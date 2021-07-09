Делегация признанного террористами «Талибана» приехала в Москву и дала пресс-конференцию Статьи редакции
Основной посыл — против иностранного вмешательства, но за диалог.
8 июля в Москву на переговоры уже в третий раз за год прибыла делегация «Талибана» — исламистской группировки, которая признана в России террористической и не может вести деятельность в стране. Главная цель их визита — обсуждение событий, произошедших в Афганистане за последнее время. Движение также заверило Москву, что не желает участвовать в международных конфликтах.
Что рассказали талибы во время двухдневных переговоров:
- они пообещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны, в том числе — на Россию;
- движение не хочет захватывать власть военным путём, они берут регионы под свой контроль при помощи переговоров;
- дали гарантии безопасности иностранным дипмиссиям в Афганистане;
- пообещали не нарушать границы стран Центральной Азии;
- заявили, что хотят при помощи диалога создать «независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию»;
- попросили другие страны не вмешивать в дела Афганистана. При этом выразили готовность обсуждать с ними вопросы, которые вызывают беспокойство;
- гарантировали права женщин на образование и работу, не противоречащие исламу;
- заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков;
- гарантировали безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях;
- рассказали, что после вывода американских войск афганцы сдали им 10 тысяч единиц оружия;
- заявили, что контролируют большую часть Афганистана — кроме Кабулы и прилежащих уездов;
- отвергли, что обещали США не захватывать столицы провинций;
- скорее всего, формой государственного устройства Афганистана будет эмират, но талибы открыты к обсуждению;
- заявили, что ведут борьбу с другой признанной в РФ террористической организацией ИГИЛ;
- заверили, что обсуждают с афганскими властями прекращение войны.
В январе по указу бывшего президента США Дональда Трампа количество американских солдат в Афганистане снизилось до 2500 — минимального числа со времён вторжения США в страну почти 20 лет назад.
Решение приняли по договору с «Талибаном» — самой могущественной исламской группировкой в стране, с повстанцами которой Штаты и развязали войну из-за того, что в 2001 году её члены отказались выдать организатора теракта 11 сентября Усаму бен Ладена.
Талибан признан в России террористами
Путин не ведёт переговоров с террористами
Делегация Талибана приехала в Москву и дала пресс-конференцию
Альтернативный микрофон
Так это ж не Путин. Это они сами приехали и дали пресс-конференцию
Примерно как Россия обещала соблюдать территориальную целостность Украины