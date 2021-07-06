В Китае внедрили систему распознавания лиц для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам Статьи редакции
Геймеры, разумеется, недовольны.
Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» 5 июля 2021 года.
- Технология, которая получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая, поможет выявлять и контролировать несовершеннолетних игроков, которые проводят большое количество времени в играх в ночное время.
- Инициатива должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00.
- Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
- Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.
Власти считают разработку эффективной, а игроки недовольны
- В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. В 2019 году власти сделали регистрацию под реальными именами обязательной в ряде популярных игр, запретили лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничили покупки на игровых платформах.
- Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе.
- Чрезмерная увлечённость играми некоторых молодых людей вызвала беспокойство у чиновников. Эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.
- Несовершеннолетние поклонники игр не рады запуску этой технологии, о чём они сообщают в социальной сети Weibo. По словам недовольных геймеров, они сами в состоянии контролировать, сколько времени проводят за своим увлечением.
- Некоторые западные пользователи, включая инсайдера Даниэля Ахмада, также раскритиковали систему, отметив, что ограничения слишком суровые.
Ранее Tencent помогла китайской полиции прикрыть «крупнейшее в мире» предприятие по продаже читов.
Новости авторитарного говна
ты сделал 4 ошибки в слове Китай
А будешь в донецкой народной республике
совсем китайцы ебанулись с этой псевдо-заботой
Извиняюсь, конечно, НО!!! Вы не правы!!!!!!! Китайцы молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Растят здоровую боеспособную нацию!!!! А не хлюпиков!!!!!!!!!! ЕСЛИ у деток обнаружилась близорукость - то потом будут и проблемы с позвоночником и прочими!!!!!!!!!!!
Не понял, надо каждый раз сканировать лицо для того, чтобы войти в игру или только при регистрации?
Если второе, то можно регать акки и продавать их
Скорее всего, при каждом запуске игры нужен будет вход в аккаунт, который привяжут к биометрии на смартфоне.
Заец разговаривать научился?
Киберспорт опасносте!
Платформы: iOS, Android, Nintendo Switch
если правильно загуглил, и не жалко, играть сутками в телефонные игры? они там совсем поехвашие
в наше время мы собирались пацанами в компьютерном клубе на теплы ламповых мониторах размером с тумбочку и зависали всю ночь и рвали глотки глушили ролтонами
а эти лошки играют в ммо дрочильни на телефоне, они сами подписались на страдания
Может быть, ещё обязательный график введут, в какое время детям ходить срать, ради борьбы с запорами?
Смешные люди думают, что такое возможно только в Китае. Запад - это и есть одна большая диктатура, которая не видит границ и указывает всем как жить. Все впереди и будет подано как прогрессивные взгляды. Отказ от собственности, традиционных ценностей, государств, полов, национальностей и т.д. Все ради людей. ВЭФ.