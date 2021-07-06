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Новости
Sasha Shambilova

Пентагон аннулирует контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на фоне судебных разбирательств Статьи редакции

Amazon считал, что проиграл тендер из-за критики на тот момент президента Трампа в адрес Безоса.

29 29 комментариев
1376 просмотров

6 июля Пентагон заявил, что контракт JEDI с Microsoft, подразумевающий создание облачной инфраструктуры хранения данных, «больше не отвечает его потребностям». Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

С учётом меняющейся технологической среды стало ясно, что облачный контракт JEDI, который долгое время задерживался, больше не соответствует требованиям для заполнения пробелов в возможностях Министерства обороны.

заявление Пентагона

Пентагон также объявил о намерении разработать новую облачную инфраструктуру под названием Joint Warfighter Cloud Capability. Запрашивать предложения департамент намерен у Microsoft и Amazon.

Контракт JEDI с Microsoft заключили в 2019 году. Компания обошла IBM, Oracle, Google и Amazon, которого считали главным претендентом на победу в конкурсе. Газета Washington Post связала проигрыш Amazon с критикой со стороны Трампа и пересмотром решения Минобороны в последний момент.

Тогда Amazon подал иск, оспаривающий решение Пентагона. Компания обвинила Трампа в давлении на Минобороны, из-за чего ведомство якобы приняло «неразумное» решение. Представители Amazon заявили, что на тот момент президент США хотел нанести вред своему «предполагаемому политическому сопернику» Безосу. Ещё в январе Пентагон заявлял, что аннулирует контракт, если суд согласится рассматривать иск, поскольку это приведёт к задержкам реализации проекта.

В январе 2020 года Amazon подал ещё один иск с требованием, чтобы Microsoft не вела никаких работ для американских военных до окончательного решения. Тогда суд удовлетворил требования компании.

#новости #amazon #microsoft

29 29 комментариев
12
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29 комментариев
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Дмитрий Кораблёв

13

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

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Самарский турник

Дмитрий
0

@Кхалиси Бот 

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Кхалиси Бот

Дмитрий
0

Хяха ну тют ясно что бидонская администьяция имиет дьюгие интейеси

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

11

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Brown Zweig

11

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Кирилл Вселенский

10

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Коровка говорит мууу

10

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Известный фонарь

9

Комитет случайно спалил своих ботов???

Ответить

Известный фонарь

Известный
3

теперь разорвёт со всеми контракт из-за сбоя

Ответить

Р О Б А Т

9

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Дмитрий Юров

8

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

ouxen

2

JEDI

outcast

Ответить

Дмитрий Кораблёв

ouxen
3

ты все испортил(

Ответить

ouxen

Дмитрий
7

да пошли вы, совсем уже обезумели

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Argumenta Ambigua

ouxen
1

https://www.youtube.com/watch?v=MYxAiK6VnXw

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Semen Semenov

4

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

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Культурный Абдужаббор

2

Amazon и Безос пробивают какие-то запредельные уровни говноедного цинизма.

* Демпингуют цены, пользуясь своими наработками и балансируя на грани маржинальности, выкидывают сотни конкурентов на мороз, создали даже мем среди малого бизнеса сродни лозунгу Тайда: у вас есть хорошая ниша? Тогда Амазон идёт к вам;
* На правах де-факто монополиста, прогибают сотни и тысячи малых компаний на свои кабальные условия, по сути внедряя их в свою структуру и заставляя работать только на Амазон;
* Тех, кто не согласен или кто слишком становится популярным производителем на площадке, который рискует запустить свою собственную платформу или продавать товар напрямую — агрессивно поглощают, скупая пакеты акций и вводя свой менеджмент;
* Сотрудники работают за копейки в адских нечеловеческих условиях с статистикой увечий в, кажется, 7 раз выше чем у других участников рынка; 
* Недавно на съемках сериала по вселенной Властелина Колец пострадала каскадерша-дублёрша и Амазон, официально вложивший 465 млн долларов в съёмки, зажал 60к на лечение — скидывались фанаты;
* После этого пошли статьи о нечеловеческих условиях работы на площадке, переработках и прочих классических «амазоновских» штуках. И это — в мире кино, где всё-таки есть публичность, а у звёзд — трибуна. Представьтесь происходит там где этого нет.
* Через суды лоббируют огромное количество решений в свою сторону, и это решение отменить сделку на 10 млрд это апофеоз их гнилого подхода. Проигрываем честный тендер — затаскаем вас по судах.

Если кто хотел посмотреть как выглядела Америка Форда, Моргана, Рокфеллера и Карнеги в начале 20-го века — смотрите на Амазон 

Надеюсь у конгресса США найдутся яйца разбить эту монополию, как собственно они и сделали с вышеперечисленными мной товарищами. Шанс этого есть — недавно один из ключевых комитетов антимонопольного законодательства, принял резолюцию о законе «против монополий площадок» который запрещает обладателю платформы продавать там свой же товар (привет Гугл и Амазон).

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alexferman

Культурный
3

Ну и зачем ты пришёл со своими рассуждениями в поток тупого флуда?

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Vladic Samovar

Культурный
2

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Dmitry Pasyutin

3

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

olegsellent

3

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Ermolay Nikolaev

3

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Самарский турник

3

Хяха ну тют ясно что бидонская администьяция имиет дьюгие интейеси

Ответить

Ruslan Longsurname

2

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Коренной паук например

2

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Kirill Astra

2

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

Ответить

Разумный крюк

2

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

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Прозрачный Никита

2

Ха-ха! Ну тут ясно, что байдонская администрация имеет другие интересы.

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Scentedcreatorfan

1

Хаха ну тут ясно что бидонская администрация имеет другие интересы

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