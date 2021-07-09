Минюст РФ включил пять европейских организаций в список «нежелательных». Среди них — «Фонд Ходорковского» Статьи редакции
Их отнесли к «причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Теперь россиянам нельзя принимать участие в их деятельности. В список «нежелательных организаций» попали:
- чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»);
- французская European Choice («Европейский выбор»);
- британская Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»);
- британская Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»);
- британская Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»).
Последние четыре 30 июня генпрокуратура также признала «нежелательными». Как заявили в ведомстве, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
28 июня Путин подписал закон о запрете участвовать в «нежелательных» в России неправительственных организациях. Тогда ввели «дополнительный квалифицирующий признак», по которому НПО можно причислить к «нежелательной». Теперь властям достаточно найти «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов «нежелательных» НПО. За участие грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу.
У России не сталось ни выбора, ни будущего, ни Ходорковского.
Кстати а почему в Британии есть фонд "Будущее России", но в России нет фонда "Будущее Британии"???
У России без Британии нет будущего, а у Британии без России есть.
А как так вообще получилось, что фонд "Будущее России" оказался в Британии?
Потому что в России борются с «будущим России». Только стабильность, только традиции, скрепы, консерватизм, боевое «можем-повторить» прошлое и т.п.
У нас даже с образовательной деятельностью решили бороться, какое нахуй будущее? В России будущее угрожает конституционному (читай авторитарному) строю, так что оно является «нежелательным».
"Нежелательные" как-то не уверенно звучит. Почему бы не называть их просто "вражескими", например?
причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации
От все ж надо уметь вывернуть наизнанку
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины...»
збс наверное фонды, надо будет ознакомиться с их деятельностью и впитывать знания, которые они создают