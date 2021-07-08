В Японии введут режим ЧС на время Олимпийских игр Статьи редакции
Правительство также рассматривает проведение соревнований без зрителей.
Режим ЧС введут в Токио с 12 июля по 22 августа, чтобы сдержать темпы распространения Covid-19. Об этом сообщает NHK и Kyodo со ссылкой на источники.
Губернатор Токио Юрико Коике назвал ситуацию в столице «чрезвычайно тяжёлой» и пообещал предпринять шаги для безопасного проведения игр. Планируется ограничить работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Также правительство планирует запросить запрет на продажу алкоголя в Токио.
Помимо столицы, режим ЧС продлят в префектуре Окинава. В Тибе, Сайтаме, Канагаве и Осаке вводят усиленные меры против распространения Covid-19. Такие же меры действуют в Токио до 11 июля. Их ввели после закончившегося 20 июня режима ЧС.
Власти также рассматривают проведение Олимпийских игр без зрителей на трибунах. Медики считают это наименее рискованным вариантом соревнований, поскольку приток тысяч спортсменов и чиновников вызовет новую волну заболеваний.
Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований. В марте организаторы заявили, что на трибунах не будет иностранных зрителей.
На 8 июля в Японии зафиксировано более 809 тысяч случаев Covid-19. За 7 июля в стране заболели более 1600 человек. Всего умерших — около 15 тысяч.
Старинный Илья
Еще бы по ТВ не показывали и ништяк. Спортсмены бы могли без одежды гонять, как TRUE олимпийцы Древней Греции.
За 7 июля в стране заболели более 1600 человек.
Паникеры. У нас вон при 23к Алые паруса проводят.
Губернатор Токио Юрико Коике назвал ситуацию в столице «чрезвычайно тяжёлой»
Именно поэтому олимпиаду и проводят. Красота.
нам бы такую чрезвычайную ситуацию, при 1600 в день.....
у нас такое было последний раз в апреле 2020 года....
Раз так боятся "злого вируса", пускай по Зуму проводят Олимпиаду.
Каждый бежит у себя вокруг дома, потом результаты объединяют. Кто быстрее, тому картинка в виде медали.
"Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований"
без секаса теперь? а как же дети олимпиады? черные узкоглазые японоафриканцы?
"В марте организаторы заявили, что на трибунах не будет иностранных зрителей"
наконец-то без гайдзинов!
Будут ебаться без презервативов
А запрет продажи алкоголя как поможет бороться с вирусом ?
Служебный историк
вирусу не наливать
Не повезло Японии, конечно, с этой олимпиадой
Пусть передадут право проведения России. Путин будет рад угробить еще полляма россиян
Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований.
Ну с такими рофлами, у Короны-тян сердце от смеха разорвёт и эпидемия закончится. Это точно.