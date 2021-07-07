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Новости
yannlll

Роскомнадзор заблокировал сайт о марийцах MariUver из-за заметки о самосожжении удмуртского учёного Статьи редакции

Причина блокировки — информация о способе совершения самоубийства.

56 56 комментариев
1187 просмотров

О блокировке сайта о марийцах и финно-угорских народах MariUver сообщается в группе ресурса в фейсбуке. Внимание на решение Роскомнадзора обратил журналист «Идель.Реалий» Тодар Бактемир.

тодар бактемир @gorgich
важный тред: роскомнадзор заблокировал один из важнейших марийских ресурсов mariuver. цензура против независимых медиа — всегда ужасно, а в случае языков народов россии ужасно вдвойне, потому что таких медиа очень мало. при этом повод для блокировки был максимально хамским

«При переходе по ссылке открывается страница сайта, где пользователем Idel.Реалии размещён текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором содержится информация о возможном способе совершения самоубийства», — так ведомство объяснило блокировку MariUver.

тодар бактемир @gorgich
mariuver — один из немногих сайтов, где давалась независимая точка зрения о происходящем в марий эл, а заинтересованные в этноязыковой тематике марийцы активно общались в комментариях на родном языке

Заметка сайта MariUver — перепечатка статьи «Идель.Реалий» об ижевском учёном Альберте Разине. Он поджёг себя во время пикета против ассимиляции удмуртов, их перехода с этнического языка на русский и бездействия властей в этой ситуации.

Основатель MariUver Василий Николаев удалил заметку и отправил уведомление на электронную почту Роскомнадзора.

Николаев написал в фейсбуке, что «государственные СМИ выдают такую же информацию, "в которой содержится информация о возможном способе совершения самоубийства"», но их не блокируют. Он привёл в пример материал «Вестей» о самосожжении жителя Новосибирской области.

Почему Роскомнадзор не блокирует vesti.ru, а лишь «Идель.Реалии» и мой сайт MariUver за перепечатку оттуда?

Василий Николаев
администратор MariUver

В сентябре 2019 года заслуженный деятель науки Удмуртии 79-летний Альберт Разин вышел к зданию Госсовета на пикет в защиту удмуртского языка и поджёг себя. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Разин получил ожоги почти 100% тела.

До самосожжения он обращался к депутатам республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». К зданию Госсовета он вышел с плакатом «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

«Выразил боль многих народов»: почему удмуртский…
Месяц после трагедии, которую пытаются забыть власти и закрепить в истории республики местные…
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор #регионы

56 56 комментариев
12
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56 комментариев
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мЕдь

12

Почему Роскомнадзор не блокирует vesti.ru, а лишь «Идель.Реалии» и мой сайт MariUver за перепечатку оттуда?

Потому. 

Ответить

Великий Паша

6

из-за информации о способе совершения самоубийства.

Информация о способе…
Все марийцы подумали — о, а что, так можно было?!
Дебилизм какой.

Ответить

pashazaur

Великий
0

Так а че там за информация? Там реально инструкция была по совершению самоубийства? Видеоуроки какие-то? "Обзор на самоубийство - самосожжение"? 

Ответить

Забавный калькулятор

1

Ой, а в России что, притесняют языки других народов России??? 

Ответить

Трансгендолёт

Забавный
14

А кого в России не притесняют?

Ответить

Eugard

Трансгендолёт
6

Путена и его соседей по дачному кооперативу.

Ответить

Забавный калькулятор

Трансгендолёт
1

власть

Ответить

Eugard

Забавный
3

Эти люди даже за границами России умудряются притеснять местные языки, - как вы хотите чтобы они себя вели в своём родном мордоре?

Ответить

Забавный калькулятор

Eugard
1

Получается лицемерие? 

Ответить

Eugard

Забавный
2

Ничего хорошего у этих людей никогда не получается, да они и не пытаются.

Ответить

мЕдь

Забавный
2

Двойник неудачный был, вот и мстят удмуртам. 

Ответить

Андрей Охапкин

Забавный
0
Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
5

россия много наци анальная страна

Ответить

Smaug The

Smaug
3

Звучит как описание товара на Алике

Ответить

Голубой танк88

Андрей
0

Но защищать по всему миру мы будем интересы только русских

Ответить

Андрей Охапкин

Забавный
0

В России живёт только один народ - россияне

Ответить

мЕдь

Андрей
2

И бог с ними. 

Ответить

Андрей Охапкин

Забавный
0

,

Ответить

Психологический химик

Андрей
0
Ответить

IvanTheMan

Забавный
0

В этом конкретном случае притесняют не за язык.

Ответить

Корнелий Шнапс

5

безотносительно конкретной ситуации, логика блокировки пиздец - это ж насколько охуительна жизнь в россии, что если написать что кто-то повесился все бросятся вешаться

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Корнелий
0

Если бы ты покончил с собой после прочтения такой статьи, ты бы так не возмущался!

Ответить

мЕдь

3

Самосожжение странный способ донести до кого-то свою позицию. Мучительно, но безрезультатно. 

Ответить

Сомнительный пришелец

мЕдь
0

нужно массовое самосожжение, на человек 100 примерно, тогда и услышат, но вряд ли даже после такого что-то последует

Ответить

Eugard

Сомнительный
6

Последует массовое замедление интернета, только и всего.

Ответить

умный человек

Eugard
2

Скорее массовый отток поехавших комментаторов

Ответить

Eugard

умный
2

Немаловажную роль сыграют утренние обыски с конфискациями в квартирах комментаторов, их родственников и друзей.

Ответить

alexferman

Сомнительный
2

Нужно массовое сожжение, на человек 450 примерно

Ответить

мЕдь

alexfer…
5

442

Ответить

умный человек

alexfer…
1

451 по фаренгейту

Ответить

Сомнительный

alexfer…
0

либо на 4500

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Сомнительный
1

УК РФ 110.1
За вами выехали.

Ответить

Сомнительный

Anatoliy
0

адрес подсказать?

Ответить

Anatoliy

Сомните…
1

Не требуется. Вычислили по IP инновационным методом Антона Юрьевича Геращенко.

Ответить

Сомнительный

Anatoliy
0

удобненько

Ответить

Сомнительный

Anatoliy
0

ураааа

Ответить

мЕдь

Сомнительный
0

Столько жертв, это наверно надо прям верить. 

Ответить

Сомнительный

мЕдь
0

это да

Ответить

Дмитрий Орлов

мЕдь
1

мы ничего не знаем о его позиции

Ответить

Eugard

Дмитрий
1

Наутро в квартире прыгуна и его собутыльников прошли обыски, рассказал нам источник в Следственном комитете.

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
0

Проверка чего? Степени его долбоебизма?

Ответить

Грамотный

Andrew
2

Проверяют, не было ли в карманах БЧБ символики

Ответить

умный человек

Грамотн…
3

ЧБД символики

Ответить

Mikhail Dragunov

Дмитрий
0

Я там как то был в Россонах, это рядом с границей РФ, МАПП Долосцы, там до сих пор у них на главной площади Серп и Молот стоит )))

Ответить

Голубой танк88

мЕдь
0

Это чисто удмуртская традиция - "повеситься у обидчика на воротах".
Во всяком случае так говорят.

Ответить

AZP

мЕдь
0

После Славиной долго бурлило. Толку, правда, ноль, как обычно.

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

3

А что ещё ждать от правящих чекистов? Репрессий и грабежей, шельмования, людоедства. Нельзя помочь тем, кто не желает помочь себе сам.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ерлан
–1

А вы себе уже помогли?

Ответить

Smaug The Terrible

Doktor
2

А вот и адвокат чекистов

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

Doktor
0

Дохтор, выражайтесь яснее. О каких "вы" речь ведёте?

Ответить

Психологический химик

2

Что-то вспомнилось, как блокировали Github за рассказ, что можно умереть, выйдя в открытый космос.

Ответить

Саша Александров

2

Роскомрепрессии заблокировали марийцев, за их стремление получать адекватную зарплату, качественное медицинское обслуживание, развивать свои компетенции и уровень знаний. Лет через 10 по всей стране и уже сейчас в Белоруссии.

Ответить

AZP

Саша
0

за их стремление получать адекватную зарплату, качественное медицинское обслуживание, развивать свои компетенции и уровень знаний.

За это пожизненное дают.

Ответить

Р О Б А Т

0

Роскомнадзор заблокировал сайт о марийцах MariUver из-за заметки о Роскомнадзоре удмуртского учёного 

Ответить

Голубой танк88

0

Вас же сейчас самих роскомнадзорнут

Ответить

AZP

0

Причина блокировки — информация о способе совершения самоубийства

И что? Как будто секрет, что если человека поджечь, он может умереть.
Если сбросить с высоты, кстати, тоже. И если выпить яд. И если сбить автомобилем.

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