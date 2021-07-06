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Новости
Ольга Щербинина

ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. МИД страны назвал это «постановкой российских властей» Статьи редакции

Дипломату вменили получение секретной информации от россиянина.

184 184 комментария
6428 просмотров

О задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.

Обновлено в 20:50

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик заявила, что обвинения в адрес задержанного безосновательны. Она объяснила, что Март Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После этого ФСБ задержала его на полтора часа.

В эстонском МИДе ситуацию с задержанием консула назвали «постановкой российских властей». «Это ещё один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС», — сказала Леммик.

В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. По данным ФСБ, он получил закрытую информацию из баз правоохранительных органов. Сосонюка выслали из России. Украина в ответ выслала одного из сотрудников посольства России в Киеве.

#новости #фсб #эстония

184 184 комментария
46
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184 комментария
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Дамир Камалетдинов

76

Ни месяца без международного скандала

Ответить

Evgeny M

Дамир
27

Месяца?

Ответить

Alex Blake

Дамир
3

Не, ну а чё они ... !

Ответить

Llaren Hlaalo

25

Шпионские войны прям.
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы. ВПК или чё ещё там.
А то так можно чё угодно под "закрытый характер" привести.

Ответить

Кирилл Вселенский

Llaren
74

Нет оснований не доверять сотруднику полиции

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
31

Ой кгб

Ответить

Lazlo Lazone

Llaren
7

секретные документы

Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы.

О, сэр вы из ЦРУ?

Ответить

Llaren Hlaalo

Lazlo
3

Ну я ж не говорю рассекречивать. Ясное дело секреты есть везде и их нужно беречь. Я про то с каким условно "сектором" это связано.
Опасность выдачи секретов военного характера отличается от секретов скажем....научного или экономического характера.
А тут просто табличка "низя" и всё. Слишком удобно уж.

Ответить

Николай

Llaren
5

Вы что, не в России живете? Такие странные вопросы задаёте.

Ответить

Pa Chu

Llaren
2

не, давайте-ка технически рассуждать.

Вот вам сообщили, к примеру, что закрытая инфа - военного характера. Или даже, хрен бы с ним, экономического характера, но при этом формально загрифована. Что в вашем тезисе об удобстве подведения чего угодно под "закрытый характер" меняется? В любом случае, те, кто говорит, что это фейковое обвинение - продолжат говорить то же самое. Кто считает недопустимым разглашение государственной тайны - продолжит точно так же считать. Ясности это категорирование не внесет совершенно. А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?

Ответить

Llaren Hlaalo

Pa
–1

Если говорят что закрытая инфа - военного характера, то по-крайней мере есть более юридически адекватный предлог для таких задержаний. Даже не важно, есть ли графа СЕКРЕТНО или нет. 
Просто под соусом "закрытая инфа" без каких-либо уточнений. (Не рассекречиваний, а уточнений, замечу), можно вменить что угодно и пресса схавает. Ну раз по телику сказали что "НИЗЯ" знать, то ну и ладно.

"А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?"

Ну если подходить прагматично, то да, наши ведомства с такой логикой оподливятся. Но наши ведомства при всех своих секретах, должны служить народу, а не играть в интрижки.
Возьмём в пример те же США. Сноуден опубликовал инфу где американские спецслужбы по сути нарушали законы и следили за своими гражданами. По идее он нарушил секретность (Причём в полной мере), но было-ли его решение правильным ? Большинство народу в мире скажет откровенно — да.
Я же просто маленькую претензию имею к тому, что иностранного дипломата задержали, а вот адекватную причину предъявить не могут. Я не требую открыть планы уничтожения мира нашим ядерным оружием. Просто уточнений, а не ответов "ни о чём" и "сикретики)0)))"

TL;DR Нужно уметь пояснять. 

Ответить

умный человек

Llaren
0

Зачем докладывать гражданам своей страны, за что повязали дипломата из другой страны? Неужели кого-то из россиян это сильно парит?

Если повязали дипломата, значит стопудов что-то на него было, в противном случае будут последствия.

А тут - подержат и обменяют на своего какого нить пойманного шпиона за рубежом.

Ответить

Антон Шпади

умный
0

Его скорее всего просто выдворят из страны, без права повторного въезда и все. Консулы они такие

Ответить

Психологический

умный
0

Если повязали дипломата, значит стопудов что-то на него было, в противном случае будут последствия.

Такая логика не работает. Мы уже можем вязать кого угодно, потому что последствий не будет. Санкции нас только укрепляют, а коль нападут, то мы все попадём в рай. 💪💪💪

Ответить

умный человек

Llaren
–5

А если скажут что да, связано с военкой - поверите? или опять будет что "слишком удобно"?

Ответить

Llaren Hlaalo

умный
3

Почему обязательно не верить ? Могу поверить вполне. У эстонцев есть мотив получить секреты военного характера.
Но в независимости от того верю я или не верю, заминать всё под "закрытый" характер — неправильно.

Ответить

Pa Chu

Llaren
0

А что значит у эстонцев? Откуда у вас уверенность, что информация собиралась (если собиралась, конечно) в интересах Эстонии? Сотрудник дипмиссии на территории государства имеет некоторые преимущества перед теми, кто вне границ. И Озадачить ведь можно не только своего, но и чужого дипломата.

Ответить

KSA

Llaren
1

Рецепт изумительного вкуса Спутника V

Ответить

Alexander

KSA
0

Берёшь ведро укропу...

Ответить

Dmitriy Volkov

Llaren
0

Китайцам вон без каких либо препон продают «секреты» 

Ответить

Аркадий Иванов

Llaren
0

Блять, ну а скажут тебе, что документация по ракетам Кинжал была, например. И что это в твоей картине мира изменит? Ты все равно останешься условным ненавистником спецслужб и всё. Или ты из другого лагеря и скажешь, что наши бравые ребята поймали шпиона. Что тебе даст эта конкретика?

Ответить

Роман Новиков

Llaren
0

Да какие секреты могут быть в этом бомжатнике? 

Ответить

Alexander Personazhe

Llaren
2

Планы бомбардировки Воронежа.

Ответить

Миржан Досымбаев

Llaren
0

секретные же =) задержали а за шо не скажем

Ответить

Кривой торшер

32

Блядь, они ведь только что границу с нами открыли и сказали, что наш спутник будут принимать

Ответить

ouxen

Кривой
12

а нехуй было булки расслаблять

Ответить

Кривой торшер

ouxen
1

Да какие булки, нам бы сыра хотя б

Ответить

AZP

Кривой
5

У вас есть пальмовый.

Ответить

мЕдь

AZP
5

Маспо есть и хорошо. 

Ответить

AZP

мЕдь
2

Зато у нас вот чо есть.
На упаковке написано "изделие колбасное варёное фаршевое".
Видел бабушку, которая подобное говно покупала.

Ответить

Alexander

AZP
3

Я когда-то купил это, чтобы покормить бездомных котиков во дворе. Котики посмотрели и на меня, и на эту субстанцию как на говно и есть не стали. Хотя корм из Ашана по 42 грн/кг уплетают с удовольствием.

Ответить

AZP

Alexand…
0

корм из Ашана по 42 грн/кг уплетают с удовольствием

Видел людей, которые самого дешевого влажного корма из Ашана набрали упаковок 10 и зачем-то сообщили кассирше, что это они не своим котам, а уличным. Тоже, говорят, хорошо едят.

Ответить

мЕдь

AZP
1

Да много всякой хрени продают. Грустно, что кто-то это намеренно покупает из-за нищеты.

Ответить

AZP

мЕдь
1

Хм.
Здесь, видимо, производитель решил уйти от ассоциаций с Россией и пошёл в другую сторону - в сторону Руси.
Древнерусские князья и бояре же только такой продукт и ели, и тоже в плёнке.

Ответить

Alexander

AZP
2

Покупали тоже в "Аꙁъ Тврьдо Бѹкꙑ". 
Правда, тогдашняя гривна представляла из себя 204 грамма серебра,  так что 204 * 26,3 = 5365.2 граммов серебра, что в переводе на сегодняшние деньги эквивалент 125 433 гривен. Нихуя так сыр у них дорогой был.

Ответить

AZP

мЕдь
1

Даже тут 20 грамм откусили.

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
1

И визы выдавать начали. Потому в Кремле решили, что надо срочно принимать меры.

Ответить

Кривой торшер

Paavo
0

Так много кто выдаёт от Греции, Болгарии, Кипра до Испании и Финляндии

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
0

Мало кто из списка считается "истерической территорией"

Ответить

Кривой торшер

Paavo
0

Кстати у России с Эстонией территориальный договор так и не подписан, Эстонцы все еще требуют часть Псковской и Лен областей

Ответить

Paavo Ulmanis

Кривой
0

Договор о границе на подписи у Пукина или на ратификации в Госдуре же лет 8 минимум. Смените методичку.

Ответить

Дмитрий Маркин

31

Сведения о борщевике?

Ответить

Секретный теркин30см

Дмитрий
2

Точнее о локализации борщевика

Ответить

Alex P

Дмитрий
2

обвинят в распространении борщевика а в номере отеля обнаружат борщевичную лабораторию

Ответить

Alex P

22

поймали с поличным при получении российского коронавируса

Ответить

Роман Новиков

Alex
0

Зря, что ли, из Индии импортировали?

Ответить

Alex P

Роман
1

опять импортозамещение не сработало

Ответить

Alex Blake

16

Уже готовится

Ответить

KSA

Alex
2

Что на QR-коде?
Пропуск в ресторан?

Ответить

Alexander Personazhe

KSA
0

Залупа там.

Ответить

KSA

Alexand…
2

Залупатам это порода гиппопотама

Ответить

ouxen

10

бедная россиюшка, подлые враги кругом всё хотят похитить секреты силы и мощи великой страны

Ответить

Роман Новиков

ouxen
3

Хотят узнать откуда у нас такие мощные мощи и почему они такие вкусные, когда лижешь их.

Ответить

Vitold Sedyshev

ouxen
0

развалить уже развалили ... теперь хоть то что осталось сохранить ...

Ответить

Злобный Капитан Немо

ouxen
0

Причем похитить хотят исключительно страны типа Эстонии. Потому что на страны побольше залупаться страшно

Ответить

Соответствующий Данила

8

Сука, только границу открыли блять.

Ответить

Paavo Ulmanis

Соответствующий
3

Сухопутную - нет (РФ не выпускает). Эстония – враждебная страна опять (женщины и президент, и премьер – нескрепно).

Ответить

Культурный Абдужаббор

Paavo
0

Опять? 

Ответить

Paavo Ulmanis

Культур…
1

Да, правительство нациков ушло в отставку из-за скандала весной. И вот мы снова страшные враги.

Ответить

Alexander

Paavo
2

То есть с правительством нациков были близкие друзья???

Ответить

Paavo Ulmanis

Alexand…
0

Так точно.

Ответить

Alexander

Paavo
0

А как же извечная борьба с фошистами? Или если нацики - твои союзники, то они не фошисты, а за правое дело? 
Правое дело...

Ответить

Paavo

Alexand…
1

Не анализируйте шизофрению, ой, простите, политическую повестку РФ.

Ответить

Культурный

Paavo
1

Я может не слежу за пропагандой, но разве россии есть дело до Эстонии когда есть Украина и Америка

Ответить

Alexander

Культур…
0

Ну Эстония же рядом. А враги должны быть кругом, а не только Украина и США. Остальные чем хуже? Тоже враги. Чем больше врагов вокруг - тем крепче скрепы.

Ответить

Культурный

Alexand…
0

Мелковата для врага

Ответить

Artyom Sidorov

7

@эстонский бластер ебош

Ответить

Обязанный калькулятор

Artyom
3

Ты не то тегнул
Надо @Ё****й волшебник - цитата

Ответить

Миша Копейкин

6
Ответить

Эпапа

4

Так надо было россиянина задерживать, не? 

Ответить

Коровка говорит мууу

Эпапа
3

Эстонию присоединить, тогда автоматом все россияне, че там великий политолог Соловей о планах Деда все пел, у него ж проверенные источники в АП все сливали инфу - то к концу года прибалтику захвытавали, то украину, начали действовать?!

Ответить

Злобный Капитан Немо

Коровка
1

Ну на самом деле прогнозы Соловья реально полезны. Читаешь их и знаешь чего точно не будет.

Ответить

Eugard

Злобный
0

Кто-то вообще всерьёз воспринимает его "инсайды"?

Ответить

Роман Новиков

Эпапа
1

Провокация может быть

Ответить

Paavo Ulmanis

Роман
2

Фабрикация: дарим книгу и тут же задерживаем на полтора часа, несмотря на дипломатическую неприкосновенность.

Ответить

Польский звук

Эпапа
1

Так это мент был

Ответить

Andrey Utrysko

Эпапа
1

Он же сотрудник ФСБ под прикрытие, зачем его задерживать?

Ответить

Р О Б А Т

5

Цену бутылки водки? 

Ответить

Николай Николаевич

Р
2

Курс рубля к евро в 2022.

Ответить

KSA

Николай
0

0 к 100500

Ответить

Транспортный чайник

–14

В америке давно бы гуантанамо бы гнил

Ответить

Никита Борисова

Транспортный
10

В СШАшке бы пристрелили бы и негры в жопу выебали бы. Сразу, на месте.

Ответить

Транспортный чайник

Никита
0

Госдолгом бы выебли. Вы кстати видели какой он у них большой?

Ответить

Nikolay Churin

4

Подъехало видео с допроса

Ответить

Вася Пражкин

Nikolay
0

Опять шоколад?

Ответить

Nikolay Churin

Вася
0

И опять ни в чем не виноват

Ответить

Константин Панфилов

3

О каких данных идёт речь, не уточняется.

Так и не надо уточнять, мы же не хотим, чтобы нас всех тут повязали

Ответить

Крутой нос

1

«Русские хакеры», «Эстонские шпионы» когда уже закроют этот магазин абсурда?

Ответить

Eugard

Крутой
2

Есть еще донбасские хакеры, чекист рассказывал.

Ответить

Роман Новиков

Eugard
3

Драмбасские биохакеры, превратившие свои мозги в идеально гладкие сферы, да-да. Слышали.

Ответить

Alexander Personazhe

Eugard
2

Ну METRO же взломали, хуле.

Ответить

Эпапа

Крутой
0

но ведь русские хакеры реальные, сегодня только были новости, что одна из группировок требует рекордный выкуп

или ты хочешь сказать, что EvilCorp и Якубца придумала западная пропаганда?

Ответить

Пыльный химик

2

материалы закрытого характера

они пробовали их открыть?

Ответить

Николай Николаевич

2

Кто в наше время лично передает материалы?

Еще б под камнем оставили.

Ответить

alexferman

0

@Eugard ну порвись

Ответить

Кривой торшер

alexferman
5

Он с плакатом напротив российского посольства стоит, или камнями в сторону Ивангорода кидается

Ответить

Eugard

Кривой
3

В очереди за российским гражданством стою туда, и цветов накупил - русские танки встречать.

Ответить

KSA

Кривой
0

В сторону Иван-чая

Ответить

Eugard

alexferman
1

Рвешься обычно ты.
А я всегда утверждал, что с Россией нужно обрывать абсолютно все связи, без исключения. Я вообще не понимаю, зачем в мордоре консульство Эстонии.

Ответить

alexferman

Eugard
4

Напиши президенту Эстонии, срочно!

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Как нехер делать, только зачем?

Ответить

alexferman

Eugard
6

Чтобы он послушался своего избирателя и перестал тратить деньги налогоплательщиков на консульство Эстонии в Мордоре, конечно.

Ответить

Paavo Ulmanis

alexfer…
1

Президент в Эстонии не избирается на прямых выборах.

Ответить

Eugard

alexfer…
0

У нас нет прямых президентских выборов.

Ответить

alexferman

Eugard
0

А чё так)))

Ответить

Eugard

alexfer…
3

В Асашае тоже так.
А в Россие вообще президента невозможно выбрать - там вместо президента уже 21 год сидит фсбшный узурпатор, убийца  и вор.

Ответить

alexferman

Eugard
1

В США так из-за федеративного устройства и большого разброса населения между штатами. А в Эстонии главу государства просто не дают выбирать плебсу))

Ответить

Eugard

alexfer…
2

Президент в Эстонии - чисто декоративная должность.

Ответить

KSA

Eugard
0

 Президент в Эстонии - чисто декоративная должность.

Президент в Эстонии как карликовая собачка?

Ответить

Eugard

KSA
1

Нет конечно. 
Но он ничего не решает сам по себе.
Злобная карликовая тварь - это "президент" совсем другой страны.

Ответить

alexferman

KSA
–2

Да и самая Эстония тоже

Ответить

KSA

alexfer…
0

Нехорошо так говорить о любимых соседях!

Ответить

Eugard

KSA
3

У нас с Казахстаном границ нет.

Ответить

Роман

Eugard
1

Повезло!

Ответить

AZP

alexfer…
1

Президентке

Ответить

Кривой торшер

Eugard
1

Действительно, зачем русским визы выдавать, мы же мусор, и эстонцам которые в России тоже не следует помощь оказывать, приехали в Россию = стали мусором.

Ответить

Eugard

Кривой
1

Обрати внимание - не я тебя мусором назвал, ты сам это подсознательно чуешь.
Эстонцам в России помощь окажут, если надо, не переживай. Лучшая помощь для них - это добрый совет валить оттуда. Да и не эстонцы это никакие, поверь.

Ответить

Кривой торшер

Eugard
0

Я просто продолжил твою гнилую русофобскую мысль . Кто же им помощь окажет если просветленная европейская демократия свернёт посольство и уедет из мордора? Здесь только злая гбня и ватаны же.
Ну да, разумеется не эстонцы, потому что на русском говорят и связи с Россией имеют, этим же в первую очередь человек определяется, а не местом рождения, поступками и паспортом. Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.

Ответить

alexferman

Кривой
0

Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.

Он говорил, что ему это для работы нужно. Без знания русского в сильной независимой Эстонии с работой как-то не оч.

Ответить

Кривой торшер

alexfer…
1

Но зачем пол года сидеть на мордорском сайте, срать тысячами комментариев на мордорском языке и общаться с приспешниками мордора - непонятно.
Кто эстонскому нацику в штаны насрал??

Ответить

alexferman

Кривой
1

Его борьба!

Ответить

Бип Боп

alexfer…
0

хватит травить эстов, неспортивно

Ответить

alexferman

Бип
2

Он русский, как оказалось.

Ответить

Бип Боп

alexfer…
1

ладно, новиопов можно

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Ну ты и тормоз

Ответить

Eugard

Кривой
0

Ты скажи, чего тебя бомбит-то так? 
Закинь меня в ЧС, поступи как честный российский ватный патриот.

Ответить

Кривой

Eugard
2

Ответить то есть что, кроме ватник, бомбит и тд.
Я в Эстонию по работе почти 10 лет езжу, мне нравится эта страна, при этом я искренне не понимаю, почему некоторые обэстонившиеся русаки такие нацики с манией величия, при чем даже тру эстонцы не говорящие на русском вас за изгоев считают

Ответить

alexferman

Кривой
0

Так он вроде эстонец сам

Ответить

Кривой

alexfer…
0

Хз, но эстонцы которым
>русский нужен только для работы
По-другому пишут, да и вообще стараются не писать на русском, тем более в свободное время)

Ответить

alexferman

Кривой
2

Хм. @Eugard ты кто по этносу?

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Я уже писал много раз, не вижу смысла тебе что-то опять повторять, у тебя память как у гуппи и ты совершенно не вчитываешься в смысл того, что тебе пишут.

Ответить

alexferman

Eugard
1

Ты русский что ли? Ахахахахахахахахахахахаа

Ответить

Кривой

alexfer…
1

Вычеркнут из эстонцев

Ответить

alexferman

Кривой
2

Бедняга пытается скорчить из себя истинного арийца перед белыми господами. Пиздец жалкое зрелище)

Ответить

Eugard

alexfer…
1

Про арийцев всю дорогу несешь дичь именно ты.

Ответить

Кривой

Eugard
0

Del

Ответить

Eugard

Кривой
0

Покажи признаки нацизма в моих комментариях.
Хотя нет, не надо, не вижу смысла. Надоел и послан.

Ответить

Кривой

Eugard
0

Отвечает НЕНАЦИК @Eugard :
Почему эстонцы, которые ездят в Россию никакие не эстонцы?

Ответить

Eugard

Кривой
1

Они чаще всего русские, при этом в 90% случаев - граждане России. 
Путин раздает гражданство за границей России всем. Цель понятна - потом будет повод защитить своих "граждан"

Ответить

Кривой

Eugard
0

Статистику сам придумал?
От того, что у человека второй паспорт он перестаёт быть гражданином Евросоюза ?

Ответить

Eugard

Кривой
1

Второй, кроме эстонского, российский паспорт в Эстонии может быть только у правопреемного гражданина, такого, как я. Только правопреемное гражданство позволяет принимать в Эстонии другие гражданства в дополнение к Эстонскому.
Человек, сдавший экзамен на гражданство Эстонии, может иметь только это гражданство, одновременно Российское и Эстонское ему нельзя.
Среди прибывших сюда во времена СССР строителей военных заводов союзного значения потомственных граждан нет. Они берут Российское, с ним и живут здесь.
Ну что я тебе объясняю, ты же сюда 10 лет ездишь, пора бы знать такие вещи.

Ответить

Dmitry Yashin

Eugard
0

Так и хули ты на российском сайте сидишь, нацик?

Ответить

Eugard

Dmitry
0

С такими как ты общаюсь. Интересно наблюдать, как совков и русских нацистов корёжит.

Ответить

Dmitry Yashin

Eugard
–1

Корёжит тут пока только эстонских нациков))

Ответить

Eugard

Dmitry
0

Это тебе только кажется, корёжит именно тебя и таких же как ты ватанов-русистов.

Ответить