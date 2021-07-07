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Новости
yannlll

На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолёта Ан-26. В регионе объявили трёхдневный траур Статьи редакции

По словам губернатора, шансов найти остальных пассажиров живыми практически нет.

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Спасатели на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Поисковые работы продолжаются. Для опознания погибших, возможно, придётся проводить генетическую экспертизу, сообщили ТАСС экстренные службы Камчатского края.

Губернатор Камчатского края объявил траур по погибшим. «С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края», — говорится в заявлении Владимира Солодова на сайте правительства региона. По его словам, шансов найти выживших практически нет.

Семьи погибших получат 2 миллиона 25 тысяч рублей по страховке, по одному миллиону от авиакомпании и по 500 тысяч из бюджета Камчатского края.

Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Упавший Ан-26 построили в 1982 году, сертификат лётной годности истекает 30 августа 2021 года. Самолёт эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».

#новости #происшествия #регионы

7 7 комментариев
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Финский танк88

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Куда остальные пассажиры делись?

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CiZerin

Финский
7
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Благодарный пришелец

2

Держите сразу прайс-лист за авиаперевозки по Камчатке, чисто покекать

http://aokap.ru/passazhiram/tarify/passazhirskie-tarify/

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Благодарный пришелец

Благодарный
1

Для ленивых

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Следующий единорожек88

0

"Семьи погибших получат 2 миллиона 25 тысяч рублей по страховке."

Что, даже не будут их бывшую зп считать?

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супрематизм 2.0

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del.

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Подлинный Абдужаббор

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3.525.000 получается с выплатами от авиакомпании и субъекта.

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