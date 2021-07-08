«Ну не было вакцины, не было»: в Калужской области медсестра вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины Статьи редакции
Губернатор рассказал, что сейчас медсестра в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».
По данным главы региона, 26 июня медсестра «испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». Об этом Владислав Шапша написал в соцсетях.
Губернатор уточнил «Подъёму», что воду для инъекций вместо вакцины медсестра вколола двум людям. Он уверен, что «за столь халатное отношение к служебным обязанностям» медсестру уволят.
Baza опубликовала видео, на котором медсестра признаётся, что вколола воду для инъекций.
Похожие случаи случались и в других странах: в Германии медсестра из-за разбитых ампул набрала в шприцы физраствор, их вкололи шестерым людям, а во Франции медики случайно вкололи 140 пациентам физраствор вместо вакцины Pfizer.
Конечно же никто не будет разбираться почему в очередном бюджетном учреждении такая рабочая атмосфера что нижестоящие сотрудники боятся (!) сказать начальству что что-то закончилось. Скрепа.
терпилы
как мы
Решающий ключ
жаль конечно
почему мы терпим бан Орлова?
И решают, что лучше обмануть клиента, подвергнув его жизнь опасности - потрясающая логика
Об этом и комментарий, что людям на работе так страшно, что они готовы рисковать жизнями посторонних людей, лишь бы не докладывать плохие новости. Это не только про медицину, к сожалению, в России так даже частный бизнес работает. Гонцам голову отрубают
Ну если бы не вколола, то её бы расстреляли, а потом пришли бы за её детьми - не иначе.
Потому что если пациент умрёт от короны после фейковой вакцины и это всплывёт, то эту медсестру вполне логично и закономерно посадят.
Я думаю, что тут просто смешение терпилоидства, тупости и тотальной безответственности, а не какого-то мифического принципа угнетения и запугивания бедных людей бизнесом.
Либераха, какой бизнес так работает?
а не думал ли ты, что эта самая медсестра их и изничтожила каким либо образом? в такую жару холодильничек turn off и нет более вакцин, тут интереснее сколько всего она людей привила физраствором
Ну блен говно случается. Моего тезиса это не отменяет.
ну представь себе стоимость каждой дозы (а ведь она бесплатная по ОМС, а так наверняка долларов 50 за укол), и если они изничтожила их - ей пришлось бы платить, вот и решили в коллективе за чашечкой чая, что вообщем то вакцины то и не нужны, уколим физрастворчиком, никто ничего не заметит. а вот как мы узнали об этом? потому что кто то за чашечкой чая оказался крыской
6 баксов доза стоит. Невелика потеря)
может быть она весь город привила физраствором)))0)) что это за два пациента которые смогли разоблачить, что им воду колют? третий глаз
Может быть это новый уровень получения фейковых сертификатов. Для большей реалистичности вклаывают воду.
Минимальная ставка в час в россии около 1$, так что дохуя на самом деле.
ей пришлось бы платить
В большинстве случаев это не так. Но кто об этом знает?
@Олег Ивахнов у тебя когда автобус мякнули, на сколько был оштрафован работник, занимающийся им?
у меня очень поверхностные знания, когда чел БТР сжег в армии то он платил за него, соответсвено в бюджетном учреждении если что-то сломал то должен платить, я так думаю
Разноцветный
у тебя когда автобус мякнули, на сколько был оштрафован работник, занимающийся им?
Не был оштрафован
Ну а если паяльником случайно повредил провода у перфоратора - хуйня, проскочим, рядом можно будет даже сварочным аппаратом на кислороде работать без маски (потому что её тоже как-то хуйнули).
вопрос как мы об этом узнали? кто то ходил после вакцины проверять поставили ли ему вакцину? и почему именно 2 пациента? потому что для галочки, фактически их могло быть любое количество, а учитывая что для логистики норма потерь 2%, то думаю минимум 2% людей колются физраствором, не думаю что это какая то уникальная практика именно этой медсестры
Похожие случаи случались и в других странах
Мировая практика ©.
тут другое.
нет второго компонента у минздрава региона? оооок - виноват рашн стрелочник
"Ну не было денег, не было": в Калужской области медсестра получила пустой конверт вместо зарплаты
Голубой глобус
На одной работе мне тоже материалы и инструменты перестали давать - я сказал, что я буду выходить на работу, так что зарплату мне пусть платят, а выполнять, что от меня требуют я не буду за неимением возможностей. Через три дня нашлись и материалы и инструменты.
НУ ТЫ МУЖИК!
Показал этим капиталюгам! Красава даун!
Ну и нахуя ты меня дауном назвал? Мне надо было сверлить пальцем, или как хотел начальник - сверло на свои деньги покупал?
Так ты строитель? Выучиться на что-то нормальное не пробовал?
Ахахаха
Подрабатывал когда-то. Чего плохого?
Ты слишком жирный для меня.
Я после армии днём работал строителем, а вечером делал сайты.
А строительный опыт помог мне дома сделать ремонт самостоятельно, друзям помочь с ремонтом и однажды бухим повесил телевизор на стенку ровненько между полок без линеек и уровня.
Служебный историк
не могла же она просто побояться сказать что сорян , вакцины нет. скорее всего вперед общей очереди за доп плату попросили поставить , а вакцины не было , но денежку то хочется получить . вот и решила наебать
В Питере были случаи, что люди записывались на спутник, медсестра им говорила, что спутник кончился и будут колоть Ковивак. А в сертификате оказалось написано ЭпивакКорона. Что по сути равнозначно воде для иъекций.
Был случай в Москве, люди записались на спутник, а вкололи им Pfizer. А в сертификате оказалось написано "Вода Святой Источник.".
Нельзя не вспомнить.
В этой либеральной дрисне и не такое напишут.
Пхахахах, анимешник
Главное куар для макдака есть, че еще надо
Сложно QR получить? Нытье достало
Так я нормально к этому отношусь. Это ты, усатый даун, ноешь
тяв тяв тяв
Ты кто?
я твой куратор. тебе было сказано сраться только с определенными людьми, ты зачем полез куда не положено ?
А что это за российский доктор там сидит с явным акцентом?
Аххахах, у россиян даже докторов не осталось!!! Все свалили из нищей страны 10го мира. АХахахахха.
На проекте с 8 июл 2021
"Откуда вы, блять, беретесь?"
К доктору сходи
фамилия Иванов?
Иван Иваныч Иванов
С утра ходит без мозгов
Писатель педофил
Иванов Иван Иваныч
Не кто иной, как Орлов Рваныч
Иностранцы приезжают в Россию, чтобы работать врачами. Это ли не доказательство высоких заработков в российской медицине 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Зато скольки людям прокололи ЭпиВакКорону которая с примерно таким же эффектом.
У врача прям такой Калужский акцент
ОООО!!! РАСИСТ!
Откуда вы такие беретесь?
Похожие случаи случались и в других странах
Редакция начала выбивать почву из-под лапок местных либерах. Почему мы это терпим??
Ахахаха, либерахи, так их!!!! АХАХАХАХ!!
СЛава богу, что мы живем в России а не во ФРАНЦИИ!!!!
россия топ за свои деньги
не пизди
ты слезы и сопли после татуировки вытер, прежде чем с альфасамцом в дискуссию вступать?????????
ем малинку
В украине есть малина? Думал все в Польшу продают
наоборот, в Польше собирают и нам везут, добытчики наши
А где альфасамец?
Сертификат есть? Самое главное.
для гастрогедонистов и клаберов
Губернатор рассказал, что сейчас медсестра в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».
«Новичок» точно в наличии есть.
Ага, Новичок это для либерах только.
Хим оружие от которого никто не умер. Бгг
Дон Стерджес у почитателей солнцеликого за человека уже не считается?
Что это за лысый хрен?
Порноактёр из Brazzers Дмитрий Гордон.
Ну хоть не водку
вода для инъекций самый лучший вариант, даже физраствором колоть можно не всех, водичка же безвредна полностью
Надеюсь хотя бы "Святой Источник" вкололи, а не просто из под крана или упаси Господи Бонакву..
ТЫ ЧО ДЕБИЛ?
Блять, физраствор вколоть это не страшно, а вот вода, пиздец ебанутая
Ля я думал она не физраствор ввела
Подходящий будильник
от воды для инъекций ничего не будет в маленьком количетве
Я подумал про обычную воду
Подходящий
это и есть обычная вода, просто очищенная
Подходящий
вот воздух вколоть – это пиздец
Смотря сколько воздуха... Условно несколько пузырьков ничего плохого не сделают)
Сколько надо вколоть воды, чтобы окончательно сдохунть? Как то подзаебался уже в нищей россии выживать