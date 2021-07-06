Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять еду в кампусы американских университетов Статьи редакции
Компания называет это возможностью монетизировать беспилотные технологии, в том числе на зарубежных рынках.
«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, который используют в 250 учебных заведениях США. Об этом компания рассказала TJ.
Роверы «Яндекса» появятся в кампусах до конца 2021 года. Доставка будет работать через приложение Grubhub также, как и в России через «Еду»: когда ровер привезёт заказ, человек получит пуш, а в приложении появится кнопка «Открыть крышку».
В «Яндексе» рассказали, что благодаря сотрудничеству роверы смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине: в кампусах американских университетов много пешеходных зон.
В Grubhub считают, что благодаря сотрудничеству с Яндексом компания сможет «предложить колледжам и университетам ещё более высокий уровень обслуживания».
«Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. Они доставляют заказы в Москве и Иннополисе. С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.
2 июля «Яндекс» запустил доставку еды роботами в Мурино — городе под Петербургом.
в российские шараги когда начнут?
Обязанный калькулятор
Зачем
Подробный череп
В российских шарагах корпуса преимущественно разбросаны по всему городу. Навскидку это норм работало бы в МГУ, Академгородке и мб в Петергофском кампусе СПбГу. В последнем это выглядело бы очень сюрреалистично.
Яндекс крут
Пыльный химик
Лучше 100 залуп
Кому что
Коренной паук например
Заказал вчера кое-что в Яндекс с забором из постомата.
Сегодня прихожу и ввожу код из SMS чтобы открыть ящик постомата - он отвечает "Код не найден".
5 раз вводил - без толку. Поддержка Яндекса сообщила, что надо удалить приложение Яндекс.Маркет и поставить его заново - тогда может быть (можеть быть!) проблема исчезнет.
Пришлось отменять заказ и делать такой же в Озоне.
Какие нафиг роботы-курьеры, у Яндекса обычные постоматы не работают, которые уже у всех конкурентов давно без сбоев выдают посылки.
Идеологический Данила
Это разные части яндекса, маркет и правда бедовый какой-то
Хорошо шо маникюр не могут робаты делать
Я тебя огорчу...
https://vc.ru/tech/253129-byvshiy-glava-izrailskogo-yandeksa-sdelal-robota-kotoryy-krasit-nogti-doma
Это всё хуйня для буржуев весь харьков знает шо лучший маникюр только у ларочки!!!!!!!!
Обязанный калькулятор
Пиздишь.
@Р О Б А Т умеет
но такой как у ларочки никто не может!
Обязанный
Такой как у ларочки и не нужен
Подробный череп
@Людмилочка ваша подруга?
Армейский фонарь
похоже один человек балуется
Кто????? Я никого не знаю, отстаньте, я ухожу с вашего кибер-сайта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Агенты госдепа