Microsoft поднимет цены для бизнеса в России на 15%, чтобы приравнять их к европейским Статьи редакции
В первую очередь это затронет лицензии на ПО и облачные сервисы.
Microsoft изменит цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих заказчиков, чтобы они «соответствовали ценам в Центральной и Восточной Европе, где зафиксированы в долларах США».
С 1 октября 2021 года цены увеличатся в среднем на 15,2% и будут соответствовать долларовым. В рамках действующих корпоративных соглашений они не вырастут.
На 9 июля подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны. Подписка на Microsoft 365 — от 312 рублей в месяц на пользователя.
Обновленный прайс-лист на ПО и облачные сервисы в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года, уточнили в Microsoft.
Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит 4,20 евро (около 369 рублей, больше на 18%) в месяц на пользователя, пакет Office 2019 стоит 579 евро (около 51 тысячи рублей) для установки на один компьютер.
Не очень понял что имеется в виду. С торрентов теперь будет на 15% дольше качаться?
Пермский ключ
пусть украинцам цены поднимают
Связанный томагавк_два
в Украине и так все сервисы (типо того же стриминга) дороже значительно чем в РФ
подозреваю, что уже. У нас все цены на ПО и игры выше, чем в РФ или Украине
а в чем подводные камни?
В том, что вы не имеете права использовать эти ключи :)
Вероятный
Почему? Заплачено же
Рабочий ключ != лицензия.
Лицензия - это подтверждение покупки, скорее.
Потому что эти ключи поставляются производителям и подразумевается, что потребителю он идет вместе с оборудованием. Таким образом хоть сам ключ и рабочий, ваш способ покупки не соответствует условиям лицензии.
Неизвестно, откуда ключи, возможно, какие-нибудь корпоративные. Крякнется корпорация или решит прикрыть, накроется лицензия. А может заодно и все «принадлежащие» ей компы отформатирует.
Нормальный магнит
Это ключи, которые производители закупают оптом, для активации предустановленного ПО.
Когда ты покупаешь ноут, где уже стоит винда и офис, они активированы этими ключами.
Вероятный американец
И что, не слетит?
Зачем все это, зачем
Торрент бесплатно пока что
Обычно не слетает, но смысла покупки с точки зрения закона ноль.
Россияне, работайте над тем, чтобы ваши зарплаты были европейские. Идите во фриланс и набирайте портфолио, чтобы потом по офферу вас кто-нибудь приютил. Только так.
Вероятный американец
Что бы зарплаты были европейские, надо переехать в Европу
Microsoft выплатит всем сотрудникам по 1,5 тысячи долларов за работу «в этот сложный год»
https://meduza.io/news/2021/07/09/microsoft-vyplatit-vsem-sotrudnikam-po-1-5-tysyachi-dollarov-za-rabotu-v-etot-slozhnyy-god
А зачем вообще Винду активировать? Так нужна персонализация?
Хотя, это скорее больше к Офису относится.