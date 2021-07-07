Роскомнадзор заблокировал сайт о марийцах MariUver из-за заметки о самосожжении удмуртского учёного Статьи редакции
Причина блокировки — информация о способе совершения самоубийства.
О блокировке сайта о марийцах и финно-угорских народах MariUver сообщается в группе ресурса в фейсбуке. Внимание на решение Роскомнадзора обратил журналист «Идель.Реалий» Тодар Бактемир.
«При переходе по ссылке открывается страница сайта, где пользователем Idel.Реалии размещён текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина", в котором содержится информация о возможном способе совершения самоубийства», — так ведомство объяснило блокировку MariUver.
Заметка сайта MariUver — перепечатка статьи «Идель.Реалий» об ижевском учёном Альберте Разине. Он поджёг себя во время пикета против ассимиляции удмуртов, их перехода с этнического языка на русский и бездействия властей в этой ситуации.
Основатель MariUver Василий Николаев удалил заметку и отправил уведомление на электронную почту Роскомнадзора.
Николаев написал в фейсбуке, что «государственные СМИ выдают такую же информацию, "в которой содержится информация о возможном способе совершения самоубийства"», но их не блокируют. Он привёл в пример материал «Вестей» о самосожжении жителя Новосибирской области.
В сентябре 2019 года заслуженный деятель науки Удмуртии 79-летний Альберт Разин вышел к зданию Госсовета на пикет в защиту удмуртского языка и поджёг себя. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Разин получил ожоги почти 100% тела.
До самосожжения он обращался к депутатам республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». К зданию Госсовета он вышел с плакатом «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
Почему Роскомнадзор не блокирует vesti.ru, а лишь «Идель.Реалии» и мой сайт MariUver за перепечатку оттуда?
Потому.
А кого в России не притесняют?
россия много наци анальная страна
В России живёт только один народ - россияне
,
безотносительно конкретной ситуации, логика блокировки пиздец - это ж насколько охуительна жизнь в россии, что если написать что кто-то повесился все бросятся вешаться
Если бы ты покончил с собой после прочтения такой статьи, ты бы так не возмущался!
Самосожжение странный способ донести до кого-то свою позицию. Мучительно, но безрезультатно.
Сомнительный пришелец
нужно массовое самосожжение, на человек 100 примерно, тогда и услышат, но вряд ли даже после такого что-то последует
Последует массовое замедление интернета, только и всего.
Скорее массовый отток поехавших комментаторов
Нужно массовое сожжение, на человек 450 примерно
УК РФ 110.1
За вами выехали.
Столько жертв, это наверно надо прям верить.
мы ничего не знаем о его позиции
Проверка чего? Степени его долбоебизма?
Грамотный
Проверяют, не было ли в карманах БЧБ символики
Я там как то был в Россонах, это рядом с границей РФ, МАПП Долосцы, там до сих пор у них на главной площади Серп и Молот стоит )))
Голубой танк88
Это чисто удмуртская традиция - "повеситься у обидчика на воротах".
Во всяком случае так говорят.
А что ещё ждать от правящих чекистов? Репрессий и грабежей, шельмования, людоедства. Нельзя помочь тем, кто не желает помочь себе сам.
А вы себе уже помогли?
Роскомрепрессии заблокировали марийцев, за их стремление получать адекватную зарплату, качественное медицинское обслуживание, развивать свои компетенции и уровень знаний. Лет через 10 по всей стране и уже сейчас в Белоруссии.
Роскомнадзор заблокировал сайт о марийцах MariUver из-за заметки о Роскомнадзоре удмуртского учёного
Причина блокировки — информация о способе совершения самоубийства
И что? Как будто секрет, что если человека поджечь, он может умереть.
Если сбросить с высоты, кстати, тоже. И если выпить яд. И если сбить автомобилем.