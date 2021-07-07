Всего власти разыграют 22 объекта, а полученные деньги отправят на покупку вакцины от Covid-19.

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Задержание Эль Чапо в 2014 году Фото AFP

Власти Мексики разыграют дом, из которого наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, сбежал в 2014 году. Здание находится в Кулиакане, штат Синалоа, пишет Би-би-си.

Недвижимость с двумя спальнями стоит около 184 тысяч долларов. Дом разыграют 15 сентября, за день до Дня независи Мексики.

EL PAÍS México @elpaismexico



El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo



🖋@ellenreina

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HILO [1/7] 📌La lotería de la casa de la que se fugó El ChapoEl 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado CarilloHILO [1/7] https://t.co/DGTUwU48Ue

Гусмана, сбежавшего из тюрьмы строгого режима в 2001 году, нашли в 2014 году — тогда наркобарону удалось скрыться через туннель, соединённый с ливневой канализацией. Через несколько дней Эль Чапо задержали. В 2015 году он снова сбежал из тюрьмы, но через полгода его снова поймали.

Гусман был одним из крупнейших торговцев наркотиками и в 2009 году вошёл в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили в миллиард долларов.

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В июле 2019 года Эль Чапо приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что Гусман ответственен за контрабанду кокаина и других наркотиков в течение 25 лет. Также сообщается, что его картель пытал и убивал тех, кто мешал наркобизнесу.