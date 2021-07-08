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Новости
Sasha Shambilova

В Индии из-за трёх пьяных буйволов разоблачили незаконных торговцев алкоголем Статьи редакции

Фермеры хранили бутылки в контейнере для воды.

10 10 комментариев
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Фото EPA

На индийской ферме около Гандинагара три буйвола сдвинули крышку с контейнера с водой, когда пили из корыта. После этого животные перестали есть и у них пошла пена из пасти. Хозяевам пришлось вызвать ветеринара. Об этом сообщает The Times of India.

На следующий день у животных всё ещё шла пена изо рта. К тому же, они начали неконтролируемо прыгать и вести себя «странно».

Владельцы фермы вызвали другого ветеринара. Он заметил странный запах воды в корыте и обнаружил, что она пожелтела. Хозяева уверили, что это произошло из-за веток, упавших в контейнер, но, выйдя с фермы, ветеринар сообщил об увиденном полиции.

Полицейские совершили налёт, обнаружив 101 бутылку алкоголя, которые спрятали в контейнере с водой и под кормом. После этого трёх фермеров, братьев Динеша, Амбарама и Рави Тхакора арестовали за незаконную торговлю.

Звери, вероятно, выпили воду, в которую попало спиртное из повреждённых бутылок с алкоголем. Буйволы уже выздоровели, с ними всё хорошо.

заявление полиции

#новости #индия

10 10 комментариев
13
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10 комментариев
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Корнелий Шнапс

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по заголовку думал что будет какой-то эпик - битва буйволов с торговцами, вызов буйволами полиции, расследования, а они просто нажрались да и то случайно...
кликбейт какой-то...
#тжуженетот

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Ваша Закладко

Корнелий
3

ммыы с тобой одной

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Andrew Muralov

Ваша
0
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Иван Грозный

Корнелий
1

совсем не боливуд :(

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Равный Кирилл

5

На следующий день у животных всё ещё шла пена изо рта. К тому же, они начали неконтролируемо прыгать и вести себя «странно».

Прям мои соседи сверху

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Zero-one-one

2

Новость достойная тж

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AZP

Zero-one-one
1

Лучше буйволы, чем миллионеры, которые в мяч играют.

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Комсомольский чувак

AZP
0

Приплетатель из тебя такой себе

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Комментарий удален

Р О Б А Т

1

Заг огонь, ТЖ, что ты делаешь, прекрати xD

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Пустой кофе

0

Хранить бутылки с алкоголем в воде - великолепный план

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