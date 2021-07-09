{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Делегация признанного террористами «Талибана» приехала в Москву и дала пресс-конференцию Статьи редакции

Основной посыл — против иностранного вмешательства, но за диалог.

12 12 комментариев
227 просмотров

8 июля в Москву на переговоры уже в третий раз за год прибыла делегация «Талибана» — исламистской группировки, которая признана в России террористической и не может вести деятельность в стране. Главная цель их визита — обсуждение событий, произошедших в Афганистане за последнее время. Движение также заверило Москву, что не желает участвовать в международных конфликтах.

Что рассказали талибы во время двухдневных переговоров:

  • они пообещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны, в том числе — на Россию;
  • движение не хочет захватывать власть военным путём, они берут регионы под свой контроль при помощи переговоров;
  • дали гарантии безопасности иностранным дипмиссиям в Афганистане;
  • пообещали не нарушать границы стран Центральной Азии;
  • заявили, что хотят при помощи диалога создать «независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию»;
  • попросили другие страны не вмешивать в дела Афганистана. При этом выразили готовность обсуждать с ними вопросы, которые вызывают беспокойство;
  • гарантировали права женщин на образование и работу, не противоречащие исламу;
  • заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков;
  • гарантировали безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях;
  • рассказали, что после вывода американских войск афганцы сдали им 10 тысяч единиц оружия;
  • заявили, что контролируют большую часть Афганистана — кроме Кабулы и прилежащих уездов;
  • отвергли, что обещали США не захватывать столицы провинций;
  • скорее всего, формой государственного устройства Афганистана будет эмират, но талибы открыты к обсуждению;
  • заявили, что ведут борьбу с другой признанной в РФ террористической организацией ИГИЛ;
  • заверили, что обсуждают с афганскими властями прекращение войны.

В январе по указу бывшего президента США Дональда Трампа количество американских солдат в Афганистане снизилось до 2500 — минимального числа со времён вторжения США в страну почти 20 лет назад.

Решение приняли по договору с «Талибаном» — самой могущественной исламской группировкой в стране, с повстанцами которой Штаты и развязали войну из-за того, что в 2001 году её члены отказались выдать организатора теракта 11 сентября Усаму бен Ладена.

Покидая поле боя: США уходят из Афганистана…
Большая ретроспектива и первые прогнозы: сможет ли Кабул практически в одиночку справиться с…
tjournal.ru

#новости #афганистан

12 12 комментариев
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 407996, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Jul 2021 12:10:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Филатов

5

Талибан признан в России террористами

Путин не ведёт переговоров с террористами

Делегация Талибана приехала в Москву и дала пресс-конференцию

Ответить

Альтернативный микрофон

Владимир
0

Так это ж не Путин. Это они сами приехали и дали пресс-конференцию

Ответить

Smaug The Terrible

2

Приехали договариваться по поставкам хмурого

Ответить

Альтернативный микрофон

1
Ответить

Альтернативный микрофон

Альтернативный
2
Ответить

Smaug The Terrible

Альтернативный
0

Примерно как Россия обещала соблюдать территориальную целостность Украины

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

А экстремист всё равно ты

Ответить

Р О Б А Т

1

Переговоры пройдут в сортире 

Ответить

мЕдь

Р
0

Кто кого МОЧИТЬ будет?

Ответить

мЕдь

0

Что рассказали талибы во время двухдневных переговоров

Ответить

Сухой Орзэмэс

0

кроме Кабулы

Это кто такая? 

Ответить

Иван Клюхин

0

Судя по комментариям, дальше заголовка никто, особо, не читал.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Минздрав Аргентины: среди 7 миллионов вакцинированных «Спутником V» выявили менее 0,1% тяжёлых побочных эффектов
Всего побочных эффектов от российской вакцины — 0,5%.
407
Новости
МВД: сотрудница калининградской поликлиники продавала сертификаты о прививке и выливала вакцину в раковину
По данным МВД, за сертификаты администратор требовала от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей.
161
Новости
Президента Гаити застрелили. Нападавшие прокрались ночью в его резиденцию
Жена Жовенеля Моиза скончалась в больнице от ранения.
237
Популярное за три дня
Животные
1
Музыка
Профиль: МакSим — как девушка, ночевавшая на вокзале, стала главной поп-певицей нулевых и любимицей футбольных фанатов
От побега в Москву и выступлений в переходах до аншлага в «Олимпийском» и шести популярных альбомов.
131
Истории
Жизнь с фаллопротезом: как и почему я установил имплант
История операции, причины, цены, восстановление и секс после.
539
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null