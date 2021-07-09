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Никита Логинов

Байден подписал указ о мерах против крупного бизнеса для борьбы с поглощениями и завышенными ценами Статьи редакции

Указ призван защитить конкурентность бизнеса и права граждан.

Выступление президента США Джо Байдена Фото Reuters

Подписанный указ содержит ряд мер для более тщательной регуляции крупного бизнеса федеральными агентствами. Президент предлагает им обратить внимание на действия корпораций, которые подрывают конкурентность экономики и нарушают права потребителей. Об этом сообщает The New York Times.

Что должны будут сделать органы федеральной власти

  • выработать новые правила проверки слияний и поглощений, особенно когда дело касается компаний из Кремниевой долины;
  • восстановить правила «сетевого нейтралитета» для крупных интернет-провайдеров;
  • запретить производителям сельскохозяйственной техники не давать фермерам самостоятельно чинить её;
  • поддерживать импорт недорогих лекарств из Канады властями штатов;
  • разрешить продавать слуховые аппараты без рецепта;
  • улучшить правила проверки слияний больниц — такие объединения не должны причинять вред пациентам;
  • запретить или ограничить меры, с помощью которых бизнес удерживает работников от поисков лучшего места;
  • убрать «излишние» ограничения на получение профессиональных лицензий работниками;
  • создать Совет по конкуренции при Белом доме, который будет координировать меры правительства против крупных корпораций;
  • усилить надзор за поглощениями мелких игроков рынка крупными компаниями, с помощью которых они удерживают своё доминирующее положение;
  • ввести новые ограничения для провайдеров широкополосного доступа к интернету вроде Comcast, AT&T и Verizon.

Эксперты The New York Times отмечают, что Байдену наверняка будет трудно добиться полного исполнения всех положений указа. Федеральная торговая комиссия и Федеральная комиссия по связи, которым указ отводит ключевую роль, не зависят от президента и его администрации. И как показывает практика, органы федеральной власти нередко воздерживаются от соблюдения существующих антимонопольных законов и введения новых правил.

#новости #сша #бизнес #политика

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aliftin

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Майские указы прям. 

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Andrew Muralov

aliftin
12

Майские указы никак не тронули путинских олигархов. Более того, скоро им ещё отсыпят гос собственности. Будут приватизированы оставшиеся крупные гос предприятия. 

Ответить

Luchano Spaguetti

6

Протрезвею и прокомментирую если что, но только завтра

Ответить

Никита Логинов

Luchano
6

Хорошо тебе, ты можешь отложить на завтра из-за опьянения....

Ответить

Luchano Spaguetti

Никита
4

Могу вообще забыть откомментировать завтра, так как буду с бодуна. Напомните пожалуйста

Ответить

Иванов Иван

Luchano
3

Напомните мне тоже, пожалуйста

Ответить

Andrew Muralov

Иванов
2

Колеблитесь вместе с генеральной линией партии? 

Ответить

ouxen

6

охуенчик, вот это я понимаю гос. аппарат работает

Ответить

Alexander Sh

ouxen
5

Как аппарат работает еще будет видно. Возможно, еще и отзовут. Еxecutive orders are subject to judicial review and may be overturned if the orders lack support by statute or the Constitution. Посмотрим.

Ответить

mt

Alexander
0

Странно читать что кто-то может отклонить указы президента.

Ответить

Никита Логинов

ouxen
4

Тоже впечатлён.

Ответить

Иван Иванович

4

Некоторые меры прямо хорошие

Ответить

Andrew Muralov

Иван
4

Американцы станут более лучше одеваться. 

Ответить

Иван Иванович

Andrew
0

Надеюсь, а то ведь загнивают бедняги

Ответить

Роман Андронов

5

Фермеры добились своего наконец

Ответить

Андрей Рядькин

3

Если инфраструктурный план одобрят, то раднеки забудут Трампа и поставят статую Байдену. Хотя может он пустит мигрантов и «эти хады без работы нас оставили!»

Ответить

Alexander Sh

2

Че, заебись. Великая экономическая гонка началась, похоже. Китай топит за централизацию экономики, США будет топить за децентрализацию. Ваши ставки? 

Ответить

Валенок

Alexander
2

Кажется, что это за децентрализацию и уменьшение монополий. Но монополии как раз создаются и поддерживаются с помощью гос регулирования. Одним разрешат сливаться, а другим нет. Это искусственное насильственное ограничение, а не свободная конкуренция.

Ответить

Alexander Sh

Валенок
1

The order includes 72 provisions in total stretching across disparate sectors of the economy. One part of the order will tell the federal agencies that approve mergers that they should update their guidance for vetting deals to better capture Silicon Valley’s business models

The order is a victory for the progressive lawmakers and academics who say government regulators failed to check the growth of corporate America for decades, instead aligning themselves with a conservative view that set a high standard for when the government should block mergers or break up monopolies.

В общем, если отвлечься от теорий заговоров а-ля «это они пыль в глаза пускают, чтобы отвлечь людей», это исполнительный ордер, направленный чисто на децентрализацию и на новую регуляцию слияний и поглощений

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Валенок

Alexand…
2

Нет никакой теории заговоров. Увеличение регулирования - это противоположность децентрализации.
Когда компании начинают конкурировать с помощью более эффективного лоббирования - это противоположность свободной конкуренции.

Ответить

Alexander Sh

Валенок
2

Ты путаешь абсолютно свободный рынок (без регуляторов) и децентрализованный рынок (без монополий). Это не одно и то же. В отсутствии новых мер регуляторов по предотвращению слияний идет как раз централизация экономики, что и происходит. Появляются центры притяжения, которые начинают работать, как черные дыры, поглощая и не давая развиваться мелким конкурентам.

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
1

Ну и тут как раз идет речь о принятиях мер против лоббистов от крупного бизнеса. Вот их отзыв: 
A leading business lobbying group in Washington, the U.S. Chamber of Commerce, panned the order. Neil Bradley, the group’s executive vice president and chief policy officer, said the order was “built on the flawed belief that our economy is over concentrated, stagnant, and fails to generate private investment needed to spur innovation. Such broadsided claims are out of touch with reality, as our economy has proven to be resilient and remains the envy of the world.”

Типа, нахуя вы это придумали, у нас и так все заебись, с экономикой у нас все отлично, всем на зависть, а инициатива  ваша — говно

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Никита Логинов

Alexander
1

Ставлю на пиво

Ответить

Alexander Sh

Никита
1

Буэшеньки. Ставь на виски. 

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
2

@Никита Логинов ставлю, что твой робот лайкнет любую хуйню, что ни напишешь.

Ответить

Никита Логинов

Alexand…
1

Я не робот :(

Ответить

Alexander Sh

Никита
2

Ты-то нет, но лайкаешь не ты)

Ответить

Никита Логинов

Alexand…
1

Это я лайкаю. Самые настоящие живые тёплые лайки.

Ответить

Alexander

Никита
2

Все ты врешь. Пей давай

Ответить

Нижний интернет

2

Джефф не зря с поста ушел. Я буду запускать ракеты, а вы там ебитесь как хотите. 

Ответить

Neo sane

2

За#бал уже ссать в подъезде, сколько можно то!???

Ответить

Kir Kirsky

2

Звучит круто, если бы оно идеально було исполнено и работало, но на деле то нужны скорее отмена регуляций создающих монополии, а не дополнительный контроль монополий.

Ответить

Рейтгейт

0

Будние дни из команды администрации Джо по раскрутке государственного сапога.

выработать новые правила проверки слияний и поглощений, особенно когда дело касается компаний из Кремниевой долины;

Чтобы создать кучу препятствий для появления новых игроков (это уже помимо шизоидного патентного права в Америке, легализованной коррупции в виде лоббизма и кучи регуляций на уровне штатов)

запретить производителям сельскохозяйственной техники не давать фермерам самостоятельно чинить её;

Чтобы подкармливать нужных игроков и не давать производителям распоряжаться собственной техникой.

поддерживать импорт недорогих лекарств из Канады властями штатов;

Чтобы пустить еще больше государственного бюджета на распил в приближенные фонды, как это было с траншами по госпомощи во время ковида. Ведь вместо того, чтобы дерегулировать рынок лекарственных препаратов, можно и дальше рассказывать про проклятых буржуев, которые стригут деньги с американцев.

создать Совет по конкуренции при Белом доме, который будет координировать меры правительства против крупных корпораций;

Меры против тех корпораций, которые усиленно топили главного оппонента Байдена все последние года. Ага, конечно. И эти меры точно не приведут к тому, что барьер на выход к рынкам, которые сейчас принадлежат крупным корпорациям, усложнят еще сильнее для новых игроков. Чтобы оставить эти корпорации на плаву.

Ввести новые ограничения для провайдеров широкополосного доступа к интернету вроде Comcast, AT&T и Verizon.

В Штатах и так невероятно хуевый рынок хуевых провайдеров с хуевым и дорогим интернетом из-за кучи регуляций, видимо нужно чтобы он стал еще более хуевым

Ответить

alexferman

Рейтгейт
3

Поздравляю, ты насрал себе за шиворот буквально по каждому пункту.

Ответить

Рейтгейт

alexferman
0

А это говно за шиворотом с нами в одной комнате?

Ответить

Alexander Sh

Рейтгейт
2

Ты прямо как бабушка у подъезда, которой все не так) 

Ответить

Илья Гераськин

Рейтгейт
2

Интернет в штатах такой говеный, что нетфликс в 4к могут себе позволить только топ10 списка Форбс, ага. Видать нетфликс все бабки делает на супержирном рынке РФ с лучшим в мире интернетом

Ответить

thetrickster

Рейтгейт
1

После того как производитель продал технику, она уже не его и он может и должен пойти нахуй. Бидон тут молодец по всем пунктам.

Ответить

Рейтгейт

thetrickster
0

Тогда зачем существует защита прав потребителей?)

Ответить

Р О Б А Т

1

Нам бы такого деда

Ответить

Стратегический корабль

Р
2

В первую очередь дело не в деде — а в институтах.

Ответить

Р О Б А Т

Стратегический
1

Благородных девиц? 

Ответить

Дмитрий Оверчук

1

Б А Р Н А У Л

Ответить

Дмитрий Оверчук

Дмитрий
1

А Л Т А Й С К И Й К Р А Й

Ответить

Вероятный американец

1

Очень па леволиберальна!

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Bobby HaveFun

1

Ууууу этот Байден просто полная абама. Ни одного нормального закона не принял, например про ветеранов

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