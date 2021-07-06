О каких данных идёт речь, не уточняется.

Об задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.

В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. По данным ФСБ, он получил закрытую информацию из баз правоохранительных органов. Сосонюка выслали из России. Украина в ответ выслала одного из сотрудников посольства России в Киеве.