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Новости
yannlll

Пожизненно осуждённый экс-майор Евсюков отсудил через ЕСПЧ 6 тысяч евро за суровые условия в колонии Статьи редакции

Бывший полицейский, устроивший стрельбу в супермаркете, жаловался, что тюрьма находится слишком далеко от дома родителей.

59 59 комментариев
3990 просмотров
Евсюков перезаряжает пистолет в супермаркете, 27 апреля 2009 года.

Бывший майор милиции Денис Евсюков, осуждённый за стрельбу в супермаркете в Москве в 2009 году, в 2015 году пожаловался в Европейский суд по правам человека — его колония находится слишком далеко от места жительства его родственников. Спустя шесть лет ЕСПЧ рассмотрел обращение и встал на сторону Евсюкова, готовится на сайте суда.

ЕСПЧ решил, что в России нарушили положение статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая провозглашает право каждого на уважение частной и семейной жизни. Отправка Евсюкова в далёкую от родителей колонию «губительна для семейных отношений», посчитали в суде. Осуждённому и его родственникам присудили компенсацию в 6 тысяч евро.

Потерпевшие, которых Евсюков ранил во время стрельбы в супермаркете в 2009 году, требуют перечислить эти деньги в их пользу: Евсюков так и не выплатил им компенсации.

Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков в 2009 году открыл стрельбу в московском супермаркете «Остров». Он убил двоих человек и ранил ещё 22. В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

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Майор милиции Денис Евсюков расстреливает людей в супермаркете

Причины преступления до конца не ясны: по разным версиям, Евсюков мог быть пьян, иметь психической расстройство или находиться в состоянии аффекта из-за проблем в личной жизни. Судебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

Евсюкова отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Осуждённый и его родители попросили перевести его поближе к Москве, но им отказали. После этого Евсюков пожаловался в ЕСПЧ.

Спустя два года после стрельбы в «Острове», в 2011 году, власти начали реформу МВД: милицию переименовали в полицию и ввели переаттестацию личного состава.

#новости #еспч #право

59 59 комментариев
14
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59 комментариев
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Жених приехал

19

ЕСПЧ хорош тем, что не смотрит на личность заявителя, а следует букве закона.

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Владимир Стародубов

Жених
12

Скорее просто его обращение рассматривал семейный человек.

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Dmitriy Volkov

Жених
0

Какого закона то? Что для чувака с пожизненным надо спец колонию построить поближе к родным?

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AZP

Dmitriy
0

Черный дельфин же на Урале, чуть ближе к Москве.

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социальныирудимент

Dmitriy
0

отправить родных жить в Ямало-Ненецком автономный округ

Ответить

Названый Паша

10

не понял комментов. почему такой хейт в сторону еспч? в чем они неправы?

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Dmitriy Volkov

Названый
1

«Отправка Евсюкова в далёкую от родителей колонию «губительна для семейных отношений», посчитали в суде.»

А у убитых людей семейные отношения в норме. 

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Названый Паша

Dmitriy
8

ну блять извините, что даже у убийц есть человеческие права, в том числе право на отношения с семьей. такие вот последствия цивилизованного общества

Ответить

Михаил Зеленин

Названый
1

У убийц должно быть право на жизнь и медпомощь, а право на общение с семьей Для осуждённых пожизненно не выглядит необходимым, тюрьма не курорт. 

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AZP

Михаил
1

а право на общение с семьей Для осуждённых пожизненно не выглядит необходимым

Человек - социальное существо. Если у него и общение с родственниками обрубить, он головой поедет. А так за возможность встречаться и письма писать будет делать, что говорят.

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Михаил Зеленин

AZP
1

Ну пусть общается с окружающим социумом, если он головой едет -для этого психологи есть. Пожизненное заключение  должно быть наказанием. 
Письма писать можно откуда угодно.

Ответить

придурок

Михаил
0

бомбануло что аж зарегал одноразовый акаунт, - у убийц не должно быть никаких прав!1

Ответить

Dmitriy Volkov

Названый
–1

Не спорю, может его и со строгого режима перевести на поселение? А может и отпустим совсем, чего мелочиться?

Ответить

Саша Фанкар

Dmitriy
4

Вся проблема нашего менталитета. Даже на тж вместо закона какие-нибудь понятия.

Ответить

Dmitriy Volkov

Саша
1

«Потерпевшие, которых Евсюков ранил во время стрельбы в супермаркете в 2009 году, требуют перечислить эти деньги в их пользу: Евсюков так и не выплатил им компенсации.»

Вся суть менталитета, компенсации пострадавшим не выплатил зато ему видите ли должны. Это как уебки родители бросающие своих детей а потом подающие на алименты. 

Ответить

Саша Фанкар

Dmitriy
1

Да-да-да. Я об этом же выше. «Колбаса на хуй похожа», «Курицу петух ебал»

Ответить

Ближний Орзэмэс

11

То есть если бы у него не было доступа к врачам в тюрьме, я так понимаю тут бы все поддержали это?))

Ответить

Людмилочка

Ближний
2

Скорее всего вам скажут "да", мол, он убийца, слетел с катушек и всё прочее... В канве жизни в России, возможно, это был бы наиболее благоприятный исход. Поскольку зоны в нашей стране превратились в государство в государстве, а криминальный мир — это именно МИР, который влияет на жизнь в стране... Государство таким образом регулирует численность зэков. В России не действуют программы по реабилитации уголовников и возвращению к нормальной жизни. Человек, отсидевший даже год, теряет 90% возможностей обычного человека по устройству своей жизни. 

Эта новость вызывает возмущение, потому что мы смотрим на неё исходя из наших, российских представлений о жизни в нашей стране. Мы знаем, что и ментом он был так себе да и после тюрьмы вряд ли стал лучше. Поэтому хоть какая-то (справедливая, к слову, по меркам ЕС) компенсация представляется нам нездоровой и неправильной.

Извините за такой объёмный ответ.

Ответить

Спортивный магнит

Ближний
2

Отсутствие доступа к врачам и удаленность колонии - это одно и то же?

Ответить

Igor Tarasov

Ближний
1

Врачи дело другое. 

Ответить

Dmitriy Volkov

Ближний
0

А если бы да кабы 

Ответить

Леха Петров

1

ну если деньги будут перечисляться потерпевшим - то было бв неплохо его там регулярно попинывать, чтобы ЕСПЧ назначал новые штрафы в пользу потерпевших. Пусть он им так деньги зарабатывает.

Ответить

KSA

Леха
7

Оштрафовали его, а платить будет население России

Ответить

Леха Петров

KSA
1

ну платить будет государство - и оно по всякому должно это делать, ибо расстрелял-то людей государев человек. Другое дело, что государство денег поимеет с населения - но оно их и так поимеет во-первых, и во-вторых это не повод, чтобы государство не платило компенсации пострадавшим. Было бы лучше, конечно, платить за счет министра внутренних дел - но это фантастика.

Ответить

KSA

Леха
1

Деньги государство доит из граждан

Ответить

Леха Петров

KSA
1

несомненно, но еще раз - это не повод, чтобы государство не платило пострадавшим.

Ответить

Анастасия Лукьянова

Леха
3

«Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения»

Попробовать попинать пристава по исполнительному производству и скинуть ему это решение с заявлением об аресте, чтобы он попозже пошарил по счетам и обратил взыскание? Да нет, бред какой-то…

Ответить

Р О Б А Т

2

Вот либерасты! Евротерпилы! 

Ответить

Иван Иванович

–7

Охуеть. Какому-то выблядку компенсация, когда его коллеги буквально пыточные в тюрьмах устроили

Ответить

Анастасия Лукьянова

Иван
3

Это не основание для ЕСПЧ отказывать в иске, как бы, если что

Ответить

Иван Иванович

Анастасия
–2

Что именно не основание? Правовой беспредел? Привелегированность силовиков? Вы там ебу все дались что ли, правовое государство с Евсюкова решили начать строить?

Ответить

Dmitriy Volkov

Иван
0

Все вверх дном нынче, малолетки собирают бабки на адвоката для скулшутера, эти вот говорят хорошо убийце не выплатившего компенсаций своим жертвам, платить эти самые компенсации 

Ответить

Людмилочка

–5

Мда уж... А ЕСПЧ случайно не потребовал выдать этому убийце психотерапевта за гос.счёт?????? Что за ересь!!! 

Ответить

Emile Zäkiev

–13

Еспч какие-то хуесосы получается 

Ответить

Людмилочка

Emile
–7

Знаете, уважаемый кибер-пользователь... выступаю против сквернословия... Но не могу не поддержать ваше м нение!!!!!

Ответить

сироп от щекотки

Людмилочка
4

Киберстранник

Ответить

Международный микроскоп

–2

Еспч обгсрался

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Евсюкова отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Полярная сова - колония особого режима, и вроде как все пожизненники отправляются именно на особый, а не строгий режим

Ответить

AZP

Vadim
1

Полярная сова - колония особого режима

Википедия пишет, что
с участками исправительных колоний строгого и общего режимов.

С одной стороны, так тяжелее убежать - участок ПЛС в самом центре обычно ставят. С другой - экономия. Те, которые выйдут, обслуживают тех, кто не выйдет - жрать им готовят, например.

Ответить

Vadim Nemnasev

AZP
1

с их правилами и распорядком побег - это что-то из области фантастики
с точки зрения экономики согласен, сейчас вспомнил, вроде как даже брали интервью где-то у такого, который сначала обслуживал ПЖ, а потом сам туда угодил, освободившись, в ту же колонию

Ответить

AZP

Vadim
1

вроде как даже брали интервью где-то у такого, который сначала обслуживал ПЖ, а потом сам туда угодил, освободившись, в ту же колонию

Да, видел это. Дед на камеру долго плакал ещё и херню бессвязную нёс.

Ответить

Doggy Style

1

Кафка не был бы успешен в нашей стране в наши дни

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Ёпт, вспомнили про него

Ответить

AZP

1

В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Пожизненное отбывают в колонии особого режима.

Ответить

Фома Платонов

1

Где отсуждали, туда и идите.

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Сколько же тогда Российской Федерации потом придётся Навальному отвалить? 

Ответить

alexferman

Ivan
0

Лет 20

Ответить

Ivan Boldyrev

alexferman
1

А вот и натянутые шутки подоспели! 

Ответить

Роман Смирнов

0

Угу. А майору налоговой полиции ЕСПЧ присудил 1100 евро за отказ дать ему декретный отпуск

Ответить

ouxen

0

А че он сидит то еще, че по удо не вышел?

Ответить

AZP

0

в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе

Пичушкин там же сидит. Тоже знаменитый персонаж.

Ответить

Igor Tarasov

0

ЕСПЧ дискредитирует себя такими решениями. Он на пожизненном. Сидеть он должен там, где есть такая тюрьма, а не где его родители. Нормальным родителям такой ублюдок не нужен. 

Ответить

Артур Мохов

0

@Сергей Звезда 
>готовится на сайте суда

Редактора? Сижу с веба, хз как ошибку отправить. 

Ответить

Andrew Muralov

–8

Евсюков - человек-легенда. Молодец, что отсудил. Надеюсь, что всё-таки выйдет из тюрьмы. 

Ответить

Закомплексованная Душа

Andrew
0

Как? У него пожизненное

Ответить

AZP

Закомплексованн…
1

Теоретически в России можно выйти с пожизненного по УДО после 25 лет. На практике ни один по УДО не вышел - суды боятся отпускать, даже если характеристика идеальная, ни одного нарушения и всё заебись.
Масалимов (ниже) вышел, потому что ему статью изменили.

Ответить

KSA

Закомплексованн…
0

Может у него 9 жизней

Ответить

Andrew Muralov

Закомплексованн…
–4

https://amp.vedomosti.ru/politics/news/2018/02/08/750301-na-svobodu-pozhiznenno-zaklyuchennih

Нет ничего невозможного. Главное верить. И посылать майору Евсюкову лучи добра. 

В России вышел на свободу первый из пожизненно…
Осужденный к пожизненному сроку за убийство и расчленение жертвы 63-летний Анвар Масалимов вышел…
amp.vedomosti.ru
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Dmitriy Volkov

Andrew
0

В чем легендарность ахах 

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