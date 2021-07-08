Сян Сюецю напала на дворника из-за того, что тот случайно коснулся её метлой, пока убирал улицу.

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Сян Сюэцю Фото The Australian

Правительство Бельгии решило вернуть посла в Южной Корее Петера Лескуйе «без дальнейших задержек», поскольку его жена во второй раз начала драку с местным жителем. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как она дала пощёчину продавщице, пишет Politico.

В понедельник, 5 июля, Сян Сюэцю ударила по лицу уличного уборщика — ей не понравилось, что он случайно задел её метлой. Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину. Полиция приехала на место драки, но ни Сян, ни уборщик не захотели предъявлять обвинения.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что обстоятельства происшествия «остались неясными», но всё равно незамедлительно отправила Лескуйе и его жену домой. Отозвать посла правительство решило ещё в конце мая после драки Сян с продавщицей, но процесс затянулся.

В апреле жена посла Бельгии в Сеуле Петера Лескуйе дала пощёчину продавщице местного магазина одежды — та приняла Сян Сюэцю за воровку, но после извинилась. Жена посла извинения не приняла, разозлилась и ударила сотрудницу.