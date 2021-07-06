Readovka заблокирует сайт по иску «единоросса» из-за материала о тайной яхте и захвате «Совхоза им. Ленина» Статьи редакции
«Если мы это не сделаем, то нам будет грозить уголовная ответственность за неисполнение решение суда».
Заблокировать сайт редакция планирует вечером 7 июля. Об этом «МБХ медиа» рассказал издатель Алексей Костылёв.
Костылёв отмечает, что 1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте депутата от «Единой России» Дмитрия Саблина. После этого в редакцию издания пришли приставы с требованием заблокировать сайт по другому делу: «Здесь нам очевидна взаимосвязь с Саблиным. Они полтора года не вспоминали об этом, а в день суда внезапно вспомнили».
Постановление о блокировке Видновский городской суд вынес из-за публикаций о переходе 41,9% акций «Совхоза им. Ленина» под контроль компании Саблина. Он требовал удалить и опровергнуть материал. За отказ выполнять эти требования с издания уже взыскали 50 тысяч рублей.
Да кто такая эта ваша ридовка нахуй
Знаю только педовок
Призови одну
Куда они делись интересно
Изначально это был местный смоленский паблик вк с новостями о бродячих собаках, поломках трамваев и прочих провинциальных сверхважных событиях. А потом видимо заработали на рекламе и вышли на федеральный уровень, стали часто мелькать в крупных сми.
Когда TJ заблокируют, чего Вы режим шатаете.
Иметь представителя в стране, власть которой ругаешь. Смело, че.