Бельгия отозвала посла из Сеула, потому что его жена ударила дворника по лицу: ей не понравилось, что он задел её метлой Статьи редакции
И это не первый такой случай: в апреле она же дала пощёчину продавщице
Правительство Бельгии решило вернуть посла в Южной Корее Петера Лескуйе «без дальнейших задержек», поскольку его жена Сян Сюэцю во второй раз начала драку с местным жителем. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как она дала пощёчину продавщице, пишет Politico.
В понедельник, 5 июля, Сян Сюэцю ударила по лицу уличного уборщика — ей не понравилось, что он случайно задел её метлой. Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину. Полиция приехала на место драки, но ни Сян, ни уборщик не захотели предъявлять обвинения.
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что обстоятельства происшествия «остались неясными», но всё равно незамедлительно отправила Лескуйе и его жену домой. Отозвать посла правительство решило ещё в конце мая после драки Сян с продавщицей, но процесс затянулся.
В апреле жена посла Бельгии в Сеуле Петера Лескуйе дала пощёчину продавщице местного магазина одежды — та приняла Сян Сюэцю за воровку, но после извинилась. Жена посла извинения не приняла, разозлилась и ударила сотрудницу.
Сюэцю запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции, но позже её лишили этой привилегии. В мае министр иностранных дел Бельгии решила отозвать посла: «Стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему продолжать спокойно исполнять свои обязанности».
Извините, сударь, но ваша жена — бешеная сука.
https://www.youtube.com/watch?v=1XkhKsSKyZ4
Обычный день Бельгийско-Корейских отношений
Скорее китайско-корейских, судя по имени, его жена — китаянка
нахуя бельгийский посол в корее женился на старой уродливой китаянке?
Кто сказал, что когда они женились, он был в Корее, а она — старая и уродливая?
Человек просто не любит азиатов. Ну с кем не бывает.
Сян Сюецю не любит азиатов?
Ну мало ли. Азиатский расист. Даже замуж вышла за бельгийца, а не какого-нибудь Кунг Лао.
Литературный
Белых они любят, не пизди. Вот черных да, хейтят
Вспомнился @Eugard
не любит азиатов?
Городской пришелец
Я надеялся что при таком характере она хотя бы красотка
Его жена кореянка? Потому что пришлось несколько раз перечитать, чтобы что-то понять.
Китаянка
Karen
Сян Сюецю?
Если посол так любит азиаток, он может арендовать. Незачем жениться.
Чего ожидать от человека с именем Xiang Xueqiu.
Комментарий удален
Быдло-интернешнл.
Но по мнению некоторых юзеров с Тэжэ, она из России.
Социальный рейтинг набивает
А у китайцев с корейцами рамсы ?
Литературный Макс
С сев кореей
Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину
Вот даже не удился, странно что не травмировал ее ладонь своей щекой.
не повезло мужику, надеюсь, он один поедет: "прости дорогая, вызывают в центр"
Карьеру мужику сломала, потом на развод подаст и еще разденет до нитки. Кошкажена курильщика.
По-моему, у Малкольма Гладуэлла была целая история про то, как у Korean Airlines была череда катастроф.
Короче, если очень кратко и скомканно, там весь экипаж, кроме капитанов понимал, что они сейчас разобьются, но у них настолько жесткая иерархия, что никто не смел что-то сказать, и они разбивались. В одном из кейсов второй пило крайне вежливо что-то переспросил, понимая, что капитан не прав, а тот ему пизданул пощечину наотмашь.
Короче вот эти темы с иерархиями в Корее не на пустом месте возникли. И тот же фильм Паразиты эту тему так разворачивает тоже не от хорошей жизни