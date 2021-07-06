Пассажирка отсудила у «Яндекс.Такси» компенсацию в 3 миллиона рублей за травму в аварии Статьи редакции
В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.
Тушинский суд обязал «Яндекс» выплатить компенсацию Елене Гращенковой, которая в 2016 году попала в аварию на автомобиле, вызванном через «Яндекс.Такси».
В решении не указана сумма выплаты, но «Агентство страховых новостей» пишет, что «Яндекс» обязан выплатить 3 047 000 рублей — из них 2,247 миллиона рублей — возмещение материального ущерба, вызванного стойкой утратой трудоспособности в 2016-2021 годах, и 800 тысяч рублей — штраф за отказ от добровольного исполнения требования потребителя.
В 2019 году ей уже выплатили 800 тысяч рублей: из них 300 тысяч рублей заплатил «Яндекс.Такси», еще 500 тысяч рублей — страховая компания. Тогда Гращенкова не планировала судиться с компанией дальше.
Гращенкова считает, что лишилась трудоспособности, так как травма будет ухудшаться. Она требует от «Яндекс.Такси» пожизненных ежемесячных выплат в размере больше 40 тысяч и уверена в решении в свою пользу.
Размер выплат посчитали исходя из размера зарплаты Гращенковой в 202 тысячи рублей. Представитель Гращенковой Марат Аманлиев заявил, что будет повторное абсолютно аналогичное дело, но поставят вопрос «о бессрочности травмы».
Гращенкова также планирует подавать ещё один иск — на 6 миллионов рублей.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.
- Гращенкова попала в ДТП, получила перелом плеча и перенесла операцию летом 2016 года, виновным в аварии был признан водитель автомобиля, вызванного через «Яндекс.Такси», писало РАПСИ.
- После аварии с участием Гращенковой, «Яндекс.Такси» с октября 2017 года начала страховать каждого пассажира на сумму до 2 млн рублей.
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Чёт она во вкус вошла. Уже две выплаты, а ей всё мало.
Даже и не скрывает.
Ну, и новая креативная идея!
Ну это всё равно, что подать иск сотовому оператору, когда не смог дозвонится, упустил выгодный контракт. Или к инет провайдеру, за то что сайт биржи был недоступен. С вас 100 млн за упущенную выгоду.
С такой логикой тебе никто ничего не должен. Отравился едой из магазина? Страхуй свое здоровье и страхуй риск от покупки некачественной еды, магазин тут нипричем. Получил травму на работе? Надо было страховаться, работодатель тут нипричем. К счастью это не так, государство именно для того и нужно чтобы была защита в таких ситуациях
Самостоятельный клуб
Всмысле
Почему дно? Зависит от грейда. Про дно обычно пишут работавшие на низких/видевшие предложения на них. Там да, так себе предложения, потому что много желающих на такие должности попасть в яндекс. На более высоких грейдах они уже вынуждены конкурировать за сотрудников (в тч с иностранным спросом)
Если про разрабов, попробуй устройся в яндекс хотя бы на 300к.
Может для супер лояльным тим-лидам карьеристам дадут такую через 3-4 года в компании. Но людям с улицы предлагают ниже рынка даже в регионах.
еще раз — зависит от продукта и грейда, без этого бессмыслено обсуждать сколько дают. На низких, да, дают ниже рынка, потому что желающих к ним полно, смысл им платить больше. У меня достатчоно знакомых которые там работают или работали за совершенно разные относительно рынка деньги
В свою очередь знаю много людей который свалили из яндекса потому что в стартапчиках с порога предлагают больше и переработок нет.
Смысла-то может и нет. Просто на словах они из себя все такие русский гугл, аналогичные собесы с алгоритмами, понтовая компания. А вот платить выше рынка не готовы.
В отличии от тех самых настоящих фаангов, которые и джунам выше рынка дают.
Отлично! Хоть кто то пытается нагнуть Яндекс
а в чём яндекс виноват?
Меня, как человека, заказывающего "ЯНДЕКС ТАКСИ", не интересует виноват там Яндекс, таксомоторная компания или водитель. Написано Яндекс Такси, значит Яндекс должен нести репутационную ответственность перед общественностью. А дальше пусть уж Яндекс давит на водителя и на таксомоторку, чтобы те заплатили.
Ничего себе травма плеча, что утрата трудоспособности на 5 лет
Водитель врезался в бордюр, дерево и фонарный столб, а Елена попала в больницу. Она получила тяжелейший перелом плеча, которое было практически раздроблено. 3 августа 2017 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Дениса Апшу виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил полтора года ограничения свободы с лишением водительских прав на два года. Для него это была уже вторая судимость.
Жаль, что Денис Апшу, а не Дилшод Асатулло, можно было бы ещё комментов накидать про миграционный кризис
у неё свой бизнес — агентство по организации мероприятий
сами понимаете, с одной трудоспособной рукой мероприятие не организовать 😏
Читаю статью и думаю, что у неё какие-то жёсткие травмы, лежит парализованная. А оказалось перелом плеча, обычный потребительский экстремизм.
Армейский фонарь
Ты под солями???