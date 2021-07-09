Новости
Ольга Щербинина

Пристав покончил с собой в московском суде Статьи редакции

Мотив суицида пока неизвестен.

Об этом сообщают РЕН ТВ, телеграм-канал «Подъём» и РИА «Новости».

По данным телеканала, 27-летний мужчина заперся в одном из помещений суда и совершил самоубийство. «Подъём» пишет, что он застрелился.

Всю информацию по происшествию передали в СКР, рассказали телеграм-канале в полиции. Подробности произошедшего, в том числе мотив, пока неизвестны.

#новости #происшествия

6217 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Alexander Personazhe

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ПРИСТАВИЛСЯ...

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Р О Б А Т

Alexander
24

И комментария остроумнее сегодня уже не будет 

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Andrew Muralov

Alexander
10

Пошёл на повышение. Будет работать в Суде Божьем. 

Ответить

Ваша Закладко

Alexander
1

стравлен

Ответить

Р О Б А Т

7

В словах "суд" и "суицид" 3 общих буквы

Ответить

мЕдь

Р
22

Продолжаем вести наблюдение.

Ответить

Обязательный хичхакер

мЕдь
5

осталось "ици"

Ответить

Smaug The

Обязате…
4

ици ты

Ответить

aliftin

Обязате…
2

И жизненная сила. 

Ответить

Подлинный Паша

Обязате…
1

Только уци могу

Ответить

Котицыд

Р
8
Ответить

alexferman

9

Выгорел, возможно. Одна из самых неблагодарных профессий + работа по хз сколько часов в сутки.

Ответить

aliftin

alexferman
13

Да там даже не в зарплате дело. Там такое количество говна через людей проходит, что рехнуться можно. 

Ответить

Ethan Hunt

aliftin
5

Дык за зп только низшие чины работают, надо потерпеть до звездочек, потом уже на внебюджетные доходы жизнь-то начинается

Ответить

Вероятный американец

alexferman
0

Зато зарплату не задерживают

Ответить

alexferman

Вероятный
2

Судя по статистике, там и зарплаты убогие (ФССП - одна из самых нищих федеральных структур)

Ответить

Вероятный

alexfer…
0

Это сколько у рядового сотрудника?

Ответить

alexferman

Вероятн…
1
Ответить

Alex P

alexfer…
13

Средний класс

Ответить

Вероятный

alexfer…
2

Что-то совсем мало

Ответить

Dmitriy Volkov

Вероятн…
0

Туда и берут без образования 

Ответить

Ваша

Dmitriy
1

главное - представительный вид

Ответить

Органическ

Ваша
0

и что бы живой был

Ответить

infinity one

alexfer…
0

Ну хз у нас в регионе эти существа спокойно берут деньги с карточек вероятных должников. А для того, чтобы изменить их решение и вернуть деньги нужно пройти квест, т.к. на работе их не бывает. Нужно искать номер пристава и через знакомых договариваться о встрече

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Sergey Karbivnichiy

11

А сколько суицидов было из за этих приставов.

Ответить

AttentiveMilk

Sergey
0

Думаешь, нужно запретить?

Ответить

Резкий торшер

5

Welcome to the club, buddy

Ответить

aliftin

4

Очевидно что мотивацией является факт того что он пристав. От такой работы ебнуться можно. 

Ответить

andrey adamovich

2

Пристав осуществил [роскомнадзор].

Кстати,  за указание способа самоубийства могут заблокировать сайт.

Ответить

DarkFire

andrey
5

Да и хуй с ним 

Ответить

Rond

DarkFire
0

Сайт совершил самоубийством путем упоминания способа самоубийства

Ответить

Bobby HaveFun

2

Опять синий кит?

Ответить

Р О Б А Т

Bobby
3

Кит в синих погонах. Кит по-украински - кот

Ответить

Органический украинец

Р
0

а кот кит

Ответить

Органический

Органич…
0

а кит кот

Ответить

Корнелий Шнапс

Органич…
1

а кiт кат

Ответить

Вероятный американец

Bobby
0

Он достиг своей награды

Ответить

Baileys

2

Молодец 👏👏👏

Ответить

Ручной кавалер

0

Многое говорит о качестве медэкспертизы при приеме в органы.

Ответить

Alexander Sh

Ручной
4

При приеме вполне мог быть в порядке. Проблемы в личной жизни, скорее всего + какие-нибудь долги. 

Ответить

alexferman

Alexander
4

Ну что за бред, известно же что люди всегда находится в одном и том же психологическом состоянии!!!1111

Ответить

Alexander Sh

alexfer…
3

Вы, уважаемый кибер-пользователь, на меня не кричите. Я от этого расстраиваться буду.

Ответить

Роман Новиков

Alexander
0

Да оппозиционеры стравили, что ты выдумываешь

Ответить

Alexander Sh

Роман
1

Напустили на него специально обученную оппозиционерку. Она его совратила, за Прекрасную Россию Будущего заагитировала, под Моргенштерна девственности лишила, а после на митинге бросила.

Ответить

Petr

Ручной
1

На Загнивающем тоже накосячили и откровенного шизоида взяли пилотом. Итог печален.

Ответить

Alexander Sh

Petr
1

Да не был он откровенным шизоидом тоже. Он потихоньку в депрессию впадал. Вот че его не диагностировали в процессе — вопрос. А так в депрессию есть у многих шанс впасть при опр. условиях

Ответить

Dmitriy Volkov

Alexand…
0

Там его врач не передал информацию 

Ответить

Vladimir Ignatov

Petr
0

Правда пилот унёс с собой жизни 150 человек, а этот тихонько сам застрелился

Ответить

Роман Новиков

0

Да и хуй с ним

Ответить

Зимний Петя

Роман
1

Он разве Максим?

Ответить

Никон Макиенко

1

27-летний судебный пристав

Совковый «клуб 27»

Ответить

Andrew Muralov

1

Самоубийство путем запирания в суде. 

Ответить

Emile Zäkiev

1

заперся в одном из помещений суда

хотел подрочить но ствол оказался заряжен 

Ответить

Саша Александров

0

В последнее время много сотрудников занимается самовыпилом, их доводит система?

Ответить

Automatique

0

Эти приставы меняются как перчатки, выбивать деньги с должников у которых их нет, при этом тебе платят копейки. Оно того явно не стоит.

Ответить

God Damn

0

сбой матрицы

Ответить

Алина Кипр

0

В МОСКОВСКОМ 
Причина неизвестна
Одно противоречит другому

Ответить

Zee Zao

–1

Кто еще первое слово прочитал как Путин? 

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