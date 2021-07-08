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Новости
Ольга Щербинина

В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода Статьи редакции

Дело возбудили по статье о мошенничестве, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

По его словам, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. В Москве также возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации, справок о медицинском отводе и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не сказал.

Он отметил, что по шести уголовным делам дознание окончено и они направлены в суд, два из них уже рассмотрены. При этом 51 дело возбуждено о подделке документов, остальные — о приобретении и использовании этих документов.

С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня.

Резонанс: Первый день работы QR-кодов в…
Пустые кафе, очереди перед заведениями, проблемы с сайтом Госуслуг и продажа поддельных кодов…
tjournal.ru

8 июля горожанам разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа. Сергей Собянин принял такое решение, так как «москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации».

#новости #москва

33 33 комментария
7
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Служебный историк

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не, ну покупать поддельные куар коды для похода в рестик , это прям надо статью за лошизм вводить , че блять не мог заказать доставку

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Мистер Блондин

Служебный
3

Москвичи умирают с голоду

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Служебный историк

Мистер
2

смузи-дефицит

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Мистер Блондин

Служебн…
4

Земля пастой карбонара

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Andrew Muralov

Служебн…
2

Гипосмузиноз. 

Ответить

Процентный татарин

Служебный
2

Многие предприятия начинают требовать QR у своих работников для прохода на территорию. Не все программисты на удалёнке же.

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Служебный историк

Процентный
0

ну хорошо, допустим я размышляю со своей колокольни и это так. но ведь это тогда проёб работодателя что он непродуманно заставляет куары иметь

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Процентный

Служебн…
2

На работодателя давит правительство Москвы, это не то чтобы прям их ярая инициатива.
В целом всё довольно продуманно, потому что на предприятиях работникам сейчас дана фора, чтобы успели сходить привиться. Кто переболел недавно тоже код получает.

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Служебный

Процент…
0

ну то есть бежать покупать поддельные куары и подводить себя под статью тоже никакого особого резона нет , если тебе он нужен для работы . остается вариант с рестиками, и вот для этого это прям зашквар

Ответить

Процентный

Служебн…
1

бежать покупать поддельные куары и подводить себя под статью, если тебе он нужен для работы

Мне уже встречались именно такие персонажи. Вакциноистерика реально доходит до абсурда в некоторых головах. Пусть бы уж хотя бы бесполезным эпиваком кололись, чем рисковать попасть под статью.

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Andrew Muralov

Служебн…
0

По московским меркам это код стоит как один раз на ланч сходить. Почему бы и не купить, на будут же рестораны стучать, если выявят поддельный. 

Ответить

Andrew Muralov

8

Первое nft дело. 

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alexferman

4

Хахаха, поделом

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Корнелий Шнапс

4

когда рассмотрят дела о подделке выборов?

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Andrew Muralov

Корнелий
0

Что вместо бункерного правит поддельный удмурт? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
0

хорошо если удмурт, а есть ли кто живой вообще? может там уже кто-то вроде Мику Хацунэ

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Катя Лукаверова

0

Ради бутерброда и чашки кофе сажают, в прямом смысле этого слова...

Ответить

Суходрищев

Катя
8

ты хотел сказать, ради бутерброда и чашки кофе платят большие бабки хрен пойми-кому за поддельные документы?

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Катя Лукаверова

Суходрищев
1

Фоточка в инсту стоит того 

Ответить

Суходрищев

Катя
0

точно же! пустые рестики, по 3 официанта на каждый занятый столик. как то я сразу об этом не подумал :)

Ответить

Катя Лукаверова

Суходри…
0

Не уволили  ?

Ответить

Суходрищев

Катя
1

официантов-то? да хрен знает, я не москвич

Ответить

Катя Лукаверова

Суходри…
0

Везёт 

Ответить

Катя Лукаверова

Катя
0

Забежал в кафе в туалет, чтоб не обделаться. Сиди теперь два года возле параши😂

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Что-то странно. Понимаю, если бы возбудили дело о мошенничестве за продажу QR-сертификатов, но за покупку? Вот что такое мошенничество, согласно данной статье УК РФ:

 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Так если человек приобрёл поддельный QR-сертификат о каком мошенничестве с его стороны может идти речь?

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Служебный историк

Романелло
1

вообще как бы вроде есть статья за подделку документов государственной важности. но QR код вообще не является документом , это вообще пока нигде никак не описано и не регламентировано.плюс в статье не называются конкретные фамилии обвиняемых, это же не фсбшники или секретные данные , обычно мвд называет обвиняемых в таких делах. выглядит конечно как пугалка от мвд чтобы остальным было неповадно покупать подделку

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Антон Курочкин

Романелло
0

Ни о каком, qr код это вообще никакой не документ, все притянуто за уши.

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さよう なら

1

То есть... Они заплатили за поддельный qr код, который можно легально и бесплатно получить, просто сделав прививку от короны? Ради походов в бар и рестораны? Это же премия Дарвина, не иначе!

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Корнелий Шнапс

さよう
0

не хотят ждать, код дают после 2-х прививок

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Необычный Петя

0

а как qr может быть документом?

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KSA

Необычный
0

Никак
Чекистское  беззаконие

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Марина Литвинова

0

лол

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Марина Литвинова

Марина
0

это просто мысли в слух

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