ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. МИД страны назвал это «постановкой российских властей» Статьи редакции
Дипломату вменили получение секретной информации от россиянина.
О задержании Марта Лятте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники спецслужбы задержали его с поличным «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», говорится в сообщении. Что это за материалы, не уточняется.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в спецслужбе. К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, добавили там.
Обновлено в 20:50
Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик заявила, что обвинения в адрес задержанного безосновательны. Она объяснила, что Март Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После этого ФСБ задержала его на полтора часа.
В эстонском МИДе ситуацию с задержанием консула назвали «постановкой российских властей». «Это ещё один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС», — сказала Леммик.
В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. По данным ФСБ, он получил закрытую информацию из баз правоохранительных органов. Сосонюка выслали из России. Украина в ответ выслала одного из сотрудников посольства России в Киеве.
Ни месяца без международного скандала
Шпионские войны прям.
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы. ВПК или чё ещё там.
А то так можно чё угодно под "закрытый характер" привести.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции
секретные документы
Могли бы хоть сказать с чем связаны эти документы.
О, сэр вы из ЦРУ?
Ну я ж не говорю рассекречивать. Ясное дело секреты есть везде и их нужно беречь. Я про то с каким условно "сектором" это связано.
Опасность выдачи секретов военного характера отличается от секретов скажем....научного или экономического характера.
А тут просто табличка "низя" и всё. Слишком удобно уж.
не, давайте-ка технически рассуждать.
Вот вам сообщили, к примеру, что закрытая инфа - военного характера. Или даже, хрен бы с ним, экономического характера, но при этом формально загрифована. Что в вашем тезисе об удобстве подведения чего угодно под "закрытый характер" меняется? В любом случае, те, кто говорит, что это фейковое обвинение - продолжат говорить то же самое. Кто считает недопустимым разглашение государственной тайны - продолжит точно так же считать. Ясности это категорирование не внесет совершенно. А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?
Если говорят что закрытая инфа - военного характера, то по-крайней мере есть более юридически адекватный предлог для таких задержаний. Даже не важно, есть ли графа СЕКРЕТНО или нет.
Просто под соусом "закрытая инфа" без каких-либо уточнений. (Не рассекречиваний, а уточнений, замечу), можно вменить что угодно и пресса схавает. Ну раз по телику сказали что "НИЗЯ" знать, то ну и ладно.
"А вот область, в которой потенциально были выявлены бреши - подсветит. Какова целесообразность такого решения?"
Ну если подходить прагматично, то да, наши ведомства с такой логикой оподливятся. Но наши ведомства при всех своих секретах, должны служить народу, а не играть в интрижки.
Возьмём в пример те же США. Сноуден опубликовал инфу где американские спецслужбы по сути нарушали законы и следили за своими гражданами. По идее он нарушил секретность (Причём в полной мере), но было-ли его решение правильным ? Большинство народу в мире скажет откровенно — да.
Я же просто маленькую претензию имею к тому, что иностранного дипломата задержали, а вот адекватную причину предъявить не могут. Я не требую открыть планы уничтожения мира нашим ядерным оружием. Просто уточнений, а не ответов "ни о чём" и "сикретики)0)))"
TL;DR Нужно уметь пояснять.
Зачем докладывать гражданам своей страны, за что повязали дипломата из другой страны? Неужели кого-то из россиян это сильно парит?
Если повязали дипломата, значит стопудов что-то на него было, в противном случае будут последствия.
А тут - подержат и обменяют на своего какого нить пойманного шпиона за рубежом.
Его скорее всего просто выдворят из страны, без права повторного въезда и все. Консулы они такие
Психологический
Если повязали дипломата, значит стопудов что-то на него было, в противном случае будут последствия.
Такая логика не работает. Мы уже можем вязать кого угодно, потому что последствий не будет. Санкции нас только укрепляют, а коль нападут, то мы все попадём в рай. 💪💪💪
А если скажут что да, связано с военкой - поверите? или опять будет что "слишком удобно"?
Почему обязательно не верить ? Могу поверить вполне. У эстонцев есть мотив получить секреты военного характера.
Но в независимости от того верю я или не верю, заминать всё под "закрытый" характер — неправильно.
А что значит у эстонцев? Откуда у вас уверенность, что информация собиралась (если собиралась, конечно) в интересах Эстонии? Сотрудник дипмиссии на территории государства имеет некоторые преимущества перед теми, кто вне границ. И Озадачить ведь можно не только своего, но и чужого дипломата.
Блять, ну а скажут тебе, что документация по ракетам Кинжал была, например. И что это в твоей картине мира изменит? Ты все равно останешься условным ненавистником спецслужб и всё. Или ты из другого лагеря и скажешь, что наши бравые ребята поймали шпиона. Что тебе даст эта конкретика?
Кривой торшер
Да какие булки, нам бы сыра хотя б
И визы выдавать начали. Потому в Кремле решили, что надо срочно принимать меры.
Так много кто выдаёт от Греции, Болгарии, Кипра до Испании и Финляндии
Мало кто из списка считается "истерической территорией"
Кстати у России с Эстонией территориальный договор так и не подписан, Эстонцы все еще требуют часть Псковской и Лен областей
Договор о границе на подписи у Пукина или на ратификации в Госдуре же лет 8 минимум. Смените методичку.
Сведения о борщевике?
поймали с поличным при получении российского коронавируса
Зря, что ли, из Индии импортировали?
Уже готовится
бедная россиюшка, подлые враги кругом всё хотят похитить секреты силы и мощи великой страны
Хотят узнать откуда у нас такие мощные мощи и почему они такие вкусные, когда лижешь их.
развалить уже развалили ... теперь хоть то что осталось сохранить ...
Причем похитить хотят исключительно страны типа Эстонии. Потому что на страны побольше залупаться страшно
Сухопутную - нет (РФ не выпускает). Эстония – враждебная страна опять (женщины и президент, и премьер – нескрепно).
Культурный Абдужаббор
Опять?
Да, правительство нациков ушло в отставку из-за скандала весной. И вот мы снова страшные враги.
Культурный
Я может не слежу за пропагандой, но разве россии есть дело до Эстонии когда есть Украина и Америка
@эстонский бластер ебош
Так надо было россиянина задерживать, не?
Эстонию присоединить, тогда автоматом все россияне, че там великий политолог Соловей о планах Деда все пел, у него ж проверенные источники в АП все сливали инфу - то к концу года прибалтику захвытавали, то украину, начали действовать?!
Ну на самом деле прогнозы Соловья реально полезны. Читаешь их и знаешь чего точно не будет.
Провокация может быть
Фабрикация: дарим книгу и тут же задерживаем на полтора часа, несмотря на дипломатическую неприкосновенность.
Цену бутылки водки?
В СШАшке бы пристрелили бы и негры в жопу выебали бы. Сразу, на месте.
Подъехало видео с допроса
Опять шоколад?
О каких данных идёт речь, не уточняется.
Так и не надо уточнять, мы же не хотим, чтобы нас всех тут повязали
Драмбасские биохакеры, превратившие свои мозги в идеально гладкие сферы, да-да. Слышали.
@Eugard ну порвись
Кривой торшер
Он с плакатом напротив российского посольства стоит, или камнями в сторону Ивангорода кидается
Рвешься обычно ты.
А я всегда утверждал, что с Россией нужно обрывать абсолютно все связи, без исключения. Я вообще не понимаю, зачем в мордоре консульство Эстонии.
Напиши президенту Эстонии, срочно!
Чтобы он послушался своего избирателя и перестал тратить деньги налогоплательщиков на консульство Эстонии в Мордоре, конечно.
А чё так)))
В США так из-за федеративного устройства и большого разброса населения между штатами. А в Эстонии главу государства просто не дают выбирать плебсу))
Действительно, зачем русским визы выдавать, мы же мусор, и эстонцам которые в России тоже не следует помощь оказывать, приехали в Россию = стали мусором.
Я просто продолжил твою гнилую русофобскую мысль . Кто же им помощь окажет если просветленная европейская демократия свернёт посольство и уедет из мордора? Здесь только злая гбня и ватаны же.
Ну да, разумеется не эстонцы, потому что на русском говорят и связи с Россией имеют, этим же в первую очередь человек определяется, а не местом рождения, поступками и паспортом. Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.
Только вот зачем ты говоришь на языке мордора - непонятно.
Он говорил, что ему это для работы нужно. Без знания русского в сильной независимой Эстонии с работой как-то не оч.
Кривой торшер
Но зачем пол года сидеть на мордорском сайте, срать тысячами комментариев на мордорском языке и общаться с приспешниками мордора - непонятно.
Кто эстонскому нацику в штаны насрал??
Его борьба!
Ответить то есть что, кроме ватник, бомбит и тд.
Я в Эстонию по работе почти 10 лет езжу, мне нравится эта страна, при этом я искренне не понимаю, почему некоторые обэстонившиеся русаки такие нацики с манией величия, при чем даже тру эстонцы не говорящие на русском вас за изгоев считают
Так он вроде эстонец сам
Хз, но эстонцы которым
>русский нужен только для работы
По-другому пишут, да и вообще стараются не писать на русском, тем более в свободное время)
Хм. @Eugard ты кто по этносу?
Ты русский что ли? Ахахахахахахахахахахахаа
Вычеркнут из эстонцев
Бедняга пытается скорчить из себя истинного арийца перед белыми господами. Пиздец жалкое зрелище)
Статистику сам придумал?
От того, что у человека второй паспорт он перестаёт быть гражданином Евросоюза ?
Второй, кроме эстонского, российский паспорт в Эстонии может быть только у правопреемного гражданина, такого, как я. Только правопреемное гражданство позволяет принимать в Эстонии другие гражданства в дополнение к Эстонскому.
Человек, сдавший экзамен на гражданство Эстонии, может иметь только это гражданство, одновременно Российское и Эстонское ему нельзя.
Среди прибывших сюда во времена СССР строителей военных заводов союзного значения потомственных граждан нет. Они берут Российское, с ним и живут здесь.
Ну что я тебе объясняю, ты же сюда 10 лет ездишь, пора бы знать такие вещи.
Так и хули ты на российском сайте сидишь, нацик?