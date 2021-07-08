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Новости
Артём Мазанов

Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области из-за 99 рублей, которые ему перевёл иноагент Статьи редакции

Отправителя перевода, журналиста Дениса Камалягина, также проверяли по статье «о даче взятки должностному лицу». Но дело заводить не стали.

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Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку по факту получения губернатором региона Михаилом Ведерниковым средств от иностранного агента. Об этом сайту МБХ медиа рассказал автор обращения член партии «Яблоко» Тимофей Безуглый.

По его словам, в ответе прокуратуры только цитируется текст федерального закона об иностранных агентах, там нет никаких комментариев. Он будет обжаловать это решение в суде.

Ответ от Псковской прокуратуры представляет собой отписку, включающую пересказ текста федерального закона об «иностранных агентах» без каких-либо комментариев на счет получения губернатором Ведерниковым финансирования от иностранного агента.

Тимофей Безуглый
член партии «Яблоко»

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иноагентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.

В январе Камалягин перевел 99 рублей губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 100 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. По закону, чиновники должны считаться людьми, аффилированными с иноагентом.

5 июля журналиста вызвали в полицию для проверки его действий по статье «о даче взятки должностному лицу». Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.

#новости #право

15 15 комментариев
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16
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Крупный теркин30см

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Когда начнут проверять издания за перевод 75 рублей??

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Игорь Павлов

6

Друзьям всё, врагам закон.

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Р О Б А Т

4

Какая неожиданность

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Голубой глобус

Р
1

https://www.youtube.com/watch?v=NNEt3g_jCOc

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Пока проверка не особо и нужна. Но скоро выборы, и вот там вроде как лицо обязано указать, что получало финансирование от иностранного агента. Так что ждём дальнейшего развития событий. 

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Администратор Аккаунта

Романелло
1

будет по такому же сценарию - освободят их от ответственности https://www.rbc.ru/politics/10/03/2021/6048c95e9a794747b4ffc9b6

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Имя И Фамилия

Романелло
0

Главное не бухтеть

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aliftin

4

Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области из-за 99 рублей

С формулировкой "ну не серьёзно же". 

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Старинный Илья

0

Разве до 3К рублей не подарок?)

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Дмитрий Кораблёв

Старинный
1

до 3к рублей не взятка.

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Старинный Илья

Дмитрий
0

В мое время 99 рублей было меньше 3К...

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Администратор Аккаунта

Старинный
0

3K в наше время - это уже на уровне подаяния.

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Михаил Зинчук

0

Будто кто-то ожидал, что будет иначе

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Голубой глобус

0
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gemoglobin

0

"да не то это ну чё начинаете)))))" - ответили в прокуратуре 

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