По данным властей, всего к преступлению причастны не менее 28 человек.

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О задержании сообщили на сайте дипмиссии Тайваня.

«Тайвань на протяжении долгого времени является верным другом и надёжным партнёром Республики Гаити, посольство дало своё согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых», — говорится в сообщении.

Убийство президента Моиза там назвали «жестоким и варварским». Полиция начала операцию в 16:00 и задержала 11 человек.

Власти Гаити ранее сообщили, что в преступную группу, напавшую на резиденцию, входили не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения. При этом были обнаружены 15 из них, ещё семерых убили, остальных разыскивали.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной частной резиденции. Также во время нападения ранили его жену Мартин Моиз. Позже она скончалась в больнице. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.