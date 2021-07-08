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Новости
yannlll

Бельгия отозвала посла из Сеула, потому что его жена ударила дворника по лицу: ей не понравилось, что он задел её метлой Статьи редакции

И это не первый такой случай: в апреле она же дала пощёчину продавщице

61 61 комментарий
6112 просмотров
Сян Сюэцю Фото The Australian

Правительство Бельгии решило вернуть посла в Южной Корее Петера Лескуйе «без дальнейших задержек», поскольку его жена Сян Сюэцю во второй раз начала драку с местным жителем. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как она дала пощёчину продавщице, пишет Politico.

В понедельник, 5 июля, Сян Сюэцю ударила по лицу уличного уборщика — ей не понравилось, что он случайно задел её метлой. Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину. Полиция приехала на место драки, но ни Сян, ни уборщик не захотели предъявлять обвинения.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что обстоятельства происшествия «остались неясными», но всё равно незамедлительно отправила Лескуйе и его жену домой. Отозвать посла правительство решило ещё в конце мая после драки Сян с продавщицей, но процесс затянулся.

В апреле жена посла Бельгии в Сеуле Петера Лескуйе дала пощёчину продавщице местного магазина одежды — та приняла Сян Сюэцю за воровку, но после извинилась. Жена посла извинения не приняла, разозлилась и ударила сотрудницу.

Сюэцю запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции, но позже её лишили этой привилегии. В мае министр иностранных дел Бельгии решила отозвать посла: «Стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему продолжать спокойно исполнять свои обязанности».

#новости #южнаякорея #происшествия #политика

61 61 комментарий
43
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Alexander Sh

51

Извините, сударь, но ваша жена — бешеная сука.

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ouxen

Alexander
2

бешеная кошко жена

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Пётр Козлов

17

https://www.youtube.com/watch?v=1XkhKsSKyZ4

Обычный день Бельгийско-Корейских отношений

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Пётр
10

Скорее китайско-корейских, судя по имени, его жена — китаянка

Ответить

Emile Zäkiev

Ilya.A—Petya.A's
2

почему я не удивлён что она китаянка

Ответить

ouxen

Ilya.A—Petya.A's
0

нахуя бельгийский посол в корее женился на старой уродливой китаянке?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

ouxen
2

Кто сказал, что когда они женились, он был в Корее, а она — старая и уродливая?

Ответить

Ozabot

Ilya.A…
0

Потому что азиатки не меняются внешне на протяжении всей жизни. Следовательно, она и в двадцать такая же была.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Ozabot
3

Они очень сильно меняются после менопаузы, даже мем в виде комикса есть на эту тему

Ответить

ouxen

Ilya.A…
0

always has been

Ответить

Люц Шнайдер

4

Человек просто не любит азиатов. Ну с кем не бывает.

Ответить

Владимир Филатов

Люц
16

Сян Сюецю не любит азиатов?

Ответить

Bulat Akhmetshin

Владимир
23
Ответить

Городской

Bulat
5

ненавижу чёрную жопу Уэсли Снайпса ©

Ответить

Люц Шнайдер

Владимир
7

Ну мало ли. Азиатский расист. Даже замуж вышла за бельгийца, а не какого-нибудь Кунг Лао.

Ответить

Ozabot

Владимир
2

Китайцы ненавидят остальных азиатов. И белых тоже за людей не считают. Как и японцы, но они хотя бы воспитаны этого публично не показывать.

Ответить

Литературный

Ozabot
0

Белых они любят, не пизди. Вот черных да, хейтят

Ответить

Ozabot

Литерат…
1

Ну, азиатский расизм он немного другой. Не в смысле убить всех в газовой камере. Они любят и не любят другие расы примерно как животных. Ну, там на праздник или банкет пригласить белого и тд. Да и то «любят» они только тех белых, которые богаче их самих. 

Ответить

alexferman

Владимир
2

Вспомнился @Eugard 

Ответить

Eugard

alexfer…
0

Комментарий удален.

Ответить

Владимир Филатов

Люц
1

не любит азиатов?

Ответить

Городской пришелец

Владимир
4

Я надеялся что при таком характере она хотя бы красотка

Ответить

Владимир Филатов

Городск…
4

наверно обычная быдлодеревенщина

Ответить

Владимир Филатов

1

Его жена кореянка? Потому что пришлось несколько раз перечитать, чтобы что-то понять.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Владимир
15

Китаянка

Ответить

Михаил Никитин

Ilya.A—Petya.A's
5

Да мы с первого раза поняли что ты шаришь

Ответить

Хозяйственный будильник

5

Ну что за тупая пизда

Ответить

Marhal_New _Arleana

Хозяйственный
4

Karen

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
0

Сян Сюецю?

Ответить

Marhal_New

Владимир
0
Ответить

Владимир Филатов

Marhal_…
0
Ответить

Дима Орлов

Владимир
0

Да уж, мне кажется теперь у неё будет такое лицо от мужа )

Ответить

Emile Zäkiev

Marhal_New
0

Karen-u

Ответить

AZP

3

Если посол так любит азиаток, он может арендовать. Незачем жениться.

Ответить

ouxen

AZP
3

он читал журнал Корея

Ответить

Николай Николаевич

ouxen
4

там тоже хорошо

Ответить

Николай Николаевич

2

Чего ожидать от человека с именем Xiang Xueqiu.

Ответить

Комментарий удален

Bkmz Иванов

2

Быдло-интернешнл.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Но по мнению некоторых юзеров с Тэжэ, она из России.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

..но это неточно

Ответить

Павел Каташев

1

Социальный рейтинг набивает

Ответить

Владимир Филатов

Павел
1

почему он одет как винни пух?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Павел
0

Зачем женатой китаянке кошка-девочка?

Ответить

АТВ

1

А у китайцев с корейцами рамсы ?

Ответить

Eugene

АТВ
3

А ты как думаешь, когда во время Корейской войны Китай посылал триллионы военных для КНДР?

Ответить

ouxen

АТВ
0

Корейцы это китайцы которые хотят быть японцами☝🏿

Ответить

Ozabot

АТВ
0

Если в какой-нибудь азиатской стране удастся побывать, понаблюдай, как ведут себя китайские туристы. Словно полный автобус бабуинов. И это только один китаец.

Ответить

IO

АТВ
0

А у китайцев хоть с кем-то не рамсы?

Ответить

Литературный Макс

IO
0

С сев кореей

Ответить

IO

Литерат…
0

Северная Корея считает иначе)

Ответить

Литературный

IO
0

Все отлично у них, даже гастеров отпускают работать в китай

Ответить

IO

Литерат…
0

Там сложные отношения, через Китай же и убегают, Китай же и диктует цены на многие важные товары, часто несправедливые и с позиции монополиста, иногда вообще прекращая поставки.

Ответить

Sanek Igoshev

1

 Дворник в ответ толкнул женщину на землю и повредил ей спину

Вот даже не удился, странно что не травмировал ее ладонь своей щекой.  

Ответить

Р О Б А Т

1

расистка

Ответить

Радостный парфюмер

1

по ебалу натуралу 

Ответить

Valery Vaflef

1

Похоже она мужа дома тоже пиздит и похлеще

Ответить

ouxen

1

умеет отрываться, батьке надо такую жену

Ответить

Alex Fielding

0

не повезло мужику, надеюсь, он один поедет: "прости дорогая, вызывают в центр"

Ответить

Ozabot

0

Карьеру мужику сломала, потом на развод подаст и еще разденет до нитки. Кошкажена курильщика.

Ответить

Ilya Sidyakin

0

По-моему, у Малкольма Гладуэлла была целая история про то, как у Korean Airlines была череда катастроф. 
Короче, если очень кратко и скомканно, там весь экипаж, кроме капитанов понимал, что они сейчас разобьются, но у них настолько жесткая иерархия, что никто не смел что-то сказать, и они разбивались. В одном из кейсов второй пило крайне вежливо что-то переспросил, понимая, что капитан не прав, а тот ему пизданул пощечину наотмашь.

Короче вот эти темы с иерархиями в Корее не на пустом месте возникли. И тот же фильм Паразиты эту тему так разворачивает тоже не от хорошей жизни

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Dina Dinula

0

Это Не посол, а грязная тряпка-(

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