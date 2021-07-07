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Новости
Артём Мазанов

Пользователи «Госуслуг» пожаловались на ошибочные сертификаты о перенесённом Covid-19. Такие же пришли переболевшим Статьи редакции

В письме предлагается посмотреть сертификат об иммунизации, но на сайте его нет.

16 16 комментариев
3043 просмотров
Скриншот TJ

«Госуслуги» прислали редактору TJ уведомление о присвоении QR-кода и сертификата об иммунизации после перенесённого Covid-19, который действует полгода. В блоке письма, где должны быть сведения о медицинской организации и дате выздоровления, никаких данных нет.

Вы переболели COVID-19, и теперь у вас есть сертификат об иммунизации — он электронный и действует полгода. QR-код позволяет легко и быстро подтвердить, что вы болели коронавирусом.

текст письма

По ссылке из письма открывается страница на которой указано, что «данные о перенесённом заболевании не найдены». Там можно лишь записаться на прививку.

Скриншот TJ

Редактор TJ не болел Covid-19 и не обращался в медицинские организации с симптомами заболевания: у него пройден курс вакцинации в начале 2021 года. Другие данные на сайт госуслуг не загружались.

Скриншот TJ

Такое же письмо пришло отцу другого редактора TJ, который переболел коронавирусом в апреле 2020 года.

Такие же жалобы появились и в твиттере. Пользователь госуслуг, который переболел коронавирусом в ноябре 2020 года, тоже получил сертификат только 7 июля. Поддержка сервиса говорит, что «уведомление отправлено со стороны Минздрава».

Госуслуги @EPGU
@VladosAleshin Добрый день. Уведомление отправлено со стороны Минздрава. К сожалению, только сейчас от них поступила эта информация. Приносим извинения за доставленные неудобства.
kovalevsky @13cmdoada
госуслуги прислали письмо, что я переболел ковидом и могу получить сертификат. но 1 я не болел 2 ссылка на сертификат пустая. зато в статистику вошёл короче
Дмитрий Соколов @dsapsan
Госуслуги опять чудят https://t.co/1bcykoe5yC
сириновый чизкейк @adorkyeon
Госуслуги, вам плохо или да https://t.co/w0XCeNgdrS
Питон 🐍 Антон @PythonAnton
Как получить qr код?
Сходите к неврологу в 2019 году.

Кстати Линк и правда ведёт на госуслуги.
Отправлен тоже с госуслуг. https://t.co/TXH7lG4K3R
🤍 @anneteissues
я болела короной и даже не знала?? ок https://t.co/dlzqhAw3t0

Тем, кто переболел коронавирусом, в письме прислали дату выздоровления.

DmB @DmB_Ekb
Госуслуги подкинули свежей просрочки ) https://t.co/VmQ8PC2gg7
Василий Алибабаевич Невский @V_Rexther
@karin_karin_b @dimitrykorn Я болел в сентябре, в итоге мне пришел сертификат. Я не знаю как это у них работает. https://t.co/P32fnItgGX
На ком скрипит хорват? @Pavinez
На почту прилетела радостная инфа: "Вы переболели COVID-19, и теперь у вас есть сертификат об иммунизации". Перехожу по ссылке, а там как всегда чекистский йух: "Данные о перенесённом заболевании не найдены" https://t.co/CujzkWTx1c
Голубев Сергей ☭ @PolitbotSurgut
Госуслуги сегодня прислали электронный сертификат, подтверждающий, что в марте я переболел коронавирусом.. Сертификат действует шесть месяцев.. Для чего он нужен? https://t.co/Bv8COENVom
SakhaDay
Еще один якутянин узнал, что он переболел коронавирусом.

Gavril Skriabin

Я и не знал, что переболел коронавирусом! Несколько раз запрашивал результаты - каждый раз говорили, что у меня всё в порядке! И вот спустя 8 месяцев пишут что болел... Да уж... А я вот уже 2 этапа вакц...
Еще один якутянин узнал, что он переболел коронавирусом.

Gavril Skriabin

Я и не знал, что переболел коронавирусом! Несколько раз запрашивал результаты - каждый раз говорили, что у меня всё в порядке! И вот спустя 8 месяцев пишут что болел... Да уж... А я вот уже 2 этапа вакцинации прошёл. @facebook

#новости #covid19

16 16 комментариев
8
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HL3 confirmed

6

Редактор TJ не болел Covid-19 и не обращался в медицинские организации с симптомами заболевания

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Олег Матвеенко

3

Я у мамы емейл-маркетолог. Умею и работаю с сегментами!

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Участковый кофе

3

Мне тоже вчера пришёл. Самое интересное, что дата заболевания указанная в сертификате соответствует дню, в который я тест сдавал в районной поликлинике, на который мне не дали результата и который не выгрузили на госуслуги.

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Andrew Muralov

2

Вам как переболевшему ковидом положена выплата о государства в 87440 рублей. Для получения выплаты введите данные своей карты на сайте госуслуг gosuslugl.ru

Ответить

Р О Б А Т

1

Но... Я не болел...
БОЛЕЛ, БЛЯДЬ! 

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No Charge

1

Скажу больше, на госуслугах появляются даже сертификаты о прививке, которую человек не делал. я просто не могу понять, как это возможно

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Владислав Недзвецкий

No
0

Наделают прививок по-пьяни, потом не помнят кому в жопу давали даже

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Тёма Смольянинов

0

Мне тоже пришло напоминание, что я болел более полугода. В итоге-то, с этим сертификатом что делать можно?

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Максим Шпилёв

Тёма
1

полгода болел?

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Тёма Смольянинов

Максим
1

Полгода назад*
Спасибо, что заметил, это важно

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Anton Gostev

0

Блин, жаль, что мне не пришло, так и не могу ходить в рестораны

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Олег Матвеенко

Anton
0

ты бы и не смог, так как ссылка бы не сработала.

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Anton Gostev

Олег
1

Ладно, тогда не буду завидовать.

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Andrew Muralov

Anton
–1

Перезжай в Токсово, там можно. 

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Groosha

0

Самое забавное, что мне пришло такое письмо и QR-код был валидный. А через несколько часов стал недействительным. При этом болел больше 8 месяцев назад.
Проверял оба раза просто: через обычный QRCode-сканер на телефоне просканировал QR, тот кинул на Госуслуги. Вечером повторил.

Первый раз была табличка "QR-код действителен" и период действия в полгода.

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Scentedcreatorfan

0

Абсолютно всратая система, работающая как будто на миллионе костылей. И этот сайт - лицо страны по сути.
Я переболел ковидом: 18 числа взяли тест - положительный, есть были и есть симптомы, 30 июня врачу (не мне, ну еще бы, блять) пришел отрицательный тест, 2 июля закрыт больничный, все документы подтверждены и в полном порядке. Никаких сведений о тесте, никаких сертификатов переболевшего нет. Сегодня уже седьмое число.

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