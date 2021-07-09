Блогера Mellstroy, который избил девушку на стриме, приговорили к шести месяцам исправительных работ Статьи редакции
Он также заплатит потерпевшей 72 тысячи рублей.
Андрея Бурима признали виновным по статье 116 УК РФ — «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий» (кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Суд назначил блогеру наказание, которое запрашивало гособвинение.
18 октября блогер Mellstroy на стриме несколько раз ударил лицом об стол Алену Ефремову. Девушку госпитализировали, она сняла побои, обратилась в полицию и потребовала с блогера 10 миллионов рублей.
72 тыщи, збс
Связанный томагавк_два
ну нахуй, Ивахнову на день рождения в три раза больше дарят
Среднему классу самое оно
Замкнутый Филипп
ну слушай, можно купить... ээ.. один платеж по ипотеке в жк alia или почти два платежа в жк амурский парк!
Хуя у вас в Москве/Питере платеж низкий. Это какой должен быть взнос?
Ну просто оценили честь и достоинство этой конкретной девушки в 50 тыс. рублей. А ты бы во сколько оценил? ¯\_(ツ)_/¯
Давайте я еще распишу, может, дискуссия завяжется: если ты ставишь ценник на свое попранное достоинство, то будь готов к тому, что его и будут оценивать, причем, возможно, оценят в итоге гораздо ниже, чем ты ожидаешь.
А кто тут иронизирует? Я тебе серьезно заявляю: суд оценил достоинство этой девушки в 50 тыс рублей.
ты
А ты бы во сколько оценил? ¯\_(ツ)_/¯
вау, какой ты смелый в интернетах)
Ну блин я не представляю, чтоб в реальности один мужчина другому такое сказал, если им не по 13 лет. Это ж рукоприкладством кончится и сожалениями неминуемо. Дурость какая-то, зачем так себя вести.
Спокойный звук
Ну на айфончик хватит, чо
Дешевый холод
Не хватит
Спокойный звук
Ну я ж не сказал, на какой :) Миник или серый — вполне норм. Да и хз, нафиг вообще не серый айфончик покупать.
Ну так, правильно.
У этой девушке при экспертизе ни одной травмы не нашли.
Ни кроподтеков, ни синяков, ничего 👍
Тогда всё в порядке, конечно
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий
22 444 рубля(в части оказанной медицинской помощи)
Как это без последствий, если потребовалась медицинская помощь?
у неё брекеты стояли, отвалились видимо, пришлось переделывать за деньги
Объясните в чем прикол стримов меллстроя?
Органический украинец
ты думаешь это говно тут кто-то смотрит?
Мне попадалась нарезка роликов с его стримов, я вот честно нихуя не понял что там происходит вообще.
Ну если знают его, может кто то и смотрит значит или смотрел?
раньше когда ещё начиналось был прикол с девушками, были интересные и нормальные даже, без денег. А потом только упоротые за бабки стали приходить, театр абсурда устраивать, уже неинтересно стало
Треш стримы на которые он зовет проституток (ну и не только) периодически сливая видосы ебли.
Дешевый холод
Он же извинился, я бы вообще сразу оправдал
То есть ты реально считаешь что его надо было сильнее наказать?
За что?
72 тысячи ей и 10% в доход государству....вааааау вот это справедливость, вот это суд, вот это наша власть.
А за твит людей в тюрьму сажают.
Потрясающе, ахренетительно
Ну, вполне себе, учитывая, что она знала куда идёт.
она не подписывала бумагу, где стримеру разрешалось бить её лицом об стол. твой камент уместен только в обратном случае
Сейчас бы жалеть тупую пизду, которая пришла хайпануть, а оказалось можно ещё и бабки срубить
это не оправдывает насилие! ты ещё скажи что таких надо в клетку сажать и камнями кидать в них. нет, мы не в средних веках уже....
Надеюсь, она по гражданскому иску сможет кругленькую сумму с него востребовать
Быдлану теперь на работу придётся ходить) своих прихвостней уже не отправить откупаться....