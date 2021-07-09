Baza: Минобрнауки предложило правительству отказаться от бумажных дипломов и зачёток Статьи редакции
Так ведомство хочет решить «проблему фальсификации документов об образовании».
Глава Минобрнауки Валерий Фальков попросил правительство поручить его ведомству разработать законопроект о предоставлении учащимся электронных документов об образовании. Об этом пишет Baza со ссылкой на документ.
По мнению Фалькова, в России «стремительно развивается тенденция на цифровизацию общественной жизни». Он считает, что законопроект также «устранит проблемы, связанные с территориальным расположением абитуриентов и образовательных организаций», а студенты смогут получать льготы без бумажного носителя.
Согласно инициативе Фалькова, студенческий билет и зачётку тоже переведут в электронный формат.
Baza заявила, что обращение Фалькова в кабмине приняли и с пометкой «срочно» разослали в Рособрнадзор, Минцифры, Минтруд, Минпросвещения и Минфин.
В январе 2019 года Минобрнауки заявляло, что не планирует отказываться от выдачи бумажных дипломов.
Ага,а потом у нас всё у них наебнулось и инфы о дипломе нет.
Ведь уход от бумажных документов помогает
решить «проблему фальсификации документов об образовании».
Прививочный сертификат и QR код передают привет
студенческий билет
Это самая юзлесс херня которую я когда-либо встречал, так что пусть переводят на электронику. Пофиг
В зоопарк бесплатно можно пойти. Скидки местами есть годные.
Ты и так минимум пять лет в нем живёшь, алло. А если будешь хуево кривляться, пойдешь в экстремальный зоопарк на годик
Хуево приплел, давай получше.
Незначительный
4 года
Он даёт скидку на проезд в электричке. Больше не знаю, зачем нужен. Ещё их на входе в университет проверяют, но при мне вахтёры бездельничали, не знаю, как сейчас.
Бля, это получается дипломы можно будет даже не выходя из дома покупать
И как вот это поможет искоренить фальсификации?
Бля я в ахуе с этих инноваторов
Ну очевидно же, что в одной информационной системе легче контролировать, чем миллионы бумажек, которые защищены только тем, что напечатаны на выпендрежной бумаге
Противоположный хичхакер
которые защищены только тем, что напечатаны на выпендрежной бумаге
Их хотя бы не спиздить все разом
Идея хорошая. Я вот универ закончил и даже не знаю где он 🤷🏼♂️
А так хоть ссылочка на него будет 🙂
Открывают новое направление чёрного биза
ведь в электронном виде, как известно, фальсифицировать что-либо сложно, только великие умы такое проворачивают, и защита госданных всегда на высоте, тем более в России, поэтому, кажется, идеальный план-капкан.
и
де
аль
ный.
А что, разве до сих пор не существует базы, по которой и дипломы и аттестаты пробиваются?
Существует и используется при поступлении
Тогда к чему эта электронная система? Не понимаю.
Чтобы не печатать бумажные. Ещё возникнут сложности с тем, чтобы заверить такое говно заграницей, где требуется бумажный. Аналогичную херню планируют с водительскими правами. Вангую, что они скоро все документы сделают электронными, а там и социальный рейтинг как в Китае заебашут.