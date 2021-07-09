В новосибирском детском лагере подростки открыли стрельбу из ружей. Это были «учения» юнармейцев Статьи редакции
Выбежав из леса, они стали кричать, что «лагерь захвачен».
После сообщений в СМИ региональный СК начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, около 50 детей на двое суток поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь. Вечером 5 июля, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков. Они начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, испугались, отметили в СК.
«Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани», – рассказали корреспондентам «Вести Новосибирск» источники.
Оказалось, что выстрелы совершали воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец». Они вместе со своим руководителем Сергеем Космовским приехали провести занятия в этом лагере, но никого не предупредили об этом.
По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие – несколько экземпляров АК разного калибра и РПК. Также они использовали дымовые шашки. По словам мужчины, на него после произошедшего набросились.
«Он (Космовский) пояснил, что они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь и якобы учил детей находиться в экстремальных условиях», — рассказали очевидцы происшествия. По их словам, «нападавшие» кричали, что «лагерь захвачен».
Руководитель молодёжного центра Наталья Ермак прокомментировала случившееся «Горсайту».
«Ситуация больше раздута. Вечером дети в палаточном лагере действительно услышали хлопки. Выяснилось, что в гости в лагерь приехали дети из другого патриотического клуба из Болотного — четыре воспитанника и преподаватель. Они решили устроить сюрприз и пострелять. Это было незапланированно», — сказала она. По её словам, с руководителем патриотического клуба провели работу, ему объяснили, что это неуместно.
В паблике «Инцидент Новосибирск» отмечают, что детям на собрании пояснили, что это была учебная тревога, а также настояли, чтобы они не говорили о произошедшем родителям.
Они решили устроить сюрприз и пострелять
ситуация раздута
пиздец
Мне кажется фразы "устроить сюрприз" и "решили пострелять " вообще нельзя использовать в одной словесной конструкции. Это же пиздец.
Решили устроить сюрприз детям и в шутку их расстрелять, не сказав им что пули ненастоящие.
какой-то мужик сидит в кустах и ждет, пока взрослые покинут лагерь, чтобы чему-то там учить детей. что с безопасностью детей в этом лагере? тут вся новость один сплошной фитиль к моей жопе.
не говоря уже о том, что такая вещь, как юнармия, существовать не должна
а также настояли, чтобы они не говорили о произошедшем родителям
по фамилиям бы с фотографиями всех, кто там на этом настоял. и запрет на работу с детьми в дальнейшем впаять
Лайфхак по киднепингу / захвату заложников / ограблению и прочим мероприятиям:
1. Подготовьтесь.
2. Если не получится, скажите, что это был пранк.
3. Не забудьте иметь при себе камеру и детей для убедительности.
Зачем похищать детей, если у тебя уже есть дети!?
Нахуя детей учить стрелять? Хоть одна адекватная причина у это есть вообще.
Почему бы и нет ? Для развлечения ? Спорта ?
Другое дело что они не должны свободно с оружием гулять.
Ну в полемику насчёт военнизированных организаций вступать не буду, но вопрос-то ты задал:
Нахуя детей учить стрелять?
Спорт/секции это вполне себе "причина".
Я как-то в детстве стрелял из дробовика и пистолета (модели уже не вспомню). Просто чисто по фану с дядей своим. В этом нет ничего ужасного. А эти полудурки, просто полудурки.
учить обращению с оружием - это хорошо и полезно.
Учить стрелять это в принципе нормально, если ребенку это нравится.
То что произошло в этом случае - это ровно противоположное навыкам обращения с оружием. Т.е. и руководитель секции тоже не знает ничего про оружие...
Я когда пиздюком был и мне отец купил этот пистолет с пульками пластмассовыми - мне сразу объяснили как и почему нельзя с ним обращаться.
А эти уже великовозрастные...я в афиге с такого отношения к оружию, пусть и не боевому
А как воевать с соседями? Как возвращать "свое" историческое наследие?
Если ты понимаешь как оружие стреляет, ты лучше понимаешь что сделать чтобы оно не выстрелило. Грамотное обращение с оружием это круто.
это фундаментальные законы нашей вселенной, убери их и всё рухнет - запах в транспорте дает людям ненависть, которая питает их силы сопротивляться натиску энтропии и уныния, кринж от военных держит тебя всё время в положительном стрессе подпитывая твои когнитивные способности уменьшая скорость с которой твой разум становится ригидным
++ если в общественном транспорте будет комфортно, то у людей не будет мотивации заработать на тачку - и экономика встанет
Ручной кавалер
В Европе комфортный ОТ и при этом автомобилизация куда большая чем в РФ
Так потому что в Европе многие имея машину ездят на ОТ. А в России "какое метро? Я зря чтоли сто тыщ на свою ласточку копил?"
Москва это не вся Россия. Везде ОТ разный.
В Мск мне в 80% случаев удобнее на ОТ. За последний год жизни в Тольятти я несколько раз воспользовался такси, про автобусы\маршрутки\троллейбусы - уж и забыл, везде на машине.
Это какие-то дикие заблуждения бумера из 60-х, современная экономика не встанет, она вообще от частных автомобилей уже не зависит от слова совсем. Есть логистика, а люди могут сидеть по домам и в редких случаях ездить на такси и электробусах, самокатах, скутерах и велосипедах. Автомобили нужны только для провинции, там где большие расстояния и нет регулярных сообщений наземного транспорта.
Это не военные, а жалкая пародия на пионеров, или на гитлерюгенд в худшие годы.
Армия, она в голове
Нормальный военный благоразумен и спокоен. А не вот это вот.
Нормальный военный благоразумен и спокоен.
Вроде наоборот
Буйные солдаты перестреляют офицеров и друг друга до того, как доберутся до врагов, а такое нафиг не надо.
вообще как бы, там же мог оказаться случайно человек с настоящим стволом и случайно уменьшить численность тупых.
Сука, как можно вообще догадаться угрожать людям оружием? И тем более как можно было такому учить подростка?
Что это за "Юнармия" которая учит как неправильно обращаться с оружием?
Нельзя направлять оружие на человека. Никогда. Даже игрушечное. А это было не игрушечное тем более.
Вообще на мой взгляд охолощенки быть не должно, какая-то муть это... Как отличить человека с охолощенкой от человека с Сайгой МК?
У детей произошел отрицательный рост настроения.
И с криками "За Сталина!"...
По словам Космовского, у детей с собой было охолощённое оружие
А ошибка невозможна, ага, это же так работает.
Ладно, взрослые, все понимают риски, если факап - сами виноваты, похороны-поминки, помним, скорбим. А эти-то? В случае чего все в кусты, убитых не воскресить, пусть этого долбоёба даже и посадят в итоге.
Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани
Там тоже своего рода "сюрприз" был
Ну кстати этим подросткам и их руководителю кружка по 5 лет корячится по нашему УК. И эта статья довольно активно применяется и к охолощенке тоже.
Это же Юнармия. Руководителя максимум уволят
если ты так в парке выйдешь и пустишь очередь из охолощенки, и если у тебя нет бороды, то 5 лет...
2031г.:
"В новосибирском детском ГУЛАГе подростки открыли стрельбу из ружей. Это были «учения» юнармейцев на заключенных. Расстреляв 150 человек они стали кричать "Слава Путингу!" и "Мы здесь власть!". По сообщениям очевидцев отряд 15-летних патриотов отправился штурмовать лагерь оппозиции в ближайшем лесу.
действительно услышали хлопки.
Тупая овца не отличает хлопки по ее целлюлитной жопе от выстрелов?
«Ко мне в контору забежали несколько человек с автоматами. Я испугалась и спряталась под стол. Меня грубо вытащили оттуда, связали руки, а потом вывели на дорогу…» Это цитата не из мемуаров времён Великой Отечественной. Это слова жительницы светлогорской деревни Николаевка, которую утром 30 июня 1999 года «захватили» участники военизированного отряда российских подростков «Беркут». 20 лет назад, в феврале 2000 года, в Светлогорске начался суд над идейным вдохновителем и спонсором «беркутовцев» — российским предпринимателем белорусского происхождения Анатолием Силивончиком.
https://www.ranak.me/2020/02/19/a-ispugalas-i-spratalas-pod-stol-20-let-nazad-rossijskie-podrostki-zahvatili-derevnu-nikolaevka/