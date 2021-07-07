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Sasha Shambilova

Минздрав Аргентины: среди 7 миллионов вакцинированных «Спутником V» выявили менее 0,1% тяжёлых побочных эффектов Статьи редакции

Всего побочных эффектов от российской вакцины — 0,5%.

Фото из твиттера Juan Carlos Kopriva

Минздрав Аргентины опубликовал отчёт по побочным эффектам от вакцин. Сейчас в стране применяют три препарата: «Спутник V», Covishield от AstraZeneca и Sinopharm. При этом больше половины из всех жителей вакцинировали российской вакциной — число доз практически достигло семи миллионов, что делает данные аргентинских властей самым большим доступным для открытого изучения исследованием.

  • Из 12,8 миллионов вакцинированных жителей Аргентины почти семь получили дозу «Спутника V». Данные отчёта собирались до 2 июня 2021 года.
  • Всего зарегистрировали около 38 тысяч побочных эффектов от российской вакцины. В процентном соотношении это 0,5% от общего числа инъекций. Чаще всего среди них — головная боль, температура, слабость и воспаление на месте укола.
  • В Аргентине признали тяжёлыми побочными эффектами 307 случаев. Из них 194 (0,002% от общего число инъекций) пришлось на «Спутник V»; 71 из 2,3 миллионов привитых — на Covishield; 42 из 3,5 миллионов — на Sinopharm.
  • Пяти случаям тяжёлых побочных эффектов присвоили «неопределённый» статус. Их связь с вакцинацией напрямую не доказана. Среди них — по два случая синдрома Гийена-Барре и тромбоцитопении (снижения уровня тромбоцитов в крови), а также один случай патологии сердечно-сосудистой системы — перикардита.
  • Вероятно, в отчёте идёт речь о первом компоненте «Спутника V». По данным Our World in Data, на 2 июня из 9,92 миллионов вакцинированных только 2,88 пришли двумя компонентами. Это связано с задержками поставок из России.
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tjournal.ru

#новости #аргентина #covid19 #вакцинация

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Максим Шпилёв

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зарегистрировали около 38 тысяч побочных эффектов от российской вакцины

Антиваксеры +1

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Владимир Филатов

Максим
1

некоторые эффекты как боль в месте укола и гриппоподобное состояние я бы не называл побочными, потому что так вырабатываются антитела 

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Банальный ящик

2

Чаще всего среди них — головная боль, температура, слабость и воспаление на месте укола.

Как и в большинстве случаев когда тебе вводят вакцину. Я когда чипировался (не от короны) мне говорили что нужно минут 15 посидеть в больнице а то могу сознание потерять, но потом пиздуй куда хочешь хоть бухай хоть работай

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Kir Kirsky

Банальный
0

Тебе не могли сказать что можешь бухать. Это три дня противопоказано инструкцией.

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Владимир Филатов

Банальный
0

я тоже не называл бы это побочкой - после первой дозы модерны около недели вечером не очень себя чувствовал (как во время ковида), после второй - сутки где-то держалась температура 38, хотя состояние было не очень плохим 

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Владимир Филатов

0

У sinopharm лучше показатели, чем у этих двух 

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Kir Kirsky

Владимир
1

И хуже защита

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Владимир Филатов

Kir
1

ну что ж 

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Миша Копейкин

0

 выявили менее 0,1% тяжёлых побочных эффектов

Как ловко можно изменить восприятие информации, изменяя формулировку:
 выявили аж почти 0,1% тяжёлых побочных эффектов

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TROODON

Миша
0

 140000000 * .01 – это полтора миллиона человек с побочками, если вакцинировать всю Россию.

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Р О Б А Т

0

Аргентина-ковидка: пять ноль

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WhiteTestarossa

0
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