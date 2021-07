{"items":[{"comment_id":5894273,"subsite_id":214343,"user_id":328781,"type":"comment_add","id":5894273,"hash":"ef516d635f714ba0671a05a2d9b74b39","date":1625844564,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894273","text":">The mother and daughter died but what is the fault of the young man who was sentenced to 24 years



\u0414\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0432 \u0447\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0432\u0438\u043d\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u0438\u043c\u043e\u043a\u0440\u043e\u043a\u043e\u0434\u0438\u043b



\u0421\u044e\u0434\u0430 \u0436\u0435:

>\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e \u043a \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432 \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e



\u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442? \u0435\u043c\u0443 \u043f\u0438\u0441\u0442\u043e\u043b\u0435\u0442 \u043a \u0432\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":328781,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/328781-van-der-pusch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ab57792-fb16-5cc1-a776-cedbbd54aa4a\/","name":"van der Pusch","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894274,"subsite_id":232504,"user_id":20023,"type":"comment_add","id":5894274,"hash":"940058ed2a4ab33b9cf33c38e79a84f6","date":1625844565,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408168?comment=5894274","text":"\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0448\u0438\u0442 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0432\u0430 \u0434\u044f\u0434\u044c\u043a\u0430. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435\u043b\u0435\u043f\u044b\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20023-andrey-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e1270f9-560b-de40-c27b-b2d82040db5e\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":408168,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408168","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894275,"subsite_id":214343,"user_id":28529,"type":"comment_add","id":5894275,"hash":"6c1cf88656597b37a02c009a469ca2b2","date":1625844596,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894275","text":"\u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0431\u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441 \u043d\u0438\u043c \u0432 \u0442\u0430\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":28529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/28529-ognisko-dewiacji","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47401c99-9f47-974d-5b85-a9dd77c9ddc8\/","name":"Ognisko Dewiacji","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894276,"subsite_id":245416,"user_id":87226,"type":"comment_add","id":5894276,"hash":"87f7fc6fff2b8ce756168f9a37cece7e","date":1625844598,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407239-mvd-sotrudnica-kaliningradskoy-polikliniki-prodavala-sertifikaty-o-privivke-i-vylivala-vakcinu-v-rakovinu?comment=5894276","text":"\u042f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0443\u043c\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c (\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e), \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430. \u0421\u0430\u043c \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":87226,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/87226-dmitriy-rodin","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/d1\/4c\/1a\/a4c73f41140703.jpg","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0420\u043e\u0434\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":407239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407239-mvd-sotrudnica-kaliningradskoy-polikliniki-prodavala-sertifikaty-o-privivke-i-vylivala-vakcinu-v-rakovinu","title":"\u041c\u0412\u0414: \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u044b \u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u043b\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0443 \u0432 \u0440\u0430\u043a\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894277,"subsite_id":245417,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":5894277,"hash":"b8ef3fea1811cfd3f2fc0d963324d548","date":1625844598,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy?comment=5894277","text":"https:\/\/www.rbc.ru\/society\/09\/04\/2021\/606ffb169a7947719c820b12



>\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0441 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435\u043c, \u043b\u0435\u0433\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0441\u0430\u0445\u0430\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u043e\u0439 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a V\u00bb","media":[{"type":"link","value":"www.rbc.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":408096,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy","title":"\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a-V. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894279,"subsite_id":214343,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5894279,"hash":"9314f234eca09a1402f83c5ed762bb73","date":1625844612,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/408179-kitayskie-fermery-nachali-zarabatyvat-milliony-yuaney-na-pryamyh-efirah-v-mestnom-analoge-tiktok?comment=5894279","text":"\u043d\u043e \u0432\u0435\u0434\u044c\u00a0TikTok \u0441\u0443\u043a\u0430\u0431\u043b\u044f\u0442\u044c \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":408179,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/408179-kitayskie-fermery-nachali-zarabatyvat-milliony-yuaney-na-pryamyh-efirah-v-mestnom-analoge-tiktok","title":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u044b \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u044e\u0430\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u0445 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0430\u0445 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435 TikTok"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894280,"subsite_id":245417,"user_id":406667,"type":"comment_add","id":5894280,"hash":"25c69a28ab20edbd6b9211334cc23037","date":1625844621,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy?comment=5894280","text":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0435\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u0442\u0440\u0435\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a, \u0430 \u0445\u043e\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u0440\u0443\u0444\u0430 \u044f \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u0435\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c. \u0415\u0449\u0451 \u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043b\u0430\u0445\u0442\u0443 \u0431\u0440\u044b\u0437\u0436\u0435\u0442, \u043f\u0440\u044f\u043c \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u044d\u0442\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u0432 \u043f\u0440\u043e \u043b\u0430\u0445\u0442\u0443.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/696bb398-2744-54b1-b651-1e02c7c61635\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406667-vasya-pupkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6e43445b-54ef-54b2-a2f0-0065ddf86bb4\/","name":"Vasya Pupkin","isVerified":false},"content":{"id":408096,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy","title":"\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a-V. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894281,"subsite_id":214343,"user_id":226691,"type":"comment_add","id":5894281,"hash":"c735b31911cb4e8a3bad98940a299ec3","date":1625844631,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894281","text":"\u0410 \u0441\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":226691,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/226691-horosho-ok-ponyal-tebya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f9d308b-3972-55a1-8571-9947004ae1c3\/","name":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043e\u043a, \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u0442\u0435\u0431\u044f","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894282,"subsite_id":214343,"user_id":402219,"type":"comment_add","id":5894282,"hash":"857ed54d7f544f33653c13eef63a7844","date":1625844640,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894282","text":"\u0443 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0432 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \"\u0441\u0432\u043e\u0438\u0445\" \u0432 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0442\u044b\u0445 \u0443\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445)) \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043e \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043a \u043d\u0438\u043c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442\u0435\u0446 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c



\u044f \u0432 \u0430\u0445\u0443\u044f\u0445 \u043a\u0430\u0440\u043e\u0447\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402219-tupoy-osel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ffde97bc-4da3-5871-bc8b-530808be1796\/","name":"\u0442\u0443\u043f\u043e\u0439 \u043e\u0441\u0451\u043b","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894283,"subsite_id":245416,"user_id":399179,"type":"comment_add","id":5894283,"hash":"6aa198999d1e3044bbe341045d83bed0","date":1625844649,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407996-delegaciya-priznannogo-terroristami-talibana-priehala-v-moskvu-i-dala-press-konferenciyu?comment=5894283","text":"\u0425\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445\u0443, \u0447\u0442\u043e \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c. \u0425\u043e\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0443\u043c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u0418 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043e\u043b\u0434\u0430\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0443\u043c\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c. \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u044b, \u043f\u043e\u0434\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0442\u0443\u0440\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430\u043f\u0438\u0437\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399179,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/399179-mightystan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"MightyStan","isVerified":false},"content":{"id":407996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407996-delegaciya-priznannogo-terroristami-talibana-priehala-v-moskvu-i-dala-press-konferenciyu","title":"\u0414\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\u00bb \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0438 \u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894284,"subsite_id":214343,"user_id":328781,"type":"comment_add","id":5894284,"hash":"be06fe75c2aaaab7ad90587f23da75c6","date":1625844651,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894284","text":"\u0430\u0430\u0430 \u0444\u0443\u0445

\u0430 \u0442\u043e \u044f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0431\u043e\u0431\u043e, \u0430 \u044d\u0442\u043e \u044f \u0432 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0431\u043b\u044e\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":328781,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/328781-van-der-pusch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ab57792-fb16-5cc1-a776-cedbbd54aa4a\/","name":"van der Pusch","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894286,"subsite_id":245416,"user_id":312920,"type":"comment_add","id":5894286,"hash":"06cb6f1f6ebf9fe65151eecde6c5f5bf","date":1625844666,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408177-minyust-rf-vklyuchil-pyat-evropeyskih-organizaciy-v-spisok-nezhelatelnyh-sredi-nih-fond-hodorkovskogo?comment=5894286","text":"\u041e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":312920,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/312920-antoniy-kochegarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/847f4e3d-b345-5848-8dfc-30e8167253a1\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u0438\u0439 \u041a\u043e\u0447\u0435\u0433\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":408177,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408177-minyust-rf-vklyuchil-pyat-evropeyskih-organizaciy-v-spisok-nezhelatelnyh-sredi-nih-fond-hodorkovskogo","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0420\u0424 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u043f\u044f\u0442\u044c \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u00ab\u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445\u00bb. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043d\u0438\u0445 \u2014 \u00ab\u0424\u043e\u043d\u0434 \u0425\u043e\u0434\u043e\u0440\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894288,"subsite_id":214343,"user_id":401901,"type":"comment_add","id":5894288,"hash":"8f6688d01960c08ef240d44a49e39f75","date":1625844697,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894288","text":"\u0412\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0443 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0451\u0431\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":401901,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/401901-sergey-orlov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5ea1bad-4e22-552c-8bbf-1b3e75ff3dc2\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041e\u0440\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894289,"subsite_id":214343,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":5894289,"hash":"28616fe8327a0174b3a52dc0c04270a8","date":1625844699,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894289","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/290d251b-4fd0-526e-a705-b3ecafea1cfe\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894291,"subsite_id":245416,"user_id":350064,"type":"comment_add","id":5894291,"hash":"c71b74e73edf61733ee44a5fb9db72af","date":1625844705,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407996-delegaciya-priznannogo-terroristami-talibana-priehala-v-moskvu-i-dala-press-konferenciyu?comment=5894291","text":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f - \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0431\u043e\u0440\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0430 \u043f\u0430\u0442\u0440\u0438\u043e\u0442\u044b \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0438\u0437 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442 \u0443 \u0432\u0440\u0430\u0433\u043e\u0432, \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0438\u0445 \u0432 \u041c\u0421\u041a \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":350064,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/350064-eugard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db9ea692-85a8-52c3-b964-641ba6051846\/","name":"Eugard","isVerified":false},"content":{"id":407996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/407996-delegaciya-priznannogo-terroristami-talibana-priehala-v-moskvu-i-dala-press-konferenciyu","title":"\u0414\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\u00bb \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0438 \u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894294,"subsite_id":214343,"user_id":328781,"type":"comment_add","id":5894294,"hash":"fe65ba49d0e91cbdb2da40b4dca8605a","date":1625844711,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5894294","text":"\u0442\u0430\u043c \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043a\u0430\u043a \u0445\u043e\u0442 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430

\u0438 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043e\u043e\u043e\u043e\u043e\u043e \u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0431\u044b\u043b \u043d\u0435 \u044f))000","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":328781,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/328781-van-der-pusch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ab57792-fb16-5cc1-a776-cedbbd54aa4a\/","name":"van der Pusch","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-harrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u0430\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894295,"subsite_id":245417,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5894295,"hash":"250912bf7496f89ab4fb56da54357208","date":1625844720,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy?comment=5894295","text":"\u044d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0447\u0435\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0440, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0437 \u043b\u0430\u0445\u0442\u044b... \u0418\u0445 \u0441\u0442\u0438\u043b\u044c...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":408096,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy","title":"\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a-V. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5894296,"subsite_id":245417,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":5894296,"hash":"7e85620e9d6c758232062b839c280db6","date":1625844721,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy?comment=5894296","text":">\u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a

>\u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438

\u041c\u043e\u0449\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":408096,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/408096-sputnik-v-otdelyaem-fakty-ot-propagandy","title":"\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a-V. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u044b"},"isAnonymous":false}]}