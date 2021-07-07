МВД: сотрудница калининградской поликлиники продавала сертификаты о прививке и выливала вакцину в раковину Статьи редакции
По данным МВД, за сертификаты администратор требовала от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей.
Старшего администратора поликлиники задержали по делу об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ). Об этом сообщает МВД.
По данным МВД, услугами администратора воспользовались более 20 человек. «Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию», — заявили в ведомстве.
Сама подозреваемая рассказала, что оказывала «неофициальные услуги»: «Проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы». По её словам, в медучреждении использовали «Спутник Лайт».
Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что таким медикам не место в системе здравоохранения региона.
15 июня Baza рассказала, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19: покупателей таких документов заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.
По данным МВД, в Москве с начало 2021 года возбудили 49 уголовных дел о подделке документов, связанных с Covid-19.
Геологический кран
Эту проблему генерируют не эти люди которых ты призываешь наказывать, а империя лжи в которой страшнее поставиться официально признанной вакциной чем заболеть
Это не отменяет вину людей, продающих сертификаты, так что необходимость их наказывать существует. То, что виноват кто-то кроме них, не снимает с них вину. Виноватым не обязательно должен быть 1.
Геологический
Существует да, как и тот факт, что благодаря этой борьбе главную причину этих проблем можно вынести на периферию общественного мнения.
Так ты говори о главной проблеме, но не снимай ответственность с продающих сертификаты. Формулируй предложение в виде "Это не единственные виноватые. Есть ещё вот эти виноватые"
Участковый кофе
Путин виноват!!!
Опять ваша радикализация, Алексей
Пойду молоко бить
Давать им по максимуму самых убедительных аргументов и тезисов не заниматься больше подобными делами!!
Единый Мика
Так это и странно выражение, Никита, как будто в других регионах-странах таким медикам рады
Система канализации Калининграда - зона, свободная от COVID-19
Цивилизованный мир: бегает за вакциной
Россияне: выливают вакцину в раковину
Ой да как вы надоели уже, а. Если бы я не знал, как там (точнее тут) дела обстоят, я бы тоже верил в эльфийский запад, где все колются. Никакой конспирологии, вот вам рупор британской прогрессивной общественности
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/fake-covid-vaccine-and-test-certificate-market-is-growing-researchers-say
https://www.nbcnews.com/news/us-news/wisconsin-hospital-employee-fired-after-intentionally-destroying-500-doses-covid-n1252605
побольше бы таких новостей, чтобы стало ссано медработникам заниматься такой хуитой.
Это же так просто. Записаться в подобные клиники нет никаких проблем. Вот же, только руку протяни и будет менту палка. Устроили бы целый рейд в разных городах
Можно ещё расстреливать начать, с доносами и тройками, вот заебись тогда будет. Нет бы задаться вопросом почему вдруг платить немалые деньги за то, чтобы не делать укол, стало такой популярной услугой
нахуя ты передергиваешь? Человек совершает преступление, за которое должен понести соответствующее наказание (спиздил вакцину). Какие блядь расстрелы, о чем ты?
То есть, государство хочет колоть людей против их воли, люди пытаются откупаются от этого, а в итоге виноват врач, который пиздит вакцину?
Какие блядь расстрелы, о чем ты?
У тебя решением этой проблемы является силой заставить людей делать то, чего они делать не хотят
Начните платить медикам нормально может?
Само собой надо, но закидайте в меня ссаными тряпками я уверен что это не поможет. У нас дохуя госслужащих, чиновников, депутатов и прочих уебков которым сколько не плати, они все равно будут еще пиздить деньги если им представится такая возможность.
я к тому, что тут одним только пряником не справиться
Тоже по статье пойдёшь
Бесконечный кавалер
Я сам тебя по статье пущу
А если 3 с половиной тыщи?
Вот же сучка, а
Бесконечный кавалер
Не завидуй
А?
блакааа
У нас в Егорьевске тоже больницу накрыли
Черепашки и сплинтер мутировали ещё больше