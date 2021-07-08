Дело возбудили по статье о мошенничестве, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

По его словам, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. В Москве также возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации, справок о медицинском отводе и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не сказал.

Он отметил, что по шести уголовным делам дознание окончено и они направлены в суд, два из них уже рассмотрены. При этом 51 дело возбуждено о подделке документов, остальные — о приобретении и использовании этих документов.

С 28 июня в московские кафе и рестораны пускают только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Проверяют это по QR-кодам, которые начали выдавать с 25 июня.