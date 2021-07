{"items":[{"comment_id":5879447,"subsite_id":245416,"user_id":291738,"type":"comment_add","id":5879447,"hash":"95405f8be508720c252ca37ef6af1766","date":1625656697,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407084-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-o-mariycah-mariuver-iz-za-zametki-o-samosozhzhenii-udmurtskogo-uchenogo?comment=5879447","text":"\u0412 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":291738,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/291738-azp","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fbcc6a78-6e6a-54a6-9487-e9e0ded2dd4b\/","name":"AZP","isVerified":false},"content":{"id":407084,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407084-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-o-mariycah-mariuver-iz-za-zametki-o-samosozhzhenii-udmurtskogo-uchenogo","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043e \u043c\u0430\u0440\u0438\u0439\u0446\u0430\u0445 MariUver \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u043e\u0436\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0434\u043c\u0443\u0440\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0443\u0447\u0451\u043d\u043e\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879449,"subsite_id":245416,"user_id":297800,"type":"comment_add","id":5879449,"hash":"ce992e99a0e91d89516fae5ecc04e734","date":1625656709,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu?comment=5879449","text":"\u0412 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 XX \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0435\u043d\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0446, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441 \u043e\u043a\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0432\u043e\u0439\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0434\u043e 1934, \u00a0\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0441 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0424\u0440\u0430\u043d\u0441\u0443\u0430 \u0414\u044e\u0432\u0430\u043b\u044c\u0435 (\u043f\u043e\u0436\u0438\u0437\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c) \u0438 \u0441 \u0435\u0433\u043e \u0441\u044b\u043d\u043e\u043c (\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0432 19 \u043b\u0435\u0442), \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u044b \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u043c \"\u043a\u043b\u0435\u043f\u0442\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u044f\", \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0421\u0428\u0410 \u0432 1994 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0438, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0438\u0448\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0442\u0435 - \u0437\u0435\u043c\u043b\u044f\u0442\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 2010 \u0433\u043e\u0434\u0443.\u00a0



\u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435, \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043b\u043e\u0447\u043e\u043a \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u0430\u0438\u0431\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u043c \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c, \u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0435\u0433\u0443\u0442 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e \u0414\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 (\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445) \u042f\u043c\u0430\u0439\u043a\u0443 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0443\u0448\u043a\u0438.\u00a0



\u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0443\u0431\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e.\u00a0



\u0412\u043e\u0442 \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438.\u00a0","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/057a371f-c5e7-5d81-b576-b4d1873d9d5c\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":297800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/297800-sergey-mahalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d18e17f-b502-4a54-f8a0-045bc3b75efc\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041c\u0430\u0445\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":407117,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879450,"subsite_id":245416,"user_id":7046,"type":"comment_add","id":5879450,"hash":"09603834ab0685a1955c329dbfc5cd07","date":1625656713,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407084-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-o-mariycah-mariuver-iz-za-zametki-o-samosozhzhenii-udmurtskogo-uchenogo?comment=5879450","text":"\u042f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0431\u043b\u044e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u044e \u0438\u0445 \u0432 \u0412\u0438\u043a\u0438\u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u043d\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u043b\u044e\u0431\u043b\u044e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438\u0445 \u0432\u044b\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0436\u0430\u044e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7046,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/7046-ilya-a-petya-a-s-bro","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cfe3c8e-b997-f06d-6751-c6979e223100\/","name":"Ilya.A\u2014Petya.A's bro","isVerified":false},"content":{"id":407084,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407084-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-o-mariycah-mariuver-iz-za-zametki-o-samosozhzhenii-udmurtskogo-uchenogo","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043e \u043c\u0430\u0440\u0438\u0439\u0446\u0430\u0445 MariUver \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u043e\u0436\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0434\u043c\u0443\u0440\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0443\u0447\u0451\u043d\u043e\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879452,"subsite_id":214346,"user_id":692,"type":"comment_add","id":5879452,"hash":"634d7647fd7dc57645af143d84ae862d","date":1625656717,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/407086-nature-vakcina-sputnik-v-effektivna-i-bezopasna?comment=5879452","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0430\u043a \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e \u0432\u044b\u043c\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u043e\u0432. \u041e\u0434\u043d\u0438\u043c \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435\u0442.

\u0412 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e, \u044f\u0441\u043d\u043e \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043c\u0430\u043d\u0438\u043f\u0443\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439. \u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0439 \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438, \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443.



\u0418 \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c\u0438 \"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b \u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u043c \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/692-pavel-muhunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/29b2370d-1f51-ebbd-58eb-ad2ae2761656\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u041c\u0443\u0445\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":407086,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/407086-nature-vakcina-sputnik-v-effektivna-i-bezopasna","title":"Nature: \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a V\u00bb \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879454,"subsite_id":245416,"user_id":406613,"type":"comment_add","id":5879454,"hash":"465b40db20d14fcd8005f3a86bb1d743","date":1625656731,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407114-konteynerovoz-ever-given-na-shest-dney-zablokirovavshiy-sueckiy-kanal-pokinul-egipet?comment=5879454","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f1dd4289-f4c1-5cc9-8ed9-e28975c29d25\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406613,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406613-borat-sagdiev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f973408c-61bc-530c-a5c6-e743dda71b9f\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0430\u0442 \u0421\u0430\u0433\u0434\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":407114,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407114-konteynerovoz-ever-given-na-shest-dney-zablokirovavshiy-sueckiy-kanal-pokinul-egipet","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given, \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b, \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b \u0415\u0433\u0438\u043f\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879458,"subsite_id":245416,"user_id":87186,"type":"comment_add","id":5879458,"hash":"8e21a9482b12ec15f60d1da494b1b446","date":1625656831,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu?comment=5879458","text":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043f\u044b \u0438 \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":87186,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/87186-ozabot","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dc536b8e-7c1f-5194-b264-dff1a0c8e1d7\/","name":"Ozabot","isVerified":false},"content":{"id":407117,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879459,"subsite_id":245417,"user_id":223825,"type":"comment_add","id":5879459,"hash":"d4d31994213c7ab7454af3654f81f321","date":1625656837,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/407087-10-stolpov-fashistkoy-politiki?comment=5879459","text":"\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b \u043f\u0440\u0438\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u043d\u0443\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e. \u041e\u043d \u0432\u0435\u0434\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 (\u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0446\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432) \u0435\u043c\u0443 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u043d\u0443\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0431\u044b\u043b \u043f\u0430\u0442\u0440\u0438\u0430\u0440\u0445\u0430\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":223825,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/223825-slava-chernoknizhnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f48ef1b-25d6-ef6d-42b4-d80a065da101\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0427\u0435\u0440\u043d\u043e\u043a\u043d\u0438\u0436\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":407087,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/407087-10-stolpov-fashistkoy-politiki","title":"10\u00a0\u0441\u0442\u043e\u043b\u043f\u043e\u0432 \u0444\u0430\u0448\u0438\u0441\u0442\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879460,"subsite_id":245416,"user_id":331106,"type":"comment_add","id":5879460,"hash":"e55166a6c61ef1bd31c2be7d09370741","date":1625656844,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407114-konteynerovoz-ever-given-na-shest-dney-zablokirovavshiy-sueckiy-kanal-pokinul-egipet?comment=5879460","text":"\u041e\u043d \u2642\ufe0ffucking cumming\u2642\ufe0f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":331106,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/331106-ivan-ivanovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e7a0e6a0-9d10-58e3-9225-7d9fa7ea889d\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":407114,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407114-konteynerovoz-ever-given-na-shest-dney-zablokirovavshiy-sueckiy-kanal-pokinul-egipet","title":"\u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437 Ever Given, \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0421\u0443\u044d\u0446\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b, \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b \u0415\u0433\u0438\u043f\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879462,"subsite_id":245416,"user_id":392130,"type":"comment_add","id":5879462,"hash":"479682f1b85649249d2ddc405402e71f","date":1625656852,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu?comment=5879462","text":"\u041a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435



https:\/\/www.google.com\/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh4ZrD69DxAhXNyCoKHcjuD0AQ2-cCegQIABAC&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIIxAnUIwzWKdIYLRNaABwAHgAgAFZiAGKB5IBAjEymAEAoAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=5Y3lYKHbDM2RqwHI3b-ABA&bih=634&biw=375&prmd=nvmi","media":[{"type":"link","value":"www.google.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/392130-gidevan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f00d5edd-0b80-5c2f-8ba0-4575db8d5475\/","name":"Gidevan","isVerified":false},"content":{"id":407117,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879464,"subsite_id":214351,"user_id":405355,"type":"comment_add","id":5879464,"hash":"9299ffe241e4c24646773b50aa14b087","date":1625656866,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/401692-zhizn-s-falloprotezom-kak-i-pochemu-ya-ustanovil-implant?comment=5879464","text":"\u041c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c, \u044f \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0438 \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0443 \u0438 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u0442\u043e\u044f\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405355,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/405355-anton-krutov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/777f2639-bceb-5f1a-9d20-aaa9b755312e\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041a\u0440\u0443\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":401692,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/401692-zhizn-s-falloprotezom-kak-i-pochemu-ya-ustanovil-implant","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u0441 \u0444\u0430\u043b\u043b\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437\u043e\u043c: \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879466,"subsite_id":245416,"user_id":128477,"type":"comment_add","id":5879466,"hash":"7aa745f3c1af5a6b32ff8a19eae19e4a","date":1625656886,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu?comment=5879466","text":"\u0422\u0435\u0431\u044f \u0431\u044b \u0432 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0438\u043a\u0430)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":128477,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/128477-dmitry-yashin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0298d4e2-93b2-3fe7-2468-2290a71010e4\/","name":"Dmitry Yashin","isVerified":false},"content":{"id":407117,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407117-prezidenta-gaiti-zastrelili-napadavshie-prokralis-nochyu-v-ego-rezidenciyu","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0413\u0430\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879467,"subsite_id":214346,"user_id":190458,"type":"comment_add","id":5879467,"hash":"5ac0530058f5f899ce9427aa16612c27","date":1625656891,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/407086-nature-vakcina-sputnik-v-effektivna-i-bezopasna?comment=5879467","text":">\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442

>\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u0438\u043d \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u043f\u0440\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0433\u0443\u0433\u043b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442-\u0444\u0440\u0438\u043b\u0430\u043d\u0441\u0435\u0440\u00bb

\u041b\u0438\u0431\u043e \u044f \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0435\u0431","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":190458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/190458-andrey-fokin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db5a5d76-d276-9a65-3a30-335887cb57ae\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0424\u043e\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":407086,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/407086-nature-vakcina-sputnik-v-effektivna-i-bezopasna","title":"Nature: \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a V\u00bb \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5879468,"subsite_id":214351,"user_id":405355,"type":"comment_add","id":5879468,"hash":"1aade2a980584563ccd24408fdf1d388","date":1625656901,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/401692-zhizn-s-falloprotezom-kak-i-pochemu-ya-ustanovil-implant?comment=5879468","text":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0435\u0442\u044c \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405355,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/405355-anton-krutov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/777f2639-bceb-5f1a-9d20-aaa9b755312e\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041a\u0440\u0443\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":401692,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/401692-zhizn-s-falloprotezom-kak-i-pochemu-ya-ustanovil-implant","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u0441 \u0444\u0430\u043b\u043b\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437\u043e\u043c: \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442"},"isAnonymous":false}]}