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Новости
Ольга Щербинина

В России мошенники начали предлагать банковским клиентам бонусы за вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

Цель мошенничества — выяснить данные карты и украсть деньги.

8 8 комментариев
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Новую схему обнаружил ВТБ, пишет РБК. Изданию о ней также рассказали представители Газпромбанка и «Лаборатории Касперского».

Мошенники распространяют в соцсетях объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы выплачивают клиентам ВТБ в случае вакцинации. В объявлениях не уточняется, о какой вакцине идет речь, но они появились в период обязательной вакцинации от Covid-19 для некоторых категорий граждан.

«Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — рассказал контент-аналитик в «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

МКБ, Росбанк и «Открытие» не сталкивались с такими схемами в отношении своих клиентов. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

Отказавшихся от прививки сотрудников будут отстранять от работы без выплат, а бизнес — штрафовать за неисполнение требований об обязательной вакцинации.

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tjournal.ru

#новости #мошенники #вакцинация

8 8 комментариев
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Алексей Логачев

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В России даже мошенники самые инновационные! Шах и мат, либерахи! 

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Ерлан Журабаев aka Эрландец

Алексей
1

Пора открывать в Москве международную академию мошенничества. Сброд с деньгами в мире найдётся, можно заработать на обучающем бизнесе. Жалко народ не везде аналогичный. 

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Р О Б А Т

Ерлан
0

Уже открыли давно, в думе и кремле

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Andrew Muralov

1
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Закомплексованная Душа

Andrew
1

Так это ты воруешь деньги

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Р О Б А Т

Закомплексованн…
0

Дело раскрыто 

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Закомплексованная Душа

0

Следуют трендам

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Р О Б А Т

0

Калоратория Басперского 

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