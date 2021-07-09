Цель мошенничества — выяснить данные карты и украсть деньги.

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Новую схему обнаружил ВТБ, пишет РБК. Изданию о ней также рассказали представители Газпромбанка и «Лаборатории Касперского».

Мошенники распространяют в соцсетях объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы выплачивают клиентам ВТБ в случае вакцинации. В объявлениях не уточняется, о какой вакцине идет речь, но они появились в период обязательной вакцинации от Covid-19 для некоторых категорий граждан.

«Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — рассказал контент-аналитик в «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

МКБ, Росбанк и «Открытие» не сталкивались с такими схемами в отношении своих клиентов. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.