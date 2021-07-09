Набросок «Голова медведя» Леонардо да Винчи продали на аукционе за 12,2 миллиона долларов Статьи редакции
Его размер — всего 7 на 7 сантиметров.
Леонардо да Винчи выполнил «Голову медведя» серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге в начале 1480-х, что позволило экспертом изначально оценить стоимость работы от 8 до 12 миллионов долларов. Об итоговой сумме продажи неизвестному покупателю сообщает аукционный дом Christie's.
Этот набросок — одна из восьми работ да Винчи, которые находятся в частном владении. Как отмечается в пресс-релизе, раньше рисунок находился в частной коллекции британского портретиста и коллекционера старых мастерских рисунков сэра Томаса Лоуренса. В 1860 году Christie's продали рисунок частному лицу всего за 3,4 доллара, что эквивалентно 428 долларам сегодня.
Самая дорогая картина да Винчи — «Спаситель мира». Её продали за 450,3 миллиона долларов на торгах в 2017 году. Эта сумма делает картину самым дорогим произведением искусства в мире.
Не знаю в чём шедевр, у него есть куда более крутые работы.
Мона Лиза штоле?
Я рад, что этот шедевр, одна из самых важных работ эпохи Возрождения, всё ещё находящаяся в частных руках, снова доверили Christie's после его первой продажи в 1860 году. Бен Холл, председатель отдела старых мастеров живописи в Christie's New York
Братишка Бен, расскажи че она такая важная