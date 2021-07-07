Также сообщается о ранении Первой леди.

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Информацию об убийстве Жовенеля Моиза подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф. Он назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» нападением.

Заявление премьер-министра Гаити

Моиза застрелили в собственном доме в час ночи по местному времени. Также ранена жена президента. В заявлении премьер-министра сообщается, что нападавшие говорили на испанском языке.

По словам премьер-министра Жозефа, теперь он отвечает за страну. Об этом сообщает AFP.

Жители Гаити называли Жовенеля Моиза «ставленником Вашингтона» и обвиняли в коррупции и высокой инфляции. Во время одного из митингов в Гаити протестующие сожгли американский флаг и проскандировали: «Долой американцев» и «Да здравствует Путин!». В акции участвовали примерно 200 человек. Они требовали отставки Моиза и просили помощи у России, Китая и Венесуэлы.

Постоянные протесты проходили в Гаити с момента победы Моиза на выборах 2016 года. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.