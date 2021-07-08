Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу Статьи редакции
Российский футбольный союз расторг с ним контракт после провала на Евро.
Российский футбольный союз назвал это совместным решением с Черчесовым. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
«Чемпионат» называет одними из главных кандидатов на место Черчесова бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, с которым сборная выиграла чемпионат мира по футболу-2014, и главного тренера молодёжной сборной Германии Штефана Кунца. По данным «РБ Спорт», тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов») отказались возглавить национальную команду.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Он входит топ-5 самых высокооплачиваемых главных тренеров на Евро-2020 — по данным «Чемпионата», он получает 2,5 миллиона евро в год. Его контракт был до 30 декабря 2022 года.
На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Россияне проиграли Бельгии со счетом 0:3 и Дании со счетом 1:4. Единственная победа на групповом этапе была в матче с Финляндией — 1:0.
он хотел больше. мог уйти как мужик, а так ссаными тряпками погнали
Служебный историк
лучше взять несгораемую сумму чем проебать весь выигрыш
Названый Паша
переживет расстройство от этого на мальдивах с коксом и мулатками
Обычно под рассторжением контракта понимают обоюдное соглашение, в отличие от увольнения. Тренера в принципе нельзя уволить, можно отстранить от работы, но заплату придётся выплатить по контракту полностью.
Он же был на ЧМ если что
Я говорю спасибо Станистав Саламович!
Скажи спасибо мудко, который проплатил испанцам за слив
Во главе сборной России Черчесов провёл 41 матч – 19 побед, 7 ничьих и 15 поражений. По проценту выигранных встреч (46,3%) Черчесов пока занимает 9-е место в списке главных тренеров национальной команды. Для сравнения, лучший показатель у Олега Романцева – 58 матчей, 36 побед, 12 ничьи и 10 поражения (62,0% побед).
На момент прихода Станислава Черчесова сборная России занимала 38-е место в рейтинге ФИФА. Низшей точки в классификации (61-е место) мы достигли в апреле 2017 года. Прежде всего это было связано с тем, что команда тогда не участвовала в официальных матчах. Сейчас сборная России вернулась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА.
Результат конечно так себе, на фоне запрлат предыдущих тренеров (соотечествеников, не иностранцев), Слуцкий вообще бесплатно работал, только за выход на евро бонус получил
никакой тренер не спасет ситуацию, если игроки инвалиды
Служебный историк
я в принципе плохо отношусь к коммерческому футболу ) имхо там не бывает провальных результатов. даже за такой провал ему отвалили кэша
В смысле съебался? Его сняли.
Служебный историк
и никто с него ничего не спросит
Ёпт, тогда не увольняй, и еби его дальше.
за какую команду играешь?
Капитальный теркин30см
Минус за оскорбление геев
И сходу вспоминается вот этот человек, нахлебником его назвать сложно. Но может я и не прав.
Проблема таких тренеров в том, что за копейки они к нам не пойдут, тем более в нынешнее время. В результате может получиться как с Капелло:
После позорного поражения наших футболистов от Австрии встал вопрос об увольнении главного тренера сборной Фабио Капелло. Но для того, чтобы отправить на пенсию итальянца, которому сегодня, кстати, исполнилось 69 лет, необходимо выплатить громадную неустойку. Практически всю его зарплату на три года вперед. Ведь контракт с Фабио Капелло подписан до окончания российского чемпионата мира-2018.
Зарплата Капелло 7 миллионов евро в год. <...> В том случае, если Капелло будет уволен, сумма неустойки составит 21,6 миллиона евро, или около 1,3 миллиарда рублей. https://www.kp.ru/daily/26395.4/3271905/
Можно также вспомнить печальный пример Манчини в Зените (да, того самого, который довёл сборную Италию до финала):
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2940730.html
Как земля российская не приемлет асфальт, так же не приемлет она и этот ваш футболъ.
Ура!!! Ура, товарищи!
p.s. Меня на эту должность возьмите. Знаю, что проебем 2022, но $2,4 млн за год - хорошая прибавка к пенсии.
Стас, ничего страшного, обнови профиль на линкдине и резюме на hh, напиши в фб Алёне Владимирской, попроси ретвитнуть в твиттере. Работа найдётся
думаешь, он это прочитает?
Конечно
Я бы еще футболистов всех уволил нахуй. Просто постоянно с ними какой-то проеб.
А где ты других возьмёшь? Те, что сейчас в сборной, плюс минус лучшие на данный момент. Удивительно, что несмотря на все потуги государства уничтожить футбол окончательно, у нас ещё находятся футболисты среднеевропейского уровня.
Лудше бы путина уволили
Комсомольский чувак
Ну этого пса-то жалко, а когда я сальную лысину черчесова видел по тв, мне хотелось разъебать телевизор
Лол, несколько лет назад все его так хвалили, граффити рисовали, а теперь радуются его увольнению. Где логика?
зажрался-с, сударь
Ну зажрался. Результаты с ним раньше были? Сейчас вижу такое ликование, будто он всю дорогу был фиговым тренером на большой зарплате.
с его методами общаться с публикой и с прессой - за результат спрашивается втройне.
Два года назад результат как бы был, сейчас не то что его нет, это был настоящий позор, при этом стасик ещё больше возомнил себя неприкасаемым боженькой - поэтому порция ссаных тряпок от аудитории вполне обоснована
ну да, чувак прямо заявил - я солдат, я на государственной службе. а где ж это видано, что служителя государева аудитория снимала. вот он болт и положил на мнение аудитории. но и не аудитория его сняла, кому-то в верхушке не понравился результат
Справедливо. Полностью провалил Евро. Сборная России под его управлением, была одной из самых безвольных команд на чемпионате.
Здравый смысл? Это что-то новое
жаль. теперь надеюсь, что Семака поставят
Что, уже ищут нового главнокомандующего?
Это 282 статья, Николай
282 — столько миллионов долларов получит Йоахим Лёв за три года работы в сборной России
Че так накинулись на усатого? Были и хорошие моменты в игре. Так быстро забываются победы. Вспомните чемпионат мира! Прощаюсь с уважением с Черчесовым)
Накинулись потому что кроме этого ничего и не было. Его должны были еще выкинуть после поражения Сербии 0:5 в ноябре 2020.
Поздравляю с первым комментарием с 2018, кстати!
Хорошие моменты? Что именно? Победа над никакущими саудитами и египтом? Или проеб от уругаая? Или все же хорошо это автобус и лотерея с испанией?
Интересно за расторжение ему что то сверх положено)
Мало платили, хули, вот и нет результата. А Карпину зачем это? Чтобы опять «тренеришкой» называли?
Тут как раз освободился один голландский Дик. Надо брать!
https://www.youtube.com/watch?v=S4wk4THzYmY
Я же отписался от спорта. Нахуя мне эта инфа в ленте, да ещё и с молнией? Вот кому из тех, кто отписался от спорта, не похуй на футбол?
Ооо, ну всё. Теперь можно будет проголосовать за Единую Россию на этих выборах и поддержать Путина.