{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять еду в кампусы американских университетов Статьи редакции

Компания называет это возможностью монетизировать беспилотные технологии, в том числе на зарубежных рынках.

41 41 комментарий
2187 просмотров

«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, который используют в 250 учебных заведениях США. Об этом компания рассказала TJ.

Роверы «Яндекса» появятся в кампусах до конца 2021 года. Доставка будет работать через приложение Grubhub также, как и в России через «Еду»: когда ровер привезёт заказ, человек получит пуш, а в приложении появится кнопка «Открыть крышку».

Grubhub — крайне популярная в США платформа, которая работает в кампусах крупнейших американских университетов. Доставлять заказы студентам и преподавателям будут десятки роверов.

Дмитрий Полищук
руководитель направления беспилотных автомобилей

В «Яндексе» рассказали, что благодаря сотрудничеству роверы смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине: в кампусах американских университетов много пешеходных зон.

В Grubhub считают, что благодаря сотрудничеству с Яндексом компания сможет «предложить колледжам и университетам ещё более высокий уровень обслуживания».

«Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. Они доставляют заказы в Москве и Иннополисе. С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.

2 июля «Яндекс» запустил доставку еды роботами в Мурино — городе под Петербургом.

Киберпанк в Мурино: как «Яндекс» запустил…
TJ заказал пиццу ровером и даже попытался его украсть — репортаж и впечатления от робокурьера.
tjournal.ru

#новости #яндекс

41 41 комментарий
42
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 41, "likes": 42, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 406763, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Jul 2021 18:30:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эпапа

4

в российские шараги когда начнут?

Ответить

Victor Ganin

Эпапа
37

В российские шараги доставляют биороботы. Они дешевле.

Ответить

Обязанный калькулятор

Эпапа
1

Зачем 

Ответить

Выдающийся цвет

Обязанный
4

Юджин по английски - Eugene

Ответить

Подробный череп

Эпапа
2

В российских шарагах корпуса преимущественно разбросаны по всему городу. Навскидку это норм работало бы в МГУ, Академгородке и мб в Петергофском кампусе СПбГу. В последнем это выглядело бы очень сюрреалистично.

Ответить

Выдающийся цвет

Эпапа
1

до них роверы не доедут

Ответить

Мистер Блондин

Эпапа
0

в российской шараге в столовой пожрёшь

Ответить

кир шумов

Эпапа
0

Украинские шараги не забудь, а Львовские ,приличные учебные заведения, католиками спонсируются. Таких как ты, там не ждут.

Ответить

Пыльный химик

7

Предлагаю другой заголовок: Яндекс на службе США. Кому выгодна доставка бичпакетов?

Ответить

Ваша Закладко

Пыльный
0

кликабельно

Ответить

alexferman

3

Яндекс крут

Ответить

Пыльный химик

alexferman
1

Лучше 100 залуп

Ответить

alexferman

Пыльный
0

Кому что

Ответить

Пыльный химик

alexfer…
0

А кому кто

Ответить

Пыльный химик

Пыльный
1

Я ожидал больше хуевых шуток, ну да ладно

Ответить

Соответствующий Данила

1

Как тебе такое, Илон Маск?

Ответить

Коренной паук например

Соответствующий
6
Ответить

Ваша Закладко

Коренной
0

приезжает как-то ровер на бачелор пати, а там

Ответить

Logic

1

Заказал вчера кое-что в Яндекс с забором из постомата.
Сегодня прихожу и ввожу код из SMS чтобы открыть ящик постомата - он отвечает "Код не найден".
5 раз вводил - без толку. Поддержка Яндекса сообщила, что надо удалить приложение Яндекс.Маркет и поставить его заново - тогда может быть (можеть быть!) проблема исчезнет.
Пришлось отменять заказ и делать такой же в Озоне.
Какие нафиг роботы-курьеры, у Яндекса обычные постоматы не работают, которые уже у всех конкурентов давно без сбоев выдают посылки.

Ответить

Идеологический Данила

Logic
3

Это разные части яндекса, маркет и правда бедовый какой-то

Ответить

Logic

Идеологический
0

"бедовый" - очень подоходящее слово :)

Ответить

ларочка-ноготочки

–1

Хорошо шо маникюр не могут робаты делать

Ответить

Абылайхан Молжигитов

ларочка-ноготоч…
2

Я тебя огорчу...
https://vc.ru/tech/253129-byvshiy-glava-izrailskogo-yandeksa-sdelal-robota-kotoryy-krasit-nogti-doma

Бывший глава израильского «Яндекса» сделал…
Устройство он придумал после испорченного свидания — и теперь хочет продавать его за $399.
vc.ru
Ответить

ларочка-ноготочки

Абылайхан
–1

Это всё хуйня для буржуев весь харьков знает шо лучший маникюр только у ларочки!!!!!!!!

Ответить

Обязанный калькулятор

ларочка-ноготоч…
1

Пиздишь. 
@Р О Б А Т умеет 

Ответить

ларочка-ноготочки

Обязанный
0

но такой как у ларочки никто не может!

Ответить

Обязанный

ларочка…
4

Такой как у ларочки и не нужен 

Ответить

ларочка-ноготочк

Обязанн…
–1

Грубиян! Запишись на прием и сам убедись! 

Ответить

Подробный череп

ларочка…
1

@Людмилочка ваша подруга?

Ответить

Армейский фонарь

Подробн…
0

похоже один человек балуется

Ответить

Подробный череп

Армейск…
0

Почерк знакомый

Ответить

ларочка-ноготочк

Подробн…
–3

девочки всегда вместе!!!!!!!!

Ответить

Людмилочка

Подробн…
–3

Кто????? Я никого не знаю, отстаньте, я ухожу с вашего кибер-сайта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

ларочка-ноготочк

Людмило…
–3

Меня один педофил тоже преследует!!!!!!!!!

Ответить

Р О Б А Т

Обязанный
1

Умею, но не буду☝️

Ответить

Р О Б А Т

1

Пицца с новичком 

Ответить

Стас Фарбер

1

Агенты госдепа

Ответить

Кирилл Вселенский

Стас
0

Пендоские подстилки

Ответить

Выдающийся цвет

0

а че там у доминос с автономной доставкой в штатах?

Ответить

Николай Николаевич

Выдающийся
0

В Хьюстоне тестируют вроде.

Ответить

Роман Новиков

0

Когда Яндекс попадёт под санкции? Долго Американцы будут это терпеть?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
Обсуждаемое
Новости
Moet Hennessy возобновит поставки в Россию. Шампанское будет называться игристым вином
В компании пообещали сделать это «как можно скорее».
212
Новости
Умер Владимир Меньшов
Режиссёру и актёру был 81 год.
320
Интернет
Резонанс: Извинение «ВкусВилла» за рекламу с ЛГБТ-парой
В соцсетях разочарованы реакцией компании: пользователи считают, что руководство извинилось за существование ЛГБТ, и сочувствуют лесбийской паре, которой поступают угрозы.
471
Популярное за три дня
Новости
Умер Владимир Меньшов
Режиссёру и актёру был 81 год.
320
Интернет
Симоньян рассказала о новой программе на RT, которую будет вести Шетнер. Он ответил, что «не знает эту женщину»
Актёр известен по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek).
103
Беларусь
Литва первой из стран Евросоюза предоставила офису Светланы Тихановской дипломатический статус
Также ведется работа над открытием «представительств народа Беларуси» в других странах.
215
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null