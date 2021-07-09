Его размер — всего 7 на 7 сантиметров.

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Леонардо да Винчи выполнил «Голову медведя» серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге в начале 1480-х, что позволило экспертом изначально оценить стоимость работы от 8 до 12 миллионов долларов. Об итоговой сумме продажи неизвестному покупателю сообщает аукционный дом Christie's.

Рисунок является изящным свидетельством непревзойдённого мастерства Леонардо да Винчи как художника. пресс-релиз Christie's

Этот набросок — одна из восьми работ да Винчи, которые находятся в частном владении. Как отмечается в пресс-релизе, раньше рисунок находился в частной коллекции британского портретиста и коллекционера старых мастерских рисунков сэра Томаса Лоуренса. В 1860 году Christie's продали рисунок частному лицу всего за 3,4 доллара, что эквивалентно 428 долларам сегодня.

Я рад, что этот шедевр, одна из самых важных работ эпохи Возрождения, всё ещё находящаяся в частных руках, снова доверили Christie's после его первой продажи в 1860 году. Бен Холл председатель отдела старых мастеров живописи в Christie's New York