«Дагестанский отскок»: в Петербурге официально болеют коронавирусом 711 человек — при этом занято более 10 тысяч коек Статьи редакции
И только за сутки зарегистрировали 1951 случай болезни.
Согласно статистике федерального оперштаба, на 9 июля в Петербурге Covid-19 болеют 711 человек. При этом по той же самой статистике за сутки в городе зарегистрировали 1951 случай коронавируса, а выздоровело в два раза больше — 3868.
В комитете по здравоохранению сообщили изданию «Фонтанка», что в Петербурге есть 11 500 коронавирусных коек, 10% из них свободны. Таким образом, только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с Covid-19. Ещё часть больных должна находиться дома на изоляции.
В комитете по здравоохранению не смогли сказать, сколько больных имеют положительные ПЦР-тесты — именно по ним оперштаб считает статистику. Там сослались на то, что не ведут такой учёт.
Кандидат биологический наук, аналитик Алексей Куприянов назвал странности в статистике «дагестанским отскоком».
Куприянов предлагает считать количество заболевших с помощью эпидномеров. По оценкам аналитика, в Петербурге каждые сутки выявляют от четырёх до шести тысяч новых случаев коронавируса.
В каком-то регионе прошлым летом число болеющих вообще в минус уходило.
В Питере вообще статистика странная, уже давно развлекают их данные по приросту заболеваний - в некоторые недели их можно вместо линейки использовать
Дагестанцы сейчас опять массово умирают. Так они еще абсолютные аутсайдеры по вакцинации
Тут же видно что это просто технический сбой. Ради этого создавать новость
Эти совковые чинуши, сидящие в правительстве, уже настолько привыкли всё скрывать и умалчивать, что делают это даже тогда, когда уже нет смысла. Все и так знают что много болеет людей и идёт третья волна, нахуя сейчас-то скрывать и манипулировать статистикой?