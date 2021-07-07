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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» запустил в Москве сервис аренды электросамокатов. Скорость в «медленных зонах» падает до 10 км/ч Статьи редакции

Стоимость аренды: 50 рублей за бронь, тариф — от шести рублей в минуту.

125 125 комментариев
4590 просмотров
Фото «Яндекса»

Самокаты 7 июля появятся в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля — внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами. Об этом компания рассказала TJ.

«Яндекс» не раскрывает количество самокатов, доступное на старте. По словам источника vc.ru, компания планировала выставить около четырёх тысяч устройств. В парке — самокаты Ninebot Max Plus (бренд принадлежит Xiaomi), которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки.

Кататься на самокатах можно с 18 лет. Максимальная скорость — 20 км/ч, они будут автоматически снижать скорость до 10-15 км/ч в местах, где гуляют много людей. Зоны определяются на основе технологий «Яндекса» и данных Департамента транспорта Москвы — учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.

Один пользователь пока может арендовать только один самокат, но компания в будущем планирует разрешить брать несколько устройств или арендовать для другого человека.

Подписки на самокаты нет. Пользователям «Яндекс.Плюсом» вернётся за первую поездку 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля.

Самокаты можно арендовать в приложении «Яндекс.Go» на вкладке город. Оно поддерживаются на устройствах с iOS начиная с версии 10.0, c Android — начиная с версии 5.0.

Во время поездки на самокатах «Яндекса» жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы.

В Москве на рынке самокатов лидируют Urent и Whoosh, также представлены Ecoway, lite, «Карусель». Стоимость аренды самокатов зависит от города и спроса. Например, устройство Whoosh тоже можно арендовать за 50 рублей со стоимостью поездки шесть рублей в минуту.

О планах «Яндекса» запустить аренду электросамокатов TJ сообщал в 2019 году.

#новости #яндекс #самокаты

125 125 комментариев
11
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125 комментариев
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Алиса Барышман

26

А какой смысл в таком самокате с 400р в час?

Ответить

Корнелий Шнапс

Алиса
13

что бы зумеры смогли молодежно доехать до коворкинга в соседнем дворе

Ответить

Процессуальный глобус

Корнелий
8

до коворкинга в пятерочке

«Пятёрочка» открыла в Москве двухэтажный магазин…
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
vc.ru
Ответить

Виталий Лановой

Процесс…
1

Фига ты там минусов отхватил в треде.

Ответить

Процессуальный

Виталий
7

там на всру и китай хороший , и коммунисты молодцы.

Ответить

thekitakun

Процесс…
1

И озон деньги не возвращает, и тиньков наёбует

Ответить

Alexei Kuksin

Процесс…
1

Срочно переселяюсь на всру

Ответить

Romula Daraa

Корнелий
1

где-то потерялся смузи

Ответить

Kris Stone

Алиса
6

Согласен, особенно когда помнишь еще буквально года полтора назад цены на на их каршеринг по 7р в минуту)))

Ответить

Никита Степанюк

Kris
1

Ниче не изменилось)) в будни после 6 и в выхи 8 руб/мин вуш стоит

Ответить

Рыжий

Алиса
6

Но берут же их не на часы. По центру пару км проехать по жаре (вместо того, чтобы пешком идти и потеть) норм тема

Ответить

Егор Котиков

Алиса
2

очень удобно перемешаться на расстояния в пару километров. Например надо сгонять куда то в пределах Садового кольца и бросить самокат после. На своем не поедешь, на дорогах пробки.

Ответить

Зенитный колос

Егор
3

Это расстояние пешком проходится за 10 минут, лол.

Ответить

CiZerin

Зенитный
2

Заодно жирок растрясти 

Ответить

Рыжий

Зенитный
0

10 минут за пару км это что-то на уровне спортивной ходьбы. Обычно если по делам надо - не вариант так по жаре ходить

Ответить

Неизбежный франт

Алиса
1

Нормальный прайс. Я один раз брал сгонять в соседний район по делам, вышло по цене такси (при этом не надо ждать машину, подошел, кнопку в приложении нажал и поехал)

Если в рекреационных целях использовать, типа часик с друзьями в парке покататься, или посмотреть город как турист - тоже норм цена, аналогичная аттракциону в парке развлечений (там за 5-10 минут катания на всяком разном такие деньги просят)

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Неизбежный
2

вот норм цена - бесплатная посадка и 4 рубля минута)
*последние две поездки. До этого платная посадка.

Ответить

Администратор

Дмитрий
2

Бесплатная посадка 

Ответить

Some Dude

Дмитрий
0

а чьи это самокаты? юрент?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Some
1

да

Ответить

Новогодний глобус

Алиса
2

Покатался на выходных часок, как сходил на мини аттракцион)

Ответить

Ведущий вентилятор

24

А для подписчиков Плюса все будет как с такси? цена будет на 25% выше, чем без Плюса, и эти 25% будут возвращены КЭШБЕКОМ в виде баллов?

Ответить

Илья Гераськин

Ведущий
3

Конечно

Ответить

Алексей Куликов

Ведущий
2

Это же Яндекс, по-другому никак.

Ответить

Some Dude

Ведущий
1

если можешь позволить себе плюс, то почему не содрать еще сверху?
а за баллы ты еще потом на я.маркете и в лавке денег оставишь)

Ответить

Спартак

17
Ответить

Рыжий

Спартак
3

Офигенная серия

Ответить

Хан Соло

Спартак
1

Подскажите пожалуйста, что за серия? 

Ответить

Телевизионный турник

12

Как это связано с тем, что недавно силовики ходили по конторам самокатов и сами самокаты с улиц убирали

Ответить

Следующий единорожек88

Телевизионный
13

напрямую))

Ответить

Semyon Bochkaryov

Телевизионный
7

Никак, силовики были в СПб.
В Москве же власть наоборот дает все преференции самокатчикам.

Ответить

Телевизионный турник

Semyon
1

А ну значит я попутал, прошу прощения

Ответить

Новогодний украинец

Semyon
0

Инвестор Whoosh - ВТБ, они подняли раунд в $20 млн. Так что до некоторой степени можно считать их под протекцией.

Ответить

Михаил Ромайкин

10

Очередные оригинальные долбоёбы со своими 50₽ бронь.

Ответить

Егор Котиков

2

Максимальная скорость 20 км/ч - нет, спасибо. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Егор
13

Вообще по тротуарам гонять со скоростью выше 15, это надо быть сверхразумом.

Ответить

Егор Котиков

Semyon
–2

сверхразумом надо быть, что бы рассматривать самокат в 1ю очередь, как аттракцион, а не средство передвижения. Мне надо быстро добраться из точки А в точку Б, а не плестись еле еле.

Ответить

Semyon

Егор
18

А пешеходам рядом с тобой надо дойти до работы или дома без переломов.
Хочешь быстрее - тебя ждет обочина или велодорожка. Там гони с любой скоростью.

Ответить

Егор Котиков

Semyon
0

и что им мешает? Я, что, предлагал давить пешеходов? Не уверен, не едь.

Ответить

Semyon

Егор
12

Ты им мешаешь.
Когда рядом с тобой несется сверхразум на огромной скорости, инстинктивно стараешься отойти. 

Ответить

Егор Котиков

Semyon
–19

какой кошмар. Видимо в паре метров летящие 60 машины не смущают, а в 2 метрах едящий самокат 25 - кошмар и надо запретить.

Ответить

Semyon

Егор
13

А у тебя машины уже по тротуару ездят? И давно?

Ответить

thekitakun

Егор
1

даже на велике 25 это уже дохуя в городе, завязывал бы ты со скоростными колёсами, братишка

Ответить

Рыжий

thekita…
3

На велике 25 не так уж дохуя из-за тормозов. Самокаты тормозят гораздо хуже, при торможении физика бросает тебя вперед, а держаться тебе не за что 

Ответить

Никита

Рыжий
2

Чего ?)) а руля у самоката нет что ли? Центр тяжести сместил и нормально тормозишь, учи матчасть

Ответить

Рыжий

Никита
0

Ты сам-то пытался тормозить, держать за руль? Он хлипкий пздц. На прокатных самокатах. Жесткости нет, его начинает выгибать вперед. 
 Центр тяжести сместил

Как это можно сделать на самокате быстро? На велике это пол-секунды займет , например

Ответить

Никита

Рыжий
0

Я не знаю на каком говне ты катаешься. Я на вуше пол Москвы объездил и ни разу проблемы с торможением у меня не возникало. Максимум - изношенные тормоза, которые медленнее тормозят, но я стараюсь чекать их перед арендой чтобы выбрать более «новые». Тормозит изи с 25, не понимаю сути твоего комментария, не держась за руль в принципе невозможно на нем ехать никак, конструкция довольно крепкая, скорее ты на говне каком-то ездил 

Ответить

Рыжий

Никита
1

Торможение планово перед светофором и экстренное торможение - разные вещи. Планово согласен, тормозит норм

Ответить

Никита

Рыжий
0

Ну я и не езжу так, чтобы пришлось в последнюю секунду тормозить, бывало пару раз когда резко нажимал не на большой скорости, но все равно никаких проблем не испытал, баланс держишь просто и все

Ответить

thekitakun

Рыжий
0

До 25 на мускульной на заполненном пешеходами тротуаре еще разогнаться надо. Я бы не рискнул, мало ли какой бэбик выскочит 

Ответить

Процессуал

Егор
1

если в тебя въебаться сначала на скорости 60, а потом на скорости 25, ты разницы не заметишь

Ответить

Денис

Егор
1

Слушай, хорош. Я за самокаты, но ограничение скорости - это разумно. 

Ответить

thekitakun

Денис
0

Я думал на ТЖ центристов не бывает

Ответить

Some Dude

Денис
0

так про тротуары семен сам вкинул и начал за это хейтить егора)

Ответить

Никита Мязин

Semyon
3

1. На обочине или велодорожке ограничения снимать никто не будет, какой нах "с любой скоростью" 
2. Самокату по пдд там не место

Я полностью за какие-то разумные ограничения самокатов. Люди абсолютно конченые, недавно видел семейку, где папаша с дитачкой на одном самокате и мамашей рядом ехали по пешеходному переходу, а потом по встречке поехали по дороге. Тупорылые мрази. Но введение анальных скоростных ограничений хуйня полная. Вместо того, чтобы добавить самокаты, гироскутеры и прочую хуйню в пдд, чтобы хотя бы было понятно, что с этим делать, а так же предусмотреть хоть какой-то механизм ответственности, власти опять голову в жопу засунули и как обычно просто запрещают. А люди блядь и рады 

Ответить

Semyon

Никита
0

1. Ты разгонишь самокат до 60 км/ч? :))

Ответить

Никита Мязин

Semyon
0

И при чем здесь этот вопрос? Ты не знаешь других чисел между 20 и 60? :) 

Ответить

Никита Степанюк

Semyon
2

Если тротуар пустой - почему нет? 

Ответить

Semyon

Никита
3

Потому что ВНЕЗАПНО из-за угла выходит человек, и ты не успеешь оттормозиться. 

Ответить

Никита Степанюк

Semyon
2

Так с чего ты взял что я не торможу перед поворотами и выездами для машин? Это электро самокат, он 25 набирает за 5 секунд и сбрасывает тоже достаточно быстро, при условии что тормоза не изношенные 

Ответить

мЕдь

Никита
0

я не торможу перед поворотами и выездами для машин

Ты может такой молодец, а куча долбаёбов так не делают. Вот и надо искать компромисс, яндекс решил попробовать ограничить скорость.

при условии что тормоза не изношенные

Это же шеринг, износ тут быстрый. Это уже ответственность компании всё это проверять, но на такие вещи спокойно может быть положен болт. 

Ответить

Some Dude

Semyon
0

ты еще скажи, что если это выезд из двора, то пешеход удивленно умрет под внезапным самокатом, но не умрет под внезапной машиной xD

Ответить

Semyon

Some
4

Панимаш ли, чтобы водить авто - нужны права. И водитель как управляющий ТС, то есть источником повышенной опасности, по умолчанию виноват в ДТП с пешеходом.

А вот на самокатчиков это не распространяется. По текущему ПДД самокатчик - это пешеход.

Ответить

Some Dude

Semyon
2

а вообще, все проблемы решаются очень просто.
сделать необходимость получать права на самокаты. если их нет - 5-10 км/ч везде. если права есть - катай где хочешь с максимально возможной скоростью, но ты будешь нести ответственность.
если есть права на легковушку - давать права и на самокаты, как сейчас с мопедами

Ответить

Semyon

Some
1

Можно и так, но это невыгодно шерингам - далеко не у всех арендаторов есть права.

Кроме того, в твоем решении самокат это всё-таки транспортное средство, а значит на тротуаре ему делать вообще нехер в соответствии с ПДД.

Ответить

Some Dude

Semyon
2

невыгодно шерингам - далеко не у всех арендаторов есть права

я же говорю, у кого есть права - вперед, где и как угодно. а если прав нет, то 5-10км/ч максимум. чтобы тоже можно было как-то пользоваться
cамокат это всё-таки транспортное средство

на тротуаре ему делать вообще нехер

а велосипед? их сейчас никто с пешеходок не гоняет же. хотя школьники-долбаебы на великах меня уже давно бесят на пешеходках.
что мешает вынести самокат как новое ТС, которое должно быть на велодорожке, если она есть. если нет, то по желанию. или на обочине без ограничений и с водятлами, или на пешеходке без прав на 10км/ч или на пешеходке с правами без ограничений

Ответить

Some Dude

Semyon
1

у меня есть права. я притормаживаю на самокатах перед всеми поворотами и выездами со двора. в том числе чтобы не вылететь резко на капот машины. а теперь можно мне 25км/ч по пустой пешеходке?

Ответить

Semyon

Some
1

Нельзя. Можно 25 км/ч, а то и больше, по велодорожке, правому краю проезжей части, полосе общественного транспорта.

Потому что вот ты умный-разумный, но я ниоткуда не могу знать, что самокатчик по умолчанию такой, и будет притормаживать.

Ответить

Some Dude

Semyon
0

проблема не в самокатчиках, пешеходах или водителях. проблема в долбоебах. есть долбоебы водители. ефремов и другие селебы - пример. есть просто васи, которые почему-то думают, что бессмертные и неуловимые. есть пешеходы- долбаебы, которые пиздуют по велодорожкам и мешают. а есть самокатчики долбаебы, которые сбивают людей, ездят неаккуратно и т.д.
почему из-за всех этих уебков я должен тащиться по пустой пешеходке со скоростью 10км/ч?
почему нет ограничения в города для машин в 20 км/ч, если есть водители-долбаебы?
почему не штрафуют мам с колясками на велодорожках?
и что мешает долбаебам купить свой самокат и на 60км/ч гонять по пешедке? что ты им сделаешь? xD

Ответить

Semyon

Some
2

Проблема именно в том, что самокатчики по сути - это водители транспортного средства, коим и является самокат.

Строго говоря, ездить по тротуару на самокате нельзя ВООБЩЕ, если расценивать его как ТС. Как нельзя ездить по тротуару на велосипеде, да. Сейчас в законе эта дыра не урегулирована, и самокатчики считаются пешеходами.

И я призываю лишь включать голову и не доводить до того, чтобы на самокаты вешали номера и выгоняли на проезжую часть. Тротуар - для пешеходов. Если едешь по тротуару - едь с разумной скоростью, чтобы не превращаться в мотохруста или убийцу.

Либо проезжая часть ждет тебя.

Ответить

Some Dude

Semyon
–1

а если никого на тротуаре нет, то почему я должен себя ограничивать?
были бы везде велодорожки, в том числе без пешеходов, я бы с удовольствием пользовал ее. но, правительство проебалось и нужно как-то с этим жить и находить компромис. а убивать самокаты из-за долбаебов смысла не вижу

Ответить

Semyon

Some
2

Потому что тротуар - зона для пешеходов. И да, он может появиться из самого неожиданного места, например, выйти из подворотни.

А если ты притормаживаешь перед каждой подворотней - у тебя средняя 10-12 и выйдет. Так в реальности никто не делает.

Ответить

Some Dude

Semyon
–1

у меня средняя как раз 10-12 км. из-за того что притормаживаю. только не из-за пешеходов, а из-за автомобилей.
чего ты так за пешеходов переживаешь? каждый пешеход в рф должен быть всегда на стреме, если жить хочет. и он не должен появляться внезапно из неожиданных мест.
ведь к этому может быть не готов водитель автомобиля. а это серьезнее самоката точно. при выходе из подворотне пешеход и так несколько раз должен подумать и оглянуться во все стороны. и не только из-за самоката

Ответить

Semyon

Some
1

чего ты так за пешеходов переживаешь?

Может быть, ты пропустил, но уже была куча крупных аварий с самокатами и пешеходами, из-за которых их хотят ЗОПРЕТИТЬ. А ты на радость им подливаешь масла в огонь.

И да, я и сам по тротуарам хожу.

Ответить

Рыжий

Semyon
0

При этом его судят при ДТП все равно

Ответить

Алексей

Рыжий
0

Да, только судят по неумышленному причинению увечий, а это несколько другое.

Ответить

Неизбежный франт

Semyon
0

а вы как велосипед езжайте, в крайней правой полосе с правого края :)
там можно было бы и 30 и 40 разрешить

Ответить

Semyon

Неизбеж…
1

В реальном мире в Москве там ездить невозможно, либо запаркованы машины, либо полоса общественного транспорта.

Ответить

Неизбежный франт

Semyon
5

по полосе общественного транспорта можно (и нужно) ездить на велосипедах и других СИМ

Я прекрасно передвигаюсь по правой полосе на велосипеде по мск, и всех остальных к тому агитирую

Ответить

Егор Котиков

Semyon
1

так полоса общественного транспорта = велополоса, как раз идеально, для передвижения. Из минусов - там решетки ливнестока, куда изи колесо самоката может провалиться, приходится в метре от бордюра ехать, что бы не вилять.

Ответить

Неизбежный франт

Егор
0

колесо самоката

колесо шоссейного велосипеда тоже :(
Нужно заранее плавно менять траекторию или выбрать оптимальную подальше от решеток.

Полоса довольно широкая, водители автобусов отлично разъезжаются со всеми и не бузят.

Ответить

Алексей Куликов

Егор
1

Советую тогда брать примерно за те же деньги Поло в каршеринге, максимальная скорость по паспорту где-то 192 км/ч, но говорят, может и быстрее.

Ответить

Новогодний глобус

Егор
0

Сколько надо?

Ответить

Егор Котиков

Новогодний
2

25, как на вушах, для города более менее достаточно.

Ответить

Процессуальный глобус

Егор
0

у тебя получается физически разогнаться выше 15?

Ответить

Никита Степанюк

Процессуальный
0

Очень легко 25 в вуше набирается (катаюсь утром, когда народу нет на улице) 

Ответить

Процессуальный

Никита
2

то что в вуше набирается , не значит что ты эти 25 постоянно держишь . я всегда сбрасываю перед пешеходами, особенно если впереди дети , бабули или с животными, чтобы не спугнуть или не создать аварийную ситуацию. это постоянно тырканье с этими кочками и переходами.
ты же кстати надеюсь знаешь что пешеходные переходы надо преодолевать только спешившись ?

Ответить

Егор Котиков

Процесс…
5

нафига? Какой ПРАКТИЧЕСКИЙ смысл в этом? Подъехал, притормозил, все тебя увидели, переехал.

Понятно, что глупо на ходах залетать туда, но и спешиваться - никакого реального смысла нет.

Ответить

Никита Степанюк

Процесс…
2

Я и не говорил, что я всегда 25 езжу лол. Зависит от времени и района, с горки 26-27 получается. Но 20 в городе достаточно уныло (при условии что дорога пустая и никому не мешаешь). Соглашусь с мнением ниже, какая нахуй разница иду я рядом с ним или на нем по пешеходному, если я это делаю м е д л е н н о

Ответить

Процессуальный

Никита
1

практический смысл в соблюдении правил . тебе и 40 относительно тихоходно покажется . но ты никогда не знаешь кто может выбежать на дорогу и как ты среагируешь. есть долбоебы которые и в друг друга умудряются в полностью чистом пространстве въебаться головами

Ответить

Никита Степанюк

Процесс…
2

Ну нет, 40 на самокате уже ощущается довольно много, это все таки не та штука, на которой скорость не ощущается, с нашими дорогами и кочками и выпуклыми пешеходными переходами это будет ОЧЕНЬ чувствоваться, да и вилять начнёт 

Ответить

Smaug The Terrible

9

Кто бы мог подумать, что главные монополисты решат пропустить этот рынок

Ответить

Александр Кот

8

В чём смысл самокатов со стоимостью от 100₽ за недлинную поездку, когда за 1200 можно взять безлимитные поездки на велобайке на весь сезон? Не понимал этого у существующих сервисов, думал хоть Яндекс не таким жлобом будет, ага размечтались. Самокаты по цене каршеринга это конечно мощно.

Ответить

Неизбежный франт

Александр
1

На велосипеде нужно крутить педали. А тут кнопку нажал и едешь. Цена такая высокая потому что по городу целый день ездят люди на минивэне и собирают эти самокаты на зарядку.

Ответить

Gray

Александр
1

Жалко что велобайк только в Мск

Ответить

Р О Б А Т

4

Прекратите обмазываться самокатами

Ответить

Следующий единорожек88

Р
5

согласен, нужно использовать ослов

Ответить

Ведущий вентилятор

Следующий
3

Для южных народов думаю был бы востребован оселшеринг

Ответить

Р О Б А Т

Ведущий
3

Ослоеблинг

Ответить

Ведущий

Р
3

Спасибо, капитан

Ответить

Следующий

Ведущий
2

теперь нас троих забанят из-за него, каеф

Ответить

Следующий

Ведущий
2

тоже с почасовой/поминутной оплатой?

Ответить

Ведущий

Следующ…
4

Поминутной. Ублажать ослицу час не каждый способен

Ответить

Р О Б А Т

Следующий
0

Прокатишь? 

Ответить

Следующий

Р
1

нет, давай так, как ты сразу написал :3
ты робот, тебя не так жалко...

Ответить

Р О Б А Т

Следующ…
1

Залезай

Ответить

Следующий

Р
1

выглядит неуютно, но ладно))

Ответить

Р О Б А Т

Следующ…
1

Уютный багажник ждёт тебя) 

Ответить

God Damn

5

Эти суки во все щели лезут заебал уже этот яндекс

Ответить

Солёная Капля

3

Как же заебали уже эти самокаты...

1. Многие гоняют.
Даже 20 км/ч в парке на неширокой дорожке - много. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.

2. Многие не умеют маневрировать.
Езде на электросамокате никто не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"

3. Многие дают детям.
Либо катаются с ними. Там вообще редко бывает, чтобы поездка заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан на самокате чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.

4. Эту срань бросают где не попадя. 
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать парковку для самокатов рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 самокатов туда ставят, остальные валяются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.

5. Когда это говно разряжается, создаёт сигнал.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток самоктов под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать. 
Уже не один раз эти самокаты выбрасывали в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их выкидывал, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))

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Должностной Мика

Солёная
4

6. Многие не умеют ездить.
В Екатеринбурге прошел дождь. Асфальт ещё не полностью подсох. За 20 минут ходьбы прямо передо мной свалились (и чуть не врезались пока кувыркались) 2 человека.

Мы в России живём. Тут через дорогу перейти страшно. Теперь я даже по тротуару спокойно пройти не могу. Приходится следить, чтобы в тебя не врезались.

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Константин Mikluho

Солёная
0

Как же заебали уже эти автомобили...

1. Многие гоняют.
Даже 60 км/ч в парке на неширокой дороге - много. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.

2. Многие не умеют маневрировать.
Езде на автомобиле никто нормально не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"

3. Многие дают детям.
Либо катаются с ними. Там вообще редко бывает, чтобы поездка заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан на автомобили чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.

4. Эту срань бросают где не попадя. 
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать парковку для автомобилей рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 с автомобилей туда ставят, остальные паркуются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.

5. Когда у этого говна глючит сигналка, то создаёт шум.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток автомобмлей под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать. 
Уже не один раз эти автомобили ставили в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их поставил, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))

Ответить

Semyon Bochkaryov

Константин
0

1. Многие гоняют.

Даже 60 км/ч в парке на неширокой дороге - много

Езде на автомобиле никто нормально не обучает

3. Многие дают детям.

Ты даже не старался переделать, попробуй еще раз.

Ответить

Константин Mikluho

Солёная
0

Как же заебали уже эти пешеходы...

1. Многие бегают.
Даже бег со мной скоростью в парке на неширокой дорожке - слишком. С детьми гулять - только и думаешь, как бы кто не сбил. Велосипедистов, скажем, гораздо меньше.

2. Многие не умеют маневрировать.
Ходьбе никто не обучает. Поэтому те, у кого мало опыта, часто тупят. В меня почти врезалась девушка, в последний момент влетев в столб. "Извините, я ещё не научилась тормозить"

3. Многие дают детям ходит самим.
Либо ходят бысьро с ними. Там вообще редко бывает, чтобы прогулкп заканчивалась благополучно. На ВДНХ недавно видела, как пацан чуть было в пруд не улетел, не сумев ни затормозить, ни уйти толком в сторону от пехешодов.

4. Эту засранцы срань бсидят где не попадя. 
У меня большой многоквартирный дом. Какой-то хрен решил, что будет круто сделать лавочку рядом с моим подъездом. В итоге только 2 из 10 туда садятся, остальные валяются вплотную к дверям подъезда. Иногда зайти можно с трудом.

5. Когда это говно пьянеет, создаёт сигнал.
У нашего подъезда это случается, как правило, ночью. То есть, стоит десяток пешеходов под окнами и издают пронзительные сигналы так громко, что с учётом открытых окон в такую жару эти звуки просто не дают нормально спать. 
Уже не один раз разных бомжей выбрасывали в районе заброшенной парковки подальше от дома. Полиция приезжает часто, но вычислить, кто из жильцов их выкидывал, не может. На камерах пара людей, одетых в черное))

Ответить

Корнелий Шнапс

2

в пешеходных зонах, парках, на тротуарах и детских площадках он будет тормозить и его придется просто катить рядом
все довольны

Ответить

Роман Олегович

2

Надеюсь, цены будут ещё выше, чтобы на деньги с налогов можно было везде сделать велодорожки)
А для аутентификации надо использовать только биометрию или госуслуги, чтобы никакая обезьяна не смогла скрыться после причинения вреда!

Ответить

aliftin

1

В этом году запустит, в слудующем начнёт подминать под себя мелкие конторы, а через три года не останется ни одной сторонней фирмы по прокату самокатов? 

Ответить

Андрей Охапкин

aliftin
1

That's how mafia works

Ответить

Процессуальный глобус

1

ну , родили наконец . только у меня уже подписка на вуш , и смысл мне пересаживаться нет

Ответить

Р О Б А Т

Процессуальный
1

Вжух

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Алексей Куликов

1

Стоимость аренды: 50 рублей за бронь, тариф — от шести рублей в минуту.

Каршеринговый VW polo стоит примерно столько же. Нафиг тогда нужен этот самокат?

Ответить

Природный шмель

0

Он стоит 18 тысяч, купил и ездий сколько влезет.

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Администратор Аккаунта

0

Вытеснение конкурентов  ☑

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мЕдь

0

Во время поездки на самокатах «Яндекса» жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей застрахованы.

гражданская ответственность пользователей застрахованы.

Каво?

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Qwerty

0

А как этим воспользоваться не написали( Через сайт, приложение??

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