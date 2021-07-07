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Новости
Ольга Щербинина

Во Франции 11 человек приговорили к условным срокам за кибербуллинг — они угрожали девушке, раскритиковавшей ислам Статьи редакции

Она записала ролик после того, как мусульманин назвал её «грязной лесбиянкой».

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471 просмотров
Мила в суде Фото AFP

Подсудимых признали виновными в отправке оскорбительных сообщений. Им назначили условные сроки — от четырёх до шести месяцев, сообщает «Би-би-си».

Девушке по имени Мила было 16 лет, когда её ролик в инстаграме стал вирусным. Сначала она провела трансляцию, в которой рассказала о своих сексуальных предпочтениях. Во время эфира один из пользователей — молодой мусульманин — обозвал её «грязной лесбиянкой».

В ответ девушка опубликовала видео, в котором назвала ислам «религией ненависти». С тех пор она получила «100 тысяч» оскорбительных сообщений, сказал её адвокат. Милу, которой сейчас 18, поместили под круглосуточную охрану полиции. Ей также пришлось бросить школу.

Её история стала причиной для дискуссии о свободе слова и богохульстве, а также о защите школьников от онлайн-издевательств. В интернете распространились хэштеги #JeSuisMila («Я — Мила») и #JeNeSuisPasMila («Я — не Мила»).

В начале июня десять мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов Франции предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге. Некоторых из них обвинили в угрозах убийством. Дело против одного обвиняемого прекратили из-за отсутствия доказательств, другого отпустили из-за несоблюдения требуемых следственных процедур.

Остальным 11 подсудимым вынесли условные приговоры. Некоторым также придется заплатить 1,5 тысячи евро в качестве возмещения ущерба подростку, а также тысячу евро за её судебные издержки.

В отношении самой девушки также провели расследование — чтобы выяснить, нет ли в её словах признаков разжигания ненависти. В итоге власти пришли к выводу, что Мила высказала своё личное мнение о религии и не оскорбила никого лично.

В интервью она извинилась перед теми, кто «мирно» практикует религию, и сказала, что сожалеет о грубости своих слов и том, что они распространились в интернете. Однако от смысла своих высказываний она не отказалась.

#новости #суды #франция #религия

21 21 комментарий
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Nick Rosenberg

9

 С тех пор она получила «100 тысяч» оскорбительных сообщений

Религия мира ©

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Андрей Рядькин

Nick
3

могли и голову отрезать

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Eugard

Андрей
2

И сейчас могут

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Андрей Рядькин

Eugard
0

ну да, там только ужин закончился 

Ответить

Eugard

Андрей
0

Макароны давали.
Со свининой

Ответить

Llaren Hlaalo

7

В ответ девушка опубликовала видео, в котором назвала ислам «религией ненависти». 

Базировано и Краснотаблетировано.

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Миша Копейкин

6
Ответить

Иван Прохоров

Миша
0

в средневековье могла быть борьба за права, сейчас - за привилегии

Ответить

Eugard

3
Ответить

Сергей Анонимович

1

Она смелая и трезво мыслящая, вот бы ее в парламент Франции

Ответить

Эпапа

1

Я хуею, 2021 год, Франция, надо брать под охрану человека за комментарий, что ислам религия ненависти.

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Stanley H. Tweedle

0

Всё правильно сделали

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Stanley H. Tweedle

Stanley
2

Надеюсь во французских тюрьмах подают только свинину

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Стальной томагавк_два

0

кибербуллинг

Ууу леваки притесняют за слова (сарказм)

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Иван Прохоров

Стальной
1

не сарказм, девушка права, но за слова нельзя сажать

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Андрей Охапкин

Иван
0

Так ей угрожали некоторые
Просто странная формулировка "признали виновными в отправке оскорбительных сообщений"

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Андрей Охапкин

0

Заслужили?

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Джордж Харви

0

Если за кибербуллинг дают сроки, то ТЖ — клуб уголовников

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Джордж Харви

0

А что думает Барнаул?

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ouxen

0

всех на гильотину 

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мЕдь

0

за кибербуллинг

Предлагаю звать не Вахтера, а сразу @СледственныйКомитет. 

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