{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Новости vc.ru

Пассажирка отсудила у «Яндекс.Такси» компенсацию в 3 миллиона рублей за травму в аварии Статьи редакции

В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.

48 48 комментариев
4302 просмотров

Тушинский суд обязал «Яндекс» выплатить компенсацию Елене Гращенковой, которая в 2016 году попала в аварию на автомобиле, вызванном через «Яндекс.Такси».

В решении не указана сумма выплаты, но «Агентство страховых новостей» пишет, что «Яндекс» обязан выплатить 3 047 000 рублей — из них 2,247 миллиона рублей — возмещение материального ущерба, вызванного стойкой утратой трудоспособности в 2016-2021 годах, и 800 тысяч рублей — штраф за отказ от добровольного исполнения требования потребителя.

В 2019 году ей уже выплатили 800 тысяч рублей: из них 300 тысяч рублей заплатил «Яндекс.Такси», еще 500 тысяч рублей — страховая компания. Тогда Гращенкова не планировала судиться с компанией дальше.

Гращенкова считает, что лишилась трудоспособности, так как травма будет ухудшаться. Она требует от «Яндекс.Такси» пожизненных ежемесячных выплат в размере больше 40 тысяч и уверена в решении в свою пользу.

Размер выплат посчитали исходя из размера зарплаты Гращенковой в 202 тысячи рублей. Представитель Гращенковой Марат Аманлиев заявил, что будет повторное абсолютно аналогичное дело, но поставят вопрос «о бессрочности травмы».

Гращенкова также планирует подавать ещё один иск — на 6 миллионов рублей.

Ну, и новая креативная идея!

И новая практика.

«Яндекс» должен будет возместить ущерб моему бизнесу. Будет иск от ИП Гращенкова в Арбитражный суд на сумму 6 миллионов рублей. Основания — разорванные контракты с моими заказчиками, которые действовали на момент ДТП.

Елена Гращенкова

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.

  • Гращенкова попала в ДТП, получила перелом плеча и перенесла операцию летом 2016 года, виновным в аварии был признан водитель автомобиля, вызванного через «Яндекс.Такси», писало РАПСИ.
  • После аварии с участием Гращенковой, «Яндекс.Такси» с октября 2017 года начала страховать каждого пассажира на сумму до 2 млн рублей.

#новости #яндекс

48 48 комментариев
16
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 48, "likes": 16, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 406853, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Jul 2021 21:32:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Р О Б А Т

32

Мы просто предоставляем информационные услуги

Ответить

AttentiveMilk

Р
4

Як це газета

Ответить

мЕдь

2

Чёт она во вкус вошла. Уже две выплаты, а ей всё мало.

Даже и не скрывает.
Ну, и новая креативная идея!

Ответить

solawind

мЕдь
14

почему должно быть по другому? Ты пользуешься чьими-то услугами, в итоге остаешься инвалидом и теряешь бизнес

Ответить

Andrew Muralov

solawind
1

Ну это всё равно, что подать иск сотовому оператору, когда не смог дозвонится, упустил выгодный контракт. Или к инет провайдеру, за то что сайт  биржи был недоступен. С вас 100 млн за упущенную выгоду.

Ответить

solawind

Andrew
2

нет, речь не про упустил то что могло бы быть, речь именно про то что она потеряла текущий бизнес, уже заключенные контракты. Твоя аналогия некорректна.

Ответить

мЕдь

solawind
1

Получила за это выплаты от страховой и от Яндекса. Я не говорю, что Яндекс ей не должен, но и садится ему на шею странно. Даже вклады в банках не полностью возмещают, если вдруг что.

Ответить

solawind

мЕдь
3

ну досадно что по нашим законам не полностью, по хорошему стоит полностью возмещать. и уж точно не оправдывать этим другие случаи когда люди по чьей-то вине теряют деньги

Ответить

Rond

solawind
0

Схуяли и за чей счет? Пожалуйста, идите в страховую и страхуйте свои вклады.

Ответить

solawind

Rond
2

С такой логикой тебе никто ничего не должен. Отравился едой из магазина? Страхуй свое здоровье и страхуй риск от покупки некачественной еды, магазин тут нипричем. Получил травму на работе? Надо было страховаться, работодатель тут нипричем. К счастью это не так, государство именно для того и нужно чтобы была защита в таких ситуациях

Ответить

Rond

solawind
–3

Что за хуйню ты написал? Если ты отравишься едой из магазина, тебе тоже государство из бюджета будет выделять грант на туалетную бумагу?

Ответить

solawind

Rond
2

Она у государства что ли отсуживает? Ты не слишком умный
Государство защищает тебя в таких ситуациях чтобы ты мог получить возмещение без всяких страховок.

Ответить

Святозавр

Rond
0

Ебать вы обкакались, месье

Ответить

мЕдь

solawind
0

Всегда надо понимать риски, в этом и есть смысл страховки.

Ответить

Известный фонарь

3

Что-то маловато, ещё и зп ее посчитали...

Поэтому в Яндексе зп — дно? Чтобы в случае чего, много не компенсировать?

Ответить

Morgan

Известный
3

Курьеры Яндекс.Еды и таксисты - не единственные сотрудники Яндекса.

Ответить

Самостоятельный клуб

Morgan
8

Всмысле

Ответить

AttentiveMilk

Самосто…
3

Ещё директор

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
3

Андрей Яндекс

Ответить

artemykairyak

Morgan
1

формально они не сотрудники яндекса даже

Ответить

solawind

Известный
2

Почему дно? Зависит от грейда.  Про дно обычно пишут работавшие на низких/видевшие предложения на них. Там да, так себе предложения, потому что много желающих на такие должности попасть в яндекс. На более высоких грейдах они уже вынуждены конкурировать за сотрудников (в тч с иностранным спросом)

Ответить

Nick Rosenberg

solawind
1

Если про разрабов, попробуй устройся в яндекс хотя бы на 300к. 

Ответить

solawind

Nick
0

зависит от продукта и грейда. это не какая-то высокая цифра

Ответить

Nick Rosenberg

solawind
0

Может для супер лояльным тим-лидам карьеристам дадут такую через 3-4 года в компании. Но людям с улицы предлагают ниже рынка даже в регионах. 

Ответить

solawind

Nick
0

еще раз — зависит от продукта и грейда, без этого бессмыслено обсуждать сколько дают. На низких, да, дают ниже рынка, потому что желающих к ним полно, смысл им платить больше. У меня достатчоно знакомых которые там работают или работали за совершенно разные относительно рынка деньги

Ответить

Nick Rosenberg

solawind
0

В свою очередь знаю много людей который свалили из яндекса потому что в стартапчиках с порога предлагают больше и переработок нет. 

Ответить

Синь Мохлеев

solawind
0

Смысла-то может и нет. Просто на словах они из себя все такие русский гугл, аналогичные собесы с алгоритмами, понтовая компания. А вот платить выше рынка не готовы.

В отличии от тех самых настоящих фаангов, которые и джунам выше рынка дают.

Ответить

Андрей Николаев

Nick
0

хотя бы

Ответить

Валерий Ефремов

4

Отлично! Хоть кто то пытается нагнуть Яндекс

Ответить

Сергей Мардс

Валерий
–1

а в чём яндекс виноват?

Ответить

Валерий Ефремов

Сергей
4

Меня, как человека, заказывающего "ЯНДЕКС ТАКСИ", не интересует виноват там Яндекс, таксомоторная компания или водитель. Написано Яндекс Такси, значит Яндекс должен нести репутационную ответственность перед общественностью. А дальше пусть уж Яндекс давит на водителя и на таксомоторку, чтобы те заплатили.

Ответить

solawind

Валерий
0

Либо пусть требует проводить дополнительные проверки водителей и тд и отчитываться о них своих подрядчиков, если не хочет таких ситуаций.

Ответить

solawind

Сергей
2

очевидно тем что заключил контракт на выполнение услуг с конторой у которых водители нарики

Ответить

van der Pusch

2

Ничего себе травма плеча, что утрата трудоспособности на 5 лет

Ответить

solawind

van
6

Водитель врезался в бордюр, дерево и фонарный столб, а Елена попала в больницу. Она получила тяжелейший перелом плеча, которое было практически раздроблено. 3 августа 2017 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Дениса Апшу виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил полтора года ограничения свободы с лишением водительских прав на два года. Для него это была уже вторая судимость.

Ответить

Самостоятельный клуб

solawind
–13

Сучка, из-за какого-то плеча пацана по этапу пустила..

Ответить

Olzhas Aitkaliyev

solawind
0

Жаль, что Денис Апшу, а не Дилшод Асатулло, можно было бы ещё комментов накидать про миграционный кризис 

Ответить

Андрей Николаев

van
1

у неё свой бизнес — агентство по организации мероприятий

сами понимаете, с одной трудоспособной рукой мероприятие не организовать 😏

Ответить

ouxen

Андрей
2

а как ты будешь одновременно рулить своим бентли, а второй держать телефон и пиздеть по нему?

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
1

Может организовать азартные игры. Будет одноруким бандитом. 

Ответить

валерий васильев

van
0

Тяжкие телесные как никак. А это уголовка уже.

Ответить

Andrew Muralov

–5

Читаю статью и думаю, что у неё какие-то жёсткие травмы, лежит парализованная. А оказалось перелом плеча, обычный потребительский экстремизм. 

Ответить

ouxen

0

с этих блядей надо три шкуры драть

Ответить

Самостоятельный клуб

–2

Куда смотрит администрация?? Сносите пост!!

Ответить

Армейский фонарь

Самостоятельный
1

Ты под солями???

Ответить

Andrew Muralov

Армейский
1

Под салями. 

Ответить

Самостоятельный клуб

Самостоятельный
0

@Вахтёр @Санитар 

Ответить

Юзер Юзерович

0

Как же приятно, когда корпорация проигрывает в суде и платит компенсацию.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Резонанс: Извинение «ВкусВилла» за рекламу с ЛГБТ-парой
В соцсетях разочарованы реакцией компании: пользователи считают, что руководство извинилось за существование ЛГБТ, и сочувствуют лесбийской паре, которой поступают угрозы.
471
Истории
Фаллопротезирование
моя история операции: причины, цены, восстановление и секс после
305
Новости
ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. МИД страны назвал это «постановкой российских властей»
Дипломату вменили получение секретной информации от россиянина.
191
Популярное за три дня
Новости
Журналист-«иноагент» хотел показать недостатки закона и перевёл 100 рублей губернатору. И его вызвали в МВД
На Дениса Камалягина написали заявление о даче взятки должностному лицу.
112
Новости
В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась
Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.
179
Животные
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null