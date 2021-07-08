В Майами прекратили поиски выживших под обломками 12-этажного дома. Пропавшими без вести числятся 86 человек Статьи редакции
54 человека погибли.
Власти Майами прекратили поисково-спасательные работы на месте обрушения 12-этажного жилого дома в районе Серфсайд. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пишет NBC News.
Из-под завалов извлекли тела 54 человек. Из них 33 опознали, ещё 86 человек продолжают числиться пропавшими без вести.
Глава округа назвала решение прекратить поисково-спасательную операцию «чрезвычайно трудным». Она призвала местных жителей присоединиться к молитве за погибших.
Начальник пожарной охраны Майами-Дейд Алан Комински заявил, что найти кого-то живым «уже невозможно». По его словам, поисковые службы использовали «все доступные ресурсы и знания» для поиска людей.
Официальные лица заявили, что следователям удалось подтвердить, что около 70 человек, которые считаются пропавшими без вести, находились внутри здания, когда оно частично рухнуло. При этом они не смогли установить местонахождение ещё примерно 20 человек, которые, возможно, находились в доме.
12-этажное жилое здание частично обрушилось 24 июня. После этого вспыхнул пожар. По данным властей, разрушилось около половины из 136 квартир. Из неразрушенной части здания спасли 37 человек.
Даже не веря в Бога, не вижу, что плохого в молитвах
Крупный теркин30см
а хорошего?
а что плохого?
смещение фокуса ложной надеждой
О, тут у нас самый главный психолог/психиатр, который точно знает куда смещается фокус. Снимаю шляпу :)
А вера, например, в Сталина (или любого другого лидера) - это не смещение фокуса?)
А ведь за Сталина шли на смерть в период ВОВ.
Любой фанатизм - вреден.
Вера в идеал (Бог - это идеал) и стремление жить по совести - не уверен что это плохо :)
смещение фокуса от чего?
смещение фокуса ложной надеждой
Ты похоже не понял.
О какой надежде идёт речь, если он прямо говорит о молитве за погибших.
Мол, чуваки, сорян, мы бессильны, так что просто молитесь за упокой.
Не написали в чем причина обрушения
Инженерный просчет, вроде, из-за бассейны и неправильного водоотведения
Тут версии, с картинками: https://www.bbc.com/russian/news-57658177
Странно, почему мчс не отправило туда борт с гум помощью, военных медиков и наших специалистов?
вроде нет, и многие кто был на месте событий жаловались на то что очень медленно работают местные службы
жаль
Это тот самый дом же, в котором у "самоубившегося" Макафи была квартира, а он обещал кучу компромата на властей в случае своей смерти. Не на что тут смотреть, как говорится....
С телефоном-то разобрались? Была новость, что телефон звонил из квартиры в этом доме. Была вероятность, что кто-то выжил и пытался позвонить.