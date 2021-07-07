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Новости
Ольга Щербинина

В Мексике дом наркобарона Эль Чапо разыграют в лотерею Статьи редакции

Всего власти разыграют 22 объекта, а полученные деньги отправят на покупку вакцины от Covid-19.

22 22 комментария
1371 просмотров
Задержание Эль Чапо в 2014 году Фото AFP

Власти Мексики разыграют дом, из которого наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, сбежал в 2014 году. Здание находится в Кулиакане, штат Синалоа, пишет Би-би-си.

Недвижимость с двумя спальнями стоит около 184 тысяч долларов. Дом разыграют 15 сентября, за день до Дня независи Мексики.

EL PAÍS México @elpaismexico
📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo

El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo

🖋@ellenreina
🔗 https://bit.ly/3hi7Y6u
HILO [1/7] https://t.co/DGTUwU48Ue

Гусмана, сбежавшего из тюрьмы строгого режима в 2001 году, нашли в 2014 году — тогда наркобарону удалось скрыться через туннель, соединённый с ливневой канализацией. Через несколько дней Эль Чапо задержали. В 2015 году он снова сбежал из тюрьмы, но через полгода его снова поймали.

Гусман был одним из крупнейших торговцев наркотиками и в 2009 году вошёл в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили в миллиард долларов.

В июле 2019 года Эль Чапо приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что Гусман ответственен за контрабанду кокаина и других наркотиков в течение 25 лет. Также сообщается, что его картель пытал и убивал тех, кто мешал наркобизнесу.

В розыгрыше также будет участвовать особняк бывшего лидера картеля Хуареса Амадо Каррильо. Его оценивают примерно в 3,8 миллиона долларов. Всего мексиканские власти разыграют 22 объекта на общую сумму 12,5 миллиона долларов. Полученные деньги пойдут на покупку вакцин от коронавируса.

#новости #мексика

22 22 комментария
7
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мЕдь

17

Жду. Куплю билетик.

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Миша Копейкин

мЕдь
1

Это же апарт-отель. Ты в любой момент можешь снять там номер.

Ответить

мЕдь

Миша
4

Ты погоди, вот выиграю и решу что там.

Ответить

Kolyann Tigin

Миша
1

Кстати, почему журналисты не троллят Ротенберга (или кто там сказал, что это его) вопросами "Когда откроется тот самый апарт-отель?"

Ответить

Alex Blake

Kolyann
1

Как будто Ротенберг дает интервью независимым журналистам

Ответить

мЕдь

Kolyann
0

Ты про Киселёва или Соловьёва?

Ответить

Nagibator RusPro

Kolyann
0

Пизда тебе, аккредитация ебаная

Ответить

Александр Багно

мЕдь
1

Ахметовский?

Ответить

Eugene

Александр
2

Дедовский 

Ответить

Кремлевский кавалер

7

«Новый наркобарон сразу получит дом с тоннелем для бегства» – власти 

Ответить

умный человек

Кремлевский
4

тоннель подсоединили к местному отделению

Ответить

NiemandDa

умный
0

И в случае нападения конкурирующего картеля правоохранительные органы обеспечат безопасность 

Ответить

ggg123

3

Главное чтобы победитель не пожалел потом что участвовал

Ответить

alexferman

3

Интересно, Эль Чапо успел загадать желание? Он на фотке между двух Марин

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Madegghead

alexferman
0

сразу видно, в Казахстане отличная языковая школа и каждый житель знает 5 иностранных языков.

Ответить

Людмилочка

–6

Вот это кому-то повезёт!!!! Я бы с удовольствием выиграла такой "домик"... Мы бы посадили там немного картошки, пару кабачков, огурчики и помидорчики.... А вечерами я бы выходила на терассу... пила вино...и танцевала нагишом!!!!!!!!!!!!

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Ипполит Воробьянинов

Людмилочка
2

Скорочтение опять подвело:

А вечерами я бы выходила на трассу... пила вино...и танцевала нагишом!!!!!!!!!!!!

Ответить

Р О Б А Т

0

Эль Чак-Чако

Ответить

Коровка говорит мууу

0

это для жителей Подмосковья лотерея которая?

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Закомплексованная Душа

0

Через несколько дней Эль Чало

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Ragnar Lodbrok

0

Самый опасный розыгрыш, что я видел в своей жизни. Тут даже тачка патруль с дежурством у дома 24/7 не спасёт. 

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Alex Blake

0

 Хоакин Гусман Лоэра получил прозвище Эль Чапо, что с испанского означает "Коротышка" за свой сравнительно небольшой рост (168 см).

Опять не тот коротышка

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