Пожизненно осуждённый экс-майор Евсюков отсудил через ЕСПЧ 6 тысяч евро за суровые условия в колонии Статьи редакции
Бывший полицейский, устроивший стрельбу в супермаркете, жаловался, что тюрьма находится слишком далеко от дома родителей.
Бывший майор милиции Денис Евсюков, осуждённый за стрельбу в супермаркете в Москве в 2009 году, в 2015 году пожаловался в Европейский суд по правам человека — его колония находится слишком далеко от места жительства его родственников. Спустя шесть лет ЕСПЧ рассмотрел обращение и встал на сторону Евсюкова, готовится на сайте суда.
ЕСПЧ решил, что в России нарушили положение статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая провозглашает право каждого на уважение частной и семейной жизни. Отправка Евсюкова в далёкую от родителей колонию «губительна для семейных отношений», посчитали в суде. Осуждённому и его родственникам присудили компенсацию в 6 тысяч евро.
Потерпевшие, которых Евсюков ранил во время стрельбы в супермаркете в 2009 году, требуют перечислить эти деньги в их пользу: Евсюков так и не выплатил им компенсации.
Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков в 2009 году открыл стрельбу в московском супермаркете «Остров». Он убил двоих человек и ранил ещё 22. В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.
Причины преступления до конца не ясны: по разным версиям, Евсюков мог быть пьян, иметь психической расстройство или находиться в состоянии аффекта из-за проблем в личной жизни. Судебная экспертиза признала его полностью вменяемым.
Евсюкова отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Осуждённый и его родители попросили перевести его поближе к Москве, но им отказали. После этого Евсюков пожаловался в ЕСПЧ.
Спустя два года после стрельбы в «Острове», в 2011 году, власти начали реформу МВД: милицию переименовали в полицию и ввели переаттестацию личного состава.
ЕСПЧ хорош тем, что не смотрит на личность заявителя, а следует букве закона.
Какого закона то? Что для чувака с пожизненным надо спец колонию построить поближе к родным?
«Отправка Евсюкова в далёкую от родителей колонию «губительна для семейных отношений», посчитали в суде.»
А у убитых людей семейные отношения в норме.
Названый Паша
ну блять извините, что даже у убийц есть человеческие права, в том числе право на отношения с семьей. такие вот последствия цивилизованного общества
У убийц должно быть право на жизнь и медпомощь, а право на общение с семьей Для осуждённых пожизненно не выглядит необходимым, тюрьма не курорт.
Ну пусть общается с окружающим социумом, если он головой едет -для этого психологи есть. Пожизненное заключение должно быть наказанием.
Письма писать можно откуда угодно.
Не спорю, может его и со строгого режима перевести на поселение? А может и отпустим совсем, чего мелочиться?
Вся проблема нашего менталитета. Даже на тж вместо закона какие-нибудь понятия.
«Потерпевшие, которых Евсюков ранил во время стрельбы в супермаркете в 2009 году, требуют перечислить эти деньги в их пользу: Евсюков так и не выплатил им компенсации.»
Вся суть менталитета, компенсации пострадавшим не выплатил зато ему видите ли должны. Это как уебки родители бросающие своих детей а потом подающие на алименты.
Да-да-да. Я об этом же выше. «Колбаса на хуй похожа», «Курицу петух ебал»
Скорее всего вам скажут "да", мол, он убийца, слетел с катушек и всё прочее... В канве жизни в России, возможно, это был бы наиболее благоприятный исход. Поскольку зоны в нашей стране превратились в государство в государстве, а криминальный мир — это именно МИР, который влияет на жизнь в стране... Государство таким образом регулирует численность зэков. В России не действуют программы по реабилитации уголовников и возвращению к нормальной жизни. Человек, отсидевший даже год, теряет 90% возможностей обычного человека по устройству своей жизни.
Эта новость вызывает возмущение, потому что мы смотрим на неё исходя из наших, российских представлений о жизни в нашей стране. Мы знаем, что и ментом он был так себе да и после тюрьмы вряд ли стал лучше. Поэтому хоть какая-то (справедливая, к слову, по меркам ЕС) компенсация представляется нам нездоровой и неправильной.
Извините за такой объёмный ответ.
Спортивный магнит
Отсутствие доступа к врачам и удаленность колонии - это одно и то же?
ну если деньги будут перечисляться потерпевшим - то было бв неплохо его там регулярно попинывать, чтобы ЕСПЧ назначал новые штрафы в пользу потерпевших. Пусть он им так деньги зарабатывает.
ну платить будет государство - и оно по всякому должно это делать, ибо расстрелял-то людей государев человек. Другое дело, что государство денег поимеет с населения - но оно их и так поимеет во-первых, и во-вторых это не повод, чтобы государство не платило компенсации пострадавшим. Было бы лучше, конечно, платить за счет министра внутренних дел - но это фантастика.
несомненно, но еще раз - это не повод, чтобы государство не платило пострадавшим.
«Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения»
Попробовать попинать пристава по исполнительному производству и скинуть ему это решение с заявлением об аресте, чтобы он попозже пошарил по счетам и обратил взыскание? Да нет, бред какой-то…
Охуеть. Какому-то выблядку компенсация, когда его коллеги буквально пыточные в тюрьмах устроили
Это не основание для ЕСПЧ отказывать в иске, как бы, если что
Что именно не основание? Правовой беспредел? Привелегированность силовиков? Вы там ебу все дались что ли, правовое государство с Евсюкова решили начать строить?
Все вверх дном нынче, малолетки собирают бабки на адвоката для скулшутера, эти вот говорят хорошо убийце не выплатившего компенсаций своим жертвам, платить эти самые компенсации
Мда уж... А ЕСПЧ случайно не потребовал выдать этому убийце психотерапевта за гос.счёт?????? Что за ересь!!!
Еспч какие-то хуесосы получается
Знаете, уважаемый кибер-пользователь... выступаю против сквернословия... Но не могу не поддержать ваше м нение!!!!!
Евсюкова отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.
Полярная сова - колония особого режима, и вроде как все пожизненники отправляются именно на особый, а не строгий режим
Полярная сова - колония особого режима
Википедия пишет, что
с участками исправительных колоний строгого и общего режимов.
С одной стороны, так тяжелее убежать - участок ПЛС в самом центре обычно ставят. С другой - экономия. Те, которые выйдут, обслуживают тех, кто не выйдет - жрать им готовят, например.
с их правилами и распорядком побег - это что-то из области фантастики
с точки зрения экономики согласен, сейчас вспомнил, вроде как даже брали интервью где-то у такого, который сначала обслуживал ПЖ, а потом сам туда угодил, освободившись, в ту же колонию
В 2010 году Евсюкова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.
Пожизненное отбывают в колонии особого режима.
Сколько же тогда Российской Федерации потом придётся Навальному отвалить?
Лет 20
Угу. А майору налоговой полиции ЕСПЧ присудил 1100 евро за отказ дать ему декретный отпуск
в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе
Пичушкин там же сидит. Тоже знаменитый персонаж.
ЕСПЧ дискредитирует себя такими решениями. Он на пожизненном. Сидеть он должен там, где есть такая тюрьма, а не где его родители. Нормальным родителям такой ублюдок не нужен.
@Сергей Звезда
>готовится на сайте суда
Редактора? Сижу с веба, хз как ошибку отправить.
Евсюков - человек-легенда. Молодец, что отсудил. Надеюсь, что всё-таки выйдет из тюрьмы.
Как? У него пожизненное
Теоретически в России можно выйти с пожизненного по УДО после 25 лет. На практике ни один по УДО не вышел - суды боятся отпускать, даже если характеристика идеальная, ни одного нарушения и всё заебись.
Масалимов (ниже) вышел, потому что ему статью изменили.
https://amp.vedomosti.ru/politics/news/2018/02/08/750301-na-svobodu-pozhiznenno-zaklyuchennih
Нет ничего невозможного. Главное верить. И посылать майору Евсюкову лучи добра.