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Новости
Ольга Щербинина

В новосибирском детском лагере подростки открыли стрельбу из ружей. Это были «учения» юнармейцев Статьи редакции

Выбежав из леса, они стали кричать, что «лагерь захвачен».

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После сообщений в СМИ региональный СК начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, около 50 детей на двое суток поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь. Вечером 5 июля, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков. Они начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, испугались, отметили в СК.

«Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани», – рассказали корреспондентам «Вести Новосибирск» источники.

Оказалось, что выстрелы совершали воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец». Они вместе со своим руководителем Сергеем Космовским приехали провести занятия в этом лагере, но никого не предупредили об этом.

По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие – несколько экземпляров АК разного калибра и РПК. Также они использовали дымовые шашки. По словам мужчины, на него после произошедшего набросились.

«Он (Космовский) пояснил, что они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь и якобы учил детей находиться в экстремальных условиях», — рассказали очевидцы происшествия. По их словам, «нападавшие» кричали, что «лагерь захвачен».

Руководитель молодёжного центра Наталья Ермак прокомментировала случившееся «Горсайту».

«Ситуация больше раздута. Вечером дети в палаточном лагере действительно услышали хлопки. Выяснилось, что в гости в лагерь приехали дети из другого патриотического клуба из Болотного — четыре воспитанника и преподаватель. Они решили устроить сюрприз и пострелять. Это было незапланированно», — сказала она. По её словам, с руководителем патриотического клуба провели работу, ему объяснили, что это неуместно.

В паблике «Инцидент Новосибирск» отмечают, что детям на собрании пояснили, что это была учебная тревога, а также настояли, чтобы они не говорили о произошедшем родителям.

#новости #дети #стрельба

67 67 комментариев
20
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Замкнутый Филипп

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«Он (Космовский) пояснил, что они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь и якобы учил детей находиться в экстремальных условиях»

блять я бы на месте отцов этих детей поучил бы этого дядю нахождению в экстремальных условиях

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Замкнутый Филипп

Замкнутый
25

Они решили устроить сюрприз и пострелять

ситуация раздута

пиздец

Ответить

Задумчивой Кот

Замкнутый
16

Еще опять эти ебучие "хлопки"

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infinity one

Замкнутый
1

Мне кажется фразы "устроить сюрприз" и "решили пострелять " вообще нельзя использовать в одной словесной конструкции. Это же пиздец.
Решили устроить сюрприз детям и в шутку их расстрелять, не сказав им что пули ненастоящие.

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Замкнутый Филипп

Замкнутый
22

какой-то мужик сидит в кустах и ждет, пока взрослые покинут лагерь, чтобы чему-то там учить детей. что с безопасностью детей в этом лагере? тут вся новость один сплошной фитиль к моей жопе.
не говоря уже о том, что такая вещь, как юнармия, существовать не должна

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Замкнутый Филипп

Замкнутый
2

а также настояли, чтобы они не говорили о произошедшем родителям

по фамилиям бы с фотографиями всех, кто там на этом настоял. и запрет на работу с детьми в дальнейшем впаять

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Yan Fedoseev

Замкнутый
1

Лайфхак по киднепингу / захвату заложников / ограблению и прочим мероприятиям:
1. Подготовьтесь.
2. Если не получится, скажите, что это был пранк.
3. Не забудьте иметь при себе камеру и детей для убедительности.

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Андрей Цыбискин

Yan
0

Зачем похищать детей, если у тебя уже есть дети!?

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Yan Fedoseev

Андрей
0
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aliftin

15

Нахуя детей учить стрелять? Хоть одна адекватная причина у это есть вообще. 

Ответить

Llaren Hlaalo

aliftin
2

Почему бы и нет ? Для развлечения ? Спорта ?
Другое дело что они не должны свободно с оружием гулять.

Ответить

aliftin

Llaren
15

"Почему нет" это не причина. Спорт/секции это окей, но организация с названием "юная армия"? 

Ответить

Корнелий Шнапс

aliftin
24

потому что гитлерюгенд уже занят

Ответить

Llaren Hlaalo

aliftin
2

Ну в полемику насчёт военнизированных организаций вступать не буду, но вопрос-то ты задал:
Нахуя детей учить стрелять?

Спорт/секции это вполне себе "причина". 

Я как-то в детстве стрелял из дробовика и пистолета (модели уже не вспомню). Просто чисто по фану с дядей своим. В этом нет ничего ужасного. А эти полудурки, просто полудурки.

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Никита Петров

Llaren
2

Мда. И для кого только Шевчук писал песню «Не стреляй»?

Ответить

Madegghead

aliftin
6

учить обращению с оружием - это хорошо и полезно.
Учить стрелять это в принципе нормально, если ребенку это нравится.
То что произошло в этом случае - это ровно противоположное навыкам обращения с оружием. Т.е. и руководитель секции тоже не знает ничего про оружие...

Ответить

Рыжий

Madegghead
3

Я когда пиздюком был и мне отец купил этот пистолет с пульками пластмассовыми - мне сразу объяснили как и почему нельзя с ним обращаться.
А эти уже великовозрастные...я в афиге с такого отношения к оружию, пусть и не боевому 

Ответить

Отчаянный волк

aliftin
2

А как воевать с соседями? Как возвращать "свое" историческое наследие?

Ответить

aliftin

Отчаянный
0

Попробуйте развивать науку и делать роботов. Не засовывать в пластиковые доспехи людей, а делать именно роботов. 

Ответить

Отчаянный волк

aliftin
1

Дорого, а жизнь человека в России ничего не стоит, бабы нарожают 

Ответить

aliftin

Отчаянн…
1

Ну тогда ладно. 

Ответить

Рыжий

aliftin
2

Чтобы они потом в биатлоне выигрывали? Почему бы и нет

Ответить

Рыжий

aliftin
0

Нахуя детей учить драться? Хоть одна адекватная причина у это есть вообще.

Ответить

aliftin

Рыжий
5

Если ты не идиот, то отдаёшь ребёнка в спортивную секцию, а не в организацию где в названии есть слово "армия" и бывший вояка выбивает говно из твоего ребёнка. 

Ответить

Anton Golovanov

Рыжий
–1

Тот же вопрос, только серьезно. Физическое насилие для быдла.

Ответить

Огурцы

Anton
2

Расскажешь это, когда до тебя колдыри или мажоры доебутся тёмной ночью

Ответить

Рыжий

Anton
2

Физическое насилие это социальный инструмент и способ выживания

Ответить

Антон Пострунин

aliftin
0

Если ты понимаешь как оружие стреляет, ты лучше понимаешь что сделать чтобы оно не выстрелило. Грамотное обращение с оружием это круто. 

Ответить

Dmitriy Volkov

Антон
4

Где в этой новости правильное обращение с оружием?

Ответить

мЕдь

aliftin
1

А родину кто защищать будет? А? А? А? М?

Ответить

Ник Хартман

мЕдь
0

От кого? От жуликов и воров?

Ответить

Пермский ключ

9

Где-то в параллельной вселенной люди в общественном транспорте не воняют, а военные не генерируют кринжовые новости

Ответить

Корнелий Шнапс

Пермский
5

это фундаментальные законы нашей вселенной, убери их и всё рухнет - запах в транспорте дает людям ненависть, которая питает их силы сопротивляться натиску энтропии и уныния, кринж от военных держит тебя всё время в положительном стрессе подпитывая твои когнитивные способности уменьшая скорость с которой твой разум становится ригидным

Ответить

Igor Alexandrov

Корнелий
6

++ если в общественном транспорте будет комфортно, то у людей не будет мотивации заработать на тачку - и экономика встанет

Ответить

Ручной кавалер

Igor
1

В Европе комфортный ОТ и при этом автомобилизация куда большая чем в РФ

Ответить

Илья Гераськин

Ручной
0

Так потому что в Европе многие имея машину ездят на ОТ. А в России "какое метро? Я зря чтоли сто тыщ на свою ласточку копил?"

Ответить

Максим Пикалов

Илья
0

Москва это не вся Россия. Везде ОТ разный.
В Мск мне в 80% случаев удобнее на ОТ. За последний год жизни в Тольятти я несколько раз воспользовался такси, про автобусы\маршрутки\троллейбусы - уж и забыл, везде на машине.

Ответить

Ramen Warrior

Igor
–1

Это какие-то дикие заблуждения бумера из 60-х, современная экономика не встанет, она вообще от частных автомобилей уже не зависит от слова совсем. Есть логистика, а люди могут сидеть по домам и в редких случаях ездить на такси и электробусах, самокатах, скутерах и велосипедах. Автомобили нужны только для провинции, там где большие расстояния и нет регулярных сообщений наземного транспорта.

Ответить

Антон Пострунин

Пермский
5

Это не военные, а жалкая пародия на пионеров, или на гитлерюгенд в худшие годы. 

Ответить

Пермский ключ

Антон
1

Армия, она в голове

Ответить

Антон Пострунин

Пермский
2

Нормальный военный благоразумен и спокоен. А не вот это вот. 

Ответить

Пермский ключ

Антон
0

Нормальный военный благоразумен и спокоен.

Вроде наоборот

Ответить

Антон Пострунин

Пермский
1

Буйные солдаты перестреляют офицеров и друг друга до того, как доберутся до врагов, а такое нафиг не надо. 

Ответить

Madegghead

10

вообще как бы, там же мог оказаться случайно человек с настоящим стволом и случайно уменьшить численность тупых.
Сука, как можно вообще догадаться угрожать людям оружием? И тем более как можно было такому учить подростка?
Что это за "Юнармия" которая учит как неправильно обращаться с оружием?
Нельзя направлять оружие на человека. Никогда. Даже игрушечное. А это было не игрушечное тем более.
Вообще на мой взгляд охолощенки быть не должно, какая-то муть это... Как отличить человека с охолощенкой от человека с Сайгой МК?

Ответить

Олег Воскобоев

Madegghead
0

можно отличить посмертно по милицейскому отчету

Ответить

Равный Артем

2

Дети и взрослые, находившиеся в лагере, испугались, отметили в СК.

Испугались. Так и отметим…

Ответить

Nick Rosenberg

Равный
11

У детей произошел отрицательный рост настроения.

Ответить

Ramen Warrior

Nick
1

Но зато потом они поели арбуз и настроение восстановилось.

Ответить

Andrew Muralov

5

Лагерь имени героя Норвегии А.  Брейвика.

Ответить

Подлинный Паша

4

По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие – несколько экземпляров АК разного калибра и РПК.

А БТР и истребители им не выдали? Калаш детям выдавать, я про рпк вообще молчу. Гении хуевы

Ответить

Хиханьки да Хаханьки

3

И с криками "За Сталина!"...

Ответить

Корнелий Шнапс

Хиханьки
2

Сталина, Сталина!
Пацаны устали, на

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие

А ошибка невозможна, ага, это же так работает.

Ладно, взрослые, все понимают риски, если факап - сами виноваты, похороны-поминки, помним, скорбим. А эти-то? В случае чего все в кусты, убитых не воскресить, пусть этого долбоёба даже и посадят в итоге.

Ответить

Danil Oputin

2

Юные Брейвики

Ответить

Илья Гераськин

2

Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани

Там тоже своего рода "сюрприз" был

Ответить

Madegghead

1

Ну кстати этим подросткам и их руководителю кружка по 5 лет корячится по нашему УК. И эта статья довольно активно применяется и к охолощенке тоже.

Ответить

Рыжий

Madegghead
3

Это же Юнармия. Руководителя максимум уволят

Ответить

Madegghead

Рыжий
0

если ты так в парке выйдешь и пустишь очередь из охолощенки, и если у тебя нет бороды, то 5 лет...

Ответить

Рыжий

Madeggh…
0

С этим не спорю, с нами холопами все понятно

Ответить

Bkmz Иванов

1

Они решили устроить сюрприз и пострелять

Ответить

Корнелий Шнапс

1

2031г.:
"В новосибирском детском ГУЛАГе подростки открыли стрельбу из ружей. Это были «учения» юнармейцев на заключенных. Расстреляв 150 человек они стали кричать "Слава Путингу!" и "Мы здесь власть!". По сообщениям очевидцев отряд 15-летних патриотов отправился штурмовать лагерь оппозиции в ближайшем лесу.

Ответить

KSA

1

 действительно услышали хлопки.

Тупая овца не отличает хлопки по ее целлюлитной жопе от выстрелов?

Ответить

Р О Б А Т

0

Какой поп... 

Ответить

Р О Б А Т

Р
1

Таков и югенд 

Ответить

Arkadia P.

0

«Ко мне в контору забежали несколько человек с автоматами. Я испугалась и спряталась под стол. Меня грубо вытащили оттуда, связали руки, а потом вывели на дорогу…» Это цитата не из мемуаров времён Великой Отечественной. Это слова жительницы светлогорской деревни Николаевка, которую утром 30 июня 1999 года «захватили» участники военизированного отряда российских подростков «Беркут». 20 лет назад, в феврале 2000 года, в Светлогорске начался суд над идейным вдохновителем и спонсором «беркутовцев» — российским предпринимателем белорусского происхождения Анатолием Силивончиком.
https://www.ranak.me/2020/02/19/a-ispugalas-i-spratalas-pod-stol-20-let-nazad-rossijskie-podrostki-zahvatili-derevnu-nikolaevka/

«Я испугалась и спряталась под стол». 20 лет…
«Ко мне в контору забежали несколько человек с автоматами. Я испугалась и спряталась под стол…
www.ranak.me
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Aidar Aminev

0

Прививка детям и их родителям от романтизации войны

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Aidar Aminev

0

Хорошо бы его судить за терроризм

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