0

Иностранные прививки не канают, надо у барыг покупать сертификат о вакцинации.

Ответить

Владимир Климов

Животное
0

Подскажите адресок

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Александр Борродач

0

Пфайзер считается?

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Животное

Александр
0

Нет😂

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Alexander Kopeikin

0

О, немного здравого смысла подъехало

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