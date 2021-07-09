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Новости
Sasha Shambilova

Набросок «Голова медведя» Леонардо да Винчи продали на аукционе за 12,2 миллиона долларов Статьи редакции

Его размер — всего 7 на 7 сантиметров.

14 14 комментариев
1339 просмотров
Фото Getty Images

Леонардо да Винчи выполнил «Голову медведя» серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге в начале 1480-х, что позволило экспертом изначально оценить стоимость работы от 8 до 12 миллионов долларов. Об итоговой сумме продажи неизвестному покупателю сообщает аукционный дом Christie's.

Рисунок является изящным свидетельством непревзойдённого мастерства Леонардо да Винчи как художника.

пресс-релиз Christie's

Этот набросок — одна из восьми работ да Винчи, которые находятся в частном владении. Как отмечается в пресс-релизе, раньше рисунок находился в частной коллекции британского портретиста и коллекционера старых мастерских рисунков сэра Томаса Лоуренса. В 1860 году Christie's продали рисунок частному лицу всего за 3,4 доллара, что эквивалентно 428 долларам сегодня.

Я рад, что этот шедевр, одна из самых важных работ эпохи Возрождения, всё ещё находящаяся в частных руках, снова доверили Christie's после его первой продажи в 1860 году.

Бен Холл
председатель отдела старых мастеров живописи в Christie's New York

Самая дорогая картина да Винчи — «Спаситель мира». Её продали за 450,3 миллиона долларов на торгах в 2017 году. Эта сумма делает картину самым дорогим произведением искусства в мире.

#новости #арт

14 14 комментариев
8
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Виноватый корабль

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Мужчик в 1480: рисует какую-то хуйню на бумажке
Коллекционеры через 500 лет: кончают себе в штаны

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Andrew Muralov

Виноватый
0

Обкончанные штаны продают за 1.2 млн $

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Миша Копейкин

2

Боюсь представить за сколько бы продали голого медведя

Ответить

Владимир Филатов

1

Не знаю в чём шедевр, у него есть куда более крутые работы.

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Konstantin Wirz

Владимир
0

Мона Лиза штоле?

Ответить

Владимир Филатов

Konstantin
0

не обязательно

Ответить

Andrew Muralov

0

Голава медведя продали на аукционе. 

Ответить

Vladislav Bykov

0

Произведением искусство 

Ответить

Р О Б А Т

0

Ну такое сёбе

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Миша Копейкин

0

Я рад, что этот шедевр, одна из самых важных работ эпохи Возрождения, всё ещё находящаяся в частных руках, снова доверили Christie's после его первой продажи в 1860 году. Бен Холл, председатель отдела старых мастеров живописи в Christie's New York

Братишка Бен, расскажи че она такая важная

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Nagibator RusPro

Миша
0

Чтобы звучало НАЖОРИСТО

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Саша Ринцлер

0

Я поначалу прочитал Ди Каприо, и всю новость втыкал "че за хуйня"

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ihazpaws

0
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Саша

0

Ещё с подлинностью вечно проблемы

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