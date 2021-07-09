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Новости vc.ru

Microsoft поднимет цены для бизнеса в России на 15%, чтобы приравнять их к европейским Статьи редакции

В первую очередь это затронет лицензии на ПО и облачные сервисы.

Microsoft изменит цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих заказчиков, чтобы они «соответствовали ценам в Центральной и Восточной Европе, где зафиксированы в долларах США».

С 1 октября 2021 года цены увеличатся в среднем на 15,2% и будут соответствовать долларовым. В рамках действующих корпоративных соглашений они не вырастут.

На 9 июля подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны. Подписка на Microsoft 365 — от 312 рублей в месяц на пользователя.

Обновленный прайс-лист на ПО и облачные сервисы в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года, уточнили в Microsoft.

Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит 4,20 евро (около 369 рублей, больше на 18%) в месяц на пользователя, пакет Office 2019 стоит 579 евро (около 51 тысячи рублей) для установки на один компьютер.

#новости #microsoft

2369 просмотров
41 41 комментарий
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Миша Копейкин

23

Не очень понял что имеется в виду. С торрентов теперь будет на 15% дольше качаться?

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TROPPIE

Миша
0

Первое предложение в новости будем читать вместе?

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Миша Копейкин

TROPPIE
14

Давай вместе. Ты начинай

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

TROPPIE
3

А то наш бизнес пиратским софтом не пользуется)

Ответить

Пермский ключ

12

но мы же не европейцы

Ответить

Пермский ключ

Пермский
32

пусть украинцам цены поднимают

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Пермский
8

У нас они давно уже европейские🤷‍♂️

Ответить

Связанный томагавк_два

Пермский
6

в Украине и так все сервисы (типо того же стриминга) дороже значительно чем в РФ

Ответить

AZP

Связанн…
0

Пока 4пда бесплатный, будем жить.

Ответить

TROPPIE

Пермский
–1

Сначала беларусам

Ответить

FaroucheMn

TROPPIE
2

подозреваю, что уже. У нас все цены на ПО и игры выше, чем в РФ или Украине 

Ответить

Миша Копейкин

Пермский
0

Так Microsoft никогда не говорил, что не европейцы

Ответить

Передний завод

8

Пусть теперь Майкрософт мне ещё и зарплату поднимет 

Ответить

Связанный томагавк_два

7

Еще один повод окончательно уйти в Гугл-документы

Ответить

Михаил Ефименко

7

Евразия = европейские обязанности + азиатские права.

Ответить

FOX

3

Покупаю ОЕМ ключи тут за пару Евро
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Ответить

FaroucheMn

FOX
0

а в чем подводные камни? 

Ответить

Михаил Скрыпник

FaroucheMn
3

В том, что вы не имеете права использовать эти ключи :)

Ответить

Вероятный

Михаил
0

Почему? Заплачено же

Ответить

Щячло Попячтса

Вероятн…
6

Рабочий ключ != лицензия.
Лицензия - это подтверждение покупки, скорее.

Ответить

Михаил Скрыпник

Вероятн…
3

Потому что эти ключи поставляются производителям и подразумевается, что потребителю он идет вместе с оборудованием. Таким образом хоть сам ключ и рабочий, ваш способ покупки не соответствует условиям лицензии.

Ответить

Gre Li

FaroucheMn
0

Неизвестно, откуда ключи, возможно, какие-нибудь корпоративные. Крякнется корпорация или решит прикрыть, накроется лицензия. А может заодно и все «принадлежащие» ей компы отформатирует.

Ответить

Природный звук

Gre
1

Это не лицензия, а активация

Ответить

Нормальный магнит

FaroucheMn
0

Это ключи, которые производители закупают оптом, для активации предустановленного ПО.
Когда ты покупаешь ноут, где уже стоит винда и офис, они активированы этими ключами.

Ответить

Вероятный американец

FOX
0

И что, не слетит?

Ответить

Андрей Охапкин

Вероятный
2

Покупал на ebay несколько ключей, не слетало

Ответить

FOX

Вероятный
1

пользуюсь лет 5 точно, покупаю винду, офис

Ответить

Automatique

Вероятный
0

Зачем все это, зачем
Торрент бесплатно пока что

Ответить

Вероятный

Automat…
1

Иногда нужна законность

Ответить

Щячло Попячтса

Вероятный
0

Обычно не слетает, но смысла покупки с точки зрения закона ноль.

Ответить

AshleyNightingale

3

Россияне, работайте над тем, чтобы ваши зарплаты были европейские. Идите во фриланс и набирайте портфолио, чтобы потом по офферу вас кто-нибудь приютил. Только так.

Ответить

Вероятный американец

AshleyNightinga…
0

Что бы зарплаты были европейские, надо переехать в Европу

Ответить

Р О Б А Т

2

Хотел было огорчиться, но вовремя опомнился и поржал

Ответить

Корнелий Шнапс

1

ПИДОРЫ

Ответить

Степан Анейчик

1

когда это русского можно было испугать платным контентом?

Ответить

Пётр Орлов

0

Microsoft выплатит всем сотрудникам по 1,5 тысячи долларов за работу «в этот сложный год»

https://meduza.io/news/2021/07/09/microsoft-vyplatit-vsem-sotrudnikam-po-1-5-tysyachi-dollarov-za-rabotu-v-etot-slozhnyy-god

Microsoft выплатит всем сотрудникам по 1,5…
Корпорация Microsoft собирается выплатить всем сотрудникам по всему миру бонус в 1,5 тысячи…
meduza.io
Ответить

Артур Голицын

Пётр
1

Вообще скрепы растеряли

Ответить

Eugard

0

.

Ответить

aliftin

0

Ключ регистрации станет длиннее что бы его было сложнее запомнить? 

Ответить

Щячло Попячтса

0

А зачем вообще Винду активировать? Так нужна персонализация?
Хотя, это скорее больше к Офису относится.

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Равный Артем

0

J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

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