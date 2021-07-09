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Новости
Sasha Shambilova

Минюст РФ включил пять европейских организаций в список «нежелательных». Среди них — «Фонд Ходорковского» Статьи редакции

Их отнесли к «причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

19 19 комментариев
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Теперь россиянам нельзя принимать участие в их деятельности. В список «нежелательных организаций» попали:

  • чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»);
  • французская European Choice («Европейский выбор»);
  • британская Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»);
  • британская Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»);
  • британская Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»).

Последние четыре 30 июня генпрокуратура также признала «нежелательными». Как заявили в ведомстве, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

28 июня Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях. Тогда ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу.

#новости

19 19 комментариев
8
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Владимир Филатов

11

У России не сталось ни выбора, ни будущего, ни Ходорковского.

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Андрей Охапкин

Владимир
3

Кстати а почему в Британии есть фонд "Будущее России", но в России нет фонда "Будущее Британии"???

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Антоний Кочегаров

Андрей
11

Очевидно, что у Британии нет будущего.

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
3

У России без Британии нет будущего, а у Британии без России есть.

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
–1

А как так вообще получилось, что фонд "Будущее России" оказался в Британии?

Ответить

Никон Макиенко

Андрей
2

Потому что в России борются с «будущим России». Только стабильность, только традиции, скрепы, консерватизм, боевое «можем-повторить» прошлое и т.п.
У нас даже с образовательной деятельностью решили бороться, какое нахуй будущее? В России будущее угрожает конституционному (читай авторитарному) строю, так что оно является «нежелательным».

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Владимир Филатов

Андрей
0

не знаю

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ouxen

Андрей
0

пушо у Британии нет будущего, а мы - в рай

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Bkmz Иванов

Владимир
0

Та же новость, тот же коммент. Одрбряю!

Ответить

Андрей Охапкин

6

"Нежелательные" как-то не уверенно звучит. Почему бы не называть их просто "вражескими", например?

Ответить

ouxen

Андрей
2

политика мягкой силы, пыня осторожен и действует по ситуации

Ответить

Р О Б А Т

4

причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации

От все ж надо уметь вывернуть наизнанку

Ответить

mt

Р
1

«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины...»

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мЕдь

2

Фонд Ходорковского

Что-то прям долго.

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

А, это свежая история.

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ouxen

2

збс наверное фонды, надо будет ознакомиться с их деятельностью и впитывать знания, которые они создают

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Romula Daraa

ouxen
0

осторожно с фекалиями 

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Роман Новиков

1

🤡

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Madao

1

Русских ебут, а они только крепчают. Достойно уважения! 

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