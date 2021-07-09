Вместо этого планируют установить три миграционных режима пребывания в России.

Разрешение на временное проживание даёт иностранцу право легально жить и работать на территории России, до того как он получит вид на жительство или гражданство. Теперь от этого документа хотят отказаться, сообщается на сайте МВД. Проект документа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместо этого в МВД предлагают установить три миграционных режима пребывания в России:

режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;

режим постоянного бессрочного проживания.

МВД предлагает ввести для иностранцев единый документ с электронным носителем информации. Его будут оформлять на десять лет, после этого его надо будет заменить. Чтобы получить документ, надо будет пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Также законопроект предполагает создание реестра недобросовестных приглашающих лиц, которые нарушают правила приглашения и оформления иностранцев в России.