54 человека погибли.

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Власти Майами прекратили поисково-спасательные работы на месте обрушения 12-этажного жилого дома в районе Серфсайд. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пишет NBC News.

Из-под завалов извлекли тела 54 человек. Из них 33 опознали, ещё 86 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Глава округа назвала решение прекратить поисково-спасательную операцию «чрезвычайно трудным». Она призвала местных жителей присоединиться к молитве за погибших.

Начальник пожарной охраны Майами-Дейд Алан Комински заявил, что найти кого-то живым «уже невозможно». По его словам, поисковые службы использовали «все доступные ресурсы и знания» для поиска людей.

Официальные лица заявили, что следователям удалось подтвердить, что около 70 человек, которые считаются пропавшими без вести, находились внутри здания, когда оно частично рухнуло. При этом они не смогли установить местонахождение ещё примерно 20 человек, которые, возможно, находились в доме.