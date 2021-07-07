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Новости
Sasha Shambilova

Президента Гаити застрелили. Нападавшие прокрались ночью в его резиденцию Статьи редакции

Также сообщается о ранении Первой леди.

111 111 комментариев
8290 просмотров
Фото Getty Images

Информацию об убийстве Жовенеля Моиза подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф. Он назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» нападением.

Заявление премьер-министра Гаити 

Моиза застрелили в собственном доме в час ночи по местному времени. Также ранена жена президента. В заявлении премьер-министра сообщается, что нападавшие говорили на испанском языке.

По словам премьер-министра Жозефа, теперь он отвечает за страну. Об этом сообщает AFP.

Жители Гаити называли Жовенеля Моиза «ставленником Вашингтона» и обвиняли в коррупции и высокой инфляции. Во время одного из митингов в Гаити протестующие сожгли американский флаг и проскандировали: «Долой американцев» и «Да здравствует Путин!». В акции участвовали примерно 200 человек. Они требовали отставки Моиза и просили помощи у России, Китая и Венесуэлы.

Постоянные протесты проходили в Гаити с момента победы Моиза на выборах 2016 года. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.

Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Страна занимает 174 место из 183 по уровню восприятия коррупции в рейтинге Transparency International за 2020 год.

#новости #гаити

111 111 комментариев
39
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111 комментариев
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Пушкинский якорь

109

Опять не того

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Андрей Охапкин

Пушкинский
–28

Желать кому-то смерти? Ну такое, бро......... В прекрасной России будущего мы себя так вести не будем, конечно же

Ответить

Андрей Фурцев

Андрей
30

А тому, кто отравляет людей боевым ядом, можно? Тому, кто развязывает войну, в которой умирает десятки тысяч людей, можно? Тому, кто поддерживает пытки, можно?

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
–13

Справедливый суд прекрасной России будущего решит. А до тех пор - невиновен, пока не доказано обратное

Ответить

mt

Андрей
6

А я с ним соглашусь: куда лучше суд, который предаст огласке все преступления и отправит его (о ком бы ни шла речь) в тюрьму до конца жизни, чем гибель и героизация ("Злые силы, подстрекаемые западом убили надежду русского народа, низабудимнипростим!!!").
А до тех пор - невиновен, пока не доказано обратное

Скорее "неподсуден пока сидит на стуле".

Ответить

Андрей Фурцев

mt
0

С Гитлером героизации не произошло.

Ответить

CiZerin

Андрей
2

И неонацизма не существует

Ответить

Алексей

Андрей
0

ну логично, бедного святого Гитлера убил злодей и тиран Гитлер, как его можно героем называть?

Ответить

Амир Хачмахов

Андрей
–6

Такое про президента любой большой страны можно сказать. 

Ответить

Андрей Фурцев

Амир
3

Это тебе роспропаганда внушает. Ее излюбленный мотив: "Везде говно, так лучше сидеть в родном говне".
.
Нет. Не везде.

Ответить

Амир Хачмахов

Андрей
–4

Ладно, пойду свои 15 рублей заберу, а то тут скоро кремлеботом называть начнут

Ответить

Андрей Фурцев

Амир
1

Да, забери. А то буду считать тебя тупым. 

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

Ну ты просто сам не самые удачные примеры подобрал. Про войны с кучей жертв и поддержку пыток - это же литерали последние президенты Америки (сорри за такой пример) Ну там ближний восток и всякие Гуантанамо. 
Про яды всё более однозначно пожалуй

Ответить

Пушкинский якорь

Андрей
5
Ответить

Андрей Охапкин

Пушкинс…
0

Уже скоро.

Ответить

CiZerin

Андрей
0

Завтра?

Ответить

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Stepan Trifonov

Андрей
1

А что такого дурного в том, чтобы желать кому-то смерти? Это же просто оценочное субъективное мнение

Ответить

Розовый Макс

Андрей
1

Ты че, смертная казнь для маньяков - плохо, желать смерти диктатору - хорошо
Не забывай местную логику)

Ответить

ziggy stardust

52

Да, я слышал про Гаити. Там еще живут сотрудники ГАИ.

Ответить

Ramen Warrior

ziggy
10

и ГАИ-тянки 

Ответить

Елизавета Михайлова

7

Гаити это ж та страна, где население такое бедное, что приходится есть лепешки из грязи.

Ответить

Пушкинский якорь

Елизавета
38

Чем отличается от Саратова?

Ответить

Следующий единорожек88

Пушкинский
68

там грязь нужно еще заработать

Ответить

Андрей Охапкин

Пушкинский
0

В Саратове меньше не*ров

Ответить

Денис Сенькин

Андрей
10

зато на Гаити меньше ед*ров

Ответить

Андрей Охапкин

Денис
0

wtf i love Гаити now

Ответить

Петр Шебанин

Пушкинский
2

в Саратове надо еще налог заплатить

Ответить

Следующий

Петр
1

например, на охрану президента))

Ответить

FOX

Елизавета
1

😮

Ответить

Ramen Warrior

FOX
0

Скоро везде так будет 

Ответить

Maksytoff

Елизавета
0

Вот зачем нужна комната грязи...

Ответить

Предвыборный Никита

10

нападавшие говорили на испанском языке

доминиканские агенты

Ответить

KSA

Предвыборный
3

 доминиканские агенты

Ответить

Dmitry Yashin

Предвыборный
0

Очень может быть.

Ответить

Pika-

6

Где то напряглись два деда

Ответить

Единый Мика

Pika-
5

Ага, в бункерах напряглись 

Ответить

Процессуальный глобус

Единый
1

Как думаешь их бункеры похожи на бункеры из fallout?

Ответить

Единый Мика

Процесс…
7

Маловероятно. Старые добрые советские бункеры с современной отделкой и декорациями 

Ответить

Процессуальный

Единый
1

Ну может хоть интернет там есть. Только какой провайдер станет тако хернёй заниматься - копать и столько кабеля ради одного абонента

Ответить

Единый Мика

Процесс…
2

Вполне есть. 

провайдер

А не факт что провайдера туда допустили. Просто кабель пробросила Спецсвязь)

Ответить

Smaug The Terrible

Pika-
2

Ждем новой перестройки бункеров, теперь с защитой от проникновения кого-то кроме Кабаевой и Коленьки

Ответить

Some Dude

Pika-
0

а лукашенко усы красит?

Ответить

Роман Новиков

Some
0

Говном

Ответить

Азат Салихьянов

Pika-
0

Запретить испаноговорящих килеров

Ответить

Станислав Васильевич

3

Если такое происходит то вполне возможно что этот президент такая же мерзкая крыса как путин, который не хотел уходить. Может он тоже поменял законы, создал отряд гаииянских кадыровчан и сажал по тюрьмам оаозиционеров. Обычно убивают только таких президентов. Именно от безысходности. Так что мне пока не жаль. Надеюсь путин будет кочевряжится от страха переодически

Ответить

Марина Волченкова

Станислав
5

Кеннеди?

Ответить

Станислав Васильевич

Марина
0

круто нахер что вы принесли именно свои исключения. Но не мне сидеть и перечислять всю мировую историю как убивают не честную власть потому что нет другого выхода избавиться от неё.

Ответить

Dmitry Yashin

Станислав
1

Если ты думаешь, что в России такая же бедность, как в Гаити, то у меня для тебя есть новости.

Ответить

Станислав Васильевич

Dmitry
0

Загадочно. Рассказывай новости. А то я про Гаити ничего не знаю

Ответить

Dmitry Yashin

Станисл…
0

Там лютый пиздец, беспредел, голод и разруха. Я был там в 2013-м, и, судя по всему, с тех пор мало что поменялось: https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.7120j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Ответить

Gidevan

Dmitry
0

Картинки вроде одинаковые

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh4ZrD69DxAhXNyCoKHcjuD0AQ2-cCegQIABAC&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIIxAnUIwzWKdIYLRNaABwAHgAgAFZiAGKB5IBAjEymAEAoAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=5Y3lYKHbDM2RqwHI3b-ABA&bih=634&biw=375&prmd=nvmi

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Ответить

Dmitry Yashin

Gidevan
0

Тебя бы в Гаити на полгодика)

Ответить

Роман Новиков

Станисл…
–1

Новости такие: в России хуже.

Ответить

зануда и горжусь этим

Станислав
0

А JFK убили по той же причине?)

Ответить

Сергей Лещина

Станислав
0

У них там каждые выборы президент меняется, так что уж в этом точно обвинять не стоит

Ответить

Станислав Васильевич

Сергей
0

Вот значит я не прав. Я сделал самое логичное предположение.
Но если там все более менее, значит убийца жена.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Сергей
0

Мало что знаю про политику в Гаити, но в последнем рейтинге V-Dem (PDF прилагаю) страна находится в четвёртом снизу дециле, ниже Киргизии, Филиппин, Гонконга и Пакистана, на одном уровне с Иорданией, Сербией и Боливией, но выше Ирака, Зимбабве и Таиланда (и сильно выше нас, РБ, Азербайджана и среднеазиатских диктатур). Вероятно, это как раз то, что мировые политологи называют гибридным режимом

https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/74…
https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated…
www.v-dem.net
Ответить

Plan 🇧&🇨

5

Моиз был награжден Орденом Блестящего Нефрита с Большим Кордоном

простите, что?

Ответить

Р О Б А Т

Plan
6

Нефритовый стержень большой кордон дешёвый 

Ответить

Untiy16

Plan
1

простите, что?

Моиз был награжден Орденом Блестящего Нефрита с Большим Кордоном

Ответить

Plan 🇧&🇨

Untiy16
0

звучит как объявление с Али

Ответить

Сергей Звезда

4

Посмотрел: в рейтинге восприятия коррупции Transparency за 2020 год Гаити занимает 174 место — это не самое последнее, но среди аутсайдеров.

В рейтинге ООН по индексу счастья за 2018-2020 годы Гаити занимает 143 из 149 стран. 

Вывода не будет!

Ответить

Валентин Панферов

Сергей
1

Явно не из-за этого мужика.

Ответить

Some Dude

Валентин
12

ну да, звезда-то тут при чем?

Ответить

Валентин

Some
4

А звезда в шоке!

Ответить

Комментарий удален

Andrew Muralov

Сергей
1

Вывод: охрану президента перекупили. 

Ответить

Роман Новиков

5

Это потому что он чёрный?

Ответить

iFlow Games

Роман
0

Похоже на то)

Ответить

Роман Новиков

iFlow
0

Куда смотрит БЛМ?

Ответить

Кристобаль Фейра

Роман
0

Любой член БЛМ должен пять лет отслужить в президентской гвардии Гаити.)

Ответить

Рыжий

Роман
0

Высматривает что бы еще украсть у белых

Ответить

Король Вареник

–1

Гаити Гаити! Нас и здесь не плохо кормят

Ответить

Следующий единорожек88

Король
5

В оригинале Таити

Ответить

Король Вареник

Следующий
0

Шо то хуйня шо это

Ответить

Дмитрий Маркин

2

Почему не Путина 😭😭😭

Ответить

Следующий единорожек88

2

Пиздос, как такое вообще возможно

Ответить

Новогодний украинец

Следующий
1

в темноте казалось, что выстрел в пустоту

Ответить

мЕдь

0

За что его? Есть тут знатоки?

Ответить

Мистер Блондин

мЕдь
6

рекламная кампания дверных замков

Ответить

Сергей Махалов

мЕдь
1

В Гаити с начала XX века творится перманентный пиздец, связанный с оккупацией войсками США до 1934,  потом с правлением Франсуа Дювалье (пожизненным президентом) и с его сыном (который стал президентом в 19 лет), режимы которых хорошо описываются словом "клептократия", потом была куча военных переворотов, закончившихся военной интервенцией США в 1994 году, потом снова куча военных переворотов и, как вишенка на торте - землятресение в 2010 году. 

Короче, сейчас Гаити представляет собой перенаселенной клочок земли с наибеднейшим населением, откуда все бегут в соседнюю Доминику (которая даже выставила на границе с Гаити военных) Ямайку и другие страны, и где есть пушки. 

Так что могли убить просто потому что. 

Вот вполне себе неплохое видео на тему истории Гаити. 

Ответить

Андрей Охапкин

2

Гаитяне не стали терпеть

Ответить

Dmitry Yashin

Андрей
0

Гаитяне говорят на креольском.

Ответить

Alex R

2
Ответить

walkindizaster

1
Ответить

Нормативный яд

walkindizaster
2

Тут речь про Таити, а в новости про Гаити

Ответить

walkindizaster

Нормативный
0

А точно, стыдоба. Пора пересматривать

Ответить

Владимир Филатов

0

Он был хорошим президентом?

Ответить

Следующий единорожек88

Владимир
3
Ответить

Aman Medetbekov

–2

Опять одни шутки в комментах под постом о убийстве, ну да, это ведь не пост как геев ущемляли

Ответить

Денис Ваймс

Aman
2

Ну так создай пост, чтоб можно было ущемлять

Ответить

Роман Новиков

Aman
0

Кому не похуй, что там на Гаити?

Ответить

Денис Ваймс

Роман
0

Ну 70 комментариев и статья дополняется, чо не так? 

Ответить

Lesto

1

Да не туда, ё моё

Ответить

Семен Прозов

1

Мимо блть

Ответить

Роман Александров

1

Познавательное видео как Гаити получило свободу

Ответить

Денис Ваймс

1

Мои стал президентом Гаити

Чьи? 

Ответить

Р О Б А Т

Денис
0

Евойный

Ответить

Денис Ваймс

Р
0

Ихних 

Ответить

Антон Тимофеев

1

Как можно было Ново-Огарево спутать с Гаити, вам же выданных денег даже на перелет не должно было хватить..

Ответить

thetrickster

0

Жители Гаити называли Жовенеля Моиза «ставленником Вашингтона» и обвиняли в коррупции и высокой инфляции. Во время одного из митингов в Гаити протестующие сожгли американский флаг и проскандировали: «Долой американцев» и «Да здравствует Путин!». В акции участвовали примерно 200 человек. Они требовали отставки Моиза и просили помощи у России, Китая и Венесуэлы.

Ясно. Дурачков по всему миру хватает.

Ответить

Домашний чувак

0

Резонанс? Разбор будет?

Ответить

Антон Сциталов

0

Сама себе ранила застрелив мужа.

Change my mind

Ответить

Валентин Панферов

0

В заявлении премьер-министра сообщается, что нападавшие говорили на испанском языке.

Или хочет свалить вину на соседних доминиканцев, или реально убили какие-то доминиканцы. Скорее всего перешёл дорогу какому-то гангстеру.

Ответить

Олег Мельник

0

проскандировали... «Да здравствует Путин!».

Смотрю, в Гаити очень любят канадскую картошку-фри с сыром.

Ответить

Денис Ваймс

Олег
0

Ну это хотябы не французы, они картошку фри макают в майонез 

Ответить

Р О Б А Т

0

Why are you gae

Ответить

Невозможный танк88

0

жаль, что не усатый :/

Ответить

Денис Ваймс

Невозможный
0

Который из усатых?

Ответить

aliftin

0

Это же Гаити. Пусть местные шаманы воскресят его с помощью магии вуду.

Ответить

Алёша Бульдозеров

0

Поприветствуем возвращение Гаити в родную гавань!

Ответить

Ozabot

0

Американские копы и туда добрались?

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