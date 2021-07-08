Фермеры хранили бутылки в контейнере для воды.

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Фото EPA

На индийской ферме около Гандинагара три буйвола сдвинули крышку с контейнера с водой, когда пили из корыта. После этого животные перестали есть и у них пошла пена из пасти. Хозяевам пришлось вызвать ветеринара. Об этом сообщает The Times of India.

На следующий день у животных всё ещё шла пена изо рта. К тому же, они начали неконтролируемо прыгать и вести себя «странно».

Владельцы фермы вызвали другого ветеринара. Он заметил странный запах воды в корыте и обнаружил, что она пожелтела. Хозяева уверили, что это произошло из-за веток, упавших в контейнер, но, выйдя с фермы, ветеринар сообщил об увиденном полиции.

Полицейские совершили налёт, обнаружив 101 бутылку алкоголя, которые спрятали в контейнере с водой и под кормом. После этого трёх фермеров, братьев Динеша, Амбарама и Рави Тхакора арестовали за незаконную торговлю.