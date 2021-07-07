Судно пробыло там чуть больше трёх месяцев.

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Корабль стоял районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. После снятия с якоря Ever Given проследовал в сторону Средиземного моря, сообщает ТАСС.

В ближайшее время пройдёт церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.