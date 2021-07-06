Новости
Ольга Щербинина

ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. Ему вменили получение секретной информации от россиянина Статьи редакции

О каких данных идёт речь, не уточняется.

Об задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.

В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. По данным ФСБ, он получил закрытую информацию из баз правоохранительных органов. Сосонюка выслали из России. Украина в ответ выслала одного из сотрудников посольства России в Киеве.

#новости #фсб #эстония

4495 просмотров
132 132 комментария
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Дамир Камалетдинов

63

Ни месяца без международного скандала

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Evgeny M

Дамир
21

Месяца?

Ответить

Alex Blake

Дамир
3

Не, ну а чё они ... !

Ответить

Llaren Hlaalo

18

Шпионские войны прям.
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы. ВПК или чё ещё там.
А то так можно чё угодно под "закрытый характер" привести.

Ответить

Кирилл Вселенский

Llaren
57

Нет оснований не доверять сотруднику полиции

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
23

Ой кгб

Ответить

Lazlo Lazone

Llaren
4

секретные документы

Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы.

О, сэр вы из ЦРУ?

Ответить

Llaren Hlaalo

Lazlo
3

Ну я ж не говорю рассекречивать. Ясное дело секреты есть везде и их нужно беречь. Я про то с каким условно "сектором" это связано.
Опасность выдачи секретов военного характера отличается от секретов скажем....научного или экономического характера.
А тут просто табличка "низя" и всё. Слишком удобно уж.

Ответить

Николай

Llaren
3

Вы что, не в России живете? Такие странные вопросы задаёте.

Ответить

умный человек

Llaren
–3

А если скажут что да, связано с военкой - поверите? или опять будет что "слишком удобно"?

Ответить

Llaren Hlaalo

умный
2

Почему обязательно не верить ? Могу поверить вполне. У эстонцев есть мотив получить секреты военного характера.
Но в независимости от того верю я или не верю, заминать всё под "закрытый" характер — неправильно.

Ответить

Pa Chu

Llaren
0

А что значит у эстонцев? Откуда у вас уверенность, что информация собиралась (если собиралась, конечно) в интересах Эстонии? Сотрудник дипмиссии на территории государства имеет некоторые преимущества перед теми, кто вне границ. И Озадачить ведь можно не только своего, но и чужого дипломата.

Ответить

Pa Chu

Llaren
1

не, давайте-ка технически рассуждать.

Вот вам сообщили, к примеру, что закрытая инфа - военного характера. Или даже, хрен бы с ним, экономического характера, но при этом формально загрифована. Что в вашем тезисе об удобстве подведения чего угодно под "закрытый характер" меняется? В любом случае, те, кто говорит, что это фейковое обвинение - продолжат говорить то же самое. Кто считает недопустимым разглашение государственной тайны - продолжит точно так же считать. Ясности это категорирование не внесет совершенно. А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?

Ответить

Dmitriy Volkov

Llaren
0

Китайцам вон без каких либо препон продают «секреты» 

Ответить

KSA

Llaren
0

Рецепт изумительного вкуса Спутника V

Ответить

Роман Новиков

Llaren
3

Да какие секреты могут быть в этом бомжатнике? 

Ответить

Alexander Personazhe

Llaren
0

Планы бомбардировки Воронежа.

Ответить

Дмитрий Маркин

29

Сведения о борщевике?

Ответить

Секретный теркин30см

Дмитрий
1

Точнее о локализации борщевика

Ответить

Alex P

Дмитрий
1

обвинят в распространении борщевика а в номере отеля обнаружат борщевичную лабораторию

Ответить

Кривой торшер

24

Блядь, они ведь только что границу с нами открыли и сказали, что наш спутник будут принимать

Ответить

ouxen

Кривой
8

а нехуй было булки расслаблять

Ответить

Кривой торшер

ouxen
1

Да какие булки, нам бы сыра хотя б

Ответить

AZP

Кривой
3

У вас есть пальмовый.

Ответить

мЕдь

AZP
3

Маспо есть и хорошо. 

Ответить

AZP

мЕдь
0

Даже тут 20 грамм откусили.

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
0

И визы выдавать начали. Потому в Кремле решили, что надо срочно принимать меры.

Ответить

Кривой торшер

Paavo
0

Так много кто выдаёт от Греции, Болгарии, Кипра до Испании и Финляндии

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
0

Мало кто из списка считается "истерической территорией"

Ответить

Кривой торшер

Paavo
0

Кстати у России с Эстонией территориальный договор так и не подписан, Эстонцы все еще требуют часть Псковской и Лен областей

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
0

Договор о границе на подписи у Пукина или на ратификации в Госдуре же лет 8 минимум. Смените методичку.

Ответить

Alex P

17

поймали с поличным при получении российского коронавируса

Ответить

Роман Новиков

Alex
0

Зря, что ли, из Индии импортировали?

Ответить

Alex P

Роман
0

опять импортозамещение не сработало

Ответить

Alex Blake

11

Уже готовится

Ответить

ouxen

8

бедная россиюшка, подлые враги кругом всё хотят похитить секреты силы и мощи великой страны

Ответить

Роман Новиков

ouxen
2

Хотят узнать откуда у нас такие мощные мощи и почему они такие вкусные, когда лижешь их.

Ответить

Vitold Sedyshev

ouxen
0

развалить уже развалили ... теперь хоть то что осталось сохранить ...

Ответить

Соответствующий Данила

6

Сука, только границу открыли блять.

Ответить

Paavo Ulmanis

Соответствующий
1

Сухопутную - нет (РФ не выпускает). Эстония – враждебная страна опять (женщины и президент, и премьер – нескрепно).

Ответить

Культурный Абдужаббор

Paavo
0

Опять? 

Ответить

Paavo Ulmanis

Культур…
0

Да, правительство нациков ушло в отставку из-за скандала весной. И вот мы снова страшные враги.

Ответить

Миша Копейкин

6
Ответить

Artyom Sidorov

5

@эстонский бластер ебош

Ответить

Обязанный калькулятор

Artyom
1

Ты не то тегнул
Надо @Ё****й волшебник - цитата

Ответить

Эпапа

4

Так надо было россиянина задерживать, не? 

Ответить

Коровка говорит мууу

Эпапа
1

Эстонию присоединить, тогда автоматом все россияне, че там великий политолог Соловей о планах Деда все пел, у него ж проверенные источники в АП все сливали инфу - то к концу года прибалтику захвытавали, то украину, начали действовать?!

Ответить

Польский звук

Эпапа
0

Так это мент был

Ответить

Роман Новиков

Эпапа
0

Провокация может быть

Ответить

Andrey Utrysko

Эпапа
0

Он же сотрудник ФСБ под прикрытие, зачем его задерживать?

Ответить

Р О Б А Т

4

Цену бутылки водки? 

Ответить

Николай Николаевич

Р
1

Курс рубля к евро в 2022.

Ответить

Транспортный чайник

–10

В америке давно бы гуантанамо бы гнил

Ответить

Никита Борисова

Транспортный
5

В СШАшке бы пристрелили бы и негры в жопу выебали бы. Сразу, на месте.

Ответить

Транспортный чайник

Никита
0

Госдолгом бы выебли. Вы кстати видели какой он у них большой?

Ответить

Nikolay Churin

3

Подъехало видео с допроса

Ответить

Вася Пражкин

Nikolay
0

Опять шоколад?

Ответить

Константин Панфилов

3

О каких данных идёт речь, не уточняется.

Так и не надо уточнять, мы же не хотим, чтобы нас всех тут повязали

Ответить

Николай Николаевич

2

Кто в наше время лично передает материалы?

Еще б под камнем оставили.

Ответить

alexferman

0

@Eugard ну порвись

Ответить

Кривой торшер

alexferman
5

Он с плакатом напротив российского посольства стоит, или камнями в сторону Ивангорода кидается

Ответить

Eugard

Кривой
2

В очереди за российским гражданством стою туда, и цветов накупил - русские танки встречать.

Ответить

Eugard

alexferman
1

Рвешься обычно ты.
А я всегда утверждал, что с Россией нужно обрывать абсолютно все связи, без исключения. Я вообще не понимаю, зачем в мордоре консульство Эстонии.

Ответить

alexferman

Eugard
3

Напиши президенту Эстонии, срочно!

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Как нехер делать, только зачем?

Ответить

alexferman

Eugard
3

Чтобы он послушался своего избирателя и перестал тратить деньги налогоплательщиков на консульство Эстонии в Мордоре, конечно.

Ответить

Paavo Ulmanis

alexfer…
1

Президент в Эстонии не избирается на прямых выборах.

Ответить

Eugard

alexfer…
0

У нас нет прямых президентских выборов.

Ответить

alexferman

Eugard
0

А чё так)))

Ответить

Eugard

alexfer…
1

В Асашае тоже так.
А в Россие вообще президента невозможно выбрать - там вместо президента уже 21 год сидит фсбшный узурпатор, убийца  и вор.

Ответить

alexferman

Eugard
0

В США так из-за федеративного устройства и большого разброса населения между штатами. А в Эстонии главу государства просто не дают выбирать плебсу))

Ответить

Eugard

alexfer…
1

Президент в Эстонии - чисто декоративная должность.

Ответить

KSA

Eugard
0

 Президент в Эстонии - чисто декоративная должность.

Президент в Эстонии как карликовая собачка?

Ответить

Eugard

KSA
1

Нет конечно. 
Но он ничего не решает сам по себе.
Злобная карликовая тварь - это "президент" совсем другой страны.

Ответить

alexferman

KSA
–1

Да и самая Эстония тоже

Ответить

KSA

alexfer…
0

Нехорошо так говорить о любимых соседях!

Ответить

Eugard

KSA
1

У нас с Казахстаном границ нет.

Ответить

AZP

alexfer…
1

Президентке

Ответить

Кривой торшер

Eugard
1

Действительно, зачем русским визы выдавать, мы же мусор, и эстонцам которые в России тоже не следует помощь оказывать, приехали в Россию = стали мусором.

Ответить

Eugard

Кривой
2

Обрати внимание - не я тебя мусором назвал, ты сам это подсознательно чуешь.
Эстонцам в России помощь окажут, если надо, не переживай. Лучшая помощь для них - это добрый совет валить оттуда. Да и не эстонцы это никакие, поверь.

Ответить

Кривой торшер

Eugard
–1

Я просто продолжил твою гнилую русофобскую мысль . Кто же им помощь окажет если просветленная европейская демократия свернёт посольство и уедет из мордора? Здесь только злая гбня и ватаны же.
Ну да, разумеется не эстонцы, потому что на русском говорят и связи с Россией имеют, этим же в первую очередь человек определяется, а не местом рождения, поступками и паспортом. Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.

Ответить

alexferman

Кривой
–1

Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.

Он говорил, что ему это для работы нужно. Без знания русского в сильной независимой Эстонии с работой как-то не оч.

Ответить

Кривой торшер

alexfer…
–1

Но зачем пол года сидеть на мордорском сайте, срать тысячами комментариев на мордорском языке и общаться с приспешниками мордора - непонятно.
Кто эстонскому нацику в штаны насрал??

Ответить

Eugard

Кривой
1

Ты скажи, чего тебя бомбит-то так? 
Закинь меня в ЧС, поступи как честный российский ватный патриот.

Ответить

Кривой

Eugard
0

Ответить то есть что, кроме ватник, бомбит и тд.
Я в Эстонию по работе почти 10 лет езжу, мне нравится эта страна, при этом я искренне не понимаю, почему некоторые обэстонившиеся русаки такие нацики с манией величия, при чем даже тру эстонцы не говорящие на русском вас за изгоев считают

Ответить

alexferman

Кривой
0

Так он вроде эстонец сам

Ответить

Кривой

alexfer…
0

Хз, но эстонцы которым
>русский нужен только для работы
По-другому пишут, да и вообще стараются не писать на русском, тем более в свободное время)

Ответить

alexferman

Кривой
1

Хм. @Eugard ты кто по этносу?

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Я уже писал много раз, не вижу смысла тебе что-то опять повторять, у тебя память как у гуппи и ты совершенно не вчитываешься в смысл того, что тебе пишут.

Ответить

alexferman

Eugard
1

Ты русский что ли? Ахахахахахахахахахахахаа

Ответить

Кривой

alexfer…
1

Вычеркнут из эстонцев

Ответить

alexferman

Кривой
2

Бедняга пытается скорчить из себя истинного арийца перед белыми господами. Пиздец жалкое зрелище)

Ответить

Eugard

Кривой
0

Покажи признаки нацизма в моих комментариях.
Хотя нет, не надо, не вижу смысла. Надоел и послан.

Ответить

alexferman

Кривой
0

Его борьба!

Ответить

Бип Боп

alexfer…
0

хватит травить эстов, неспортивно

Ответить

alexferman

Бип
0

Он русский, как оказалось.

Ответить

Бип Боп

alexfer…
1

ладно, новиопов можно

Ответить

Eugard

1

Сейчас Россия будет вынуждена перебросить всю свою полуразворованную и ржавую армию поближе к Афгану. Армию, численность которой меньше, чем численность афганского контингента в годы войны там.
Халява от Запада кончилась, респект америкосам. 
Давай, кожугетович, принимай пост.
Вот и вся военная тайна.

Ответить

Роман Новиков

Eugard
0

Договорняк под Дейр-эз-Зором вскрыли 🗿

Ответить

Крутой нос

1

«Русские хакеры», «Эстонские шпионы» когда уже закроют этот магазин абсурда?

Ответить

Eugard

Крутой
1

Есть еще донбасские хакеры, чекист рассказывал.

Ответить

Роман Новиков

Eugard
0

Драмбасские биохакеры, превратившие свои мозги в идеально гладкие сферы, да-да. Слышали.

Ответить

Эпапа

Крутой
0

но ведь русские хакеры реальные, сегодня только были новости, что одна из группировок требует рекордный выкуп

или ты хочешь сказать, что EvilCorp и Якубца придумала западная пропаганда?

Ответить

Пыльный химик

1

материалы закрытого характера

они пробовали их открыть?

Ответить

imevän munaa

0

помянем 

Ответить

ouxen

imevän
0

живые еще позавидуют мертвым

Ответить

Моральный химик

0

оч убедительно

Ответить

Роман Новиков

0

Ууу

Ответить

Роман Новиков

Роман
0

Путин, порви этого либераху!

Ответить

AshleyNightingale

0

Скриншот с Том и Джерри из дела ФБК уже секретная инфа

Ответить

Стас Фарбер

0

бьется госдеп с совдепом

Ответить

Коренной паук например

Стас
–1

…у эстонцев чубы трещат

Ответить

AZP

0

В ответ Эстония глубоко озаботится.

Ответить

Paavo Ulmanis

AZP
0

Назвали абсурдом и вымыслом, а также очередным примером того, что РФ совершенно не заинтересована в добрососедских отношениях.

Ответить

Yuriy

Paavo
0

Так а чего тут недобрососедского собственно, выслали одного консула, на следующий день  пришлют другого, что с того.

Ответить

Paavo Ulmanis

Yuriy
0

Боюсь, цели иметь в СПб консула нет. Возможно, отзовём посла для консультаций.

Ответить

Yuriy

Paavo
0

Так консул это не посол даже, просто клерк, сотрудник визового центра.

Ответить

Paavo Ulmanis

Yuriy
0

Дипломат он и в Африке дипломат.

Ответить

KSA

0

Марта Лятте

Жду изъятия латте из всех кофеен страны
И мяты тоже

Ответить

Алексей Медведев

0

«Об задержании…»
Авторка, ты свои новости прочитываешь перед публикацией?

Ответить

KSA

0

 Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера»

E-mail, Bitcoin, Tor американцы для кого придумывали?

Ответить

Paavo Ulmanis

0

Почему-то захотелось на пост консула в Петербург подать заявку. Боюсь, муж не оценит и откажется переезжать на время каденции.

Ответить

alexferman

Paavo
0

Мечтаешь о российской тюрячке?

Ответить

Paavo Ulmanis

alexferman
0

Венская конвенция о дипсношениях исключает такое развитие событий.

Ответить

alexferman

Paavo
0

Будут тебе deepсношения в СИЗО))

Ответить

Paavo Ulmanis

alexfer…
0

Тупость как стиль жизни? Бывает.

Ответить

alexferman

Paavo
0

Тупость это уповать на конвенции в делах с пынинской Россией

Ответить

Paavo Ulmanis

alexfer…
0

Даже КНДР и Лука-Беларусь её соблюдают. 

Ответить

Alexander Personazhe

–1

Когда так сильно не хочешь оставаться в России, что приходится устраивать шпионские игры, чтобы тебя выслали.

Ответить

Paavo Ulmanis

Alexander
0

Когда не хочешь получать зарплату? Проще уволиться.

Ответить

Alexander Personazhe

Paavo
0

Думаю, никто не уволит ни украинца, ни эстонца. Если такие события действительно имели место, вряд ли в обоих случаях это было их личной инициативой. Просто на какое-то время отправят отсидеться на незаметных должностях. Или в другую дипломатическую миссию отправят.

Ответить

Paavo Ulmanis

Alexand…
0

Нет. На каждую позицию отдельно созывается конкурс на замещение вакансии, который надо выиграть.

Ответить
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