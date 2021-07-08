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Новости
yannlll

Бельгия отозвала посла из Сеула, потому что его жена ударила дворника. Она дерётся с корейцами уже во второй раз Статьи редакции

Сян Сюецю напала на дворника из-за того, что тот случайно коснулся её метлой, пока убирал улицу.

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Сян Сюэцю Фото The Australian

Правительство Бельгии решило вернуть посла в Южной Корее Петера Лескуйе «без дальнейших задержек», поскольку его жена во второй раз начала драку с местным жителем. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как она дала пощёчину продавщице, пишет Politico.

В понедельник, 5 июля, Сян Сюэцю ударила по лицу уличного уборщика — ей не понравилось, что он случайно задел её метлой. Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину. Полиция приехала на место драки, но ни Сян, ни уборщик не захотели предъявлять обвинения.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что обстоятельства происшествия «остались неясными», но всё равно незамедлительно отправила Лескуйе и его жену домой. Отозвать посла правительство решило ещё в конце мая после драки Сян с продавщицей, но процесс затянулся.

В апреле жена посла Бельгии в Сеуле Петера Лескуйе дала пощёчину продавщице местного магазина одежды — та приняла Сян Сюэцю за воровку, но после извинилась. Жена посла извинения не приняла, разозлилась и ударила сотрудницу.

Сюэцю запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции, но позже её лишили этой привилегии. В мае министр иностранных дел Бельгии решила отозвать посла: «Стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему продолжать спокойно исполнять свои обязанности».

#новости #южнаякорея #происшествия #политика

25 25 комментариев
13
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25 комментариев
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Alexander Sh

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Извините, сударь, но ваша жена — бешеная сука.

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Пётр Козлов

2

https://www.youtube.com/watch?v=1XkhKsSKyZ4

Обычный день Бельгийско-Корейских отношений

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Ilya.A—Petya.A's bro

Пётр
2

Скорее китайско-корейских, судя по имени, его жена — китаянка

Ответить

Владимир Филатов

2

Его жена кореянка? Потому что пришлось несколько раз перечитать, чтобы что-то понять.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Владимир
2

Китаянка

Ответить

Хозяйственный будильник

1

Ну что за тупая пизда

Ответить

Marhal_New _Arleana

Хозяйственный
1

Karen

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
0

Сян Сюецю?

Ответить

Marhal_New

Владимир
0
Ответить

Владимир Филатов

Marhal_…
0
Ответить

Дима Орлов

Владимир
0

Да уж, мне кажется теперь у неё будет такое лицо от мужа )

Ответить

Люц Шнайдер

0

Человек просто не любит азиатов. Ну с кем не бывает.

Ответить

Владимир Филатов

Люц
1

Сян Сюецю не любит азиатов?

Ответить

Bulat Akhmetshin

Владимир
2
Ответить

Городской

Bulat
0

ненавижу чёрную жопу Уэсли Снайпса ©

Ответить

Люц Шнайдер

Владимир
1

Ну мало ли. Азиатский расист. Даже замуж вышла за бельгийца, а не какого-нибудь Кунг Лао.

Ответить

Владимир Филатов

Люц
1

не любит азиатов?

Ответить

Городской пришелец

Владимир
0

Я надеялся что при таком характере она хотя бы красотка

Ответить

Владимир Филатов

Городск…
0

наверно обычная быдлодеревенщина

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Alex Fielding

0

не повезло мужику, надеюсь, он один поедет: "прости дорогая, вызывают в центр"

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Николай Николаевич

0

Чего ожидать от человека с именем Xiang Xueqiu.

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Комментарий удален

Sanek Igoshev

0

 Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину

Вот даже не удился, странно что не травмировал ее ладонь своей щекой.  

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Павел Каташев

0

Социальный рейтинг набивает

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Р О Б А Т

0

расистка

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Радостный парфюмер

0

по ебалу натуралу 

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