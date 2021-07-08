Бельгия отозвала посла из Сеула, потому что его жена ударила дворника. Она дерётся с корейцами уже во второй раз Статьи редакции
Сян Сюецю напала на дворника из-за того, что тот случайно коснулся её метлой, пока убирал улицу.
Правительство Бельгии решило вернуть посла в Южной Корее Петера Лескуйе «без дальнейших задержек», поскольку его жена во второй раз начала драку с местным жителем. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как она дала пощёчину продавщице, пишет Politico.
В понедельник, 5 июля, Сян Сюэцю ударила по лицу уличного уборщика — ей не понравилось, что он случайно задел её метлой. Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину. Полиция приехала на место драки, но ни Сян, ни уборщик не захотели предъявлять обвинения.
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что обстоятельства происшествия «остались неясными», но всё равно незамедлительно отправила Лескуйе и его жену домой. Отозвать посла правительство решило ещё в конце мая после драки Сян с продавщицей, но процесс затянулся.
В апреле жена посла Бельгии в Сеуле Петера Лескуйе дала пощёчину продавщице местного магазина одежды — та приняла Сян Сюэцю за воровку, но после извинилась. Жена посла извинения не приняла, разозлилась и ударила сотрудницу.
Сюэцю запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции, но позже её лишили этой привилегии. В мае министр иностранных дел Бельгии решила отозвать посла: «Стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему продолжать спокойно исполнять свои обязанности».
https://www.youtube.com/watch?v=1XkhKsSKyZ4
Обычный день Бельгийско-Корейских отношений
Его жена кореянка? Потому что пришлось несколько раз перечитать, чтобы что-то понять.
Karen
Сян Сюецю?
Человек просто не любит азиатов. Ну с кем не бывает.
Сян Сюецю не любит азиатов?
Ну мало ли. Азиатский расист. Даже замуж вышла за бельгийца, а не какого-нибудь Кунг Лао.
не любит азиатов?
Городской пришелец
Я надеялся что при таком характере она хотя бы красотка
не повезло мужику, надеюсь, он один поедет: "прости дорогая, вызывают в центр"
Чего ожидать от человека с именем Xiang Xueqiu.
Комментарий удален
Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину
Вот даже не удился, странно что не травмировал ее ладонь своей щекой.