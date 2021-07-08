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Новости
Артём Мазанов

«Ну не было вакцины, не было»: в Калужской области медсестра вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины Статьи редакции

Губернатор рассказал, что сейчас медсестра в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».

161 161 комментарий
3722 просмотров

По данным главы региона, 26 июня медсестра «испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». Об этом Владислав Шапша написал в соцсетях.

Губернатор уточнил «Подъёму», что воду для инъекций вместо вакцины медсестра вколола двум людям. Он уверен, что «за столь халатное отношение к служебным обязанностям» медсестру уволят.

Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению.

Владислав Шапша
глава Калужской области

Baza опубликовала видео, на котором медсестра признаётся, что вколола воду для инъекций.

Похожие случаи случались и в других странах: в Германии медсестра из-за разбитых ампул набрала в шприцы физраствор, их вкололи шестерым людям, а во Франции медики случайно вкололи 140 пациентам физраствор вместо вакцины Pfizer.

#новости #вакцинаотcovid19

161 161 комментарий
18
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161 комментарий
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Stanley H. Tweedle

57

Конечно же никто не будет разбираться почему в очередном бюджетном учреждении такая рабочая атмосфера что нижестоящие сотрудники боятся (!) сказать начальству что что-то закончилось. Скрепа.

Ответить

Дмитрий Орлов

Stanley
11

терпилы

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
10

как мы

Ответить

Решающий ключ

Дмитрий
1

жаль конечно

Ответить

Решающий ключ

Решающий
1

успехов

Ответить

New

Решающий
0

Кому?

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Мы ядро, а не терпелы

Ответить

Дмитрий Орлов

Кирилл
0

почему мы терпим бан Орлова?

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

А что мы можем сделать?? Только потерпеть

Ответить

Дмитрий Орлов

Кирилл
0

ничего, терпеть 

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Терпим

Ответить

Пётр Козлов

Stanley
1

И решают, что лучше обмануть клиента, подвергнув его жизнь опасности - потрясающая логика

Ответить

Алексей Логачев

Пётр
0

Об этом и комментарий, что людям на работе так страшно, что они готовы рисковать жизнями посторонних людей, лишь бы не докладывать плохие новости. Это не только про медицину, к сожалению, в России так даже частный бизнес работает. Гонцам голову отрубают

Ответить

Пётр Козлов

Алексей
0

Ну если бы не вколола, то её бы расстреляли, а потом пришли бы за её детьми - не иначе. 

Потому что если пациент умрёт от короны после фейковой вакцины и это всплывёт, то эту медсестру вполне логично и закономерно посадят.

Я думаю, что тут просто смешение терпилоидства, тупости и тотальной безответственности, а не какого-то мифического принципа угнетения и запугивания бедных людей бизнесом. 

Ответить

Иван Иванович

Алексей
–1

Либераха, какой бизнес так работает?

Ответить

Алексей Логачев

Иван
0

Частный

Ответить

Andrew Muralov

Stanley
1

Что закончилась жидкая скрепа.

Ответить

Аделина Пролайт

Stanley
0

а не думал ли ты, что эта самая медсестра их и изничтожила каким либо образом? в такую жару холодильничек turn off и нет более вакцин, тут интереснее сколько всего она людей привила физраствором

Ответить

Stanley H. Tweedle

Аделина
2

Ну блен говно случается. Моего тезиса это не отменяет.

Ответить

Аделина Пролайт

Stanley
1

ну представь себе стоимость каждой дозы (а ведь она бесплатная по ОМС, а так наверняка долларов 50 за укол), и если они изничтожила их - ей пришлось бы платить, вот и решили в коллективе за чашечкой чая, что вообщем то вакцины то и не нужны, уколим физрастворчиком, никто ничего не заметит. а вот как мы узнали об этом? потому что кто то за чашечкой чая оказался крыской 

Ответить

Andrew Muralov

Аделина
0

6 баксов доза стоит. Невелика потеря) 

Ответить

Аделина Пролайт

Andrew
1

может быть она весь город привила физраствором)))0)) что это за два пациента которые смогли разоблачить, что им воду колют? третий глаз

Ответить

Andrew Muralov

Аделина
0

Может быть это новый уровень получения фейковых сертификатов. Для большей реалистичности вклаывают воду. 

Ответить

Иван Иванович

Andrew
0

Минимальная ставка в час в россии около 1$, так что дохуя на самом деле.

Ответить

Голубой глобус

Аделина
0

ей пришлось бы платить

В большинстве случаев это не так. Но кто об этом знает?
@Олег Ивахнов у тебя когда автобус мякнули, на сколько был оштрафован работник, занимающийся им?

Ответить

Аделина Пролайт

Голубой
0

у меня очень поверхностные знания, когда чел БТР сжег в армии то он платил за него, соответсвено в бюджетном учреждении если что-то сломал то должен платить, я так думаю 

Ответить

Разноцветный

Голубой
0

у тебя когда автобус мякнули, на сколько был оштрафован работник, занимающийся им?

Не был оштрафован

Ответить

Иван Иванович

Разноцв…
0

ОООО ЛЫСЫЙ
ИДИ ПОПЫСАЙ

Ответить

Разноцветн

Иван
0

Открывай рот

Ответить

Иван

Разноцв…
0

Открыл рот твоей матери и уже нассал в него

Ответить

Разноцветн

Иван
0

Жиденькая аудитория подъехала

Ответить

Иван

Разноцв…
0

Я Русский!

Ответить

Голубой глобус

Аделина
1

Ну а если паяльником случайно повредил провода у перфоратора - хуйня, проскочим, рядом можно будет даже сварочным аппаратом на кислороде работать без маски (потому что её тоже как-то хуйнули).

Ответить

Аделина Пролайт

Голубой
0

вопрос как мы об этом узнали? кто то ходил после вакцины проверять поставили ли ему вакцину? и почему именно 2 пациента? потому что для галочки, фактически их могло быть любое количество, а учитывая что для логистики норма потерь 2%, то думаю минимум 2%  людей колются физраствором, не думаю что это какая то уникальная практика именно этой медсестры

Ответить

Жених приехал

22

 Похожие случаи случались и в других странах

Мировая практика ©.

Ответить

Ваша Закладко

Жених
–4

тут другое.
нет второго компонента у минздрава региона? оооок - виноват рашн стрелочник

Ответить

Пётр Козлов

16

"Ну не было денег, не было": в Калужской области медсестра получила  пустой конверт вместо зарплаты

Ответить

Иван Иванович

Пётр
2

Ахахахах, ну так в россии и не такое возможно.

Ответить

Голубой глобус

9

Если чего-то нехватает для моей работы - я говорю начальству, а не занимаюсь высасыванием из своего пальца оправдания организационных проблем.
Пиздец: как будто крепостное право, и за плохую весть тебя выпорят, так что лучше замолчать.

Ответить

Иван Иванович

Голубой
2

как будто крепостное право

А чо в россии отменили уже? 

Ответить

AZP

Голубой
0

Если чего-то нехватает для моей работы - я говорю начальству, а не занимаюсь высасыванием из своего пальца оправдания организационных проблем.

На одной из работ меня начальство так же вежливо нахуй посылало. 

Ответить

Голубой глобус

AZP
0

На одной работе мне тоже материалы и инструменты перестали давать - я сказал, что я буду выходить на работу, так что зарплату мне пусть платят, а выполнять, что от меня требуют я не буду за неимением возможностей. Через три дня нашлись и материалы и инструменты.

Ответить

Иван Иванович

Голубой
0

НУ ТЫ МУЖИК!
Показал этим капиталюгам! Красава даун!

Ответить

Голубой глобус

Иван
2

Ну и нахуя ты меня дауном назвал? Мне надо было сверлить пальцем, или как хотел начальник - сверло на свои деньги покупал?

Ответить

Иван Иванович

Голубой
0

Так ты строитель? Выучиться на что-то нормальное не пробовал?
Ахахаха

Ответить

Голубой глобус

Иван
0

Подрабатывал когда-то. Чего плохого?

Ответить

Иван

Голубой
0

Да ничего, тупая работа для тупых за копейки. АХАХАХХА

Ответить

Голубой

Иван
0

Ты слишком жирный для меня.

Ответить

Иван

Голубой
0

Ну если без рофлов, то я написал правду.
Строитель - это прям пиздец...

Ответить

Голубой

Иван
0

Я после армии днём работал строителем, а вечером делал сайты.
А строительный опыт помог мне дома сделать ремонт самостоятельно, друзям помочь с ремонтом и однажды бухим повесил телевизор на стенку ровненько между полок без линеек и уровня.

Ответить

Служебный историк

Голубой
0

не могла же она просто побояться сказать что сорян , вакцины нет. скорее всего вперед общей очереди за доп плату попросили поставить , а вакцины не было , но денежку то хочется получить . вот и решила наебать

Ответить

Служебный историк

7

чет я начал сомневаться во всех своих прививках из своего прививочного сертификата

Ответить

мЕдь

Служебный
4

Я этого говна начитался и спецом проверял, что ампула именно спутника и его точно набрали в шприц.

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
5

В Питере были случаи, что люди записывались на спутник, медсестра им говорила, что спутник кончился и будут колоть Ковивак. А в сертификате оказалось написано ЭпивакКорона. Что по сути равнозначно воде для иъекций. 

Ответить

Иван Иванович

Andrew
3

Был случай в Москве, люди записались на спутник, а вкололи им Pfizer. А в сертификате оказалось написано "Вода Святой Источник.".

Ответить

Andrew Muralov

Иван
0

Я мефедрон разводил водой святой источник, нормальная вода. 

Ответить

мЕдь

Andrew
0

Нельзя не вспомнить.

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить

Иван Иванович

мЕдь
–4

В этой либеральной дрисне и не такое напишут.

Ответить

мЕдь

Иван
3

Очень слабо набрасываешь.

Ответить

Иван Иванович

мЕдь
–4

Ахахах, LiberahaPress

Ответить

Иван Иванович

мЕдь
0

Пхахахах, анимешник

Ответить

мЕдь

Иван
8

Аниме на аве – здоровья маме.

Ответить

Кирилл Вселенский

Служебный
1

Главное куар для макдака есть, че еще надо

Ответить

Иван Иванович

Кирилл
0

Сложно QR получить? Нытье достало

Ответить

Кирилл

Иван
0

Заплачь

Ответить

Иван Иванович

Кирилл
0

Так я нормально к этому отношусь. Это ты, усатый даун, ноешь

Ответить

Служебный

Иван
0

тяв тяв тяв

Ответить

Иван Иванович

Служебн…
0

Ты кто?

Ответить

Служебный

Иван
0

я твой куратор. тебе было сказано сраться только с определенными людьми, ты зачем полез куда не положено ?

Ответить

CiZerin

Кирилл
0

В Макдак закрыты залы, только доставка и на вынос. QR не поможет.

Ответить

Кирилл

CiZerin
0

Тоже обломался?((

Ответить

Иван Иванович

Кирилл
0

Не ной

Ответить

CiZerin

Кирилл
0

Шутки шутками, но я частенько мотаюсь по ЦОДам, а там в округе зачастую из адекватного только Макдак. Теперь непокушать.

Ответить

Иван Иванович

CiZerin
0

Ну так это, мне похуй

Ответить

Владимир Филатов

Служебный
0

а была реакция?

Ответить

Иван Иванович

–5

А что это за российский доктор там сидит с явным акцентом?
Аххахах, у россиян даже докторов не осталось!!! Все свалили из нищей страны 10го мира. АХахахахха.

Ответить

Андрей Фокин

Иван
6

На проекте с 8 июл 2021

"Откуда вы, блять, беретесь?"

Ответить

Иван Иванович

Андрей
–4

К доктору сходи

Ответить

Дмитрий Орлов

Иван
0

фамилия Иванов?

Ответить

alexferman

Дмитрий
1

Иван Иваныч Иванов
С утра ходит без мозгов

Ответить

Иван Иванович

alexfer…
–2

Писатель педофил

Ответить

alexferman

Иван
0

Иванов Иван Иваныч
Не кто иной, как Орлов Рваныч

Ответить

Александр

alexfer…
0

Обычное дело, зассыха-твинковод.

Ответить

Иван

Алексан…
–1

Зассыха это ты, дебил

Ответить

Александр

Иван
0

Зашейся.

Ответить

Иван

Алексан…
–1

Нахуй иди либераха

Ответить

Дмитрий Орлов

Иван
0

чьих будешь? 

Ответить

alexferman

Иван
2

Иностранцы приезжают в Россию, чтобы работать врачами. Это ли не доказательство высоких заработков в российской медицине 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Ответить

Иван Иванович

alexferman
–1

Ну типа

Ответить

Загадочный калькулятор

3

Я бы эти новости одна за другой бы выпустил

Ответить

Bulat Akhmetshin

3

Зато скольки людям прокололи ЭпиВакКорону которая с примерно таким же эффектом.

Ответить

Паша Цветомузыка

3

Еще не так всё плохо!

Ответить

Илья Синица

1

У врача прям такой Калужский акцент

Ответить

Катя Лукаверова

Илья
2

Это Московский 

Ответить

Иван Иванович

Илья
–1

ОООО!!! РАСИСТ!
Откуда вы такие беретесь?

Ответить

Smaug The Terrible

Иван
0

Из мамы

Ответить

alexferman

0

Похожие случаи случались и в других странах

Редакция начала выбивать почву из-под лапок местных либерах. Почему мы это терпим??

Ответить

Иван Иванович

alexferman
1

Ахахаха, либерахи, так их!!!! АХАХАХАХ!!
СЛава богу, что мы живем в России а не во ФРАНЦИИ!!!!

Ответить

Мистер Блондин

Иван
3

россия топ за свои деньги 

Ответить

Решающий ключ

Мистер
0

не пизди

Ответить

Мистер Блондин

Решающий
3

ты слезы и сопли после татуировки вытер, прежде чем с альфасамцом в дискуссию вступать?????????

Ответить

Решающий ключ

Мистер
1

ем малинку

Ответить

Иван Иванович

Решающий
0

В украине есть малина? Думал все в Польшу продают

Ответить

Решающий

Иван
0

наоборот, в Польше собирают и нам везут, добытчики наши 

Ответить

Иван

Решающий
0

Из Польши везут в Германию и другие страны ЕС, в нищей усраине польские продукты слишком дорогие для населения

Ответить

Решающий

Иван
0

не пизди если нихуя не знаешь 

Ответить

Иван

Решающий
0

Так я знаю, украинец порвался

Ответить

Иван Иванович

Мистер
0

А где альфасамец?

Ответить

Мистер Блондин

Иван
0

@альфа сомец твиттера 

Ответить

Иван Иванович

Мистер
0

Пхахахахахах. ))))

Ответить

AZP

1

Сертификат есть? Самое главное.

Ответить

Ваша Закладко

AZP
1

для гастрогедонистов и клаберов

Ответить

Иван Иванович

Ваша
0

ну один гастроарбайтер на видео явно есть

Ответить

Vitalii Lepeshev

1

Губернатор рассказал, что сейчас медсестра в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».

«Новичок» точно в наличии есть.

Ответить

Иван Иванович

Vitalii
1

Ага, Новичок это для либерах только.
Хим оружие от которого никто не умер. Бгг

Ответить

Vitalii Lepeshev

Иван
0

Точно. Ну тогда уволится 2 недели назад, а потом в окно.

Ответить

Романелло Кивогенс

Иван
0

Дон Стерджес у почитателей солнцеликого за человека уже не считается? 

Ответить

Andrew Muralov

0
Ответить

Иван Иванович

Andrew
–1

Что это за лысый хрен?

Ответить

Дефицитный Сервелат

Иван
9

Порноактёр из Brazzers Дмитрий Гордон.

Ответить

Владимир Филатов

Дефицит…
0

ну типа

Ответить

Рыжий

Иван
1

Ну Татарина не знать это дно(

Ответить

Andrew Muralov

Иван
0

А какая разница? 

Ответить

Р О Б А Т

1

Ну хоть не водку

Ответить

Аделина Пролайт

Р
0

вода для инъекций самый лучший вариант, даже физраствором колоть можно не всех, водичка же безвредна полностью 

Ответить

Торговый микрофон

0

Хотели как во Франции? Получайте!

Ответить

ouxen

0

результат тот же самый?

Ответить

asbo

0

Надеюсь хотя бы "Святой Источник" вкололи, а не просто из под крана или упаси Господи Бонакву..

Ответить

Иван Иванович

asbo
0

ТЫ ЧО ДЕБИЛ?

Ответить

asbo

Иван
1

Я бы согласился только на укол Эвиана

Ответить

Рыжий

asbo
3

Эвиан только по ДМС

Ответить

asbo

Рыжий
0
Ответить

Рыжий

asbo
1

По ОМС получишь укол Кубай и гуляй

Ответить

Романелло

asbo
0

А какая в жопу разница?

Ответить

Подходящий будильник

asbo
0

"Каждый день"

Ответить

Названый Паша

0

глубинно

Ответить

Критический Мика

0

испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился

родственник врача или родственник начальника? последнее сильно меняет картинку

Ответить

Dmitriy Volkov

0

Блять, физраствор вколоть это не страшно, а вот вода, пиздец ебанутая 
Ля я думал она не физраствор ввела 

Ответить

Подходящий будильник

Dmitriy
0

от воды для инъекций ничего не будет в маленьком количетве

Ответить

Dmitriy Volkov

Подходящий
0

Я подумал про обычную воду 

Ответить

Подходящий

Dmitriy
0

это и есть обычная вода, просто очищенная

Ответить

Подходящий

Подходя…
0

вот воздух вколоть – это пиздец

Ответить

Dmitriy Volkov

Подходя…
0

Это наглухо же сразу 

Ответить

Паша Цветомузыка

Подходя…
0

Смотря сколько воздуха... Условно несколько пузырьков ничего плохого не сделают)

Ответить

Подходящий

Паша
0

миллилитра 3 в бошке словить будет прикольный трип

Ответить

Иван Иванович

Подходящий
0

Сколько надо вколоть воды, чтобы окончательно сдохунть? Как то подзаебался уже в нищей россии выживать

Ответить

Dmitriy Volkov

Иван
0

Хорошая попытка товарищ майор 

Ответить

Иван Иванович

Dmitriy
0

Meh