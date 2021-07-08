Правительство также рассматривает проведение соревнований без зрителей.

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Режим ЧС введут в Токио с 12 июля по 22 августа, чтобы сдержать темпы распространения Covid-19. Об этом сообщает NHK и Kyodo со ссылкой на источники.

В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа. Ясутоси Нисимура министр по восстановлению экономики Японии

Губернатор Токио Юрико Коике назвал ситуацию в столице «чрезвычайно тяжёлой» и пообещал предпринять шаги для безопасного проведения игр. Планируется ограничить работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Также правительство планирует запросить запрет на продажу алкоголя в Токио.

Помимо столицы, режим ЧС продлят в префектуре Окинава. В Тибе, Сайтаме, Канагаве и Осаке вводят усиленные меры против распространения Covid-19. Такие же меры действуют в Токио до 11 июля. Их ввели после закончившегося 20 июня режима ЧС.

Власти также рассматривают проведение Олимпийских игр без зрителей на трибунах. Медики считают это наименее рискованным вариантом соревнований, поскольку приток тысяч спортсменов и чиновников вызовет новую волну заболеваний.

Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований. В марте организаторы заявили, что на трибунах не будет иностранных зрителей.