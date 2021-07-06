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Новости
DTF

В Китае внедрили систему распознавания лиц для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам Статьи редакции

Геймеры, разумеется, недовольны.

32 32 комментария
1599 просмотров

Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» 5 июля 2021 года.

  • Технология, которая получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая, поможет выявлять и контролировать несовершеннолетних игроков, которые проводят большое количество времени в играх в ночное время.
  • Инициатива должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00.
  • Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
  • Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.

Власти считают разработку эффективной, а игроки недовольны

  • В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. В 2019 году власти сделали регистрацию под реальными именами обязательной в ряде популярных игр, запретили лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничили покупки на игровых платформах.
  • Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе.
  • Чрезмерная увлечённость играми некоторых молодых людей вызвала беспокойство у чиновников. Эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.
  • Несовершеннолетние поклонники игр не рады запуску этой технологии, о чём они сообщают в социальной сети Weibo. По словам недовольных геймеров, они сами в состоянии контролировать, сколько времени проводят за своим увлечением.

Это очень печальная новость для нас, выпускников средней школы, которым осталось всего два месяца до 18-летия.

пользователь Weibo
  • Некоторые западные пользователи, включая инсайдера Даниэля Ахмада, также раскритиковали систему, отметив, что ограничения слишком суровые.
Daniel Ahmad @ZhugeEX
Of course all the comments under the announcements on Chinese social media are 16 and 17 year olds complaining about this, and I agree.

A spending cap is one thing, but not being able to play Dynasty Warriors all night as a kid would have made my childhood suck.
Конечно, все комментарии в китайских соцсетях под этой новостью — это жалобы 16- и 17-летних подростков, и я с ними согласен. Ограничение расходов — это одно, но если бы в я детстве не мог провести всю ночь за Dynasty Warriors, то детство у меня было бы отстойное.
Smiley @UnproblematicMr
@ZhugeEX I feel so bad for them 😭I remember there was days I’d play crash bandicoot till 2 in the morning
Мне их так жаль! Я помню, как в детстве играл в Crash Bandicoot до двух ночи.

Ранее Tencent помогла китайской полиции прикрыть «крупнейшее в мире» предприятие по продаже читов.

#новости #китай

32 32 комментария
8
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allah213

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Сегодня полночь в бравлстарс играл - а завтра партию предал

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Временной Женя

18

крупнейшее в мире» предприятие по продаже читов

Как много сил им надо, что бы хоть чуть приблизиться к нашей мощи

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Владимир Филатов

Временной
0

так не сработают в онлайне

Ответить

Stanley H. Tweedle

11

Новости авторитарного говна

Ответить

KSA

Stanley
1

Ковид превратил весь мир в авторитарное говно

Ответить

Владимир Филатов

KSA
3

ты сделал 4 ошибки в слове Китай 

Ответить

KSA

Владимир
–1

Весь мир это Китай!

Ответить

Владимир Филатов

KSA
3

к сожалению, это почти правда 

Ответить

Самостоятельный клуб

0

Хочу жить в китайской народной республики

Ответить

Владимир Филатов

Самостоятельный
7

А будешь в донецкой народной республике 

Ответить

KSA

Владимир
1

ДНКР

Ответить

Игорь Рачук

3
Ответить

Владимир Филатов

1

совсем китайцы ебанулись с этой псевдо-заботой

Ответить

Людмилочка

Владимир
–2

Извиняюсь, конечно, НО!!! Вы не правы!!!!!!! Китайцы молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Растят здоровую боеспособную нацию!!!! А не хлюпиков!!!!!!!!!! ЕСЛИ у деток обнаружилась близорукость - то потом будут и проблемы с позвоночником и прочими!!!!!!!!!!!

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Пуша

1

Не понял, надо каждый раз сканировать лицо для того, чтобы войти в игру или только при регистрации?
Если второе, то можно регать акки и продавать их

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Alexander Personazhe

Пуша
2

Скорее всего, при каждом запуске игры нужен будет вход в аккаунт, который привяжут к биометрии на смартфоне.

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Амир Хачмахов

Пуша
0

Заец разговаривать научился?

Ответить

Пуша

Амир
1

Фыр фыр

Ответить

Владимир Филатов

Амир
0

ну погоди не смотрел? 

Ответить

Подробный череп

Пуша
1

Ой, не с того акка

Ответить

CiZerin

Пуша
1

Каждый раз, а регистрация под реальными именами

Ответить

Andrew Muralov

Пуша
0

Работаете в яндекс-такси? 

Ответить

Alexander Personazhe

0

Киберспорт опасносте!

Ответить

Былой историк

Alexander
0

Да наоборот же, меньше школия хотя бы по ночам.

Ответить

Bich

Былой
0

И часто ты на китайских серверах играешь по ночам?)

Ответить

Былой историк

Bich
0

Я не спортсмен

Ответить

KSA

0

Кибернацисты!

Ответить

Р О Б А Т

0

Минус игровой нефритовый стержень 

Ответить

Сергей Павлов

0

пояса верности там еще не сделали с распознаванием языка мужа?

Ответить

Андрей Ионов

0

Платформы: iOS, Android, Nintendo Switch

если правильно загуглил, и не жалко, играть сутками в телефонные игры? они там совсем поехвашие

в наше время мы собирались пацанами в компьютерном клубе на теплы ламповых мониторах размером с тумбочку и зависали всю ночь и рвали глотки глушили ролтонами

а эти лошки играют в ммо дрочильни на телефоне, они сами подписались на страдания

Ответить

Sage Pointer

0

Может быть, ещё обязательный график введут, в какое время детям ходить срать, ради борьбы с запорами?

Ответить

Юзер Юзерович

0

Смешные люди думают, что такое возможно только в Китае. Запад - это и есть одна большая диктатура, которая не видит границ и указывает всем как жить. Все впереди и будет подано как прогрессивные взгляды. Отказ от собственности, традиционных ценностей, государств, полов, национальностей и т.д. Все ради людей. ВЭФ.

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