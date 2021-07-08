Российский футбольный союз расторг с ним контракт после провала на Евро.

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Российский футбольный союз назвал это совместным решением с Черчесовым. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. Российский футбольный союз

«Чемпионат» называет одними из главных кандидатов на место Черчесова бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, с которым сборная выиграла чемпионат мира по футболу-2014, и главного тренера молодёжной сборной Германии Штефана Кунца. По данным «РБ Спорт», тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов») отказались возглавить национальную команду.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Он входит топ-5 самых высокооплачиваемых главных тренеров на Евро-2020 — по данным «Чемпионата», он получает 2,5 миллиона евро в год. Его контракт был до 30 декабря 2022 года.