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Новости
Ольга Щербинина

В Майами прекратили поиски выживших под обломками 12-этажного дома. Пропавшими без вести числятся 86 человек Статьи редакции

54 человека погибли.

35 35 комментариев
2621 просмотров

Власти Майами прекратили поисково-спасательные работы на месте обрушения 12-этажного жилого дома в районе Серфсайд. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пишет NBC News.

Из-под завалов извлекли тела 54 человек. Из них 33 опознали, ещё 86 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Глава округа назвала решение прекратить поисково-спасательную операцию «чрезвычайно трудным». Она призвала местных жителей присоединиться к молитве за погибших.

Начальник пожарной охраны Майами-Дейд Алан Комински заявил, что найти кого-то живым «уже невозможно». По его словам, поисковые службы использовали «все доступные ресурсы и знания» для поиска людей.

Официальные лица заявили, что следователям удалось подтвердить, что около 70 человек, которые считаются пропавшими без вести, находились внутри здания, когда оно частично рухнуло. При этом они не смогли установить местонахождение ещё примерно 20 человек, которые, возможно, находились в доме.

12-этажное жилое здание частично обрушилось 24 июня. После этого вспыхнул пожар. По данным властей, разрушилось около половины из 136 квартир. Из неразрушенной части здания спасли 37 человек.

После обрушения 12-этажного здания в Майами…
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tjournal.ru

#новости #происшествия #сша

35 35 комментариев
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Крупный теркин30см

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"Глава округа назвала решение прекратить поисково-спасательную операцию «чрезвычайно трудным». Она призвала местных жителей присоединиться к молитве за погибших."

Очень по хрестиянске, очень православна...

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Виктор Ганелес

Крупный
5

Даже не веря в Бога, не вижу, что плохого в молитвах

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Крупный теркин30см

Виктор
2

а хорошего?

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hyposlasher

Крупный
0

а что плохого?

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Крупный

hyposla…
5

смещение фокуса ложной надеждой

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Logic

Крупный
–4

О, тут у нас самый главный психолог/психиатр, который точно знает куда смещается фокус. Снимаю шляпу :)
А вера, например, в Сталина (или любого другого лидера) - это не смещение фокуса?)
А ведь за Сталина шли на смерть в период ВОВ.
Любой фанатизм - вреден.
Вера в идеал (Бог - это идеал) и стремление жить по совести - не уверен что это плохо :)

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Крупный

Logic
5

вот это каша у тебя в голове, Боже мой))))

Ответить

Logic

Крупный
–1

А может просто слишком сложно для тебя?)

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Василий

Logic
1

Нет. Наоборот, ты упрощаешь. И надень шляпу, пожалуйста. Голову напечет

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hyposlasher

Крупный
0

смещение фокуса от чего?

Ответить

Крупный

hyposla…
1

от реальности

Ответить

Logic

hyposla…
–1

Вероятно от тупого зарабатывания денег и траты на себя любимого. Жить будем вечно, поэтому лучше не смещать фокус :)

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Владимир Земсков

Крупный
–1

смещение фокуса ложной надеждой

Ты похоже не понял.
О какой надежде идёт речь, если он прямо говорит о молитве за погибших.
Мол, чуваки, сорян, мы бессильны, так что просто молитесь за упокой.

Ответить

Крупный

Владимир
–1

сглаживает углы, обесценивая тем самым трагедию

Ответить

Владимир

Крупный
0

А что именно и как ему нужно говорить на брифинге?

Ответить

Крупный

Владимир
0

сухие факты

Ответить

Vladimir Medvedev

2

Не написали в чем причина обрушения

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Илья Синица

Vladimir
9

Инженерный просчет, вроде, из-за бассейны и неправильного водоотведения 
Тут версии, с картинками: https://www.bbc.com/russian/news-57658177

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Принятый глобус

Илья
0

Пиздец. Нужны посадки.

Ответить

Romula Daraa

Vladimir
0

рязанский сахар хранили в подвале

Ответить

Соколов Андрей

1

Странно, почему мчс не отправило туда борт с гум помощью, военных медиков и наших специалистов?

Ответить

Крупный теркин30см

Соколов
4

почему Илон Маск не отправил туда лодку-ракету??

Ответить

Марк Рязанцев

Соколов
1

потому что это сразу сделал Израиль

Ответить

Р О Б А Т

2

Cписали

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Двойной Никита

2

Может я неправильно помню, но как будто бы когда у нас дома взрывали, то как-то по оперативнее разбирали завалы

Хоть одного живого вытащили из завалов то?

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Ray Roy

Двойной
0

Видимо очень нужен этот участкок под домом раз допустили такое...

Ответить

Марк Рязанцев

Двойной
0

вроде нет, и многие кто был на месте событий жаловались на то что очень медленно работают местные службы

Ответить

Eugene Gultyaev

Двойной
0

Вот об этом же подумал

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Владимир Филатов

0

жаль

Ответить

Logic

Владимир
0

29 июня обрушение, сдались только 7 июля - это быстро?)
Или за 9 дней кто-то точно выжил, не имея доступа к воде?)

Ответить

Владимир Филатов

Logic
0

прошу прощения

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Roman Buyak

0

Это тот самый дом же, в котором у "самоубившегося" Макафи была квартира, а он обещал кучу компромата на властей в случае своей смерти. Не на что тут смотреть, как говорится....

Ответить

Двойной Никита

Roman
0

Вот пишут что брехня
https://www.reuters.com/article/factcheck-john-mcafee-tweets-idUSL2N2OD1SS

Fact Check-John McAfee did not tweet about the…
Claims that the late John McAfee tweeted about the Champlain Towers South condominium that…
www.reuters.com
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Lemuel_ G

0

С телефоном-то разобрались? Была новость, что телефон звонил из квартиры в этом доме. Была вероятность, что кто-то выжил и пытался позвонить.

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Fedor Potseluev

0

Байден взрывает дома

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