Выступая с заявлением, глава полиции назвал их «наёмниками».

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Жовенель Моиз с женой Фото EPA

О ликвидации четырёх человек сообщил начальник полиции Леон Шарль. Он также рассказал, что ещё двоих задержали. Сейчас их допрашивают.

Полиция вела бой с нападавшими. Мы действовали так, чтобы они либо встретили свою судьбу, либо сдались нам. Леон Шарль начальник полиции Гаити

Ранее министр связи Гаити Франц Экзантус сообщал, что полиция задержала подозреваемых, но не уточнил их количество. Премьер-министр страны Клод Жозеф призвал к международному расследованию убийства Жовенеля Моиза. Он также рассказал, что во время предвыборной кампании собирается работать как с союзниками, так и с противниками бывшего президента.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной частной резиденции. Также во время нападения ранили жену Мартин Моиз. Позже она скончалась в больнице.

В заявлении премьер-министра сообщалось, что нападавшие говорили на испанском языке. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.

Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.