На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолёта Ан-26. В регионе объявили трёхдневный траур Статьи редакции
По словам губернатора, шансов найти остальных пассажиров живыми практически нет.
Поисковые работы продолжаются. Для опознания погибших, возможно, придётся проводить генетическую экспертизу, сообщили ТАСС экстренные службы Камчатского края.
Губернатор Камчатского края объявил траур по погибшим. «С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края», — говорится в заявлении Владимира Солодова на сайте правительства региона. По его словам, шансов найти выживших практически нет.
Семьи погибших получат 2 миллиона 25 тысяч рублей по страховке, по одному миллиону от авиакомпании и по 500 тысяч из бюджета Камчатского края.
Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.
Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).
Упавший Ан-26 построили в 1982 году, сертификат лётной годности истекает 30 августа 2021 года. Самолёт эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».
Держите сразу прайс-лист за авиаперевозки по Камчатке, чисто покекать
Подлинный Абдужаббор
3.525.000 получается с выплатами от авиакомпании и субъекта.