Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области из-за 99 рублей, которые ему перевёл иноагент Статьи редакции
Отправителя перевода, журналиста Дениса Камалягина, также проверяли по статье «о даче взятки должностному лицу». Но дело заводить не стали.
Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку по факту получения губернатором региона Михаилом Ведерниковым средств от иностранного агента. Об этом сайту МБХ медиа рассказал автор обращения член партии «Яблоко» Тимофей Безуглый.
По его словам, в ответе прокуратуры только цитируется текст федерального закона об иностранных агентах, там нет никаких комментариев. Он будет обжаловать это решение в суде.
Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иноагентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.
В январе Камалягин перевел 99 рублей губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 100 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. По закону, чиновники должны считаться людьми, аффилированными с иноагентом.
5 июля журналиста вызвали в полицию для проверки его действий по статье «о даче взятки должностному лицу». Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.
Какая неожиданность
Пока проверка не особо и нужна. Но скоро выборы, и вот там вроде как лицо обязано указать, что получало финансирование от иностранного агента. Так что ждём дальнейшего развития событий.
будет по такому же сценарию - освободят их от ответственности https://www.rbc.ru/politics/10/03/2021/6048c95e9a794747b4ffc9b6
Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области из-за 99 рублей
С формулировкой "ну не серьёзно же".
до 3к рублей не взятка.