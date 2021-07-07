Контейнеровоз Ever Given, на шесть дней заблокировавший Суэцкий канал, покинул Египет Статьи редакции
Судно пробыло там чуть больше трёх месяцев.
Корабль стоял районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. После снятия с якоря Ever Given проследовал в сторону Средиземного моря, сообщает ТАСС.
В ближайшее время пройдёт церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.
6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными.
Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.
В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать. За время блокировки в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.
прощай, легенда!
Банальный ящик
Легенда забанена уже 8 дней
а ты даже в честь этого события пост с фонариком не сделал. Многое о тебе говорит....
Банальный ящик
Никто не сделал, я призывал суки
Кто в курсе, для чего он это делает?
Частный супер_стар
Традиция, вроде салюта, без практического смысла
Грамотный хот-дог
тот же парень, который салютовал подводному пожару недавно
Частный
Здесь, вроде, ничего не горит
https://www.youtube.com/watch?v=KWLaHELvl3A
https://www.youtube.com/watch?v=MntpgWWahWg
а куда он обратно с грузом то попёрся?
это контейнеры для залога в 200 миллионов наличными. Поплыл обналичивать, скоро вернется.
Или EVERGREEN всё же?
вечно дающий?
Ever Given или Ever Green? Я запутался.
Ever Given. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ever_Given
Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов
Губа не дура
в мае сумму согласились снизить до 550 миллионов
Немножко всё-таки дура
ещё три месяца постояли бы, капитан бы просто смог откупиться карманными деньгами, ещё бы и на сигареты со спичками осталось