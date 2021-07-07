В Тюмени в отделении Сбербанка мужчина захватил заложников Статьи редакции
Он требует 15 миллионов и угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.
Работники Сбербанка оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику Сбербанка записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.
Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.
Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.
В МВД официально подтвердили, что в отделении Сбербанка взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».
Взрывных устройств у захватившего отделение Сбербанка не найдено — при нём был муляж, сообщил источник «Интерфакса».
По данным источника ТАСС, мужчина состоит на психиатрическом учёте. Life пишет, что захватчика зовут Александр Гриченко, ему 32 года.
Он заявил, что захватить банк его попросил Фёдор Бондарчук. По словам мужчины, режиссёр прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своём фильме.
Не помню когда последний раз видел новости об ограблении банка
минуту назад?
да потому что вообще вряд ли в отделении банка есть 15 лямов и даже вряд ли 5 :)
обычно если необходимо обналичить сумму свыше возможного лимита за сутки (обычно 100к или типа того) просят звонить заранее, чтоб им привезли бабосики
миллион можно без предупреждения. Всё что выше-заказывать надо. Зачастую в среднем отделении до инкассации порядка 5-10 млн всегда есть
У них точно проблемы с валютой есть. Я как-то снимал 12к евро на учебу, так нифига, было не больше 5к вроде/
Процессуальный глобус
потому что деньги наличкой в огромных сейфах только в фильмах хранят , всё в цифре давно , а стоимость ограбления одного отделения теперь дороже возможной добычи
В смысле? А слитки золота тоже в цифре хранят?
Процессуальный
вряд ли слитки золота хранят в рядовом октябрьском отделении сбера тюмени)
может быть конечно самый лучший способ что то спрятать , это положить на видное место , но по моему для золота есть золотохранилища)
Ну если подискутировать - в некоторых банках есть драг.мет в слитках, сам лично покупал в одном банке слиточек серебра, причем ничего ждать не пришлось - все было в наличии прям в самом банке. Совсем в теории - если знать что в это время в конкретном банке проводится несколько сделок купли\продажи недвижимости с использованием ячейки, то может быть и больше 15млн. Но это все такое, скорее история для комп игр.
Я только что видел
Блин,, где?
Положенный
в Тюмени, вон
А вы думали, можно бесконечно загонять людей в нищету и урезать их права? Не думаете, что это только начало?
соседняя новость про изнасилование бабки, тоже скажешь
Не думаете, что это только начало?
Психологический химик
ЧТОБЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ СПАСАЛИСЬ
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Банальный ящик
Дима привет
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На какую вакансию метишь?
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На какую специальность метишь?
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А смысл? У меня только самые глупые одноклассники шли на экономику.
ПОЭТОМУ У НАС КРИЗА В СТРАНЕ
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Ведущий вентилятор
Всегда так было.
Как мне объясняли Никита и Елистратов, «так работают новостные медиа»
Ну и где этот ваш Никита теперь? Допушился.
Подлинный Абдужаббор
Новостные медиа тоже выкатывают пуш к заголовку и потом час наполняют статью?
«Кто первый, того и тапки»
«Кто последний, тот и папа»
И другие удивительные поговорки редакции новостей
Ну так ТЖ это же агрегатор — он по определению не способен быть первым) Хоть бы качеством и информативностью славились.
качество и оперативность
тж
😂👏👍
Забавный
Пизда твоей галочке
Информативность, а не оперативность.
Даже в комментах никакого фактчекинга.
ну спасибо друг
Ведущий
Я любя) вы же самые лучшие. А тут я просто имидж свой поддерживаю. Так то я коллаборационист!
Достаточно комментариям к новостям. Люди сюда ради этого и приходят. Кому нахуй эти депрессивные новости нужны. Однако, комментаторы здесь не благодаря, а вопреки. Перпендикулярный ТЖ удивителен.
Как тогда нагнать трафик?
Так трафик не изменится, если статью выкатить в нормальном виде через 10 минут.
прочтут новость на другом сайте
я её всё равно на 10 минут раньше в другом месте прочитал, чем пуш от тж
Забавный калькулятор
В чем проблема фиолетовых океанов????
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где ты у него ожирение то увидел?
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Подлинный Абдужаббор
Ладно бы еще пуш. Но Тж настолько приятный ресурс, что за информацией приходится идти на нормальные новостные сайты, которые сначала пишут новость, а уже потом ее публикуют. А тут сиди и жди, пока плашка "статья дополняется" не закончится.
Процессуальный глобус
так и живем.
вообще эта плашка самое дебильное на тж, блять ну напиши ты статью полностью, че так торопиться. один хуй оперативнее всего будут всякие телеграм каналы
В каждом посте начинается нытьё про пуш, выключите нахуй и через браузер сидите, бабки
Психологический химик
Может ещё Telegram закрыть?
Пришёл гасить...кредит.
Банальный ящик
Привет, можешь вернутся обратно на Д*Ф?
Только вместе с тобой.
Оно того не стоит/
Да, на Дитковского уже давно не стоит \
Привет, когда ты снова будешь поддерживать Орлова и вернешь обратно пост с фонариком?
может жена заставила. Все беды обычно от женщин.
Господи, да хоть один захват заложников после 2000-х оканчивался удачно для преступника?
это другое
захват заложников ☑
после 2000-х ☑
оканчивался удачно ☑
заложникам дают право покинуть страну [x]
Надеюсь, из гранатометов по отделению стрелять не станут.
ну что, господа, в этот раз запретят аниме или игры?
Наверно какой нибудь ипотечник выжил из ума
Универсальный крюк
С таким пузырем можно предположить, что это только начало
Мочевым?
Выгодный шар
Шутки про ипотечный пузырь-то выглядят ещё смешнее. Кто-то накинул на вентилятор и понеслось, везде пузыри теперь мерещятся.
Херня, годик назад такая же фигня в Мск была, как под копирку.
Хз чего народ не помнит.
хоспаде ну что за еблантий какие требования какие миллионы. коли не хлопнут так впаяют четвертак. впрочем долбоебы не должны размножатся так што хуй с ним
следующая прямая линия через год
Опасный предмет? Так и сказал? Видимо это опасный предмет, который может сгенерировать хлопок.
Вот до чего Путин довёл людей 😔
Универсальный крюк
Барак?
Страховка от того, что посадят?)
Лол.
В страховку такое событие не входит, квартиру заберут и продадут на аукционе
Есть же отработанная схема по «Норд-Ост», банк будет спасен
Ничего не понятно
Бабульки все разбежались главное
предел мечтаний расиянина из глубинки - 200к долларов. Чел просто больше 15 млн рублей представить не смог
Только час назад смотрел)
"Зачем брать кредит в 15 миллионов и выплачивать его 30 лет, когда можно ограбить банк на 15 миллионов и отсидеть всего 10?"
Интересно, какой вообще план у захватчиков в подобных случаях. Они явно не надеятся, что им выплатят требуемую сумму и они поедут её тратить на пляжи с белоснежным песком. Я не припомню ни одного такого случая.
Взрывных устройств у захватившего отделение Сбербанка не найдено
Это был пранк
Он заявил, что захватить банк его попросил Фёдор Бондарчук. По словам мужчины, режиссёр прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своём фильме.