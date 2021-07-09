Пристав покончил с собой в московском суде Статьи редакции
Мотив суицида пока неизвестен.
Об этом сообщают РЕН ТВ, телеграм-канал «Подъём» и РИА «Новости».
По данным телеканала, 27-летний мужчина заперся в одном из помещений суда и совершил самоубийство. «Подъём» пишет, что он застрелился.
Всю информацию по происшествию передали в СКР, рассказали телеграм-канале в полиции. Подробности произошедшего, в том числе мотив, пока неизвестны.
ПРИСТАВИЛСЯ...
В словах "суд" и "суицид" 3 общих буквы
Выгорел, возможно. Одна из самых неблагодарных профессий + работа по хз сколько часов в сутки.
Да там даже не в зарплате дело. Там такое количество говна через людей проходит, что рехнуться можно.
Дык за зп только низшие чины работают, надо потерпеть до звездочек, потом уже на внебюджетные доходы жизнь-то начинается
Вероятный американец
Зато зарплату не задерживают
Судя по статистике, там и зарплаты убогие (ФССП - одна из самых нищих федеральных структур)
Это сколько у рядового сотрудника?
Ну хз у нас в регионе эти существа спокойно берут деньги с карточек вероятных должников. А для того, чтобы изменить их решение и вернуть деньги нужно пройти квест, т.к. на работе их не бывает. Нужно искать номер пристава и через знакомых договариваться о встрече
А сколько суицидов было из за этих приставов.
Очевидно что мотивацией является факт того что он пристав. От такой работы ебнуться можно.
Пристав осуществил [роскомнадзор].
Кстати, за указание способа самоубийства могут заблокировать сайт.
Опять синий кит?
При приеме вполне мог быть в порядке. Проблемы в личной жизни, скорее всего + какие-нибудь долги.
Ну что за бред, известно же что люди всегда находится в одном и том же психологическом состоянии!!!1111
Вы, уважаемый кибер-пользователь, на меня не кричите. Я от этого расстраиваться буду.
Да оппозиционеры стравили, что ты выдумываешь
Напустили на него специально обученную оппозиционерку. Она его совратила, за Прекрасную Россию Будущего заагитировала, под Моргенштерна девственности лишила, а после на митинге бросила.
Да не был он откровенным шизоидом тоже. Он потихоньку в депрессию впадал. Вот че его не диагностировали в процессе — вопрос. А так в депрессию есть у многих шанс впасть при опр. условиях
Правда пилот унёс с собой жизни 150 человек, а этот тихонько сам застрелился
Да и хуй с ним
В последнее время много сотрудников занимается самовыпилом, их доводит система?
Эти приставы меняются как перчатки, выбивать деньги с должников у которых их нет, при этом тебе платят копейки. Оно того явно не стоит.