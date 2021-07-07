По данным МВД, за сертификаты администратор требовала от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей.

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Старшего администратора поликлиники задержали по делу об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ). Об этом сообщает МВД.

По данным МВД, услугами администратора воспользовались более 20 человек. «Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию», — заявили в ведомстве.

Сама подозреваемая рассказала, что оказывала «неофициальные услуги»: «Проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы». По её словам, в медучреждении использовали «Спутник Лайт».

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что таким медикам не место в системе здравоохранения региона.

15 июня Baza рассказала, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19: покупателей таких документов заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.