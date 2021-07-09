Основной посыл — против иностранного вмешательства, но за диалог.

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8 июля в Москву на переговоры уже в третий раз за год прибыла делегация «Талибана» — исламистской группировки, которая признана в России террористической и не может вести деятельность в стране. Главная цель их визита — обсуждение событий, произошедших в Афганистане за последнее время. Движение также заверило Москву, что не желает участвовать в международных конфликтах.

Что рассказали талибы во время двухдневных переговоров:

они пообещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны, в том числе — на Россию;

движение не хочет захватывать власть военным путём, они берут регионы под свой контроль при помощи переговоров;

дали гарантии безопасности иностранным дипмиссиям в Афганистане;

пообещали не нарушать границы стран Центральной Азии;

заявили, что хотят при помощи диалога создать «независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию»;

попросили другие страны не вмешивать в дела Афганистана. При этом выразили готовность обсуждать с ними вопросы, которые вызывают беспокойство;

гарантировали права женщин на образование и работу, не противоречащие исламу;

заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков;

гарантировали безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях;

рассказали, что после вывода американских войск афганцы сдали им 10 тысяч единиц оружия;

заявили, что контролируют большую часть Афганистана — кроме Кабулы и прилежащих уездов;

отвергли, что обещали США не захватывать столицы провинций;

скорее всего, формой государственного устройства Афганистана будет эмират, но талибы открыты к обсуждению;

заявили, что ведут борьбу с другой признанной в РФ террористической организацией ИГИЛ;

заверили, что обсуждают с афганскими властями прекращение войны.

В январе по указу бывшего президента США Дональда Трампа количество американских солдат в Афганистане снизилось до 2500 — минимального числа со времён вторжения США в страну почти 20 лет назад.