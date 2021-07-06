Роспотребнадзор разрешил не делать ПЦР-тесты привитым и переболевшим россиянам при возвращении в страну из-за рубежа Статьи редакции
Постановление вступит в силу 7 июля.
Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовал Роспотребнадзор.
Те россияне, которые не болели и не прививались, должны сдать один тест вместо двух в трёхдневный срок после прибытия в Россию. До получения результатов нужно будет соблюдать изоляцию.
С 10 июля граждане Таджикистана и стран, входящих в ЕАЭС, смогут въехать в Россию по сделанному не позднее, чем за три дня ПЦР-тесту. Его результаты должны быть внесены в приложение «Путешествую без COVID-19».
С 1 сентября это правило распространят на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.
Ох зря
Чёт хуйня какая то. То надо пцр, то надо 2, то с прививкой тоже надо 2, теперь не надо. Астанавитесь
Россияне, не возвращайтесь на территорию гопоты, абсурда и проявления фашизма.
А если виза заканчивается и надо уезжать, то куда дальше?
Виза-ран или путешествовать дальше
Звучит авантюрно и романтично, но на практике труднореализуемо на деле, если у тебя за пазухой деньги не появляются сами по себе.
А прививка должна быть обязательно отечественной?
Можно поставиться эпиваккороной на выезде, а в цивилизованный странах уже сделать нормальную прививку.
До получения результатов нужно будет соблюдать изоляцию.
Иначе что?
Призываю юристов. А если дата сдачи второго теста приходится аккурат на дату вступления закона в силу, нужно ли его сдавать?
Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.
хорошо-то как
в аэропорту по прилету всегда можно сдать экспресс-тест
Иностранные прививки не канают, надо у барыг покупать сертификат о вакцинации.
Пфайзер считается?