Губернатор рассказал, что сейчас медсестра в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».

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По данным главы региона, 26 июня медсестра «испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». Об этом Владислав Шапша написал в соцсетях.

Губернатор уточнил «Подъёму», что воду для инъекций вместо вакцины медсестра вколола двум людям. Он уверен, что «за столь халатное отношение к служебным обязанностям» медсестру уволят.

Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению. Владислав Шапша глава Калужской области

Baza опубликовала видео, на котором медсестра признаётся, что вколола воду для инъекций.