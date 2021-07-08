Бывший полицейский, устроивший стрельбу в супермаркете, жаловался, что тюрьма находится слишком далеко от дома родителей.

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Евсюков перезаряжает пистолет в супермаркете, 27 апреля 2009 года.

Бывший майор милиции Денис Евсюков, осуждённый за стрельбу в супермаркете в Москве в 2009 году, в 2015 году пожаловался в Европейский суд по правам человека — его колония находится слишком далеко от места жительства его родственников. Спустя шесть лет ЕСПЧ рассмотрел обращение и встал на сторону Евсюкова, готовится на сайте суда.

ЕСПЧ решил, что в России нарушили положение статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая провозглашает право каждого на уважение частной и семейной жизни. Отправка Евсюкова в далёкую от родителей колонию «губительна для семейных отношений», посчитали в суде. Осуждённому и его родственникам присудили компенсацию в 6 тысяч евро.

Потерпевшие, которых Евсюков ранил во время стрельбы в супермаркете в 2009 году, требуют перечислить эти деньги в их пользу: Евсюков так и не выплатил им компенсации.

Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков в 2009 году открыл стрельбу в московском супермаркете «Остров». Он убил двоих человек и ранил ещё 22. В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Содержание скрыто Показать Майор милиции Денис Евсюков расстреливает людей в супермаркете

Причины преступления до конца не ясны: по разным версиям, Евсюков мог быть пьян, иметь психической расстройство или находиться в состоянии аффекта из-за проблем в личной жизни. Судебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

Евсюкова отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Осуждённый и его родители попросили перевести его поближе к Москве, но им отказали. После этого Евсюков пожаловался в ЕСПЧ.