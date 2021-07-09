{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

«Дагестанский отскок»: в Петербурге официально болеют коронавирусом 711 человек — при этом занято более 10 тысяч коек Статьи редакции

И только за сутки зарегистрировали 1951 случай болезни.

15 15 комментариев
3266 просмотров
Скриншот сайта «Стопкоронавирус.рф»

Согласно статистике федерального оперштаба, на 9 июля в Петербурге Covid-19 болеют 711 человек. При этом по той же самой статистике за сутки в городе зарегистрировали 1951 случай коронавируса, а выздоровело в два раза больше — 3868.

В комитете по здравоохранению сообщили изданию «Фонтанка», что в Петербурге есть 11 500 коронавирусных коек, 10% из них свободны. Таким образом, только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с Covid-19. Ещё часть больных должна находиться дома на изоляции.

В комитете по здравоохранению не смогли сказать, сколько больных имеют положительные ПЦР-тесты — именно по ним оперштаб считает статистику. Там сослались на то, что не ведут такой учёт.

Кандидат биологический наук, аналитик Алексей Куприянов назвал странности в статистике «дагестанским отскоком».

Впервые эту аномалию мы увидели в Дагестане в прошлом году. Когда внезапно количество официально зарегистрированных случаев коронавируса начинает так сильно отставать от числа выздоравливающих, в результате получилось, что за день заболевает гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может дойти до того, что в официальной статистике активных новых случаев (это те, кто болеет прямо сейчас) вообще не останется.

Алексей Куприянов
аналитик

Куприянов предлагает считать количество заболевших с помощью эпидномеров. По оценкам аналитика, в Петербурге каждые сутки выявляют от четырёх до шести тысяч новых случаев коронавируса.

#коронавирус #петербург #статистика #новости

15 15 комментариев
24
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 15, "likes": 24, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 408140, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Jul 2021 17:32:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Р О Б А Т

19
Ответить

Семен Прозов

16

Запутались в своем вранье опять.

Ответить

Anton Golovanov

4

В каком-то регионе прошлым летом число болеющих вообще в минус уходило.

Ответить

Р О Б А Т

Anton
5

Отрицательный рост 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Anton
0

И был какой-то регион где-то на севере, где одинаковые цифры чередовались

Ответить

Stepan Trifonov

2

В Питере вообще статистика странная, уже давно развлекают их данные по приросту заболеваний - в некоторые недели их можно вместо линейки использовать

Ответить

Nuckelavee

Stepan
1

В декабре настоящее плато было.

Ответить

Органический украинец

2

ой всё

Ответить

Rusty Nail

1

Так победили же корону

Ответить

Дмитрий Шубкин

1

Даже пиздеть нормально за 20 лет не научились.

Ответить

Romula Daraa

0

Дагестанцы сейчас опять массово умирают. Так они еще абсолютные аутсайдеры по вакцинации 

Ответить

Oleg Shalygin

Romula
–2

естественный отбор

Ответить

Станислав Васильевич

0

Заглавие статьи, я разорался. Прочёл статью и печально

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

0

Тут же видно что это просто технический сбой. Ради этого создавать новость

Ответить

pls help

0

Эти совковые чинуши, сидящие в правительстве, уже настолько привыкли всё скрывать и умалчивать, что делают это даже тогда, когда уже нет смысла. Все и так знают что много болеет людей и идёт третья волна, нахуя сейчас-то скрывать и манипулировать статистикой?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу
Российский футбольный союз расторг с ним контракт после провала на Евро.
249
Спорт
В финале Евро-2020 Италия встретится с Англией
Для Англии — первый финал ЧЕ в истории, для Италии — шанс вернуть титул впервые за полвека.
209
Новости
Минздрав Аргентины: среди 7 миллионов вакцинированных «Спутником V» выявили менее 0,1% тяжёлых побочных эффектов
Всего побочных эффектов от российской вакцины — 0,5%.
408
Популярное за три дня
Интернет
Антипрививочники распространили фейк о смерти жительницы Ленобласти после вакцинации. На фото «погибшей» — Илон Маск
«Частные врачи» якобы поставили девушке диагноз «jopae otvalille».
170
Истории
В 1940-е для маршала Жукова сделали партию прозрачной кока-колы — он опасался публично пить западный напиток
Газировку замаскировали под водку.
153
Беларусь
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы
Прокурор запрашивал 15 лет лишения свободы.
321
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null