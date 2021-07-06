Мы будем закрываться, потому нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано, если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья.

Обжаловать это постановление мы уже никак не сможем. Соцсети [Readovka], скорее всего, продолжат работу в прежнем режиме.