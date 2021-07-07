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Новости
yannlll

В Тюмени в отделении Сбербанка мужчина захватил заложников Статьи редакции

Он требует 15 миллионов и угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

149 149 комментариев
11 264 просмотров

Работники Сбербанка оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику Сбербанка записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Видео «ЧС Тюмень»

Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.

Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.

В МВД официально подтвердили, что в отделении Сбербанка взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».

Мужчина, захвативший заложников  Фото «112»
Обновление 09:55

Life сообщает, что мужчину задержали, пострадавших нет. Это подтвердил источник ТАСС.

Взрывных устройств у захватившего отделение Сбербанка не найдено — при нём был муляж, сообщил источник «Интерфакса».

По данным источника ТАСС, мужчина состоит на психиатрическом учёте. Life пишет, что захватчика зовут Александр Гриченко, ему 32 года.

Он заявил, что захватить банк его попросил Фёдор Бондарчук. По словам мужчины, режиссёр прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своём фильме.

#новости #происшествия

149 149 комментариев
65
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149 комментариев
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Михаил Кометов

59

Не помню когда последний раз видел новости об ограблении банка

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Андрей Галицкий

Михаил
92

минуту назад?

Ответить

Сомнительный пришелец

Андрей
91
Ответить

Павел Фролов

Андрей
0
Ответить

Михаил Кометов

Михаил
11

Удачи парням закончить катку в Payday 2

Ответить

Сергей Сергеев

Михаил
11

да потому что вообще вряд ли в отделении банка есть 15 лямов и даже вряд ли 5 :)
обычно если необходимо обналичить сумму свыше возможного лимита за сутки (обычно 100к или типа того) просят звонить заранее, чтоб им привезли бабосики

Ответить

Sergey Kolomiychuk

Сергей
1

миллион можно без предупреждения. Всё что выше-заказывать надо.  Зачастую в среднем отделении до инкассации порядка 5-10 млн всегда есть

Ответить

Лысина Арика

Sergey
0

У них точно проблемы с валютой есть. Я как-то снимал 12к евро на учебу, так нифига, было не больше 5к вроде/

Ответить

Процессуальный глобус

Михаил
5

потому что деньги наличкой в огромных сейфах только в фильмах хранят , всё в цифре давно , а стоимость ограбления одного отделения теперь дороже возможной добычи

Ответить

Определенный Макс

Процессуальный
5

Пропала романтика

Ответить

Михаил Кометов

Процессуальный
1

В смысле? А слитки золота тоже в цифре хранят?

Ответить

Процессуальный

Михаил
9

вряд ли слитки золота хранят в рядовом октябрьском отделении сбера тюмени)
может быть конечно самый лучший способ что то спрятать , это положить на видное место , но по моему для золота есть золотохранилища)

Ответить

Doktor

Михаил
0

Если только золотые и серебряные монеты на продажу.
Но это тоже копейки.

Ответить

DrinK Smoke

Doktor
1

Ну если подискутировать - в некоторых банках есть драг.мет в слитках, сам лично покупал в одном банке слиточек серебра, причем ничего ждать не пришлось - все было в наличии прям в самом банке. Совсем в теории - если знать что в это время в конкретном банке проводится несколько сделок купли\продажи недвижимости с использованием ячейки, то может быть и больше 15млн. Но это все такое, скорее история для комп игр. 

Ответить

Андрей Охапкин

Михаил
0

Я только что видел

Ответить

Михаил Кометов

Андрей
0

Блин,, где?

Ответить

Положенный

Михаил
0

в Тюмени, вон 

Ответить

Вася Пражкин

Положен…
1

В Тюмени? Говорят, там банк грабят.

Ответить

Положенный ихтиандр

Андрей
0

ебать, я тоже!

Ответить

Андрей Фурцев

Михаил
0

А вы думали, можно бесконечно загонять людей в нищету и урезать их права? Не думаете, что это только начало?

Ответить

Слава Инженеров

Андрей
0

соседняя новость про изнасилование бабки, тоже скажешь
 Не думаете, что это только начало?

Ответить

aliftin

Михаил
–1

В прошлом году, где-то на территории Украины. Хотя может это были микро займы. 

Ответить

Банальный ящик

26

Вы заебете. Зачем пуш к посту с тремя абзацами?

Ответить

Психологический химик

Банальный
44

ЧТОБЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ СПАСАЛИСЬ

Ответить

Владимир Климов

Психологический
7

прививались

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Банальный ящик

Из
6

Дима привет

Ответить

Комментарий удален

Бетонный Валера

Из
0

На какую вакансию метишь?

Ответить

Комментарий удален

Бетонный Валера

Из
1

На какую специальность метишь?

Ответить

Комментарий удален

Бетонный

Из
0

А смысл? У меня только самые глупые одноклассники шли на экономику.

ПОЭТОМУ У НАС КРИЗА В СТРАНЕ

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Бетонный

Из
0

Чем тебе тж поможет? Пиши на медиум

Ответить

Бетонный

Из
0

Но ты же переводчик

Ответить

Комментарий удален

Doktor

Бетонный
0

А ты на кого пошел?

Ответить

Бетонный

Doktor
1

На кошкодевочку

Ответить

Doktor

Бетонный
0

Правильный выбор, сейчас большой спрос со стороны Иван, обычный житель провинция Тверь.

Ответить

Бетонный

Doktor
0

Шшшшшш

Ответить

Doktor

Бетонный
0

А в Тюмени спрос маленький, оттуда все беды.

Ответить

Бетонный

Doktor
0

Мяу

Ответить

Ведущий вентилятор

Банальный
4

Всегда так было.
Как мне объясняли Никита и Елистратов, «так работают новостные медиа»

Ответить

Владимир Климов

Ведущий
13

Ну и где этот ваш Никита теперь? Допушился. 

Ответить

Психологический

Владимир
9

Это потому что он не пушил в 3 часа ночи про реп-батл, а Сергей Звезда пушил - по этому теперь он главный редактор.

Ответить

Новогодний

Владимир
2

Поставил ударение на 3 слог

Ответить

Подлинный Абдужаббор

Ведущий
3

Новостные медиа тоже выкатывают пуш к заголовку и потом час наполняют статью?

Ответить

Ведущий

Подлинн…
5

«Кто первый, того и тапки»
«Кто последний, тот и папа»
И другие удивительные поговорки редакции новостей

Ответить

Подлинный

Ведущий
3

Ну так ТЖ это же агрегатор — он по определению не способен быть первым) Хоть бы качеством и информативностью славились.

Ответить

Ведущий

Подлинн…
3

качество и оперативность

тж

😂👏👍

Ответить

Забавный

Ведущий
4

Пизда твоей галочке 

Ответить

Следующий

Забавный
1

Отдадут ее Ивахнову и у него будет две...

Ответить

Подлинный

Ведущий
1

Информативность, а не оперативность.
Даже в комментах никакого фактчекинга.

Ответить

Даша Лейзаренко

Ведущий
1

ну спасибо друг 

Ответить

Ведущий

Даша
0

Я любя) вы же самые лучшие. А тут я просто имидж свой поддерживаю. Так то я коллаборационист!

Ответить

Забавный

Подлинн…
0

Достаточно комментариям к новостям. Люди сюда ради этого и приходят. Кому нахуй эти депрессивные новости нужны. Однако, комментаторы здесь не благодаря, а вопреки.  Перпендикулярный ТЖ удивителен. 

Ответить

Забавный

Подлинн…
2

Как тогда нагнать трафик? 

Ответить

Подлинный

Забавный
0

Так трафик не изменится, если статью выкатить в нормальном виде через 10 минут.

Ответить

Забавный

Подлинн…
0

прочтут новость на другом сайте 

Ответить

Владимир Климов

Забавный
0

я её всё равно на 10 минут раньше в другом месте прочитал, чем пуш от тж

Ответить

Забавный

Владимир
0

значит надо пушить на заголовке 

Ответить

Подлинный

Забавный
0

Дык с таким наполнением ее на тж и не прочитать

Ответить

Новогодний

Забавный
0

Ее и так прочтут, если этого текста будет недостаточно

Ответить

Забавный

Новогод…
0

да, но просмотры будут тут сначала 

Ответить

Забавный калькулятор

Ведущий
1

В чем проблема фиолетовых океанов???? 

Ответить

Ведущий

Забавный
1

В Вадиме

Ответить

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Владимир Климов

Из
0

где ты у него ожирение то увидел?

Ответить

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Подлинный Абдужаббор

Банальный
7

Ладно бы еще пуш. Но Тж настолько приятный ресурс, что за информацией приходится идти на нормальные новостные сайты, которые сначала пишут новость, а уже потом ее публикуют. А тут сиди и жди, пока плашка "статья дополняется" не закончится.

Ответить

Процессуальный глобус

Подлинный
3

так и живем.
вообще эта плашка самое дебильное на тж, блять ну напиши ты статью полностью, че так торопиться. один хуй оперативнее всего будут всякие телеграм каналы

Ответить

Ненужный чайник

Подлинный
1

А за комментариями возвращаешься потом?

Ответить

Сергей Сергеич

Подлинный
0

Первонахи потому что

Ответить

Универсальный крюк

Банальный
4

Чтоб в комментах насрать

Ответить

Argumenta Ambigua

Банальный
1

Предварительный хайп, работа на перспективу

Ответить

thekitakun

Банальный
1

В каждом посте начинается нытьё про пуш, выключите нахуй и через браузер сидите, бабки

Ответить

Психологический химик

thekitakun
0

Может ещё Telegram закрыть?

Ответить

thekitakun

Психоло…
0

Если он рожает ветку размером с жопу Меркель - закрыть

Ответить

Олег Мельник

21

Фильм Сберляне 2005 года. Смотреть всем.

Ответить

Андрей Апанасик

12

Пришёл гасить...кредит.

Ответить

Банальный ящик

Андрей
14

Привет, можешь вернутся обратно на Д*Ф?

Ответить

Забавный калькулятор

Банальный
9

несите дихлофос 

Ответить

Андрей Апанасик

Банальный
1

Только вместе с тобой.

Ответить

Лысина Арика

Андрей
2

Оно того не стоит/

Ответить

Андрей Апанасик

Лысина
1

Да, на Дитковского уже давно не стоит \

Ответить

Лысина Арика

Андрей
1

Орлова на тебя нет с такими шутками/

Ответить

Noi Studio

Банальный
1

Привет, когда ты снова будешь поддерживать Орлова и вернешь обратно пост с фонариком?

Ответить

Ведущий вентилятор

14

Мужик, рефинансирование не так делается

Ответить

Владимир Климов

Ведущий
6

может жена заставила. Все беды обычно от женщин.

Ответить

Ведущий вентилятор

Владимир
6

Я иногда тебе завидую

Ответить

Подлинный Абдужаббор

15

По предварительным данным, злоумышленник, захвативший заложников, угрожает самодельным взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей.

Льготная ипотека сама себя не выплатит.

Ответить

Владимир Климов

13

Как обычно сдастся. Новость  фуфло.

Ответить

Kir Kirsky

3

Господи, да хоть один захват заложников после 2000-х оканчивался удачно для преступника?

Ответить

Администратор Аккаунта

Kir
16
Ответить

Kir Kirsky

Администратор
1

это другое

Ответить

Администратор

Kir
6

захват заложников  ☑
после 2000-х  ☑
оканчивался удачно  ☑

Ответить

Kir Kirsky

Админис…
1

заложникам дают право покинуть страну [x]

Ответить

Администратор

Kir
0

... через 14 лет [xxxx]

Ответить

Arugin

5

Надеюсь, из гранатометов по отделению стрелять не станут.

Ответить

Забавный калькулятор

Arugin
5

Хорошо что ограбление не в Воронеже 

Ответить

DarkFire

5

ну что, господа, в этот раз запретят аниме или игры? 

Ответить

Психологический химик

DarkFire
4

Может что-нибудь новенькое запретят? Кепки, например.

Ответить

thekitakun

DarkFire
2

Надеюсь запретят фильмы Бондарчука

Ответить

Рыжий

DarkFire
0

Бомбы запретят

Ответить

Евгений Чернуский

DarkFire
0

Бондарчука 

Ответить

Николай Швецов

4

Наверно какой нибудь ипотечник выжил из ума

Ответить

Универсальный крюк

Николай
4

С таким пузырем можно предположить, что это только начало

Ответить

Оральное обезболивающее

Универсальный
4

Мочевым?

Ответить

Универсальный

Оральное
11

Ыыы, моча говно жопа шутки про говно

Ответить

Оральное

Универс…
5

Ни одного дня без них!

Ответить

Определенный

Оральное
4

И это хорошо!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Универсальный
0

С таким  - это каким?

Ответить

Выгодный шар

Универсальный
0

Шутки про ипотечный пузырь-то выглядят ещё смешнее. Кто-то накинул на вентилятор и понеслось, везде пузыри теперь мерещятся.

Ответить

infinity one

Николай
0

Херня, годик назад такая же фигня в Мск была, как под копирку.

Хз чего народ не помнит.

Ответить

Rr r

5

хоспаде ну что за еблантий какие требования какие миллионы. коли не хлопнут так впаяют четвертак. впрочем долбоебы не должны размножатся так што хуй с ним

Ответить

Следующий единорожек88

0

Я думаю у Путина есть 15 миллионов. Если его попросить, он поможет?

Ответить

Владимир Климов

Следующий
9

следующая прямая линия через год

Ответить

Семен Прозов

Владимир
0

ждемс

Ответить

Жабка

3

Опасный предмет? Так и сказал? Видимо это опасный предмет, который может сгенерировать хлопок.

Ответить

Процессуальный глобус

3

думаю в каждом отделении должны быть запасы вот таких вот на случай таких горе гангстеров

Ответить

Андрей Охапкин

2

Вот до чего Путин довёл людей 😔

Ответить

Универсальный крюк

Андрей
0

Барак?

Ответить

Семен Прозов

Универсальный
3
Ответить

Финский танк88

Андрей
1

Это он и его дружки виноваты, что люди до такого отчаяния доходят.

Ответить

Ведущий вентилятор

1

Бля. А когда ты должен по ипотеке 15 лямов, а тебя сажают, то ты остаёшься должен или страховка покрывает?!
ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ведущий
2

Страховка от того, что посадят?)
Лол.

Ответить

Ведущий вентилятор

Doktor
0

Ну вдруг сразу списывают как невозвратный

Ответить

Doktor

Ведущий
2

Банк у себя с баланса, возможно, списывает.
А вот с твоего баланса его никто не спишет)
Впрочем, можешь объявить себя банкротом.

Ответить

Seon

Ведущий
1

Квартиру может отберут?
У меня знакомый недавно сел, так банк забрал его кредитную машину, а чтобы вернуть свои проценты теперь продает его квартиру.

Ответить

Ведущий вентилятор

Seon
0

Эх. Такой бизнес-план для стартапа обломился. Жаль

Ответить

Закомплексованная Душа

Ведущий
0

В страховку такое событие не входит, квартиру заберут и продадут на аукционе

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Есть же отработанная схема по «Норд-Ост», банк будет спасен

Ответить

Ведущий вентилятор

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
1

А вот заложникам тогда пизда

Ответить

Просто Макс

0

Ничего не понятно

Ответить

Забавный калькулятор

Просто
3

да и не особо интересно, поехавший же 

Ответить

Андрей Николаевич

Просто
2

Классно снимает. 60фпс?

Ответить

Оральное обезболивающее

Просто
0

Бабульки все разбежались главное

Ответить

Семен Прозов

Оральное
0

не все же

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Надеюсь без жертв выйдет 

Ответить

Sergiy Sev

1

предел мечтаний расиянина из глубинки - 200к долларов. Чел просто больше 15 млн рублей представить не смог

Ответить

Саша Иоспа

0

Кому-то осточертела процентная ставка в сбере;)

Ответить

Психологический химик

0

Лутер-Шутер

Ответить

Комментарий удален

Р О Б А Т

0

Оформят ипотекой

Ответить

Artem Schwarze

0

Только час назад смотрел)

Ответить

Artem Schwarze

Artem
0

Блин, ошибся веткой..)

Ответить

Имя Фамилия

0

Когда сидишь в тюрьме, то ипотеку выплачивать не нужно.

Ответить

сикеля вы мои сикеля

0

"Зачем брать кредит в 15 миллионов и выплачивать его 30 лет, когда можно ограбить банк на 15 миллионов и отсидеть всего 10?"

Ответить

Андрей Николаевич

0

Без кепки если - вылитый я

Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить

шляпик

0

Интересно, какой вообще план у захватчиков в подобных случаях. Они явно не надеятся, что им выплатят требуемую сумму и они поедут её тратить на пляжи с белоснежным песком. Я не припомню ни одного такого случая.

Ответить

Андрей Охапкин

0

Взрывных устройств у захватившего отделение Сбербанка не найдено

Это был пранк

Ответить

Денис Ваймс

0

Он заявил, что захватить банк его попросил Фёдор Бондарчук. По словам мужчины, режиссёр прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своём фильме.

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

Можно захватить что угодно получается.

Ответить