В Тюмени в отделении «Сбербанка» захватили заложников Статьи редакции
Сотрудники полиции перекрыли близлежащие улицы.
Сотрудники «Сбербанка» оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику «Сбербанка» записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.
Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.
Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.
Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.
Обновление 9:44. В МВД официально подтвердили, что в отделении «Сбербанка» взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».
Не помню когда последний раз видел новости об ограблении банка
минуту назад?
да потому что вообще вряд ли в отделении банка есть 15 лямов и даже вряд ли 5 :)
обычно если необходимо обналичить сумму свыше возможного лимита за сутки (обычно 100к или типа того) просят звонить заранее, чтоб им привезли бабосики
Процессуальный глобус
потому что деньги наличкой в огромных сейфах только в фильмах хранят , всё в цифре давно , а стоимость ограбления одного отделения теперь дороже возможной добычи
В смысле? А слитки золота тоже в цифре хранят?
Процессуальный
вряд ли слитки золота хранят в рядовом октябрьском отделении сбера тюмени)
может быть конечно самый лучший способ что то спрятать , это положить на видное место , но по моему для золота есть золотохранилища)
Я только что видел
Блин,, где?
Положенный
в Тюмени, вон
Психологический химик
ЧТОБЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ СПАСАЛИСЬ
Срочная новость. Ебало ЗАВАЛИ пшек
Банальный ящик
Дима привет
Мне нужно написать статьи для резюме. Почему ВАХТЕР не хочет дать мне эту возможность???
На какую вакансию метишь?
Мне для поступления в вуз
На какую специальность метишь?
А смысл? У меня только самые глупые одноклассники шли на экономику.
ПОЭТОМУ У НАС КРИЗА В СТРАНЕ
Подлинный Абдужаббор
Ладно бы еще пуш. Но Тж настолько приятный ресурс, что за информацией приходится идти на нормальные новостные сайты, которые сначала пишут новость, а уже потом ее публикуют. А тут сиди и жди, пока плашка "статья дополняется" не закончится.
Ведущий вентилятор
Всегда так было.
Как мне объясняли Никита и Елистратов, «так работают новостные медиа»
Ну и где этот ваш Никита теперь? Допушился.
Подлинный Абдужаббор
Новостные медиа тоже выкатывают пуш к заголовку и потом час наполняют статью?
Как тогда нагнать трафик?
Так трафик не изменится, если статью выкатить в нормальном виде через 10 минут.
прочтут новость на другом сайте
я её всё равно на 10 минут раньше в другом месте прочитал, чем пуш от тж
«Кто первый, того и тапки»
«Кто последний, тот и папа»
И другие удивительные поговорки редакции новостей
Ну так ТЖ это же агрегатор — он по определению не способен быть первым) Хоть бы качеством и информативностью славились.
качество и оперативность
тж
😂👏👍
Достаточно комментариям к новостям. Люди сюда ради этого и приходят. Кому нахуй эти депрессивные новости нужны. Однако, комментаторы здесь не благодаря, а вопреки. Перпендикулярный ТЖ удивителен.
Забавный калькулятор
В чем проблема фиолетовых океанов????
В чем проблема ожирения!?? Отвечает @Вадим Елистратов
где ты у него ожирение то увидел?
Уточняющий вопрос далее
Пришёл гасить...кредит.
Банальный ящик
Привет, можешь вернутся обратно на Д*Ф?
Наверно какой нибудь ипотечник выжил из ума
Универсальный крюк
С таким пузырем можно предположить, что это только начало
Мочевым?
может жена заставила. Все беды обычно от женщин.
Вот до чего Путин довёл людей 😔
Универсальный крюк
Барак?
Ничего не понятно
хоспаде ну что за еблантий какие требования какие миллионы. коли не хлопнут так впаяют четвертак. впрочем долбоебы не должны размножатся так што хуй с ним