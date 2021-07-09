Выбежав из леса, они стали кричать, что «лагерь захвачен».

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После сообщений в СМИ региональный СК начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, около 50 детей на двое суток поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь. Вечером 5 июля, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков. Они начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, испугались, отметили в СК.

«Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани», – рассказали корреспондентам «Вести Новосибирск» источники.

Оказалось, что выстрелы совершали воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец». Они вместе со своим руководителем Сергеем Космовским приехали провести занятия в этом лагере, но никого не предупредили об этом.

По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие – несколько экземпляров АК разного калибра и РПК. Также они использовали дымовые шашки. По словам мужчины, на него после произошедшего набросились.

«Он (Космовский) пояснил, что они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь и якобы учил детей находиться в экстремальных условиях», — рассказали очевидцы происшествия. По их словам, «нападавшие» кричали, что «лагерь захвачен».

Руководитель молодёжного центра Наталья Ермак прокомментировала случившееся «Горсайту».

«Ситуация больше раздута. Вечером дети в палаточном лагере действительно услышали хлопки. Выяснилось, что в гости в лагерь приехали дети из другого патриотического клуба из Болотного — четыре воспитанника и преподаватель. Они решили устроить сюрприз и пострелять. Это было незапланированно», — сказала она. По её словам, с руководителем патриотического клуба провели работу, ему объяснили, что это неуместно.