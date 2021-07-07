По словам губернатора, шансов найти остальных пассажиров живыми практически нет.

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Спасатели на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Поисковые работы продолжаются. Для опознания погибших, возможно, придётся проводить генетическую экспертизу, сообщили ТАСС экстренные службы Камчатского края.

Губернатор Камчатского края объявил траур по погибшим. «С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края», — говорится в заявлении Владимира Солодова на сайте правительства региона. По его словам, шансов найти выживших практически нет.

Семьи погибших получат 2 миллиона 25 тысяч рублей по страховке, по одному миллиону от авиакомпании и по 500 тысяч из бюджета Камчатского края.

Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).