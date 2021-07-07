В Мексике дом наркобарона Эль Чапо разыграют в лотерею Статьи редакции
Всего власти разыграют 22 объекта, а полученные деньги отправят на покупку вакцины от Covid-19.
Власти Мексики разыграют дом, из которого наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, сбежал в 2014 году. Здание находится в Кулиакане, штат Синалоа, пишет Би-би-си.
Недвижимость с двумя спальнями стоит около 184 тысяч долларов. Дом разыграют 15 сентября, за день до Дня независи Мексики.
Гусмана, сбежавшего из тюрьмы строгого режима в 2001 году, нашли в 2014 году — тогда наркобарону удалось скрыться через туннель, соединённый с ливневой канализацией. Через несколько дней Эль Чапо задержали. В 2015 году он снова сбежал из тюрьмы, но через полгода его снова поймали.
Гусман был одним из крупнейших торговцев наркотиками и в 2009 году вошёл в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили в миллиард долларов.
В июле 2019 года Эль Чапо приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что Гусман ответственен за контрабанду кокаина и других наркотиков в течение 25 лет. Также сообщается, что его картель пытал и убивал тех, кто мешал наркобизнесу.
В розыгрыше также будет участвовать особняк бывшего лидера картеля Хуареса Амадо Каррильо. Его оценивают примерно в 3,8 миллиона долларов. Всего мексиканские власти разыграют 22 объекта на общую сумму 12,5 миллиона долларов. Полученные деньги пойдут на покупку вакцин от коронавируса.
Жду. Куплю билетик.
Это же апарт-отель. Ты в любой момент можешь снять там номер.
Кстати, почему журналисты не троллят Ротенберга (или кто там сказал, что это его) вопросами "Когда откроется тот самый апарт-отель?"
Ахметовский?
тоннель подсоединили к местному отделению
Интересно, Эль Чапо успел загадать желание? Он на фотке между двух Марин
сразу видно, в Казахстане отличная языковая школа и каждый житель знает 5 иностранных языков.
Вот это кому-то повезёт!!!! Я бы с удовольствием выиграла такой "домик"... Мы бы посадили там немного картошки, пару кабачков, огурчики и помидорчики.... А вечерами я бы выходила на терассу... пила вино...и танцевала нагишом!!!!!!!!!!!!
Скорочтение опять подвело:
А вечерами я бы выходила на трассу... пила вино...и танцевала нагишом!!!!!!!!!!!!
Самый опасный розыгрыш, что я видел в своей жизни. Тут даже тачка патруль с дежурством у дома 24/7 не спасёт.
Хоакин Гусман Лоэра получил прозвище Эль Чапо, что с испанского означает "Коротышка" за свой сравнительно небольшой рост (168 см).
Опять не тот коротышка