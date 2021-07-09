Их отнесли к «причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

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Теперь россиянам нельзя принимать участие в их деятельности. В список «нежелательных организаций» попали:

чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»);



французская European Choice («Европейский выбор»);

британская Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»);

британская Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»);



британская Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»).



Последние четыре 30 июня генпрокуратура также признала «нежелательными». Как заявили в ведомстве, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

28 июня Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях. Тогда ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».