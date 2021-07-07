Причина блокировки — информация о способе совершения самоубийства.

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О блокировке сайта о марийцах и финно-угорских народах MariUver сообщается в группе ресурса в фейсбуке. Внимание на решение Роскомнадзора обратил журналист «Идель.Реалий» Тодар Бактемир.

тодар бактемир @gorgich важный тред: роскомнадзор заблокировал один из важнейших марийских ресурсов mariuver. цензура против независимых медиа — всегда ужасно, а в случае языков народов россии ужасно вдвойне, потому что таких медиа очень мало. при этом повод для блокировки был максимально хамским

«При переходе по ссылке открывается страница сайта, где пользователем Idel.Реалии размещён текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором содержится информация о возможном способе совершения самоубийства», — так ведомство объяснило блокировку MariUver.

тодар бактемир @gorgich mariuver — один из немногих сайтов, где давалась независимая точка зрения о происходящем в марий эл, а заинтересованные в этноязыковой тематике марийцы активно общались в комментариях на родном языке

Заметка сайта MariUver — перепечатка статьи «Идель.Реалий» об ижевском учёном Альберте Разине. Он поджёг себя во время пикета против ассимиляции удмуртов, их перехода с этнического языка на русский и бездействия властей в этой ситуации.

Основатель MariUver Василий Николаев удалил заметку и отправил уведомление на электронную почту Роскомнадзора.

Николаев написал в фейсбуке, что «государственные СМИ выдают такую же информацию, "в которой содержится информация о возможном способе совершения самоубийства"», но их не блокируют. Он привёл в пример материал «Вестей» о самосожжении жителя Новосибирской области.

Почему Роскомнадзор не блокирует vesti.ru, а лишь «Идель.Реалии» и мой сайт MariUver за перепечатку оттуда? Василий Николаев администратор MariUver

В сентябре 2019 года заслуженный деятель науки Удмуртии 79-летний Альберт Разин вышел к зданию Госсовета на пикет в защиту удмуртского языка и поджёг себя. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Разин получил ожоги почти 100% тела.