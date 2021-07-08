Отправителя перевода, журналиста Дениса Камалягина, также проверяли по статье «о даче взятки должностному лицу». Но дело заводить не стали.

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Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку по факту получения губернатором региона Михаилом Ведерниковым средств от иностранного агента. Об этом сайту МБХ медиа рассказал автор обращения член партии «Яблоко» Тимофей Безуглый.

По его словам, в ответе прокуратуры только цитируется текст федерального закона об иностранных агентах, там нет никаких комментариев. Он будет обжаловать это решение в суде.

Ответ от Псковской прокуратуры представляет собой отписку, включающую пересказ текста федерального закона об «иностранных агентах» без каких-либо комментариев на счет получения губернатором Ведерниковым финансирования от иностранного агента. Тимофей Безуглый член партии «Яблоко»

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иноагентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.

В январе Камалягин перевел 99 рублей губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 100 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. По закону, чиновники должны считаться людьми, аффилированными с иноагентом.