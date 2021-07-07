Президента Гаити застрелили. Нападавшие прокрались ночью в его резиденцию Статьи редакции
Также сообщается о ранении Первой леди.
Информацию об убийстве Жовенеля Моиза подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф. Он назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» нападением.
Моиза застрелили в собственном доме в час ночи по местному времени. Также ранена жена президента. В заявлении премьер-министра сообщается, что нападавшие говорили на испанском языке.
По словам премьер-министра Жозефа, теперь он отвечает за страну. Об этом сообщает AFP.
Жители Гаити называли Жовенеля Моиза «ставленником Вашингтона» и обвиняли в коррупции и высокой инфляции. Во время одного из митингов в Гаити протестующие сожгли американский флаг и проскандировали: «Долой американцев» и «Да здравствует Путин!». В акции участвовали примерно 200 человек. Они требовали отставки Моиза и просили помощи у России, Китая и Венесуэлы.
Постоянные протесты проходили в Гаити с момента победы Моиза на выборах 2016 года. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.
Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Страна занимает 174 место из 183 по уровню восприятия коррупции в рейтинге Transparency International за 2020 год.
Желать кому-то смерти? Ну такое, бро......... В прекрасной России будущего мы себя так вести не будем, конечно же
А тому, кто отравляет людей боевым ядом, можно? Тому, кто развязывает войну, в которой умирает десятки тысяч людей, можно? Тому, кто поддерживает пытки, можно?
Справедливый суд прекрасной России будущего решит. А до тех пор - невиновен, пока не доказано обратное
А я с ним соглашусь: куда лучше суд, который предаст огласке все преступления и отправит его (о ком бы ни шла речь) в тюрьму до конца жизни, чем гибель и героизация ("Злые силы, подстрекаемые западом убили надежду русского народа, низабудимнипростим!!!").
А до тех пор - невиновен, пока не доказано обратное
Скорее "неподсуден пока сидит на стуле".
Такое про президента любой большой страны можно сказать.
Это тебе роспропаганда внушает. Ее излюбленный мотив: "Везде говно, так лучше сидеть в родном говне".
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Нет. Не везде.
Ладно, пойду свои 15 рублей заберу, а то тут скоро кремлеботом называть начнут
Ну ты просто сам не самые удачные примеры подобрал. Про войны с кучей жертв и поддержку пыток - это же литерали последние президенты Америки (сорри за такой пример) Ну там ближний восток и всякие Гуантанамо.
Про яды всё более однозначно пожалуй
Пушкинский якорь
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А что такого дурного в том, чтобы желать кому-то смерти? Это же просто оценочное субъективное мнение
Розовый Макс
Ты че, смертная казнь для маньяков - плохо, желать смерти диктатору - хорошо
Не забывай местную логику)
Да, я слышал про Гаити. Там еще живут сотрудники ГАИ.
Гаити это ж та страна, где население такое бедное, что приходится есть лепешки из грязи.
Пушкинский якорь
Чем отличается от Саратова?
В Саратове меньше не*ров
зато на Гаити меньше ед*ров
в Саратове надо еще налог заплатить
Где то напряглись два деда
Единый Мика
Ага, в бункерах напряглись
Процессуальный глобус
Как думаешь их бункеры похожи на бункеры из fallout?
Маловероятно. Старые добрые советские бункеры с современной отделкой и декорациями
Ждем новой перестройки бункеров, теперь с защитой от проникновения кого-то кроме Кабаевой и Коленьки
Если такое происходит то вполне возможно что этот президент такая же мерзкая крыса как путин, который не хотел уходить. Может он тоже поменял законы, создал отряд гаииянских кадыровчан и сажал по тюрьмам оаозиционеров. Обычно убивают только таких президентов. Именно от безысходности. Так что мне пока не жаль. Надеюсь путин будет кочевряжится от страха переодически
Кеннеди?
круто нахер что вы принесли именно свои исключения. Но не мне сидеть и перечислять всю мировую историю как убивают не честную власть потому что нет другого выхода избавиться от неё.
Если ты думаешь, что в России такая же бедность, как в Гаити, то у меня для тебя есть новости.
Загадочно. Рассказывай новости. А то я про Гаити ничего не знаю
Там лютый пиздец, беспредел, голод и разруха. Я был там в 2013-м, и, судя по всему, с тех пор мало что поменялось: https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.7120j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Картинки вроде одинаковые
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh4ZrD69DxAhXNyCoKHcjuD0AQ2-cCegQIABAC&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIIxAnUIwzWKdIYLRNaABwAHgAgAFZiAGKB5IBAjEymAEAoAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=5Y3lYKHbDM2RqwHI3b-ABA&bih=634&biw=375&prmd=nvmi
У них там каждые выборы президент меняется, так что уж в этом точно обвинять не стоит
Вот значит я не прав. Я сделал самое логичное предположение.
Но если там все более менее, значит убийца жена.
Мало что знаю про политику в Гаити, но в последнем рейтинге V-Dem (PDF прилагаю) страна находится в четвёртом снизу дециле, ниже Киргизии, Филиппин, Гонконга и Пакистана, на одном уровне с Иорданией, Сербией и Боливией, но выше Ирака, Зимбабве и Таиланда (и сильно выше нас, РБ, Азербайджана и среднеазиатских диктатур). Вероятно, это как раз то, что мировые политологи называют гибридным режимом
Моиз был награжден Орденом Блестящего Нефрита с Большим Кордоном
простите, что?
Посмотрел: в рейтинге восприятия коррупции Transparency за 2020 год Гаити занимает 174 место — это не самое последнее, но среди аутсайдеров.
В рейтинге ООН по индексу счастья за 2018-2020 годы Гаити занимает 143 из 149 стран.
Вывода не будет!
Явно не из-за этого мужика.
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Это потому что он чёрный?
Похоже на то)
Куда смотрит БЛМ?
Любой член БЛМ должен пять лет отслужить в президентской гвардии Гаити.)
Гаити Гаити! Нас и здесь не плохо кормят
Следующий единорожек88
В оригинале Таити
За что его? Есть тут знатоки?
В Гаити с начала XX века творится перманентный пиздец, связанный с оккупацией войсками США до 1934, потом с правлением Франсуа Дювалье (пожизненным президентом) и с его сыном (который стал президентом в 19 лет), режимы которых хорошо описываются словом "клептократия", потом была куча военных переворотов, закончившихся военной интервенцией США в 1994 году, потом снова куча военных переворотов и, как вишенка на торте - землятресение в 2010 году.
Короче, сейчас Гаити представляет собой перенаселенной клочок земли с наибеднейшим населением, откуда все бегут в соседнюю Доминику (которая даже выставила на границе с Гаити военных) Ямайку и другие страны, и где есть пушки.
Так что могли убить просто потому что.
Вот вполне себе неплохое видео на тему истории Гаити.
Гаитяне не стали терпеть
Нормативный яд
Тут речь про Таити, а в новости про Гаити
Он был хорошим президентом?
Опять одни шутки в комментах под постом о убийстве, ну да, это ведь не пост как геев ущемляли
Кому не похуй, что там на Гаити?
Мои стал президентом Гаити
Чьи?
Как можно было Ново-Огарево спутать с Гаити, вам же выданных денег даже на перелет не должно было хватить..
Жители Гаити называли Жовенеля Моиза «ставленником Вашингтона» и обвиняли в коррупции и высокой инфляции. Во время одного из митингов в Гаити протестующие сожгли американский флаг и проскандировали: «Долой американцев» и «Да здравствует Путин!». В акции участвовали примерно 200 человек. Они требовали отставки Моиза и просили помощи у России, Китая и Венесуэлы.
Ясно. Дурачков по всему миру хватает.
В заявлении премьер-министра сообщается, что нападавшие говорили на испанском языке.
Или хочет свалить вину на соседних доминиканцев, или реально убили какие-то доминиканцы. Скорее всего перешёл дорогу какому-то гангстеру.
проскандировали... «Да здравствует Путин!».
Смотрю, в Гаити очень любят канадскую картошку-фри с сыром.