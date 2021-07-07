Он требует 15 миллионов и угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

11 264 просмотров

Работники Сбербанка оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику Сбербанка записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Видео «ЧС Тюмень»

Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.

Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.

В МВД официально подтвердили, что в отделении Сбербанка взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».

Мужчина, захвативший заложников Фото «112»

Обновление 09:55 Life сообщает, что мужчину задержали, пострадавших нет. Это подтвердил источник ТАСС.

Взрывных устройств у захватившего отделение Сбербанка не найдено — при нём был муляж, сообщил источник «Интерфакса».

По данным источника ТАСС, мужчина состоит на психиатрическом учёте. Life пишет, что захватчика зовут Александр Гриченко, ему 32 года.