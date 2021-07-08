На Гаити полиция застрелила четырёх подозреваемых в убийстве президента. Ещё двоих задержали Статьи редакции
Выступая с заявлением, глава полиции назвал их «наёмниками».
О ликвидации четырёх человек сообщил начальник полиции Леон Шарль. Он также рассказал, что ещё двоих задержали. Сейчас их допрашивают.
Ранее министр связи Гаити Франц Экзантус сообщал, что полиция задержала подозреваемых, но не уточнил их количество. Премьер-министр страны Клод Жозеф призвал к международному расследованию убийства Жовенеля Моиза. Он также рассказал, что во время предвыборной кампании собирается работать как с союзниками, так и с противниками бывшего президента.
Жовенеля Моиза застрелили в собственной частной резиденции. Также во время нападения ранили жену Мартин Моиз. Позже она скончалась в больнице.
В заявлении премьер-министра сообщалось, что нападавшие говорили на испанском языке. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.
Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.
Страна занимает 174 место из 183 по уровню восприятия коррупции в рейтинге Transparency International за 2020 год.
Даже многоходовкой не назовешь, просто олдскул, нет ничего эффективней старой школы
Страна занимает 174 место из 183 по уровню восприятия коррупции
Видимо, не очень там воспринимают коррупцию, если главного коррупционера застрелили))