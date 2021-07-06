ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. Ему вменили получение секретной информации от россиянина Статьи редакции
О каких данных идёт речь, не уточняется.
Об задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.
В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. По данным ФСБ, он получил закрытую информацию из баз правоохранительных органов. Сосонюка выслали из России. Украина в ответ выслала одного из сотрудников посольства России в Киеве.
Ни месяца без международного скандала
Шпионские войны прям.
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы. ВПК или чё ещё там.
А то так можно чё угодно под "закрытый характер" привести.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции
секретные документы
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы.
О, сэр вы из ЦРУ?
Ну я ж не говорю рассекречивать. Ясное дело секреты есть везде и их нужно беречь. Я про то с каким условно "сектором" это связано.
Опасность выдачи секретов военного характера отличается от секретов скажем....научного или экономического характера.
А тут просто табличка "низя" и всё. Слишком удобно уж.
А если скажут что да, связано с военкой - поверите? или опять будет что "слишком удобно"?
Почему обязательно не верить ? Могу поверить вполне. У эстонцев есть мотив получить секреты военного характера.
Но в независимости от того верю я или не верю, заминать всё под "закрытый" характер — неправильно.
А что значит у эстонцев? Откуда у вас уверенность, что информация собиралась (если собиралась, конечно) в интересах Эстонии? Сотрудник дипмиссии на территории государства имеет некоторые преимущества перед теми, кто вне границ. И Озадачить ведь можно не только своего, но и чужого дипломата.
не, давайте-ка технически рассуждать.
Вот вам сообщили, к примеру, что закрытая инфа - военного характера. Или даже, хрен бы с ним, экономического характера, но при этом формально загрифована. Что в вашем тезисе об удобстве подведения чего угодно под "закрытый характер" меняется? В любом случае, те, кто говорит, что это фейковое обвинение - продолжат говорить то же самое. Кто считает недопустимым разглашение государственной тайны - продолжит точно так же считать. Ясности это категорирование не внесет совершенно. А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?
Сведения о борщевике?
И визы выдавать начали. Потому в Кремле решили, что надо срочно принимать меры.
Так много кто выдаёт от Греции, Болгарии, Кипра до Испании и Финляндии
Мало кто из списка считается "истерической территорией"
Кстати у России с Эстонией территориальный договор так и не подписан, Эстонцы все еще требуют часть Псковской и Лен областей
Договор о границе на подписи у Пукина или на ратификации в Госдуре же лет 8 минимум. Смените методичку.
поймали с поличным при получении российского коронавируса
Зря, что ли, из Индии импортировали?
бедная россиюшка, подлые враги кругом всё хотят похитить секреты силы и мощи великой страны
Хотят узнать откуда у нас такие мощные мощи и почему они такие вкусные, когда лижешь их.
развалить уже развалили ... теперь хоть то что осталось сохранить ...
Сухопутную - нет (РФ не выпускает). Эстония – враждебная страна опять (женщины и президент, и премьер – нескрепно).
Культурный Абдужаббор
Опять?
Да, правительство нациков ушло в отставку из-за скандала весной. И вот мы снова страшные враги.
@эстонский бластер ебош
Так надо было россиянина задерживать, не?
Эстонию присоединить, тогда автоматом все россияне, че там великий политолог Соловей о планах Деда все пел, у него ж проверенные источники в АП все сливали инфу - то к концу года прибалтику захвытавали, то украину, начали действовать?!
Цену бутылки водки?
В СШАшке бы пристрелили бы и негры в жопу выебали бы. Сразу, на месте.
Подъехало видео с допроса
О каких данных идёт речь, не уточняется.
Так и не надо уточнять, мы же не хотим, чтобы нас всех тут повязали
@Eugard ну порвись
Кривой торшер
Он с плакатом напротив российского посольства стоит, или камнями в сторону Ивангорода кидается
Рвешься обычно ты.
А я всегда утверждал, что с Россией нужно обрывать абсолютно все связи, без исключения. Я вообще не понимаю, зачем в мордоре консульство Эстонии.
Напиши президенту Эстонии, срочно!
Чтобы он послушался своего избирателя и перестал тратить деньги налогоплательщиков на консульство Эстонии в Мордоре, конечно.
А чё так)))
В США так из-за федеративного устройства и большого разброса населения между штатами. А в Эстонии главу государства просто не дают выбирать плебсу))
Действительно, зачем русским визы выдавать, мы же мусор, и эстонцам которые в России тоже не следует помощь оказывать, приехали в Россию = стали мусором.
Я просто продолжил твою гнилую русофобскую мысль . Кто же им помощь окажет если просветленная европейская демократия свернёт посольство и уедет из мордора? Здесь только злая гбня и ватаны же.
Ну да, разумеется не эстонцы, потому что на русском говорят и связи с Россией имеют, этим же в первую очередь человек определяется, а не местом рождения, поступками и паспортом. Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.
Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.
Он говорил, что ему это для работы нужно. Без знания русского в сильной независимой Эстонии с работой как-то не оч.
Кривой торшер
Но зачем пол года сидеть на мордорском сайте, срать тысячами комментариев на мордорском языке и общаться с приспешниками мордора - непонятно.
Кто эстонскому нацику в штаны насрал??
Кривой
Ответить то есть что, кроме ватник, бомбит и тд.
Я в Эстонию по работе почти 10 лет езжу, мне нравится эта страна, при этом я искренне не понимаю, почему некоторые обэстонившиеся русаки такие нацики с манией величия, при чем даже тру эстонцы не говорящие на русском вас за изгоев считают
Так он вроде эстонец сам
Хз, но эстонцы которым
>русский нужен только для работы
По-другому пишут, да и вообще стараются не писать на русском, тем более в свободное время)
Хм. @Eugard ты кто по этносу?
Ты русский что ли? Ахахахахахахахахахахахаа
Вычеркнут из эстонцев
Бедняга пытается скорчить из себя истинного арийца перед белыми господами. Пиздец жалкое зрелище)
Его борьба!
Сейчас Россия будет вынуждена перебросить всю свою полуразворованную и ржавую армию поближе к Афгану. Армию, численность которой меньше, чем численность афганского контингента в годы войны там.
Халява от Запада кончилась, респект америкосам.
Давай, кожугетович, принимай пост.
Вот и вся военная тайна.
Драмбасские биохакеры, превратившие свои мозги в идеально гладкие сферы, да-да. Слышали.
помянем
Ууу
бьется госдеп с совдепом
В ответ Эстония глубоко озаботится.
Назвали абсурдом и вымыслом, а также очередным примером того, что РФ совершенно не заинтересована в добрососедских отношениях.
Боюсь, цели иметь в СПб консула нет. Возможно, отзовём посла для консультаций.
«Об задержании…»
Авторка, ты свои новости прочитываешь перед публикацией?
Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера»
E-mail, Bitcoin, Tor американцы для кого придумывали?
Почему-то захотелось на пост консула в Петербург подать заявку. Боюсь, муж не оценит и откажется переезжать на время каденции.
Мечтаешь о российской тюрячке?
Венская конвенция о дипсношениях исключает такое развитие событий.
Будут тебе deepсношения в СИЗО))
Тупость как стиль жизни? Бывает.
Тупость это уповать на конвенции в делах с пынинской Россией
Когда так сильно не хочешь оставаться в России, что приходится устраивать шпионские игры, чтобы тебя выслали.
Когда не хочешь получать зарплату? Проще уволиться.
Думаю, никто не уволит ни украинца, ни эстонца. Если такие события действительно имели место, вряд ли в обоих случаях это было их личной инициативой. Просто на какое-то время отправят отсидеться на незаметных должностях. Или в другую дипломатическую миссию отправят.
Нет. На каждую позицию отдельно созывается конкурс на замещение вакансии, который надо выиграть.