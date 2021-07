Эксперты The New York Times отмечают, что Байдену наверняка будет трудно добиться полного исполнения всех положений указа. Федеральная торговая комиссия и Федеральная комиссия по связи, которым указ отводит ключевую роль, не зависят от президента и его администрации. И как показывает практика, органы федеральной власти нередко воздерживаются от соблюдения существующих антимонопольных законов и введения новых правил.

Подписанный указ содержит ряд мер для более тщательной регуляции крупного бизнеса федеральными агентствами. Президент предлагает им обратить внимание на действия корпораций, которые подрывают конкурентность экономики и нарушают права потребителей. Об этом сообщает The New York Times.