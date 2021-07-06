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Sasha Shambilova

Readovka заблокирует сайт по иску «единоросса» из-за материала о тайной яхте и захвате «Совхоза им. Ленина» Статьи редакции

«Если мы это не сделаем, то нам будет грозить уголовная ответственность за неисполнение решение суда».

Заблокировать сайт редакция планирует вечером 7 июля. Об этом «МБХ медиа» рассказал издатель Алексей Костылёв.

Мы будем закрываться, потому нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано, если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья.

Обжаловать это постановление мы уже никак не сможем. Соцсети [Readovka], скорее всего, продолжат работу в прежнем режиме.

Алексей Костылёв
издатель

Костылёв отмечает, что 1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте депутата от «Единой России» Дмитрия Саблина. После этого в редакцию издания пришли приставы с требованием заблокировать сайт по другому делу: «Здесь нам очевидна взаимосвязь с Саблиным. Они полтора года не вспоминали об этом, а в день суда внезапно вспомнили».

Постановление о блокировке Видновский городской суд вынес из-за публикаций о переходе 41,9% акций «Совхоза им. Ленина» под контроль компании Саблина. Он требовал удалить и опровергнуть материал. За отказ выполнять эти требования с издания уже взыскали 50 тысяч рублей.

#новости #медиа #блокировки

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Р О Б А Т

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Да кто такая эта ваша ридовка нахуй

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Кирилл Вселенский

Р
9

Знаю только педовок

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Marhal_New _Arleana

Кирилл
1

Призови одну

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Artyom Sidorov

Marhal_…
3

@Дыня 

Ответить

Кирилл

Marhal_…
1

Зачем?

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Кирилл Вселенский

Кирилл
1

Куда они делись интересно

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Моральный химик

Кирилл
1

повзрослели?

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Vitaly Tarakanov

Р
1

Изначально это был местный смоленский паблик вк с новостями о бродячих собаках, поломках трамваев и прочих провинциальных сверхважных событиях. А потом видимо заработали на рекламе и вышли на федеральный уровень, стали часто мелькать в крупных сми.

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ouxen

5

анус себе пусть заблокируют

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Andrey Piskunov

1

Когда TJ заблокируют, чего Вы режим шатаете.

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Массовый файл

Andrey
0

Побыстрее бы

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мЕдь

Andrey
0

Тут все терпят.

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Александр Борродач

0

Иметь представителя в стране, власть которой ругаешь. Смело, че.

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мЕдь

Александр
0

Вон медуза сидит не в России. Что-то им тяжело даётся держаться на плаву после признания иноагентами. 

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Joel Miller

0

Едим Россию.

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