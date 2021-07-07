«Яндекс» запустил в Москве сервис аренды электросамокатов. Скорость в «медленных зонах» падает до 10 км/ч Статьи редакции
Стоимость аренды: 50 рублей за бронь, тариф — от шести рублей в минуту.
Самокаты 7 июля появятся в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля — внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами. Об этом компания рассказала TJ.
«Яндекс» не раскрывает количество самокатов, доступное на старте. По словам источника vc.ru, компания планировала выставить около четырёх тысяч устройств. В парке — самокаты Ninebot Max Plus (бренд принадлежит Xiaomi), которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки.
Кататься на самокатах можно с 18 лет. Максимальная скорость — 20 км/ч, они будут автоматически снижать скорость до 10-15 км/ч в местах, где гуляют много людей. Зоны определяются на основе технологий «Яндекса» и данных Департамента транспорта Москвы — учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.
Один пользователь пока может арендовать только один самокат, но компания в будущем планирует разрешить брать несколько устройств или арендовать для другого человека.
Подписки на самокаты нет. Пользователям «Яндекс.Плюсом» вернётся за первую поездку 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля.
Самокаты можно арендовать в приложении «Яндекс.Go» на вкладке город. Оно поддерживаются на устройствах с iOS начиная с версии 10.0, c Android — начиная с версии 5.0.
Во время поездки на самокатах «Яндекса» жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы.
В Москве на рынке самокатов лидируют Urent и Whoosh, также представлены Ecoway, lite, «Карусель». Стоимость аренды самокатов зависит от города и спроса. Например, устройство Whoosh тоже можно арендовать за 50 рублей со стоимостью поездки шесть рублей в минуту.
О планах «Яндекса» запустить аренду электросамокатов TJ сообщал в 2019 году.
А какой смысл в таком самокате с 400р в час?
что бы зумеры смогли молодежно доехать до коворкинга в соседнем дворе
Процессуальный глобус
до коворкинга в пятерочке
Фига ты там минусов отхватил в треде.
Процессуальный
там на всру и китай хороший , и коммунисты молодцы.
Согласен, особенно когда помнишь еще буквально года полтора назад цены на на их каршеринг по 7р в минуту)))
очень удобно перемешаться на расстояния в пару километров. Например надо сгонять куда то в пределах Садового кольца и бросить самокат после. На своем не поедешь, на дорогах пробки.
Неизбежный франт
Нормальный прайс. Я один раз брал сгонять в соседний район по делам, вышло по цене такси (при этом не надо ждать машину, подошел, кнопку в приложении нажал и поехал)
Если в рекреационных целях использовать, типа часик с друзьями в парке покататься, или посмотреть город как турист - тоже норм цена, аналогичная аттракциону в парке развлечений (там за 5-10 минут катания на всяком разном такие деньги просят)
вот норм цена - бесплатная посадка и 4 рубля минута)
*последние две поездки. До этого платная посадка.
Никак, силовики были в СПб.
В Москве же власть наоборот дает все преференции самокатчикам.
Максимальная скорость 20 км/ч - нет, спасибо.
Вообще по тротуарам гонять со скоростью выше 15, это надо быть сверхразумом.
сверхразумом надо быть, что бы рассматривать самокат в 1ю очередь, как аттракцион, а не средство передвижения. Мне надо быстро добраться из точки А в точку Б, а не плестись еле еле.
и что им мешает? Я, что, предлагал давить пешеходов? Не уверен, не едь.
какой кошмар. Видимо в паре метров летящие 60 машины не смущают, а в 2 метрах едящий самокат 25 - кошмар и надо запретить.
даже на велике 25 это уже дохуя в городе, завязывал бы ты со скоростными колёсами, братишка
Я не знаю на каком говне ты катаешься. Я на вуше пол Москвы объездил и ни разу проблемы с торможением у меня не возникало. Максимум - изношенные тормоза, которые медленнее тормозят, но я стараюсь чекать их перед арендой чтобы выбрать более «новые». Тормозит изи с 25, не понимаю сути твоего комментария, не держась за руль в принципе невозможно на нем ехать никак, конструкция довольно крепкая, скорее ты на говне каком-то ездил
До 25 на мускульной на заполненном пешеходами тротуаре еще разогнаться надо. Я бы не рискнул, мало ли какой бэбик выскочит
Процессуал
если в тебя въебаться сначала на скорости 60, а потом на скорости 25, ты разницы не заметишь
1. На обочине или велодорожке ограничения снимать никто не будет, какой нах "с любой скоростью"
2. Самокату по пдд там не место
Я полностью за какие-то разумные ограничения самокатов. Люди абсолютно конченые, недавно видел семейку, где папаша с дитачкой на одном самокате и мамашей рядом ехали по пешеходному переходу, а потом по встречке поехали по дороге. Тупорылые мрази. Но введение анальных скоростных ограничений хуйня полная. Вместо того, чтобы добавить самокаты, гироскутеры и прочую хуйню в пдд, чтобы хотя бы было понятно, что с этим делать, а так же предусмотреть хоть какой-то механизм ответственности, власти опять голову в жопу засунули и как обычно просто запрещают. А люди блядь и рады
И при чем здесь этот вопрос? Ты не знаешь других чисел между 20 и 60? :)
Если тротуар пустой - почему нет?
Так с чего ты взял что я не торможу перед поворотами и выездами для машин? Это электро самокат, он 25 набирает за 5 секунд и сбрасывает тоже достаточно быстро, при условии что тормоза не изношенные
я не торможу перед поворотами и выездами для машин
Ты может такой молодец, а куча долбаёбов так не делают. Вот и надо искать компромисс, яндекс решил попробовать ограничить скорость.
при условии что тормоза не изношенные
Это же шеринг, износ тут быстрый. Это уже ответственность компании всё это проверять, но на такие вещи спокойно может быть положен болт.
а вообще, все проблемы решаются очень просто.
сделать необходимость получать права на самокаты. если их нет - 5-10 км/ч везде. если права есть - катай где хочешь с максимально возможной скоростью, но ты будешь нести ответственность.
если есть права на легковушку - давать права и на самокаты, как сейчас с мопедами
невыгодно шерингам - далеко не у всех арендаторов есть права
я же говорю, у кого есть права - вперед, где и как угодно. а если прав нет, то 5-10км/ч максимум. чтобы тоже можно было как-то пользоваться
cамокат это всё-таки транспортное средство
на тротуаре ему делать вообще нехер
а велосипед? их сейчас никто с пешеходок не гоняет же. хотя школьники-долбаебы на великах меня уже давно бесят на пешеходках.
что мешает вынести самокат как новое ТС, которое должно быть на велодорожке, если она есть. если нет, то по желанию. или на обочине без ограничений и с водятлами, или на пешеходке без прав на 10км/ч или на пешеходке с правами без ограничений
проблема не в самокатчиках, пешеходах или водителях. проблема в долбоебах. есть долбоебы водители. ефремов и другие селебы - пример. есть просто васи, которые почему-то думают, что бессмертные и неуловимые. есть пешеходы- долбаебы, которые пиздуют по велодорожкам и мешают. а есть самокатчики долбаебы, которые сбивают людей, ездят неаккуратно и т.д.
почему из-за всех этих уебков я должен тащиться по пустой пешеходке со скоростью 10км/ч?
почему нет ограничения в города для машин в 20 км/ч, если есть водители-долбаебы?
почему не штрафуют мам с колясками на велодорожках?
и что мешает долбаебам купить свой самокат и на 60км/ч гонять по пешедке? что ты им сделаешь? xD
Проблема именно в том, что самокатчики по сути - это водители транспортного средства, коим и является самокат.
Строго говоря, ездить по тротуару на самокате нельзя ВООБЩЕ, если расценивать его как ТС. Как нельзя ездить по тротуару на велосипеде, да. Сейчас в законе эта дыра не урегулирована, и самокатчики считаются пешеходами.
И я призываю лишь включать голову и не доводить до того, чтобы на самокаты вешали номера и выгоняли на проезжую часть. Тротуар - для пешеходов. Если едешь по тротуару - едь с разумной скоростью, чтобы не превращаться в мотохруста или убийцу.
Либо проезжая часть ждет тебя.
а если никого на тротуаре нет, то почему я должен себя ограничивать?
были бы везде велодорожки, в том числе без пешеходов, я бы с удовольствием пользовал ее. но, правительство проебалось и нужно как-то с этим жить и находить компромис. а убивать самокаты из-за долбаебов смысла не вижу
у меня средняя как раз 10-12 км. из-за того что притормаживаю. только не из-за пешеходов, а из-за автомобилей.
чего ты так за пешеходов переживаешь? каждый пешеход в рф должен быть всегда на стреме, если жить хочет. и он не должен появляться внезапно из неожиданных мест.
ведь к этому может быть не готов водитель автомобиля. а это серьезнее самоката точно. при выходе из подворотне пешеход и так несколько раз должен подумать и оглянуться во все стороны. и не только из-за самоката
а вы как велосипед езжайте, в крайней правой полосе с правого края :)
там можно было бы и 30 и 40 разрешить
по полосе общественного транспорта можно (и нужно) ездить на велосипедах и других СИМ
Я прекрасно передвигаюсь по правой полосе на велосипеде по мск, и всех остальных к тому агитирую
так полоса общественного транспорта = велополоса, как раз идеально, для передвижения. Из минусов - там решетки ливнестока, куда изи колесо самоката может провалиться, приходится в метре от бордюра ехать, что бы не вилять.
Неизбежный франт
колесо самоката
колесо шоссейного велосипеда тоже :(
Нужно заранее плавно менять траекторию или выбрать оптимальную подальше от решеток.
Полоса довольно широкая, водители автобусов отлично разъезжаются со всеми и не бузят.
Советую тогда брать примерно за те же деньги Поло в каршеринге, максимальная скорость по паспорту где-то 192 км/ч, но говорят, может и быстрее.
Новогодний глобус
Сколько надо?
Процессуальный глобус
у тебя получается физически разогнаться выше 15?
Очень легко 25 в вуше набирается (катаюсь утром, когда народу нет на улице)
то что в вуше набирается , не значит что ты эти 25 постоянно держишь . я всегда сбрасываю перед пешеходами, особенно если впереди дети , бабули или с животными, чтобы не спугнуть или не создать аварийную ситуацию. это постоянно тырканье с этими кочками и переходами.
ты же кстати надеюсь знаешь что пешеходные переходы надо преодолевать только спешившись ?
нафига? Какой ПРАКТИЧЕСКИЙ смысл в этом? Подъехал, притормозил, все тебя увидели, переехал.
Понятно, что глупо на ходах залетать туда, но и спешиваться - никакого реального смысла нет.
Я и не говорил, что я всегда 25 езжу лол. Зависит от времени и района, с горки 26-27 получается. Но 20 в городе достаточно уныло (при условии что дорога пустая и никому не мешаешь). Соглашусь с мнением ниже, какая нахуй разница иду я рядом с ним или на нем по пешеходному, если я это делаю м е д л е н н о
практический смысл в соблюдении правил . тебе и 40 относительно тихоходно покажется . но ты никогда не знаешь кто может выбежать на дорогу и как ты среагируешь. есть долбоебы которые и в друг друга умудряются в полностью чистом пространстве въебаться головами
Ну нет, 40 на самокате уже ощущается довольно много, это все таки не та штука, на которой скорость не ощущается, с нашими дорогами и кочками и выпуклыми пешеходными переходами это будет ОЧЕНЬ чувствоваться, да и вилять начнёт
Кто бы мог подумать, что главные монополисты решат пропустить этот рынок
В чём смысл самокатов со стоимостью от 100₽ за недлинную поездку, когда за 1200 можно взять безлимитные поездки на велобайке на весь сезон? Не понимал этого у существующих сервисов, думал хоть Яндекс не таким жлобом будет, ага размечтались. Самокаты по цене каршеринга это конечно мощно.
Прекратите обмазываться самокатами
Следующий единорожек88
согласен, нужно использовать ослов
Ведущий вентилятор
Для южных народов думаю был бы востребован оселшеринг
Как же заебали уже эти самокаты...
1. Многие гоняют.
Даже 20 км/ч в парке на неширокой дорожке - много. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.
2. Многие не умеют маневрировать.
Езде на электросамокате никто не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"
3. Многие дают детям.
Либо катаются с ними. Там вообще редко бывает, чтобы поездка заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан на самокате чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.
4. Эту срань бросают где не попадя.
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать парковку для самокатов рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 самокатов туда ставят, остальные валяются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.
5. Когда это говно разряжается, создаёт сигнал.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток самоктов под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать.
Уже не один раз эти самокаты выбрасывали в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их выкидывал, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))
Должностной Мика
6. Многие не умеют ездить.
В Екатеринбурге прошел дождь. Асфальт ещё не полностью подсох. За 20 минут ходьбы прямо передо мной свалились (и чуть не врезались пока кувыркались) 2 человека.
Мы в России живём. Тут через дорогу перейти страшно. Теперь я даже по тротуару спокойно пройти не могу. Приходится следить, чтобы в тебя не врезались.
Как же заебали уже эти автомобили...
1. Многие гоняют.
Даже 60 км/ч в парке на неширокой дороге - много. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.
2. Многие не умеют маневрировать.
Езде на автомобиле никто нормально не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"
3. Многие дают детям.
Либо катаются с ними. Там вообще редко бывает, чтобы поездка заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан на автомобили чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.
4. Эту срань бросают где не попадя.
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать парковку для автомобилей рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 с автомобилей туда ставят, остальные паркуются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.
5. Когда у этого говна глючит сигналка, то создаёт шум.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток автомобмлей под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать.
Уже не один раз эти автомобили ставили в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их поставил, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))
1. Многие гоняют.
Даже 60 км/ч в парке на неширокой дороге - много
Езде на автомобиле никто нормально не обучает
3. Многие дают детям.
Ты даже не старался переделать, попробуй еще раз.
Как же заебали уже эти пешеходы...
1. Многие бегают.
Даже бег со мной скоростью в парке на неширокой дорожке - слишком. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.
2. Многие не умеют маневрировать.
Ходьбе никто не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"
3. Многие дают детям ходит самим.
Либо ходят бысьро с ними. Там вообще редко бывает, чтобы прогулкп заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.
4. Эту засранцы срань бсидят где не попадя.
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать лавочку рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 туда садятся, остальные валяются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.
5. Когда это говно пьянеет, создаёт сигнал.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток пешеходов под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать.
Уже не один раз разных бомжей выбрасывали в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их выкидывал, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))
в пешеходных зонах, парках, на тротуарах и детских площадках он будет тормозить и его придется просто катить рядом
все довольны
Надеюсь, цены будут ещё выше, чтобы на деньги с налогов можно было везде сделать велодорожки)
А для аутентификации надо использовать только биометрию или госуслуги, чтобы никакая обезьяна не смогла скрыться после причинения вреда!
В этом году запустит, в слудующем начнёт подминать под себя мелкие конторы, а через три года не останется ни одной сторонней фирмы по прокату самокатов?
Стоимость аренды: 50 рублей за бронь, тариф — от шести рублей в минуту.
Каршеринговый VW polo стоит примерно столько же. Нафиг тогда нужен этот самокат?
Во время поездки на самокатах «Яндекса» жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы.
гражданская ответственность пользователей застрахованы.
Каво?