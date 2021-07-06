Дипломату вменили получение секретной информации от россиянина.

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О задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.

Обновлено в 20:50

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик заявила, что обвинения в адрес задержанного безосновательны. Она объяснила, что Март Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После этого ФСБ задержала его на полтора часа.

В эстонском МИДе ситуацию с задержанием консула назвали «постановкой российских властей». «Это ещё один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС», — сказала Леммик.