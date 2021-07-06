Постановление вступит в силу 7 июля.

Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовал Роспотребнадзор.

Те россияне, которые не болели и не прививались, должны сдать один тест вместо двух в трёхдневный срок после прибытия в Россию. До получения результатов нужно будет соблюдать изоляцию.

С 10 июля граждане Таджикистана и стран, входящих в ЕАЭС, смогут въехать в Россию по сделанному не позднее, чем за три дня ПЦР-тесту. Его результаты должны быть внесены в приложение «Путешествую без COVID-19».

С 1 сентября это правило распространят на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.