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Новости
Артём Мазанов

Baza: Минобрнауки предложило правительству отказаться от бумажных дипломов и зачёток Статьи редакции

Так ведомство хочет решить «проблему фальсификации документов об образовании».

36 36 комментариев
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков попросил правительство поручить его ведомству разработать законопроект о предоставлении учащимся электронных документов об образовании. Об этом пишет Baza со ссылкой на документ.

По мнению Фалькова, в России «стремительно развивается тенденция на цифровизацию общественной жизни». Он считает, что законопроект также «устранит проблемы, связанные с территориальным расположением абитуриентов и образовательных организаций», а студенты смогут получать льготы без бумажного носителя.

Согласно инициативе Фалькова, студенческий билет и зачётку тоже переведут в электронный формат.

Законопроект разрешит проблему фальсификации документов об образовании, будет способствовать процессу сбора данных статистического наблюдения в части учёта контингента обучающихся, обеспечению достоверности данных, организации мониторингов в сфере высшего образования, в том числе мониторинга трудоустройства выпускников.

Валерий Фальков
глава Минобрнауки

Baza заявила, что обращение Фалькова в кабмине приняли и с пометкой «срочно» разослали в Рособрнадзор, Минцифры, Минтруд, Минпросвещения и Минфин.

В январе 2019 года Минобрнауки заявляло, что не планирует отказываться от выдачи бумажных дипломов.

#новости #право

36 36 комментариев
9
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Соколов Андрей

10

Ага,а потом у нас всё у них наебнулось и инфы о дипломе нет.

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Владислав Микк

Соколов
16

А он нахуй не нужон, ваш диплом

Ответить

Рыжий

13

Ведь уход от бумажных документов помогает 
 решить «проблему фальсификации документов об образовании».

Прививочный сертификат и QR код передают привет

Ответить

Llaren Hlaalo

6

студенческий билет

Это самая юзлесс херня которую я когда-либо встречал, так что пусть переводят на электронику. Пофиг

Ответить

Алексей Егоров

Llaren
9

В зоопарк бесплатно можно пойти. Скидки местами есть годные.

Ответить

Упоротый Голубь

Алексей
–4

Ты и так минимум пять лет в нем живёшь, алло. А если будешь хуево кривляться, пойдешь в экстремальный зоопарк на годик 

Ответить

Алексей Егоров

Упоротый
1

Хуево приплел, давай получше.

Ответить

Упоротый Голубь

Алексей
0

Кого приплел? 

Ответить

Незначительный

Упоротый
0

4 года

Ответить

Упоротый Голубь

Незначи…
0

Я думал бакалавриат давно отменили 

Ответить

Anton Golovanov

Llaren
0

Он даёт скидку на проезд в электричке. Больше не знаю, зачем нужен. Ещё их на входе в университет проверяют, но при мне вахтёры бездельничали, не знаю, как сейчас.

Ответить

Слышный кран

6

Так ведомство хочет решить «проблему фальсификации документов об образовании.

Скорее подтолкнуть фальсификацию на новый уровень.

Ответить

Bibba La Bibba

5

Бля, это получается дипломы можно будет даже не выходя из дома покупать

Ответить

Владислав Микк

Bibba
1

Все для людей!

Ответить

Automatique

2

И как вот это поможет искоренить фальсификации?
Бля я в ахуе с этих инноваторов

Ответить

Andrey Petrenko

Automatique
1

Ну очевидно же, что в одной информационной системе легче контролировать, чем миллионы бумажек, которые защищены только тем, что напечатаны на выпендрежной бумаге

Ответить

Противоположный хичхакер

Andrey
0

которые защищены только тем, что напечатаны на выпендрежной бумаге

Их хотя бы не спиздить все разом

Ответить

Andrew Muralov

5

Вот моя зачётка. 

Ответить

Никита Коен

4

Идея хорошая. Я вот универ закончил и даже не знаю где он 🤷🏼‍♂️

А так хоть ссылочка на него будет 🙂

Ответить

Связанный томагавк_два

3

Когда откажутся от бумажного голосования с этой же целью?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Связанный
1

Процесс уже начался!

Ответить

God Damn

1

Открывают новое направление чёрного биза

Ответить

Анастасия Лукьянова

God
4

С выливанием воды из диплома в канализацию?

Ответить

Anton Isanov

1

ведь в электронном виде, как известно, фальсифицировать что-либо сложно, только великие умы такое проворачивают, и защита госданных всегда на высоте, тем более в России, поэтому, кажется, идеальный план-капкан. 

и
де
аль
ный.

Ответить

Скрытый фитиль

1

И как это говно апостилировать для съёба в нормальную страну?

Ответить

Trade Scum

1

 Вышел за леху задним числом завалил сессию

Ответить

Ленинградский шар

1

Все чего они добьются удорожания услуг

Ответить

Ближний рак

0

И ещё не выдавать дипломы без прививок

Ответить

Р О Б А Т

0

И тут куар код? 

Ответить

Дмитрий Беркут

0

А что, разве до сих пор не существует базы, по которой и дипломы и аттестаты пробиваются?

Ответить

Горячий Наруто

Дмитрий
0

Существует и используется при поступлении

Ответить

Дмитрий Беркут

Горячий
0

Тогда к чему эта электронная система? Не понимаю.

Ответить

Горячий Наруто

Дмитрий
0

Чтобы не печатать бумажные. Ещё возникнут сложности с тем, чтобы заверить такое говно заграницей, где требуется бумажный. Аналогичную херню планируют с водительскими правами. Вангую, что они скоро все документы сделают электронными, а там и социальный рейтинг как в Китае заебашут.

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Дмитрий Беркут

Горячий
0

Понятно, спасибо за мнение.

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Ипполит Воробьянинов

0

Чёт ржу

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Сегодняшний франт

0

Я: скидываю работадалею скриншот с госуслуг моего диплома*
Работадатель: мы вам перезвоним НИКОГДА

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