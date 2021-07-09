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Новости
Артём Мазанов

Блогера Mellstroy, который избил девушку на стриме, приговорили к шести месяцам исправительных работ Статьи редакции

Он также заплатит потерпевшей 72 тысячи рублей.

81 81 комментарий
3361 просмотров
Mellstroy (в синем) на заседании суда Снимок пресс-службы Пресненского районного суда Москвы

Андрея Бурима признали виновным по статье 116 УК РФ — «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий» (кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Суд назначил блогеру наказание, которое запрашивало гособвинение.

Взыскано в пользу потерпевшей денежные средства в размере 22 444 рубля(в части оказанной медицинской помощи), в счёт возмещения морального вреда денежные средства в размере 50 000 рублей.

пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

18 октября блогер Mellstroy на стриме несколько раз ударил лицом об стол Алену Ефремову. Девушку госпитализировали, она сняла побои, обратилась в полицию и потребовала с блогера 10 миллионов рублей.

#новости #право

81 81 комментарий
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AttentiveMilk

15

72 тыщи, збс

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Связанный томагавк_два

AttentiveMilk
6

ну нахуй, Ивахнову на день рождения в три раза больше дарят

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Necronomicon

Связанный
0

Ивахнов столько официанту "на чай" оставляет

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Среднему классу самое оно

Ответить

Замкнутый Филипп

AttentiveMilk
2

ну слушай, можно купить... ээ.. один платеж по ипотеке в жк alia или почти два платежа в жк амурский парк!

Ответить

Замкнутый Филипп

Замкнут…
1

или пс5 у перекупов

Ответить

Подлинный Паша

Замкнут…
0

Хуя у вас в Москве/Питере платеж низкий. Это какой должен быть взнос?

Ответить

Обязательный

Подлинн…
1

Он везде одинаковый. Различается стоимость квартир.
72 тыс в мес по ипотеке - это низкие платежи?

Ответить

Замкнутый Филипп

Подлинн…
0

2.5 млн

Ответить

Подлинный Паша

Замкнут…
0

одна Тойота Камри

Ответить

Alexander Sh

AttentiveMilk
–3

Ну просто оценили честь и достоинство этой конкретной девушки в 50 тыс. рублей. А ты бы во сколько оценил? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
0

Давайте я еще распишу, может, дискуссия завяжется: если ты ставишь ценник на свое попранное достоинство, то будь готов к тому, что его и будут оценивать, причем, возможно, оценят в итоге гораздо ниже, чем ты ожидаешь. 

Ответить

Алериф

Alexand…
0

Это уже другой вопрос. Иронизировать над «честью конкретной девушки» — занятие заведомо не очень достойное. 

Ответить

Alexander Sh

Алериф
0

А кто тут иронизирует? Я тебе серьезно заявляю: суд оценил достоинство этой девушки в 50 тыс рублей. 

Ответить

Артур Мудрик

Alexand…
0

ты
 А ты бы во сколько оценил? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Alexander

Артур
0

Нет, я не иронизирую. Вот представь: ты судья, к тебе приходит девушка и говорит: за мое попранное достоинство я требую X рублей. В итоге тебе придется выбирать сумму, т.е. оценить его. Сколько достаточно? 

Ответить

Алериф

Alexand…
1

Ты сделал акцент на личности этой девушки, а не на решений конкретного судьи. Если это было не подколом в сторону девушки, то, как говорится, зря быканул.  Но читается какой-то упрек в ее сторону и попытка оценить ее честь. 

Ответить

Alexander

Алериф
0

На личности? Где? Я подчеркнул, что именно достоинство этой конкретной девушки оценили в 50к рублей. О ее личности я знаю лишь то, что она поставила ценник на свое достоинство, и все. Т.е. сама оценивает свою честь в деньгах. Хз, что ты там еще читаешь.

Ответить

Алериф

Alexand…
1

личности?

конкретно этой девушки

Ответить

New

Алериф
0

«заведомо не очень достойное» - для кого?😐

Ответить

Алериф

New
0

Для любого человека, рассуждающего о чести и достоинстве

Ответить

Алериф

Alexand…
–1

Ну побольше, чем честь и достоинство твоей мамки

Ответить

Alexander Sh

Алериф
0

вау, какой ты смелый в интернетах)

Ответить

Рыжий

Alexand…
0

Он только в интернете себя мужчиной чувствует

Ответить

Alexander Sh

Рыжий
1

Ну блин я не представляю, чтоб в реальности один мужчина другому такое сказал, если им не по 13 лет. Это ж рукоприкладством кончится и сожалениями неминуемо. Дурость какая-то, зачем так себя вести.

Ответить

Алериф

Alexand…
2

То есть оценивать честь девушек — это по-мужски? Тогда без вопросов, парни, из мужиков выписывайте (хотя я и не вписывался)

Ответить

Alexander

Алериф
0

Я вообще на человеческое достоинство ценники не вешаю. Это она сама запросила денег за него. 

Ответить

Алериф

Рыжий
1

А чувствовать себя мужчиной — это какая-то большая честь или что? 

Ответить

Alexander

Алериф
0

Нет, дело не в том, что это честь. А в том, что мужчина тебе втащит, скорее всего. И ты это наверняка примешь в расчет ирл.

Ответить

Алериф

Alexand…
1

Считаю, что это выставит в негативном свете не меня, а того, кто втащит или будет угрожать этим, так что непонятно, к чему эта ирония про «чувствует себя мужчиной» и «смелый в интернетах»

Ответить

Alexander

Алериф
0

Да после твоих слов кто там будет уже разбираться, что ты там считаешь) 

Ответить

Алериф

Alexand…
1

Мне важнее, что я считаю, а уж как кто реагирует на слова, при этом сам их не фильтруя ни капли — это уже их дело. 

Ответить

Незначител

Alexand…
0

Как хорошо, что на таких воинственных можно потом писать заявление, после чего начинаются просьбы забрать его

Ответить

Alexander

Незначи…
0

Ох Дмитрий, Дмитрий... дай я угадаю: папы нет, или пьющий?

Ответить

Незначител

Alexand…
0

Сам-то служил? Не служил — не мужик!

Ответить

Спокойный звук

AttentiveMilk
0

Ну на айфончик хватит, чо

Ответить

Дешевый холод

Спокойный
5

Не хватит

Ответить

Спокойный звук

Дешевый
1

Ну я ж не сказал, на какой :) Миник или серый — вполне норм. Да и хз, нафиг вообще не серый айфончик покупать.

Ответить

Андрей Галицкий

Спокойн…
0

котёнок , купи айфончик миник на комплиментик :)

Ответить

New

AttentiveMilk
0

Ну так, правильно.
У этой девушке при экспертизе ни одной травмы не нашли.
Ни кроподтеков, ни синяков, ничего 👍

Ответить

AttentiveMilk

New
0

Тогда всё в порядке, конечно

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Можно ещё мыло в носок класть

Ответить

Илья Гераськин

8

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий

22 444 рубля(в части оказанной медицинской помощи)

Как это без последствий, если потребовалась медицинская помощь?

Ответить

Андрей Парусников

Илья
0

у неё брекеты стояли, отвалились видимо, пришлось переделывать за деньги

Ответить

New

Андрей
0

У нее кстати на стриме кровь была еще до удара. Она либо под наркотой была, либо пьяная... но если посмотрите внимательно весь стрим там это видно.

Ответить

Рыжий

New
0

Они наркотиками упарывались какими-то точно. Была инфа еще когда история только началась эта

Ответить

New

Рыжий
0

Они. - это кто?  Девушка - да, mellstroy - нет.
Mellstroy на всех стримах всегда выгонял несовершеннолетних (кому младше 18) и тех, кто был под наркотой, или кого палили с наркотой.

У него только бухло на стримах и кальяны.
Если надо могу пруфы на ютубе найти

Ответить

Дешевый холод

New
2

Вот и нашлась целевая аудитория на TJ

Ответить

Альтернативный

New
0

Ты гордишься тем, что ты недоумок?

Ответить

Никита Коен

New
0

А ты со свечой стоял там? Или ты всем веришь на слово?)

Ответить

Андрей Ионов

Илья
0

последствия на 22 тыщи рублей у нас не последствия

Ответить

Дмитрий Киселев

4

Объясните в чем прикол стримов меллстроя?

Ответить

Органический украинец

Дмитрий
9

ты думаешь это говно тут кто-то смотрит?

Ответить

Дмитрий Киселев

Органический
1

Мне попадалась нарезка роликов с его стримов, я вот честно нихуя не понял что там происходит вообще.

Ответить

gafurov _

Органический
0

Новость для них

Ответить

Дмитрий Киселев

Органический
0

Ну если знают его, может кто то и смотрит значит или смотрел?

Ответить

Андрей Парусников

Дмитрий
0

раньше когда ещё начиналось был прикол с девушками, были интересные и нормальные даже, без денег. А потом только упоротые за бабки стали приходить, театр абсурда устраивать, уже неинтересно стало

Ответить

Павел Макров

Дмитрий
0

Треш стримы на которые он зовет проституток (ну и не только) периодически сливая видосы ебли.

Ответить

Седой Валера

4

будет борщевик рубить?

Ответить

Дешевый холод

Седой
1

Пиками точёными

Ответить

Незначительный микроскоп

0

Странно, можно же было предупреждением обойтись

Ответить

Дешевый холод

Незначительный
2

Он же извинился, я бы вообще сразу оправдал

Ответить

Незначительный микроскоп

Дешевый
0

Девушке надо было извиняться, а то чего удумали!

Ответить

New

Незначительный
0

То есть ты реально считаешь что его надо было сильнее наказать?
За что?

Ответить

Незначительный микроскоп

New
1

За побои

Ответить

аятомат

2

72 тысячи ей и 10% в доход государству....вааааау вот это справедливость, вот это суд, вот это наша власть.
А за твит людей в тюрьму сажают.
Потрясающе, ахренетительно 

Ответить

Nevi Lant

–3

Ну, вполне себе, учитывая, что она знала куда идёт.

Ответить

Андрей Парусников

Nevi
2

она не подписывала бумагу, где стримеру разрешалось бить её лицом об стол. твой камент уместен только в обратном случае

Ответить

Незначительный микроскоп

Андрей
0

Даже если и подписывала, уголовное дело будет заведено

Ответить

мЕдь

1

Всё хуйня, давай по новой. 

Ответить

Виноватый корабль

1

Девушку госпитализировали, она сняла побои, обратилась в полицию и потребовала с блогера 10 миллионов рублей.

Он также заплатит потерпевшей 72 тысячи рублей.

Что-то пошло не по плану

Ответить

IO

–6

Сейчас бы жалеть тупую пизду, которая пришла хайпануть, а оказалось можно ещё и бабки срубить

Ответить

Андрей Парусников

IO
1

это не оправдывает насилие! ты ещё скажи что таких надо в клетку сажать и камнями кидать в них. нет, мы не в средних веках уже....

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Надеюсь, она по гражданскому иску сможет кругленькую сумму с него востребовать

Ответить

Qwerty

Ilya.A—Petya.A's
2

Мы не в США)

Ответить

AZP

Ilya.A—Petya.A's
1

Потребовать сможет, а получит лысый хуй.

Ответить

Maxim Maximov

0

да похуй

Ответить

Рыжий

0

Ожидаемо

Ответить

AshleyNightingale

0

Заработал пол миллиарда...
На квартирку на арбате не хватит :(

Ответить

Андрей Парусников

0

Быдлану теперь на работу придётся ходить) своих прихвостней уже не отправить откупаться....

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Да ну. Отсидится дома как-нибудь. С его деньгами-то

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