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Новости
Артём Мазанов

Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу Статьи редакции

Российский футбольный союз расторг с ним контракт после провала на Евро.

112 112 комментариев
6265 просмотров
Фото Getty Images

Российский футбольный союз назвал это совместным решением с Черчесовым. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Российский футбольный союз

«Чемпионат» называет одними из главных кандидатов на место Черчесова бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, с которым сборная выиграла чемпионат мира по футболу-2014, и главного тренера молодёжной сборной Германии Штефана Кунца. По данным «РБ Спорт», тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов») отказались возглавить национальную команду.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Он входит топ-5 самых высокооплачиваемых главных тренеров на Евро-2020 — по данным «Чемпионата», он получает 2,5 миллиона евро в год. Его контракт был до 30 декабря 2022 года.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Россияне проиграли Бельгии со счетом 0:3 и Дании со счетом 1:4. Единственная победа на групповом этапе была в матче с Финляндией — 1:0.

#новости #футбол

112 112 комментариев
2
62
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112 комментариев
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Служебный историк

69

Нормально так. Бабла заработал и съебался. А вы и дальше футбол обсуждайте , а он пошел зелень в швейцарский депозит оформлять

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Metalcoreman

Служебный
18

он хотел больше. мог уйти как мужик, а так ссаными тряпками погнали

Ответить

Служебный историк

Metalcoreman
13

лучше взять несгораемую сумму чем проебать весь выигрыш

Ответить

Кирилл

Служебн…
10

В этой игре нельзя уйти не заработав

Ответить

Metalcoreman

Служебн…
0

до чемпа никто его особо не прессовал, поэтому те бабки заработал.

Ответить

Названый Паша

Metalcoreman
2

переживет расстройство от этого на мальдивах с коксом и мулатками

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Алексей Куликов

Metalcoreman
0

Обычно под рассторжением контракта понимают обоюдное соглашение, в отличие от увольнения. Тренера в принципе нельзя уволить, можно отстранить от работы, но заплату придётся выплатить по контракту полностью.

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ouxen

Служебный
5

это не заработок, а обогащение

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KSA

ouxen
1

Урана

Ответить

Саша Ринцлер

ouxen
0

Обогащенный Стасян

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Николай Шелопугин

Служебный
–5

Он же был на ЧМ если что
Я говорю спасибо Станистав Саламович!

Ответить

Smaug The Terrible

Николай
1

Скажи спасибо мудко, который проплатил испанцам за слив

Ответить

Николай

Smaug
1

И Саудитам тоже проплатил

Ответить

Smaug The

Николай
1

Саудиты сами порой сливают, когда набубенятся перед матчем. Вспомни хоть 8-0 в 02м году

Ответить

Служебный историк

Николай
1

и он тебе спасибо говорит , колян

Ответить

KSA

Николай
0

34 коммента с 2020
Стоило ради Черчесова просыпаться?

Ответить

Kakomicli

Николай
0

    Во главе сборной России Черчесов провёл 41 матч – 19 побед, 7 ничьих и 15 поражений. По проценту выигранных встреч (46,3%) Черчесов пока занимает 9-е место в списке главных тренеров национальной команды. Для сравнения, лучший показатель у Олега Романцева – 58 матчей, 36 побед, 12 ничьи и 10 поражения (62,0% побед).
    На момент прихода Станислава Черчесова сборная России занимала 38-е место в рейтинге ФИФА. Низшей точки в классификации (61-е место) мы достигли в апреле 2017 года. Прежде всего это было связано с тем, что команда тогда не участвовала в официальных матчах. Сейчас сборная России вернулась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА.

Результат конечно так себе, на фоне запрлат предыдущих тренеров (соотечествеников, не иностранцев), Слуцкий вообще бесплатно работал, только за выход на евро бонус получил

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Дмитрий Орлов

Служебный
0

никакой тренер не спасет ситуацию, если игроки инвалиды 

Ответить

Христианский Женя

Дмитрий
1
Ответить

Соответствующий

Христиа…
0

С этим тренером в команде кроме инвалидов вообще никого не останется

Ответить

Beer Fan

Служебный
–3

Контракт у него был соизмеримый со спортивными результатами. На этом чемпионате провал и закономерное увольнение. На ЧМ у него была восхитительная команда. Зелень заработал справедливо.

Ответить

Служебный историк

Beer
1

я в принципе плохо отношусь к коммерческому футболу ) имхо там не бывает провальных результатов. даже за такой провал ему отвалили кэша

Ответить

Misha Timoshin

Служебный
0

В смысле  съебался? Его сняли.

Ответить

Служебный историк

Misha
0

и никто с него ничего не спросит

Ответить

Misha Timoshin

Служебн…
0

Ёпт, тогда не увольняй, и еби его дальше.

Ответить

Служебный

Misha
0

ну бабки пусть вернет заработанные после чм 2018 и может на 4 стороны

Ответить

Компьютерный татарин

32

Футбол для геев жду ваших минусов сладенькие 🥰🥰🥰

Ответить

Sanek Igoshev

Компьютерный
13

за какую команду играешь? 

Ответить

Андрей Галицкий

Sanek
5
Ответить

Компьютерный татарин

Sanek
0

За любую главное не женскую

Ответить

Капитальный теркин30см

Компьютерный
6

Минус за оскорбление геев

Ответить

Smaug The Terrible

Капитальный
1

Отмазывайся теперь. Все мы в курсе, что ты сладенький

Ответить

Alex P

Компьютерный
1

как будто быть геем  это что-то плохое

Ответить

Владислав Микк

Компьютерный
0

Не пизди

Ответить

Чуждый колос

8

Да нихуя не поменяется, лишь другой нахлебник придет

Ответить

Никита Беспалов

Чуждый
14

И сходу вспоминается вот этот человек, нахлебником его назвать сложно. Но может я и не прав. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Никита
1

Проблема таких тренеров в том, что за копейки они к нам не пойдут, тем более в нынешнее время. В результате может получиться как с Капелло:

После позорного поражения наших футболистов от Австрии встал вопрос об увольнении главного тренера сборной Фабио Капелло. Но для того, чтобы отправить на пенсию итальянца, которому сегодня, кстати, исполнилось 69 лет, необходимо выплатить громадную неустойку. Практически всю его зарплату на три года вперед. Ведь контракт с Фабио Капелло подписан до окончания российского чемпионата мира-2018. 

Зарплата Капелло 7 миллионов евро в год. <...> В том случае, если Капелло будет уволен, сумма неустойки составит 21,6 миллиона евро, или около 1,3 миллиарда рублей. https://www.kp.ru/daily/26395.4/3271905/

Можно также вспомнить печальный пример Манчини в Зените (да, того самого, который довёл сборную Италию до финала):
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2940730.html

Ответить

Ю Баз

Никита
0

Жаль команда тогда не могла перестать бухать

Ответить

Старинный Илья

Никита
0

Гусь Иваныч!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Чуждый
7

Как земля российская не приемлет асфальт, так же не приемлет она и этот ваш футболъ.

Ответить

Ёршик Золотой

12

Ура!!! Ура, товарищи! 
p.s. Меня на эту должность возьмите. Знаю, что проебем 2022, но $2,4 млн за год - хорошая прибавка к пенсии.

Ответить

Сергей Звезда

9

Стас, ничего страшного, обнови профиль на линкдине и резюме на hh, напиши в фб Алёне Владимирской, попроси ретвитнуть в твиттере. Работа найдётся

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
1

думаешь, он это прочитает?

Ответить

Сергей Звезда

Bad
4

Конечно

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
1

Вы довольно уверенный в себе молодой человек, Сергей

Ответить

Служебный историк

Сергей
0

его нанимали научить пинать мяч, а он пинал хуи

Ответить

Андрей Стаховский

9

Я бы еще футболистов всех уволил нахуй. Просто постоянно с ними какой-то проеб.

Ответить

Александр П.

Андрей
1

А где ты других возьмёшь? Те, что сейчас в сборной, плюс минус лучшие на данный момент. Удивительно, что несмотря на все потуги государства уничтожить футбол окончательно, у нас ещё находятся футболисты среднеевропейского уровня. 

Ответить

Андрей Галицкий

2

Лудше бы путина уволили

Ответить

Rodion Kutsaev

Андрей
16

Народ не позволяет

Ответить

ouxen

Rodion
1

и это не шутка

Ответить

Beer Fan

Андрей
1

А не ахуел ли ты, Игнатий? Ты хоть молился сегодня?

Ответить

Пограничный диод

5
Ответить

Комсомольский чувак

Пограничный
3

Ну этого пса-то жалко, а когда я сальную лысину черчесова видел по тв, мне хотелось разъебать телевизор

Ответить

Ваня Погост

4
Ответить

Bkmz Иванов

Ваня
2
Ответить

Ваня Погост

Bkmz
0

Где аватарку проебал? 

Ответить

Bkmz Иванов

Ваня
1

Вернулся к истокам

Ответить

Старинный Илья

Ваня
1

А он и не спал )

Ответить

Egor Shep

3

Где-то ликует один Уткин. Ну и вся страна с ним

Ответить

ouxen

3

где посадки?

Ответить

Старинный Илья

ouxen
0

В огородах и на подоконниках

Ответить

мЕдь

2

Лол, несколько лет назад все его так хвалили, граффити рисовали, а теперь радуются его увольнению. Где логика?

Ответить

Metalcoreman

мЕдь
0

зажрался-с, сударь

Ответить

мЕдь

Metalcoreman
0

Ну зажрался. Результаты с ним раньше были? Сейчас вижу такое ликование, будто он всю дорогу был фиговым тренером на большой зарплате.

Ответить

Alex P

мЕдь
5

с его методами общаться с публикой и с прессой - за результат спрашивается втройне.

Два года назад результат как бы был, сейчас не то что его нет, это был настоящий позор, при этом стасик ещё больше возомнил себя неприкасаемым боженькой - поэтому порция ссаных тряпок от аудитории вполне обоснована

Ответить

мЕдь

Alex
0

Это хоть что-то проясняет. Пасиб. 

Ответить

Metalcoreman

Alex
0

ну да, чувак прямо заявил - я солдат, я на государственной службе. а где ж это видано, что служителя государева аудитория снимала. вот он болт и положил на мнение аудитории. но и не аудитория его сняла, кому-то в верхушке не понравился результат

Ответить

Кирилл

Metalco…
0

Клутину и не понравился

Ответить

Metalcoreman

мЕдь
0

ну это перегибают, да

Ответить

Старинный Илья

мЕдь
0

Ну видимо хвалили любители Дзюбы.

Ответить

Игорь Павлов

2

Справедливо. Полностью провалил Евро. Сборная России под его управлением, была одной из самых безвольных команд на чемпионате. 

Ответить

Вольный Денис

2

Ура! Бездарю выплатят неустойку из наших налогов! ПАБЕДА!!!!

Ответить

Мразь

2

Здравый смысл? Это что-то новое

Ответить

Владимир Климов

Мразь
0

это не здравый смысл, а путин намекнул на прямой линии

Ответить

Сухой браслет

2

Ну теперь точно Россия одумается и не возьмет больше более хайпового человека уже за 5 миллионов евро в год, ведь это не 2.5 ляма
Мы всегда должны быть на первых местах в рейтингах!!!
(нет)

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Он нам и нахуй не нужОн.

Ответить

Metalcoreman

1
Ответить

Сергей Суховирский

1

Лучший пуш месяца. Все на Никольскую!

Ответить

Егор Ниглов

1

Слава богу, ты ушёл!

Ответить

Имя

0

Ну хоть одна хорошая новость)

Ответить

Сергей Касулин

0

жаль. теперь надеюсь, что Семака поставят

Ответить

Dmitry R.

Сергей
1

семак вариант ничем не лучше черчесова. абсолютно посредственный и неопытный тренер.

Ответить

Сергей Касулин

Dmitry
0

да, этого я и хочу :D

Ответить

Николай Чумаков

0

Что, уже ищут нового главнокомандующего?

Ответить

Сергей Звезда

Николай
0

Это 282 статья, Николай

Ответить

Николай Чумаков

Сергей
2

282 — столько миллионов долларов получит Йоахим Лёв за три года работы в сборной России

Ответить

Сергей Звезда

Николай
1

Он же немец, должна быть шутка с другим числом...

Ответить

Андрей Галицкий

Николай
1

сможет чесать яйца 24/7 

Ответить

Закомплексованна

Николай
0

Тедеско )))

Ответить

Andrew Kostin

Сергей
0

Скорее 277-280

Ответить

Егор Франко

–3

Че так накинулись на усатого? Были и хорошие моменты в игре. Так быстро забываются победы. Вспомните чемпионат мира! Прощаюсь с уважением с Черчесовым)

Ответить

Многие микроскоп

Егор
1

Накинулись потому что кроме этого ничего и не было. Его должны были еще выкинуть после поражения Сербии 0:5 в ноябре 2020.

Ответить

Многие микроскоп

Егор
1

Поздравляю с первым комментарием с 2018, кстати!

Ответить

KSA

Многие
0

Зачем кому-то тратить ботов на Черчесова? Это же не вакцинация

Ответить

Andrew Night

Егор
1

Хорошие моменты? Что именно? Победа над никакущими саудитами и египтом? Или проеб от уругаая? Или все же хорошо это автобус и лотерея с испанией?

Ответить

Vadim Khamitsevich

0

По делу! Сразу надо было, а не тянуть кота за яйца

Ответить

Nik

0

Интересно за расторжение ему что то сверх положено)

Ответить

KSA

Nik
0

Золотой парашют 24 млн $

Ответить

Андрей Мешков

0

Наконец то 👍🏻

Ответить

Павел Каташев

0
Ответить

Damir ReDevil

0

Есть бог на свете

Ответить

Японский Валера

0

Вот это да, неверояно. Какая, блядь, важная новость. 

Ответить

Antony Divnich

0

С позором

Ответить

Ivan Petrov

0
Ответить

цорiк

0

Мало платили, хули, вот и нет результата. А Карпину зачем это? Чтобы опять «тренеришкой» называли?

Ответить

Станислав Козак

0

Тут как раз освободился один голландский Дик. Надо брать!
https://www.youtube.com/watch?v=S4wk4THzYmY

Ответить

Tape Arsonist

0

Я же отписался от спорта. Нахуя мне эта инфа в ленте, да ещё и с молнией? Вот кому из тех, кто отписался от спорта, не похуй на футбол?

Ответить

Р О Б А Т

0

не могли не ёбнуть после критики питуна

Ответить

Andrew Night

0

Хаха, прям перед отборочными на ЧМ. Ну шо, Карпин или Семак?

Ответить

Константин Панфилов

–1

За что?

Ответить

Ertha

–1

Ооо, ну всё. Теперь можно будет проголосовать за Единую Россию на этих выборах и поддержать Путина.

Ответить
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