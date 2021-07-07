Минздрав Аргентины опубликовал отчёт по побочным эффектам от вакцин. Сейчас в стране применяют три препарата: «Спутник V», Covishield от AstraZeneca и Sinopharm. При этом больше половины из всех жителей вакцинировали российской вакциной — число доз практически достигло семи миллионов, что делает данные аргентинских властей самым большим доступным для открытого изучения исследованием.