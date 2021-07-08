В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода Статьи редакции
Дело возбудили по статье о мошенничестве, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.
По его словам, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. В Москве также возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации, справок о медицинском отводе и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не сказал.
Он отметил, что по шести уголовным делам дознание окончено и они направлены в суд, два из них уже рассмотрены. При этом 51 дело возбуждено о подделке документов, остальные — о приобретении и использовании этих документов.
С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня.
8 июля горожанам разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа. Сергей Собянин принял такое решение, так как «москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации».
Москвичи умирают с голоду
Служебный историк
смузи-дефицит
Процентный татарин
Многие предприятия начинают требовать QR у своих работников для прохода на территорию. Не все программисты на удалёнке же.
Служебный историк
ну хорошо, допустим я размышляю со своей колокольни и это так. но ведь это тогда проёб работодателя что он непродуманно заставляет куары иметь
На работодателя давит правительство Москвы, это не то чтобы прям их ярая инициатива.
В целом всё довольно продуманно, потому что на предприятиях работникам сейчас дана фора, чтобы успели сходить привиться. Кто переболел недавно тоже код получает.
Служебный
ну то есть бежать покупать поддельные куары и подводить себя под статью тоже никакого особого резона нет , если тебе он нужен для работы . остается вариант с рестиками, и вот для этого это прям зашквар
бежать покупать поддельные куары и подводить себя под статью, если тебе он нужен для работы
Мне уже встречались именно такие персонажи. Вакциноистерика реально доходит до абсурда в некоторых головах. Пусть бы уж хотя бы бесполезным эпиваком кололись, чем рисковать попасть под статью.
По московским меркам это код стоит как один раз на ланч сходить. Почему бы и не купить, на будут же рестораны стучать, если выявят поддельный.
когда рассмотрят дела о подделке выборов?
Что вместо бункерного правит поддельный удмурт?
хорошо если удмурт, а есть ли кто живой вообще? может там уже кто-то вроде Мику Хацунэ
Ради бутерброда и чашки кофе сажают, в прямом смысле этого слова...
ты хотел сказать, ради бутерброда и чашки кофе платят большие бабки хрен пойми-кому за поддельные документы?
Фоточка в инсту стоит того
точно же! пустые рестики, по 3 официанта на каждый занятый столик. как то я сразу об этом не подумал :)
Не уволили ?
официантов-то? да хрен знает, я не москвич
Забежал в кафе в туалет, чтоб не обделаться. Сиди теперь два года возле параши😂
Что-то странно. Понимаю, если бы возбудили дело о мошенничестве за продажу QR-сертификатов, но за покупку? Вот что такое мошенничество, согласно данной статье УК РФ:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Так если человек приобрёл поддельный QR-сертификат о каком мошенничестве с его стороны может идти речь?
Служебный историк
вообще как бы вроде есть статья за подделку документов государственной важности. но QR код вообще не является документом , это вообще пока нигде никак не описано и не регламентировано.плюс в статье не называются конкретные фамилии обвиняемых, это же не фсбшники или секретные данные , обычно мвд называет обвиняемых в таких делах. выглядит конечно как пугалка от мвд чтобы остальным было неповадно покупать подделку
Ни о каком, qr код это вообще никакой не документ, все притянуто за уши.
То есть... Они заплатили за поддельный qr код, который можно легально и бесплатно получить, просто сделав прививку от короны? Ради походов в бар и рестораны? Это же премия Дарвина, не иначе!
лол