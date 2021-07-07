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Новости
Ольга Щербинина

Контейнеровоз Ever Given, на шесть дней заблокировавший Суэцкий канал, покинул Египет Статьи редакции

Судно пробыло там чуть больше трёх месяцев.

34 34 комментария
1221 просмотров

Корабль стоял районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. После снятия с якоря Ever Given проследовал в сторону Средиземного моря, сообщает ТАСС.

В ближайшее время пройдёт церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.

В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать. За время блокировки в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Один маленький экскаватор спасает мировую…
Пока огромный контейнеровоз не могут снять с мели уже третий день, взор интернета прикован к…
tjournal.ru

#новости #evergiven

34 34 комментария
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34 комментария
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Виктор Шуваев

11

прощай, легенда!

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Банальный ящик

Виктор
7

Легенда забанена уже 8 дней

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Мистер Блондин

Банальный
3

а ты даже в честь этого события пост с фонариком не сделал. Многое о тебе говорит.... 

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Банальный ящик

Мистер
0

Никто не сделал, я призывал суки

Ответить

Мистер Блондин

Банальн…
4

ты что пиздабол получается?????????????????? 

Ответить

Smaug The Terrible

Банальный
0

Это не мешает ее твинкам подписываться на меня пачками

Ответить

Danil Oputin

0

Кто в курсе, для чего он это делает?

Ответить

Мистер Блондин

Danil
9

ссыт на эвергрин, так как теперь это опущенный корабль лох жирный

Ответить

Частный супер_стар

Danil
1

Традиция, вроде салюта, без практического смысла

Ответить

Грамотный хот-дог

Частный
3

тот же парень, который салютовал подводному пожару недавно

Ответить

Частный

Грамотн…
0

Здесь, вроде, ничего не горит

https://www.youtube.com/watch?v=KWLaHELvl3A
https://www.youtube.com/watch?v=MntpgWWahWg

Ответить

Р О Б А Т

Danil
1

Жарко, охлаждает океан.
Ну или подводный пожар тушит

Ответить

Иван Иванович

Danil
0

Он ♂️fucking cumming♂️

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Корнелий Шнапс

2

и хорошо, а то три месяца без сна уже, как там мои посылочки...

Ответить

Мистер Блондин

0

а куда он обратно с грузом то попёрся? 

Ответить

Р О Б А Т

Мистер
5

Галя, у нас возврат 

Ответить

Vinze Katze

Мистер
0

это контейнеры для залога в 200 миллионов наличными. Поплыл обналичивать, скоро вернется.

Ответить

Р О Б А Т

0

Или EVERGREEN всё же? 

Ответить

мЕдь

Р
2

EVERGREEN это название компании, а не контейнеровоза, который называется Ever Given.

Ответить

Корнелий Шнапс

мЕдь
3

вечно дающий?

Ответить

Smaug The

Корнелий
1

Идеальная жена

Ответить

мЕдь

Smaug
1

дающий

Ответить

Корнелий Шнапс

мЕдь
1

лгбт френдли

Ответить

Smaug The

мЕдь
1

Вот давай без сексизма тут

Ответить

Cерьёзный Валера

1

Не вижу ссанных тряпок на видео.

Ответить

ImJustKidding

0

Ever Given или Ever Green? Я запутался.

Ответить

Матвей Коновалов

ImJustKidding
0

Ever Given. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ever_Given

Ответить

ImJustKidding

Матвей
0
Ответить

Матвей Коновалов

ImJustK…
1

Ever Green это название компании-оператора судна.

Ответить

Грамотный хот-дог

0

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов

Губа не дура

 в мае сумму согласились снизить до 550 миллионов

Немножко всё-таки дура

ещё три месяца постояли бы, капитан бы просто смог откупиться карманными деньгами, ещё бы и на сигареты со спичками осталось

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Грамотный хот-дог

0

Кстати, пока ещё не покинул

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Суходрищев

0

550 миллионов

припарковался на все деньги

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Yura Z.

0

Press F…

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Борат Сагдиев

0
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