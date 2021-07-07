В письме предлагается посмотреть сертификат об иммунизации, но на сайте его нет.

3043 просмотров

Скриншот TJ

«Госуслуги» прислали редактору TJ уведомление о присвоении QR-кода и сертификата об иммунизации после перенесённого Covid-19, который действует полгода. В блоке письма, где должны быть сведения о медицинской организации и дате выздоровления, никаких данных нет.

Вы переболели COVID-19, и теперь у вас есть сертификат об иммунизации — он электронный и действует полгода. QR-код позволяет легко и быстро подтвердить, что вы болели коронавирусом. текст письма

По ссылке из письма открывается страница на которой указано, что «данные о перенесённом заболевании не найдены». Там можно лишь записаться на прививку.

Скриншот TJ

Редактор TJ не болел Covid-19 и не обращался в медицинские организации с симптомами заболевания: у него пройден курс вакцинации в начале 2021 года. Другие данные на сайт госуслуг не загружались.

Скриншот TJ

Такое же письмо пришло отцу другого редактора TJ, который переболел коронавирусом в апреле 2020 года.

Такие же жалобы появились и в твиттере. Пользователь госуслуг, который переболел коронавирусом в ноябре 2020 года, тоже получил сертификат только 7 июля. Поддержка сервиса говорит, что «уведомление отправлено со стороны Минздрава».

Госуслуги @EPGU @VladosAleshin Добрый день. Уведомление отправлено со стороны Минздрава. К сожалению, только сейчас от них поступила эта информация. Приносим извинения за доставленные неудобства.

kovalevsky @13cmdoada госуслуги прислали письмо, что я переболел ковидом и могу получить сертификат. но 1 я не болел 2 ссылка на сертификат пустая. зато в статистику вошёл короче

Питон 🐍 Антон @PythonAnton

Сходите к неврологу в 2019 году.



Кстати Линк и правда ведёт на госуслуги.

Отправлен тоже с госуслуг. Как получить qr код?Сходите к неврологу в 2019 году.Кстати Линк и правда ведёт на госуслуги.Отправлен тоже с госуслуг. https://t.co/TXH7lG4K3R [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2936bfaa-10b5-5b6f-b0d3-fa9f91f0b22b\/","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/938b771a-8bb9-5a84-8197-701aafd5faec\/","width":1080,"height":1920}}}]

Тем, кто переболел коронавирусом, в письме прислали дату выздоровления.

На ком скрипит хорват? @Pavinez На почту прилетела радостная инфа: "Вы переболели COVID-19, и теперь у вас есть сертификат об иммунизации". Перехожу по ссылке, а там как всегда чекистский йух: "Данные о перенесённом заболевании не найдены" https://t.co/CujzkWTx1c [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6dae84c-c821-5517-846d-8ba7a10484c6\/","width":1014,"height":751}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8627b53-c08b-547d-b78e-2640135bb9b3\/","width":1436,"height":363}}}]