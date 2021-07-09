В первую очередь это затронет лицензии на ПО и облачные сервисы.

Microsoft изменит цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих заказчиков, чтобы они «соответствовали ценам в Центральной и Восточной Европе, где зафиксированы в долларах США».

С 1 октября 2021 года цены увеличатся в среднем на 15,2% и будут соответствовать долларовым. В рамках действующих корпоративных соглашений они не вырастут.

На 9 июля подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны. Подписка на Microsoft 365 — от 312 рублей в месяц на пользователя.

Обновленный прайс-лист на ПО и облачные сервисы в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года, уточнили в Microsoft.

Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит 4,20 евро (около 369 рублей, больше на 18%) в месяц на пользователя, пакет Office 2019 стоит 579 евро (около 51 тысячи рублей) для установки на один компьютер.