Андрея Бурима признали виновным по статье 116 УК РФ — «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий» (кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.