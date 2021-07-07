Пользователи «Госуслуг» пожаловались на ошибочные сертификаты о перенесённом Covid-19. Такие же пришли переболевшим Статьи редакции
В письме предлагается посмотреть сертификат об иммунизации, но на сайте его нет.
«Госуслуги» прислали редактору TJ уведомление о присвоении QR-кода и сертификата об иммунизации после перенесённого Covid-19, который действует полгода. В блоке письма, где должны быть сведения о медицинской организации и дате выздоровления, никаких данных нет.
По ссылке из письма открывается страница на которой указано, что «данные о перенесённом заболевании не найдены». Там можно лишь записаться на прививку.
Редактор TJ не болел Covid-19 и не обращался в медицинские организации с симптомами заболевания: у него пройден курс вакцинации в начале 2021 года. Другие данные на сайт госуслуг не загружались.
Такое же письмо пришло отцу другого редактора TJ, который переболел коронавирусом в апреле 2020 года.
Такие же жалобы появились и в твиттере. Пользователь госуслуг, который переболел коронавирусом в ноябре 2020 года, тоже получил сертификат только 7 июля. Поддержка сервиса говорит, что «уведомление отправлено со стороны Минздрава».
Тем, кто переболел коронавирусом, в письме прислали дату выздоровления.
Редактор TJ не болел Covid-19 и не обращался в медицинские организации с симптомами заболевания
Вам как переболевшему ковидом положена выплата о государства в 87440 рублей. Для получения выплаты введите данные своей карты на сайте госуслуг gosuslugl.ru
Скажу больше, на госуслугах появляются даже сертификаты о прививке, которую человек не делал. я просто не могу понять, как это возможно
Наделают прививок по-пьяни, потом не помнят кому в жопу давали даже
Мне тоже пришло напоминание, что я болел более полугода. В итоге-то, с этим сертификатом что делать можно?
полгода болел?
Блин, жаль, что мне не пришло, так и не могу ходить в рестораны
ты бы и не смог, так как ссылка бы не сработала.
Самое забавное, что мне пришло такое письмо и QR-код был валидный. А через несколько часов стал недействительным. При этом болел больше 8 месяцев назад.
Проверял оба раза просто: через обычный QRCode-сканер на телефоне просканировал QR, тот кинул на Госуслуги. Вечером повторил.
Первый раз была табличка "QR-код действителен" и период действия в полгода.
Абсолютно всратая система, работающая как будто на миллионе костылей. И этот сайт - лицо страны по сути.
Я переболел ковидом: 18 числа взяли тест - положительный, есть были и есть симптомы, 30 июня врачу (не мне, ну еще бы, блять) пришел отрицательный тест, 2 июля закрыт больничный, все документы подтверждены и в полном порядке. Никаких сведений о тесте, никаких сертификатов переболевшего нет. Сегодня уже седьмое число.