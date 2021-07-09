И только за сутки зарегистрировали 1951 случай болезни.

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Скриншот сайта «Стопкоронавирус.рф»



Согласно статистике федерального оперштаба, на 9 июля в Петербурге Covid-19 болеют 711 человек. При этом по той же самой статистике за сутки в городе зарегистрировали 1951 случай коронавируса, а выздоровело в два раза больше — 3868.

В комитете по здравоохранению сообщили изданию «Фонтанка», что в Петербурге есть 11 500 коронавирусных коек, 10% из них свободны. Таким образом, только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с Covid-19. Ещё часть больных должна находиться дома на изоляции.

В комитете по здравоохранению не смогли сказать, сколько больных имеют положительные ПЦР-тесты — именно по ним оперштаб считает статистику. Там сослались на то, что не ведут такой учёт.

Кандидат биологический наук, аналитик Алексей Куприянов назвал странности в статистике «дагестанским отскоком».

Впервые эту аномалию мы увидели в Дагестане в прошлом году. Когда внезапно количество официально зарегистрированных случаев коронавируса начинает так сильно отставать от числа выздоравливающих, в результате получилось, что за день заболевает гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может дойти до того, что в официальной статистике активных новых случаев (это те, кто болеет прямо сейчас) вообще не останется. Алексей Куприянов аналитик