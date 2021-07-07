Она записала ролик после того, как мусульманин назвал её «грязной лесбиянкой».

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Мила в суде Фото AFP

Подсудимых признали виновными в отправке оскорбительных сообщений. Им назначили условные сроки — от четырёх до шести месяцев, сообщает «Би-би-си».

Девушке по имени Мила было 16 лет, когда её ролик в инстаграме стал вирусным. Сначала она провела трансляцию, в которой рассказала о своих сексуальных предпочтениях. Во время эфира один из пользователей — молодой мусульманин — обозвал её «грязной лесбиянкой».

В ответ девушка опубликовала видео, в котором назвала ислам «религией ненависти». С тех пор она получила «100 тысяч» оскорбительных сообщений, сказал её адвокат. Милу, которой сейчас 18, поместили под круглосуточную охрану полиции. Ей также пришлось бросить школу.

Её история стала причиной для дискуссии о свободе слова и богохульстве, а также о защите школьников от онлайн-издевательств. В интернете распространились хэштеги #JeSuisMila («Я — Мила») и #JeNeSuisPasMila («Я — не Мила»).

В начале июня десять мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов Франции предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге. Некоторых из них обвинили в угрозах убийством. Дело против одного обвиняемого прекратили из-за отсутствия доказательств, другого отпустили из-за несоблюдения требуемых следственных процедур.

Остальным 11 подсудимым вынесли условные приговоры. Некоторым также придется заплатить 1,5 тысячи евро в качестве возмещения ущерба подростку, а также тысячу евро за её судебные издержки.

В отношении самой девушки также провели расследование — чтобы выяснить, нет ли в её словах признаков разжигания ненависти. В итоге власти пришли к выводу, что Мила высказала своё личное мнение о религии и не оскорбила никого лично.