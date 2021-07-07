Сотрудники полиции перекрыли близлежащие улицы.

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Сотрудники «Сбербанка» оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Baza, мужчина в маске с рюкзаком, из которого торчат провода, передал сотруднику «Сбербанка» записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Он угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Мужчина взял в заложники сотрудников банка. По данным источника «Интерфакса», их двое.

Из жилого дома, на первом этаже которого располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.

Здание оцепила полиция, движение по улице перекрыто.

Обновление 9:44. В МВД официально подтвердили, что в отделении «Сбербанка» взяли в заложники двух сотрудников. Злоумышленник требует деньги и говорит, что у него в сумке «опасный предмет».