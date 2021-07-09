Полиция задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити в посольстве Тайваня Статьи редакции
По данным властей, всего к преступлению причастны не менее 28 человек.
О задержании сообщили на сайте дипмиссии Тайваня.
«Тайвань на протяжении долгого времени является верным другом и надёжным партнёром Республики Гаити, посольство дало своё согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых», — говорится в сообщении.
Убийство президента Моиза там назвали «жестоким и варварским». Полиция начала операцию в 16:00 и задержала 11 человек.
Власти Гаити ранее сообщили, что в преступную группу, напавшую на резиденцию, входили не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения. При этом были обнаружены 15 из них, ещё семерых убили, остальных разыскивали.
Жовенеля Моиза застрелили в собственной частной резиденции. Также во время нападения ранили его жену Мартин Моиз. Позже она скончалась в больнице. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.
Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.
Полиция задержала 11 подозреваемых
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