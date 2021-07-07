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Новости
yannlll

В Тюмени в отделении «Сбербанка» захватили заложников Статьи редакции

Сотрудники полиции перекрыли близлежащие улицы.

97 97 комментариев
3249 просмотров

Сотрудники «Сбербанка» оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику «Сбербанка» записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.

Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.

Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.

Обновление 9:44. В МВД официально подтвердили, что в отделении «Сбербанка» взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».

#новости #происшествия

Статья дополняется
97 97 комментариев
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97 комментариев
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Михаил Кометов

21

Не помню когда последний раз видел новости об ограблении банка

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Андрей Галицкий

Михаил
32

минуту назад?

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Сомнительный пришелец

Андрей
16
Ответить

Сергей Сергеев

Михаил
4

да потому что вообще вряд ли в отделении банка есть 15 лямов и даже вряд ли 5 :)
обычно если необходимо обналичить сумму свыше возможного лимита за сутки (обычно 100к или типа того) просят звонить заранее, чтоб им привезли бабосики

Ответить

Михаил Кометов

Михаил
2

Удачи парням закончить катку в Payday 2

Ответить

Процессуальный глобус

Михаил
2

потому что деньги наличкой в огромных сейфах только в фильмах хранят , всё в цифре давно , а стоимость ограбления одного отделения теперь дороже возможной добычи

Ответить

Михаил Кометов

Процессуальный
0

В смысле? А слитки золота тоже в цифре хранят?

Ответить

Процессуальный

Михаил
3

вряд ли слитки золота хранят в рядовом октябрьском отделении сбера тюмени)
может быть конечно самый лучший способ что то спрятать , это положить на видное место , но по моему для золота есть золотохранилища)

Ответить

Doktor

Михаил
0

Если только золотые и серебряные монеты на продажу.
Но это тоже копейки.

Ответить

Определенный Макс

Процессуальный
0

Пропала романтика

Ответить

Андрей Охапкин

Михаил
–1

Я только что видел

Ответить

Михаил Кометов

Андрей
0

Блин,, где?

Ответить

Положенный

Михаил
0

в Тюмени, вон 

Ответить

Вася Пражкин

Положен…
0

В Тюмени? Говорят, там банк грабят.

Ответить

Положенный ихтиандр

Андрей
–1

ебать, я тоже!

Ответить

aliftin

Михаил
0

В прошлом году, где-то на территории Украины. Хотя может это были микро займы. 

Ответить

Банальный ящик

11

Вы заебете. Зачем пуш к посту с тремя абзацами?

Ответить

Психологический химик

Банальный
13

ЧТОБЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ СПАСАЛИСЬ

Ответить

Владимир Климов

Психологический
2

прививались

Ответить

Из Алма-Аты

Психологический
0

Так меня хотела

Ответить

Из Алма-Аты

Банальный
9

Срочная новость. Ебало ЗАВАЛИ пшек

Ответить

Банальный ящик

Из
5

Дима привет

Ответить

Из Алма-Аты

Банальн…
2

Мне нужно написать статьи для резюме. Почему ВАХТЕР не хочет дать мне эту возможность???

Ответить

Бетонный Валера

Из
0

На какую вакансию метишь?

Ответить

Из Алма-Аты

Бетонный
1

Мне для поступления в вуз

Ответить

Бетонный Валера

Из
1

На какую специальность метишь?

Ответить

Из

Бетонный
1

Экономика

Ответить

Бетонный

Из
0

А смысл? У меня только самые глупые одноклассники шли на экономику.

ПОЭТОМУ У НАС КРИЗА В СТРАНЕ

Ответить

Из

Бетонный
0

С такими легче конкурировать

Ответить

Из

Из
1

Но я на экономику хочу в серьезный вуз

Ответить

Бетонный

Из
0

Но ты же переводчик

Ответить

Из

Бетонный
1

Репетитор. Подработка

Ответить

Подлинный Абдужаббор

Банальный
4

Ладно бы еще пуш. Но Тж настолько приятный ресурс, что за информацией приходится идти на нормальные новостные сайты, которые сначала пишут новость, а уже потом ее публикуют. А тут сиди и жди, пока плашка "статья дополняется" не закончится.

Ответить

Ведущий вентилятор

Банальный
2

Всегда так было.
Как мне объясняли Никита и Елистратов, «так работают новостные медиа»

Ответить

Владимир Климов

Ведущий
5

Ну и где этот ваш Никита теперь? Допушился. 

Ответить

Новогодний

Владимир
2

Поставил ударение на 3 слог

Ответить

Психологический

Владимир
2

Это потому что он не пушил в 3 часа ночи про реп-батл, а Сергей Звезда пушил - по этому теперь он главный редактор.

Ответить

Подлинный Абдужаббор

Ведущий
1

Новостные медиа тоже выкатывают пуш к заголовку и потом час наполняют статью?

Ответить

Забавный

Подлинн…
2

Как тогда нагнать трафик? 

Ответить

Подлинный

Забавный
0

Так трафик не изменится, если статью выкатить в нормальном виде через 10 минут.

Ответить

Забавный

Подлинн…
0

прочтут новость на другом сайте 

Ответить

Владимир Климов

Забавный
0

я её всё равно на 10 минут раньше в другом месте прочитал, чем пуш от тж

Ответить

Забавный

Владимир
0

значит надо пушить на заголовке 

Ответить

Подлинный

Забавный
0

Дык с таким наполнением ее на тж и не прочитать

Ответить

Новогодний

Забавный
0

Ее и так прочтут, если этого текста будет недостаточно

Ответить

Забавный

Новогод…
0

да, но просмотры будут тут сначала 

Ответить

Ведущий

Подлинн…
1

«Кто первый, того и тапки»
«Кто последний, тот и папа»
И другие удивительные поговорки редакции новостей

Ответить

Подлинный

Ведущий
1

Ну так ТЖ это же агрегатор — он по определению не способен быть первым) Хоть бы качеством и информативностью славились.

Ответить

Ведущий

Подлинн…
0

качество и оперативность

тж

😂👏👍

Ответить

Подлинный

Ведущий
1

Информативность, а не оперативность.
Даже в комментах никакого фактчекинга.

Ответить

Забавный

Ведущий
1

Пизда твоей галочке 

Ответить

Забавный

Подлинн…
0

Достаточно комментариям к новостям. Люди сюда ради этого и приходят. Кому нахуй эти депрессивные новости нужны. Однако, комментаторы здесь не благодаря, а вопреки.  Перпендикулярный ТЖ удивителен. 

Ответить

Забавный калькулятор

Ведущий
1

В чем проблема фиолетовых океанов???? 

Ответить

Ведущий

Забавный
1

В Вадиме

Ответить

Из Алма-Аты

Забавный
0

В чем проблема ожирения!?? Отвечает @Вадим Елистратов 

Ответить

Из Алма-Аты

Из
1

Или это лишние 30 килограмм мышц????

Ответить

Владимир Климов

Из
0

где ты у него ожирение то увидел?

Ответить

Из Алма-Аты

Владимир
0

Уточняющий вопрос далее

Ответить

Из Алма-Аты

Из
0

Я его фото не смотрел

Ответить

Из Алма-Аты

Ведущий
1

Вновь увидеть ты

Ответить

Универсальный крюк

Банальный
3

Чтоб в комментах насрать

Ответить

Argumenta Ambigua

Банальный
1

Предварительный хайп, работа на перспективу

Ответить

Андрей Апанасик

7

Пришёл гасить...кредит.

Ответить

Банальный ящик

Андрей
6

Привет, можешь вернутся обратно на Д*Ф?

Ответить

Забавный калькулятор

Банальный
6

несите дихлофос 

Ответить

Андрей Апанасик

Банальный
0

Только вместе с тобой.

Ответить

Подлинный Абдужаббор

5

По предварительным данным, злоумышленник, захвативший заложников, угрожает самодельным взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей.

Льготная ипотека сама себя не выплатит.

Ответить

Олег Мельник

5

Фильм Сберляне 2005 года. Смотреть всем.

Ответить

Николай Швецов

3

Наверно какой нибудь ипотечник выжил из ума

Ответить

Универсальный крюк

Николай
4

С таким пузырем можно предположить, что это только начало

Ответить

Оральное обезболивающее

Универсальный
2

Мочевым?

Ответить

Универсальный

Оральное
4

Ыыы, моча говно жопа шутки про говно

Ответить

Оральное

Универс…
4

Ни одного дня без них!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Универсальный
0

С таким  - это каким?

Ответить

Владимир Климов

4

Как обычно сдастся. Новость  фуфло.

Ответить

Ведущий вентилятор

2

Мужик, рефинансирование не так делается

Ответить

Владимир Климов

Ведущий
1

может жена заставила. Все беды обычно от женщин.

Ответить

Ведущий вентилятор

Владимир
0

Я иногда тебе завидую

Ответить

Следующий единорожек88

0

Я думаю у Путина есть 15 миллионов. Если его попросить, он поможет?

Ответить

Владимир Климов

Следующий
4

следующая прямая линия через год

Ответить

Андрей Охапкин

1

Вот до чего Путин довёл людей 😔

Ответить

Универсальный крюк

Андрей
0

Барак?

Ответить

Семен Прозов

Универсальный
2
Ответить

Финский танк88

Андрей
0

Это он и его дружки виноваты, что люди до такого отчаяния доходят.

Ответить

Просто Макс

0

Ничего не понятно

Ответить

Забавный калькулятор

Просто
1

да и не особо интересно, поехавший же 

Ответить

Оральное обезболивающее

Просто
0

Бабульки все разбежались главное

Ответить

Саша Иоспа

0

Кому-то осточертела процентная ставка в сбере;)

Ответить

Психологический химик

0

Лутер-Шутер

Ответить

Из Алма-Аты

Психологический
0

Ты ко мне летела

Ответить

Р О Б А Т

0

Оформят ипотекой

Ответить

Rr r

0

хоспаде ну что за еблантий какие требования какие миллионы. коли не хлопнут так впаяют четвертак. впрочем долбоебы не должны размножатся так што хуй с ним

Ответить

Ведущий вентилятор

0

Бля. А когда ты должен по ипотеке 15 лямов, а тебя сажают, то ты остаёшься должен или страховка покрывает?!
ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ведущий
0

Страховка от того, что посадят?)
Лол.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Есть же отработанная схема по «Норд-Ост», банк будет спасен

Ответить

Arugin

0

Надеюсь, из гранатометов по отделению стрелять не станут.

Ответить

Забавный калькулятор

Arugin
0

Хорошо что ограбление не в Воронеже 

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