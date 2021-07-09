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Новости
Ольга Щербинина

Полиция задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити в посольстве Тайваня Статьи редакции

По данным властей, всего к преступлению причастны не менее 28 человек.

8 8 комментариев
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О задержании сообщили на сайте дипмиссии Тайваня.

«Тайвань на протяжении долгого времени является верным другом и надёжным партнёром Республики Гаити, посольство дало своё согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых», — говорится в сообщении.

Убийство президента Моиза там назвали «жестоким и варварским». Полиция начала операцию в 16:00 и задержала 11 человек.

Власти Гаити ранее сообщили, что в преступную группу, напавшую на резиденцию, входили не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения. При этом были обнаружены 15 из них, ещё семерых убили, остальных разыскивали.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной частной резиденции. Также во время нападения ранили его жену Мартин Моиз. Позже она скончалась в больнице. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.

Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.

#новости #гаити

8 8 комментариев
1
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Миша Копейкин

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 Полиция задержала 11 подозреваемых

Оушен остался на свободе

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Уличный меч

Миша
3

Вопреки распространённому заблуждению, Оушен входил в число оригинальной одиннадцатки. Так что его тоже замели.

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Миша Копейкин

Уличный
1

( ´•︵•` )

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Р О Б А Т

Миша
0

@ouxen 

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Andrey Petrov

1

Нет Петрова и Боширова, нет новичка - чот какая-то лажа, а не расследование

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Иван Клюхин

1

Рекламная кампания Far Cry 6 вышла из под контроля

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Эпапа

0

В Гаити хорошо полиция работает!

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Р О Б А Т

0

Лукашеску бы ещё неплохо

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