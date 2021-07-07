Стоимость аренды: 50 рублей за бронь, тариф — от шести рублей в минуту.

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Фото «Яндекса»

Самокаты 7 июля появятся в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля — внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами. Об этом компания рассказала TJ.

«Яндекс» не раскрывает количество самокатов, доступное на старте. По словам источника vc.ru, компания планировала выставить около четырёх тысяч устройств. В парке — самокаты Ninebot Max Plus (бренд принадлежит Xiaomi), которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки.

Кататься на самокатах можно с 18 лет. Максимальная скорость — 20 км/ч, они будут автоматически снижать скорость до 10-15 км/ч в местах, где гуляют много людей. Зоны определяются на основе технологий «Яндекса» и данных Департамента транспорта Москвы — учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.

Один пользователь пока может арендовать только один самокат, но компания в будущем планирует разрешить брать несколько устройств или арендовать для другого человека.

Подписки на самокаты нет. Пользователям «Яндекс.Плюсом» вернётся за первую поездку 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля.

Самокаты можно арендовать в приложении «Яндекс.Go» на вкладке город. Оно поддерживаются на устройствах с iOS начиная с версии 10.0, c Android — начиная с версии 5.0.

Во время поездки на самокатах «Яндекса» жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы.

В Москве на рынке самокатов лидируют Urent и Whoosh, также представлены Ecoway, lite, «Карусель». Стоимость аренды самокатов зависит от города и спроса. Например, устройство Whoosh тоже можно арендовать за 50 рублей со стоимостью поездки шесть рублей в минуту.