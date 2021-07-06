Компания называет это возможностью монетизировать беспилотные технологии, в том числе на зарубежных рынках.

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«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, который используют в 250 учебных заведениях США. Об этом компания рассказала TJ.

Роверы «Яндекса» появятся в кампусах до конца 2021 года. Доставка будет работать через приложение Grubhub также, как и в России через «Еду»: когда ровер привезёт заказ, человек получит пуш, а в приложении появится кнопка «Открыть крышку».

Grubhub — крайне популярная в США платформа, которая работает в кампусах крупнейших американских университетов. Доставлять заказы студентам и преподавателям будут десятки роверов. Дмитрий Полищук руководитель направления беспилотных автомобилей

В «Яндексе» рассказали, что благодаря сотрудничеству роверы смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине: в кампусах американских университетов много пешеходных зон.

В Grubhub считают, что благодаря сотрудничеству с Яндексом компания сможет «предложить колледжам и университетам ещё более высокий уровень обслуживания».

«Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. Они доставляют заказы в Москве и Иннополисе. С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.