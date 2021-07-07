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Новости
Артём Мазанов

МВД: сотрудница калининградской поликлиники продавала сертификаты о прививке и выливала вакцину в раковину Статьи редакции

По данным МВД, за сертификаты администратор требовала от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей.

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Старшего администратора поликлиники задержали по делу об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ). Об этом сообщает МВД.

По данным МВД, услугами администратора воспользовались более 20 человек. «Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию», — заявили в ведомстве.

Сама подозреваемая рассказала, что оказывала «неофициальные услуги»: «Проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы». По её словам, в медучреждении использовали «Спутник Лайт».

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что таким медикам не место в системе здравоохранения региона.

15 июня Baza рассказала, что в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19: покупателей таких документов заносят в официальные базы, что искажает статистику темпов вакцинации в стране.

По данным МВД, в Москве с начало 2021 года возбудили 49 уголовных дел о подделке документов, связанных с Covid-19.

#новости #вакцинаотcovid19

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10
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Участковый кофе

22

По-хорошему, подобные дела надо показательными начать делать и всем причастным по максималке давать, что бы меньше желающих было подобными вещами заниматься

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Геологический кран

Участковый
11

Эту проблему генерируют не эти люди которых ты призываешь наказывать, а империя лжи в которой страшнее поставиться официально признанной вакциной чем заболеть

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Миша Копейкин

Геологический
2

Это не отменяет вину людей, продающих сертификаты, так что необходимость их наказывать существует. То, что виноват кто-то кроме них, не снимает с них вину. Виноватым не обязательно должен быть 1. 

Ответить

Геологический

Миша
0

Существует да, как и тот факт, что благодаря этой борьбе главную причину этих проблем можно вынести на периферию общественного мнения.

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Миша Копейкин

Геологи…
0

Так ты говори о главной проблеме, но не снимай ответственность с продающих сертификаты. Формулируй предложение в виде "Это не единственные виноватые. Есть ещё вот эти виноватые"

Ответить

Участковый кофе

Геологический
0

Путин виноват!!!

Ответить

Геологический

Участко…
0

Получается так)

Ответить

AttentiveMilk

Участковый
2

Опять ваша радикализация, Алексей

Ответить

Участковый кофе

AttentiveMilk
0

Пойду молоко бить

Ответить

AttentiveMilk

Участко…
2

Опять ваша радикализация, Алексей

Ответить

Участковый кофе

Участко…
1

*пить

Ответить

Участковый кофе

AttentiveMilk
–2

Давать им по максимуму самых убедительных аргументов и тезисов не заниматься больше подобными делами!!

Ответить

Единый Мика

12

таким медикам не место в системе здравоохранения региона

региона

Таким людям в принципе не место в медицине

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Neketa Fo

Единый
4

Руководитель пресс-службы областного правительства

ясен хуй нигде не место, но мужик говорит про регион в котором работает, поэтому так и построил предложение 

Ответить

Единый Мика

Neketa
1

Так это и странно выражение, Никита, как будто в других регионах-странах таким медикам рады

Ответить

Андрей Николаев

Единый
2

Субординация

Ответить

Геологический кран

Единый
1

У нас почти всем медработникам там не место

Ответить

Павел Родионов

9

Система канализации Калининграда - зона, свободная от COVID-19

Ответить

Максим Шпилёв

Павел
3

Черепашки-ниндзя привились

Ответить

Kult Morkovki

4

Цивилизованный мир: бегает за вакциной
Россияне: выливают вакцину в раковину

Ответить

АТВ

Kult
10

Ой да как вы надоели уже, а. Если бы я не знал, как там (точнее тут) дела обстоят, я бы тоже верил в эльфийский запад, где все колются. Никакой конспирологии, вот вам рупор британской прогрессивной общественности

https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/fake-covid-vaccine-and-test-certificate-market-is-growing-researchers-say

Fake Covid vaccine and test certificate market…
More than 1,200 vendors operating in the UK and worldwide, offering false documents for as little…
www.theguardian.com
Ответить

Максим Шпилёв

Kult
1

Цивилизованный мир: бегает за вакциной

Это где?

Ответить

Eugard

Kult
0

Цивилизованный мир не бегает за спутником.
Наиболее эффективны пфайзер и модерна, в странах с преобладанием вакцинации ими корона почти побеждена.
Это чистая статистика, ничего личного. Путин уколол что-то их этих двух.
Слава России!

Ответить

Miguel

Kult
0

https://www.nbcnews.com/news/us-news/wisconsin-hospital-employee-fired-after-intentionally-destroying-500-doses-covid-n1252605

Hundreds of Covid vaccine doses 'intentionally…
"We continue to believe that vaccination is our way out of the pandemic. We are more than…
www.nbcnews.com
Ответить

Роман Новиков

Kult
–3

Европе ещё свой хуй от наших слюней вытирать

Ответить

Грамотный хот-дог

–11

ну организация-производитель "вакцины" денежку всё равно получила, а это основная цель кампании

Ответить

AttentiveMilk

Грамотный
17

Ой блять...

Ответить

Neketa Fo

–1

побольше бы таких новостей, чтобы стало ссано медработникам заниматься такой хуитой. 

Это же так просто. Записаться в подобные клиники нет никаких проблем. Вот же, только руку протяни и будет менту палка. Устроили бы целый рейд в разных городах 

Ответить

Distortion

Neketa
5

Можно ещё расстреливать начать, с доносами и тройками, вот заебись тогда будет. Нет бы задаться вопросом почему вдруг платить немалые деньги за то, чтобы не делать укол, стало такой популярной услугой

Ответить

Neketa Fo

Distortion
3

нахуя ты передергиваешь? Человек совершает преступление, за которое должен понести соответствующее наказание (спиздил вакцину). Какие блядь расстрелы, о чем ты? 

Ответить

Роман Новиков

Neketa
1

Не мешай фантазировать 

Ответить

Distortion

Neketa
1

То есть, государство хочет колоть людей против их воли, люди пытаются откупаются от этого, а в итоге виноват врач, который пиздит вакцину? 
Какие блядь расстрелы, о чем ты? 

У тебя решением этой проблемы является силой заставить людей делать то, чего они делать не хотят

Ответить

Pavel Vakhrushev

2

Начните платить медикам нормально может?

Ответить

Neketa Fo

Pavel
2

Само собой надо, но закидайте в меня ссаными тряпками я уверен что это не поможет. У нас дохуя госслужащих, чиновников, депутатов и прочих уебков которым сколько не плати, они все равно будут еще пиздить деньги если им представится такая возможность.

я к тому, что тут одним только пряником не справиться 

Ответить

Бесконечный кавалер

–1

Молодчина!!

Ответить

AttentiveMilk

Бесконечный
2

Тоже по статье пойдёшь

Ответить

Бесконечный кавалер

AttentiveMilk
1

Я сам тебя по статье пущу

Ответить

AttentiveMilk

Бесконе…
2

А если 3 с половиной тыщи?

Ответить

Роман Новиков

Attenti…
0

Цена лонгрида на ТЖ

Ответить

Роман Новиков

–1

Вот же сучка, а

Ответить

Бесконечный кавалер

Роман
3

Не завидуй

Ответить

Роман Новиков

Бесконечный
0

А?

Ответить

AttentiveMilk

Роман
0

блакааа

Ответить

Роман Новиков

Attenti…
1

счастливые вы, наверняка, облака

Ответить

Бесконечный

Роман
0

Не твоя степсистер вот ты и бесишся

Ответить

TROODON

0

СЛАВА ЖАДНОСТИ КАПИТАЛИЗМА!

Ответить

Максим Шпилёв

0

У нас в Егорьевске тоже больницу накрыли

Ответить

Роман Новиков

Максим
0

Лоскутным одеялом, где каждая дырочка — это звёздочка?

Ответить

Р О Б А Т

0

Черепашки и сплинтер мутировали ещё больше

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Роман Новиков

Р
0
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