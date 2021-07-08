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Новости
Sasha Shambilova

В Японии введут режим ЧС на время Олимпийских игр Статьи редакции

Правительство также рассматривает проведение соревнований без зрителей.

18 18 комментариев
1462 просмотров

Режим ЧС введут в Токио с 12 июля по 22 августа, чтобы сдержать темпы распространения Covid-19. Об этом сообщает NHK и Kyodo со ссылкой на источники.

В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа.

Ясутоси Нисимура
министр по восстановлению экономики Японии

Губернатор Токио Юрико Коике назвал ситуацию в столице «чрезвычайно тяжёлой» и пообещал предпринять шаги для безопасного проведения игр. Планируется ограничить работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Также правительство планирует запросить запрет на продажу алкоголя в Токио.

Помимо столицы, режим ЧС продлят в префектуре Окинава. В Тибе, Сайтаме, Канагаве и Осаке вводят усиленные меры против распространения Covid-19. Такие же меры действуют в Токио до 11 июля. Их ввели после закончившегося 20 июня режима ЧС.

Власти также рассматривают проведение Олимпийских игр без зрителей на трибунах. Медики считают это наименее рискованным вариантом соревнований, поскольку приток тысяч спортсменов и чиновников вызовет новую волну заболеваний.

Организаторы Олимпийских игр в Токио не раз заявляли о намерении провести «безопасные и надёжные» соревнования, угрожая депортацией и штрафами нарушителям правил. Спортсмены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований. В марте организаторы заявили, что на трибунах не будет иностранных зрителей.

Олимпиада в Токио: почему местные жители…
Пока власти намерены провести игры несмотря ни на что, японцы протестуют и просят другие страны их…
tjournal.ru

На 8 июля в Японии зафиксировано более 809 тысяч случаев Covid-19. За 7 июля в стране заболели более 1600 человек. Всего умерших — около 15 тысяч.

#новости #япония #олимпиада #covid19

18 18 комментариев
8
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18 комментариев
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Пограничный диод

11

Самая лучшая Олимпиада та, которая проходит без спортсменов и зрителей.

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мЕдь

Пограничный
12

Всегда это знал.

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Старинный Илья

Пограничный
3

Еще бы по ТВ не показывали и ништяк. Спортсмены бы могли без одежды гонять, как TRUE олимпийцы Древней Греции.

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Smaug The Terrible

8

За 7 июля в стране заболели более 1600 человек.

Паникеры. У нас вон при 23к Алые паруса проводят.

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мЕдь

7

Губернатор Токио Юрико Коике назвал ситуацию в столице «чрезвычайно тяжёлой»

Именно поэтому олимпиаду и проводят. Красота. 

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Inna-Roxy (16+)

мЕдь
1

нам бы такую чрезвычайную ситуацию, при 1600 в день.....
у нас такое было последний раз в апреле 2020 года....

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мЕдь

Inna-Roxy
1

У нас уже катастрофическая. Они там парятся об избирателях.  

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AZP

5

Раз так боятся "злого вируса", пускай по Зуму проводят Олимпиаду.
Каждый бежит у себя вокруг дома, потом результаты объединяют. Кто быстрее, тому картинка в виде медали.

Ответить

Корнелий Шнапс

3

"Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований"
без секаса теперь? а как же дети олимпиады? черные узкоглазые японоафриканцы?
"В марте организаторы заявили, что на трибунах не будет иностранных зрителей"
наконец-то без гайдзинов!

Ответить

Миша Копейкин

Корнелий
1

Будут ебаться без презервативов

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AZP

Миша
0

Выебут того, кто маску с носа снимет.

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АТВ

1

А запрет продажи алкоголя как поможет бороться с вирусом ?

Ответить

Служебный историк

АТВ
2

вирусу не наливать

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Алиса Барышман

Служебный
2

а то напьется и станет карантин нарушать, и к людям приставать

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Александр Добриневский

1

Не повезло Японии, конечно, с этой олимпиадой

Ответить

Smaug The Terrible

Александр
1

Пусть передадут право проведения России. Путин будет рад угробить еще полляма россиян

Ответить

Llaren Hlaalo

1

Им также запретили использовать презервативы, которые традиционно выдают с 1988 года для профилактики ВИЧ, до окончания соревнований.

Ну с такими рофлами, у Короны-тян сердце от смеха разорвёт и эпидемия закончится. Это точно.

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Alex Kostin

0

"назвал" если что Юрико Коике это женщина

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norm

–2

Олимпиада крутица @ лавэха мутица @ морги заполняюца

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